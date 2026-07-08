KS Timing Alert Pro
- 实用工具
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.6
- 更新: 3 八月 2026
KS Timing Alert Tool 是一款用户友好的 MT5 指标，旨在帮助交易者通过可拖动的垂直计时线，直接在图表上设置精确的时间提醒。
主要功能：
点击创建计时线：使用“+ New Timer Line”（新建计时线）按钮（默认偏移量为 15 分钟）即可快速添加一条垂直线。
快速预设按钮：一键预设 15分钟、30分钟、45分钟、1小时、2小时……最长 12 小时的计时线。点击预设后，线条会自动放置在对应时间段的下一个整点 K 线收盘时刻（与 MT5 内置的 K 线倒计时逻辑一致）。例如，点击“1H”会将线条放置在下一个整点时刻。
完全可拖动与自定义：您可以将任何计时线拖动到任意时间点（过去或未来）。提醒触发完全基于真实的服务器时间，与价格波动或实际 K 线收盘无关。
实时倒计时标签：每条线上方均显示清晰的标签，包含：
HH:MM:SS 格式的剩余时间
目标时间
触发后的“FIRED”（已触发）状态
全面的图表内设置面板：
更改线条颜色、样式和宽度
切换标签、声音、弹窗提醒及推送通知的显示状态
声音选择（支持 MT5 内置声音及自定义 .wav 文件）
将设置应用于选定线条
支持滚动的面板，包含快速创建偏移量的按钮
提醒系统：
播放声音（可自定义）
显示弹窗提醒
发送移动端推送通知
在“智能交易系统”（Experts）日志中记录信息
触发后线条颜色/样式发生变化
可选触发后自动删除功能
适用场景：
基于时间的交易策略
新闻/事件时间把握
交易时段开盘/收盘提醒
特定市场事件倒计时
图表上的常规时间管理
对于那些需要独立于价格走势、既有视觉又有听觉提示，且易于使用和高度可定制的时间提醒工具的交易者来说，这款工具尤为实用。
主要功能：
点击创建计时线：使用“+ New Timer Line”（新建计时线）按钮（默认偏移量为 15 分钟）即可快速添加一条垂直线。
快速预设按钮：一键预设 15分钟、30分钟、45分钟、1小时、2小时……最长 12 小时的计时线。点击预设后，线条会自动放置在对应时间段的下一个整点 K 线收盘时刻（与 MT5 内置的 K 线倒计时逻辑一致）。例如，点击“1H”会将线条放置在下一个整点时刻。
完全可拖动与自定义：您可以将任何计时线拖动到任意时间点（过去或未来）。提醒触发完全基于真实的服务器时间，与价格波动或实际 K 线收盘无关。
实时倒计时标签：每条线上方均显示清晰的标签，包含：
HH:MM:SS 格式的剩余时间
目标时间
触发后的“FIRED”（已触发）状态
全面的图表内设置面板：
更改线条颜色、样式和宽度
切换标签、声音、弹窗提醒及推送通知的显示状态
声音选择（支持 MT5 内置声音及自定义 .wav 文件）
将设置应用于选定线条
支持滚动的面板，包含快速创建偏移量的按钮
提醒系统：
播放声音（可自定义）
显示弹窗提醒
发送移动端推送通知
在“智能交易系统”（Experts）日志中记录信息
触发后线条颜色/样式发生变化
可选触发后自动删除功能
适用场景：
基于时间的交易策略
新闻/事件时间把握
交易时段开盘/收盘提醒
特定市场事件倒计时
图表上的常规时间管理
对于那些需要独立于价格走势、既有视觉又有听觉提示，且易于使用和高度可定制的时间提醒工具的交易者来说，这款工具尤为实用。