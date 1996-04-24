SmartZone Pro Sniper
- 指标
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- 版本: 10.30
- 更新: 12 七月 2026
- 激活: 5
精准进行机构供求区交易
告别滞后指标。SmartZone Pro Sniper 是一款先进的价格行为（Price Action）算法，旨在自动检测结构性供给与需求区。该工具专为精准交易而生，帮助您识别市场最可能发生反应的区域，从而有效管理您的风险回报比（R:R）。
通用市场兼容性
该算法可动态适应不同的市场状况和时间框架。它适用于：
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外汇与货币： 主要和次要货币对。
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加密货币： BTC/USD、ETH/USD 等。
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合成指数： 针对 Boom & Crash 和波动率指数进行了特别优化。
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大宗商品与金属： XAU/USD（黄金）、WTI原油。
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股票与指数： US30、NAS100。
客观与透明
与其他使图表杂乱的普通指标不同，SmartZone Pro Sniper 严格专注于经过验证的波段高低点（swing highs/lows）。
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动态止损： 根据市场波动率（ATR）或固定缓冲区（buffer）自动计算建议的止损位，辅助您的风险管理。
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二次进场系统： 跟踪价格每次触及活跃区域的次数（T1、T2、T3...）。在出现“二次进场”（re-entry）机会时，绘制清晰的视觉标记并发送警报。
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严格无重绘（Non-Repainting）： 一旦区域或信号箭头被确认且K线收盘，它将永久保留在图表上，绝不更改。
如何使用
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针对初学者： 等待算法绘制新的买入（绿色）或卖出（红色）区域。当价格回调（pullback）至该区域时，指标会通过弹窗或声音向您发出警报。顺着该区域的方向评估交易，考虑将止损放在指标虚线建议的位置，并设定合理的风险回报比。
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针对高级交易者： SmartZone Pro Sniper 可作为共振（confluence）工具使用。在更高的时间框架（H1 或 H4）上确定宏观趋势，并在较低的时间框架（M5 或 M15）上使用此指标在较大的结构性区域内执行进场。它可以与成交量分布图（Volume Profile）、斐波那契回调或 RSI 背离完美结合，以验证您的交易逻辑。
核心功能
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智能区域检测： 自动识别机构支撑与阻力拐点区域。
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高度可定制的界面： 完全调整颜色、检测深度（depth）和历史K线数量。
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多重警报系统： 获取关于二次进场的即时通知（弹窗和声音）。
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清爽图表技术： 自动移除过期的或已被突破的区域（可选），保持您的工作区视觉整洁。
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内置一目均衡表与“完美进场”引擎： 添加可选的集成一目均衡表。算法会自动监控趋势对齐情况；当价格触及区域且与一目均衡表趋势（转折线/基准线交叉及云带位置关系）形成完美共振时，它会绘制一个橙色的“完美二次进场”（Perfect Reentry）星号标记，并触发高级警报。
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高度优化的代码库： 采用区域和颜色重叠版本控制设计。计算仅在区域发生变化时处理，而不是在每个 tick 上运行，从而确保即使在扫描 2000+ 根历史K线时，终端也绝不会出现卡顿。