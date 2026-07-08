KS Timing Alert Pro

KS Timing Alert Tool — это удобный индикатор для MT5, помогающий трейдерам устанавливать точные временные оповещения прямо на графике с помощью перетаскиваемых вертикальных линий таймера.



Основные возможности:



Создание линий таймера одним кликом: Используйте кнопку «+ New Timer Line» (со смещением 15 минут по умолчанию), чтобы мгновенно разместить вертикальную линию.



Кнопки быстрых предустановок: Выбор интервалов в одно касание: 15 мин, 30 мин, 45 мин, 1 ч, 2 ч... и до 12 ч. При выборе предустановки линия автоматически размещается на отметке закрытия следующей свечи, соответствующей выбранному интервалу (точно так же, как работает встроенный в MT5 таймер обратного отсчета свечи). Например, выбор «1H» (1 час) размещает линию в начале следующего часа.



Полная свобода перемещения и настройки: Любую линию таймера можно перетащить на любое время (в прошлое или будущее). Оповещение срабатывает исключительно по реальному серверному времени, независимо от движения цены или фактического закрытия свечей.



Метки с обратным отсчетом в реальном времени: Над каждой линией отображается информативная метка, показывающая:



Оставшееся время в формате ЧЧ:ММ:СС



Целевое время



Статус «FIRED» (Сработало) после активации оповещения



Удобная панель настроек прямо на графике:



Изменение цвета, стиля и толщины линии



Включение/выключение меток, звука, всплывающих окон и push-уведомлений



Выбор звука (встроенные звуки MT5 + поддержка пользовательских файлов .wav)



Применение настроек к выбранным линиям



Панель с возможностью прокрутки и кнопками быстрого создания линий с заданным смещением



Система оповещений:



Воспроизведение звука (настраиваемого)



Показ всплывающего окна



Отправка push-уведомления на мобильное устройство



Запись в журнал «Эксперты» (Experts log)



Изменение цвета/стиля линии после срабатывания



Опциональное автоматическое удаление после срабатывания



Идеально подходит для:



Торговых стратегий, основанных на времени



Привязки к новостям или событиям



Оповещений об открытии/закрытии торговых сессий



Обратного отсчета до конкретных рыночных событий



Общего управления временем при работе с графиком



Этот инструмент особенно полезен трейдерам, которым нужны визуальные и звуковые временные оповещения, не зависящие от движения цены, но при этом простые в настройке и использовании.