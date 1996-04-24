Торгуйте на зонах спроса и предложения с высокой точностью

Хватит полагаться на запаздывающие индикаторы. SmartZone Pro Sniper — это продвинутый алгоритм Price Action, разработанный для автоматического определения структурных зон спроса и предложения. Созданный для максимальной точности, этот инструмент помогает находить области наиболее вероятной реакции рынка, обеспечивая эффективное управление соотношением риска и прибыли (R:R).

Универсальная совместимость с рынками

Алгоритм адаптируется к любым рыночным условиям и таймфреймам. Он работает на:

Валютные пары Форекс: Мажоры и миноры.

Криптовалюты: BTC/USD, ETH/USD и др.

Синтетические индексы: Оптимизирован для Boom & Crash , индексов волатильности.

Товары и металлы: XAU/USD, WTI.

Акции и индексы: US30, NAS100.

Объективность и прозрачность

В отличие от стандартных индикаторов, перегружающих график, SmartZone Pro Sniper фокусируется исключительно на подтвержденных локальных максимумах и минимумах (swing highs/lows).

Стоп-лосс динамический: Автоматически рассчитывает рекомендуемый Стоп-лосс на основе рыночной волатильности (ATR) или фиксированного отступа ( buffer ) для оптимизации управления рисками.

Система повторного входа: Фиксирует каждое касание ценой активной зоны (T1, T2, T3...). Индикатор отображает четкий визуальный маркер и отправляет оповещение при возникновении возможности для повторного входа.

Строго без перерисовки (Non-Repainting): Как только зона или стрелка подтверждены и свеча закрыта, они остаются на графике навсегда.

Инструкция по применению

Для новичков: Дождитесь, пока алгоритм построит новую зону покупки (зеленую) или продажи (красную). Когда цена вернется в эту зону ( pullback ), индикатор отправит вам оповещение (всплывающее окно или звук). Оцените сделку в направлении зоны, установите Стоп-лосс там, где предлагает пунктирная линия индикатора, и нацельтесь на логичное соотношение риска и прибыли.

Для профессионалов: SmartZone Pro Sniper можно использовать в качестве дополнительного фильтра слияния (confluence). Определите макротренд на старших таймфреймах (H1 или H4) и используйте этот индикатор на младших таймфреймах (M5 или M15) для точного входа внутри более крупных структурных областей. Он отлично сочетается с профилем объема (Volume Profile), уровнями Фибоначчи или дивергенцией RSI для подтверждения вашей торговой гипотезы.

Ключевые особенности