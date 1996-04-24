SmartZone Pro Sniper

Торгуйте на зонах спроса и предложения с высокой точностью

Хватит полагаться на запаздывающие индикаторы. SmartZone Pro Sniper — это продвинутый алгоритм Price Action, разработанный для автоматического определения структурных зон спроса и предложения. Созданный для максимальной точности, этот инструмент помогает находить области наиболее вероятной реакции рынка, обеспечивая эффективное управление соотношением риска и прибыли (R:R).

Универсальная совместимость с рынками

Алгоритм адаптируется к любым рыночным условиям и таймфреймам. Он работает на:

  • Валютные пары Форекс: Мажоры и миноры.

  • Криптовалюты: BTC/USD, ETH/USD и др.

  • Синтетические индексы: Оптимизирован для Boom & Crash, индексов волатильности.

  • Товары и металлы: XAU/USD, WTI.

  • Акции и индексы: US30, NAS100.

Объективность и прозрачность

В отличие от стандартных индикаторов, перегружающих график, SmartZone Pro Sniper фокусируется исключительно на подтвержденных локальных максимумах и минимумах (swing highs/lows).

  • Стоп-лосс динамический: Автоматически рассчитывает рекомендуемый Стоп-лосс на основе рыночной волатильности (ATR) или фиксированного отступа (buffer) для оптимизации управления рисками.

  • Система повторного входа: Фиксирует каждое касание ценой активной зоны (T1, T2, T3...). Индикатор отображает четкий визуальный маркер и отправляет оповещение при возникновении возможности для повторного входа.

  • Строго без перерисовки (Non-Repainting): Как только зона или стрелка подтверждены и свеча закрыта, они остаются на графике навсегда.

Инструкция по применению

  • Для новичков: Дождитесь, пока алгоритм построит новую зону покупки (зеленую) или продажи (красную). Когда цена вернется в эту зону (pullback), индикатор отправит вам оповещение (всплывающее окно или звук). Оцените сделку в направлении зоны, установите Стоп-лосс там, где предлагает пунктирная линия индикатора, и нацельтесь на логичное соотношение риска и прибыли.

  • Для профессионалов: SmartZone Pro Sniper можно использовать в качестве дополнительного фильтра слияния (confluence). Определите макротренд на старших таймфреймах (H1 или H4) и используйте этот индикатор на младших таймфреймах (M5 или M15) для точного входа внутри более крупных структурных областей. Он отлично сочетается с профилем объема (Volume Profile), уровнями Фибоначчи или дивергенцией RSI для подтверждения вашей торговой гипотезы.

Ключевые особенности

  • Умное обнаружение зон: Автоматически определяет разворотные области поддержки и сопротивления.

  • Настраиваемый интерфейс: Полная настройка цветов, глубины поиска (depth) и количества исторических баров.

  • Мульти-система оповещений: Получайте уведомления о повторных входах (всплывающие окна и звук).

  • Технология чистого графика: Старые и пробитые зоны автоматически удаляются (опционально), чтобы рабочее пространство не было перегружено.

  • Встроенное Облако Ишимоку и модуль "Идеального входа": Добавляет опциональное встроенное Облако Ишимоку. Алгоритм автоматически отслеживает соответствие тренду; при касании зоны в идеальном слиянии с трендом Ишимоку (пересечение Тенкан/Киджун и положение относительно Облака) он рисует оранжевую звезду "Идеального повторного входа" и отправляет премиум-оповещение.

  • Высокооптимизированный код: Разработан с использованием контроля версий зон и перекрытий. Вычисления выполняются только при изменении зоны, а не на каждом тике, что гарантирует отсутствие зависаний терминала даже при анализе истории более чем в 2000 баров.


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5 (1)
Индикаторы
Chronos Fractal Engine is an innovative price projection indicator for MetaTrader 5, designed to transform your technical analysis by intelligently identifying and projecting historical price patterns. Built upon an advanced correlation algorithm and the fractal principles of the market, this powerful tool visualizes potential future price movements, giving you a unique edge in your trading decisions. What is Chronos Fractal Engine? At its core, the Chronos Fractal Engine employs a sophisticat
Tradable Zones Pro
Mathew Odong
Индикаторы
The Zone Trading Indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 5 that automatically identifies and displays tradable price zones across multiple timeframes to assist with structured market analysis. The indicator plots Monthly, Weekly, Daily, and H4 tradable zones , allowing traders to view higher- and lower-timeframe price areas simultaneously. These zones are designed to support one-candle–based entry approaches by highlighting predefined areas where price interaction may be monitored.
Orderflow Absorption MT5
Chi Sum Poon
5 (1)
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT5 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 5. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Astro Ai Intelligence
Abdul Hamas
Индикаторы
Привет, трейдер! Большинство розничных трейдеров полагаются на запаздывающие веб-скрипты. Для торговли с истинным преимуществом необходима институциональная архитектура. Индикатор Astro AI — это не стандартное наложение графика. Это скомпилированная нейронная сеть с двумя агентами, работающая непосредственно на вашем терминале. Вот точная технология, лежащая в основе системы: 1. Агент 1: Аналитик (Графовые нейронные сети — GNN) Рынки — это не просто изолированные ценовые бары; это взаимосвяз
SMC Pro AI Indicator MT5
Daniel Grigerek
Индикаторы
==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — XAUUSD Gold Empire Индикатор для MetaTrader 5 · Smart Money Concepts · Движок предиктивного интеллекта ==================================================================== SMC Pro v6.1 APEX AI — это профессиональная индикаторная система на основе Smart Money Concepts, созданная исключительно для XAUUSD (золото) на платформе MetaTrader 5. Она объединяет полный набор SMC — Order Blocks, снятие ликвидност
Flag Pattern Angelo
Brighton Mufaro Mudzingwa
Индикаторы
Brandon Angelo Flag Pattern — how it works This indicator automatically detects classic bull and bear flag chart patterns in real time. The detection happens in three stages for each bar. First it looks for a flagpole — a sharp, strong directional move over a configurable number of bars ( FlagpoleBars , default 5) that must exceed a minimum percentage size ( FlagpoleMinPct ). For a bullish flag the pole must close net higher than it opened; for a bearish flag, net lower. Second it identifies th
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
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