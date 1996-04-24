精准进行机构供求区交易

告别滞后指标。SmartZone Pro Sniper 是一款先进的价格行为（Price Action）算法，旨在自动检测结构性供给与需求区。该工具专为精准交易而生，帮助您识别市场最可能发生反应的区域，从而有效管理您的风险回报比（R:R）。

通用市场兼容性

该算法可动态适应不同的市场状况和时间框架。它适用于：

外汇与货币： 主要和次要货币对。

加密货币： BTC/USD、ETH/USD 等。

合成指数： 针对 Boom & Crash 和波动率指数进行了特别优化。

大宗商品与金属： XAU/USD（黄金）、WTI原油。

股票与指数： US30、NAS100。

客观与透明

与其他使图表杂乱的普通指标不同，SmartZone Pro Sniper 严格专注于经过验证的波段高低点（swing highs/lows）。

动态止损： 根据市场波动率（ATR）或固定缓冲区（ buffer ）自动计算建议的止损位，辅助您的风险管理。

二次进场系统： 跟踪价格每次触及活跃区域的次数（T1、T2、T3...）。在出现“二次进场”（ re-entry ）机会时，绘制清晰的视觉标记并发送警报。

严格无重绘（Non-Repainting）： 一旦区域或信号箭头被确认且K线收盘，它将永久保留在图表上，绝不更改。

如何使用

针对初学者： 等待算法绘制新的买入（绿色）或卖出（红色）区域。当价格回调（ pullback ）至该区域时，指标会通过弹窗或声音向您发出警报。顺着该区域的方向评估交易，考虑将止损放在指标虚线建议的位置，并设定合理的风险回报比。

针对高级交易者： SmartZone Pro Sniper 可作为共振（confluence）工具使用。在更高的时间框架（H1 或 H4）上确定宏观趋势，并在较低的时间框架（M5 或 M15）上使用此指标在较大的结构性区域内执行进场。它可以与成交量分布图（Volume Profile）、斐波那契回调或 RSI 背离完美结合，以验证您的交易逻辑。

核心功能