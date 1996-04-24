SmartZone Pro Sniper
- Индикаторы
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- Версия: 10.30
- Обновлено: 12 июля 2026
- Активации: 5
Торгуйте на зонах спроса и предложения с высокой точностью
Хватит полагаться на запаздывающие индикаторы. SmartZone Pro Sniper — это продвинутый алгоритм Price Action, разработанный для автоматического определения структурных зон спроса и предложения. Созданный для максимальной точности, этот инструмент помогает находить области наиболее вероятной реакции рынка, обеспечивая эффективное управление соотношением риска и прибыли (R:R).
Универсальная совместимость с рынками
Алгоритм адаптируется к любым рыночным условиям и таймфреймам. Он работает на:
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Валютные пары Форекс: Мажоры и миноры.
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Криптовалюты: BTC/USD, ETH/USD и др.
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Синтетические индексы: Оптимизирован для Boom & Crash, индексов волатильности.
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Товары и металлы: XAU/USD, WTI.
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Акции и индексы: US30, NAS100.
Объективность и прозрачность
В отличие от стандартных индикаторов, перегружающих график, SmartZone Pro Sniper фокусируется исключительно на подтвержденных локальных максимумах и минимумах (swing highs/lows).
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Стоп-лосс динамический: Автоматически рассчитывает рекомендуемый Стоп-лосс на основе рыночной волатильности (ATR) или фиксированного отступа (buffer) для оптимизации управления рисками.
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Система повторного входа: Фиксирует каждое касание ценой активной зоны (T1, T2, T3...). Индикатор отображает четкий визуальный маркер и отправляет оповещение при возникновении возможности для повторного входа.
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Строго без перерисовки (Non-Repainting): Как только зона или стрелка подтверждены и свеча закрыта, они остаются на графике навсегда.
Инструкция по применению
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Для новичков: Дождитесь, пока алгоритм построит новую зону покупки (зеленую) или продажи (красную). Когда цена вернется в эту зону (pullback), индикатор отправит вам оповещение (всплывающее окно или звук). Оцените сделку в направлении зоны, установите Стоп-лосс там, где предлагает пунктирная линия индикатора, и нацельтесь на логичное соотношение риска и прибыли.
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Для профессионалов: SmartZone Pro Sniper можно использовать в качестве дополнительного фильтра слияния (confluence). Определите макротренд на старших таймфреймах (H1 или H4) и используйте этот индикатор на младших таймфреймах (M5 или M15) для точного входа внутри более крупных структурных областей. Он отлично сочетается с профилем объема (Volume Profile), уровнями Фибоначчи или дивергенцией RSI для подтверждения вашей торговой гипотезы.
Ключевые особенности
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Умное обнаружение зон: Автоматически определяет разворотные области поддержки и сопротивления.
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Настраиваемый интерфейс: Полная настройка цветов, глубины поиска (depth) и количества исторических баров.
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Мульти-система оповещений: Получайте уведомления о повторных входах (всплывающие окна и звук).
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Технология чистого графика: Старые и пробитые зоны автоматически удаляются (опционально), чтобы рабочее пространство не было перегружено.
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Встроенное Облако Ишимоку и модуль "Идеального входа": Добавляет опциональное встроенное Облако Ишимоку. Алгоритм автоматически отслеживает соответствие тренду; при касании зоны в идеальном слиянии с трендом Ишимоку (пересечение Тенкан/Киджун и положение относительно Облака) он рисует оранжевую звезду "Идеального повторного входа" и отправляет премиум-оповещение.
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Высокооптимизированный код: Разработан с использованием контроля версий зон и перекрытий. Вычисления выполняются только при изменении зоны, а не на каждом тике, что гарантирует отсутствие зависаний терминала даже при анализе истории более чем в 2000 баров.