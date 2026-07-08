KS Timing Alert Pro
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
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- Версия: 1.6
- Обновлено: 3 августа 2026
KS Timing Alert Tool — это удобный индикатор для MT5, помогающий трейдерам устанавливать точные временные оповещения прямо на графике с помощью перетаскиваемых вертикальных линий таймера.
Основные возможности:
Создание линий таймера одним кликом: Используйте кнопку «+ New Timer Line» (со смещением 15 минут по умолчанию), чтобы мгновенно разместить вертикальную линию.
Кнопки быстрых предустановок: Выбор интервалов в одно касание: 15 мин, 30 мин, 45 мин, 1 ч, 2 ч... и до 12 ч. При выборе предустановки линия автоматически размещается на отметке закрытия следующей свечи, соответствующей выбранному интервалу (точно так же, как работает встроенный в MT5 таймер обратного отсчета свечи). Например, выбор «1H» (1 час) размещает линию в начале следующего часа.
Полная свобода перемещения и настройки: Любую линию таймера можно перетащить на любое время (в прошлое или будущее). Оповещение срабатывает исключительно по реальному серверному времени, независимо от движения цены или фактического закрытия свечей.
Метки с обратным отсчетом в реальном времени: Над каждой линией отображается информативная метка, показывающая:
Оставшееся время в формате ЧЧ:ММ:СС
Целевое время
Статус «FIRED» (Сработало) после активации оповещения
Удобная панель настроек прямо на графике:
Изменение цвета, стиля и толщины линии
Включение/выключение меток, звука, всплывающих окон и push-уведомлений
Выбор звука (встроенные звуки MT5 + поддержка пользовательских файлов .wav)
Применение настроек к выбранным линиям
Панель с возможностью прокрутки и кнопками быстрого создания линий с заданным смещением
Система оповещений:
Воспроизведение звука (настраиваемого)
Показ всплывающего окна
Отправка push-уведомления на мобильное устройство
Запись в журнал «Эксперты» (Experts log)
Изменение цвета/стиля линии после срабатывания
Опциональное автоматическое удаление после срабатывания
Идеально подходит для:
Торговых стратегий, основанных на времени
Привязки к новостям или событиям
Оповещений об открытии/закрытии торговых сессий
Обратного отсчета до конкретных рыночных событий
Общего управления временем при работе с графиком
Этот инструмент особенно полезен трейдерам, которым нужны визуальные и звуковые временные оповещения, не зависящие от движения цены, но при этом простые в настройке и использовании.
Основные возможности:
Создание линий таймера одним кликом: Используйте кнопку «+ New Timer Line» (со смещением 15 минут по умолчанию), чтобы мгновенно разместить вертикальную линию.
Кнопки быстрых предустановок: Выбор интервалов в одно касание: 15 мин, 30 мин, 45 мин, 1 ч, 2 ч... и до 12 ч. При выборе предустановки линия автоматически размещается на отметке закрытия следующей свечи, соответствующей выбранному интервалу (точно так же, как работает встроенный в MT5 таймер обратного отсчета свечи). Например, выбор «1H» (1 час) размещает линию в начале следующего часа.
Полная свобода перемещения и настройки: Любую линию таймера можно перетащить на любое время (в прошлое или будущее). Оповещение срабатывает исключительно по реальному серверному времени, независимо от движения цены или фактического закрытия свечей.
Метки с обратным отсчетом в реальном времени: Над каждой линией отображается информативная метка, показывающая:
Оставшееся время в формате ЧЧ:ММ:СС
Целевое время
Статус «FIRED» (Сработало) после активации оповещения
Удобная панель настроек прямо на графике:
Изменение цвета, стиля и толщины линии
Включение/выключение меток, звука, всплывающих окон и push-уведомлений
Выбор звука (встроенные звуки MT5 + поддержка пользовательских файлов .wav)
Применение настроек к выбранным линиям
Панель с возможностью прокрутки и кнопками быстрого создания линий с заданным смещением
Система оповещений:
Воспроизведение звука (настраиваемого)
Показ всплывающего окна
Отправка push-уведомления на мобильное устройство
Запись в журнал «Эксперты» (Experts log)
Изменение цвета/стиля линии после срабатывания
Опциональное автоматическое удаление после срабатывания
Идеально подходит для:
Торговых стратегий, основанных на времени
Привязки к новостям или событиям
Оповещений об открытии/закрытии торговых сессий
Обратного отсчета до конкретных рыночных событий
Общего управления временем при работе с графиком
Этот инструмент особенно полезен трейдерам, которым нужны визуальные и звуковые временные оповещения, не зависящие от движения цены, но при этом простые в настройке и использовании.