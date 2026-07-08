KS Timing Alert Pro

KS Timing Alert Tool 是一款用户友好的 MT5 指标，旨在帮助交易者通过可拖动的垂直计时线，直接在图表上设置精确的时间提醒。

主要功能：

点击创建计时线：使用“+ New Timer Line”（新建计时线）按钮（默认偏移量为 15 分钟）即可快速添加一条垂直线。

快速预设按钮：一键预设 15分钟、30分钟、45分钟、1小时、2小时……最长 12 小时的计时线。点击预设后，线条会自动放置在对应时间段的下一个整点 K 线收盘时刻（与 MT5 内置的 K 线倒计时逻辑一致）。例如，点击“1H”会将线条放置在下一个整点时刻。

完全可拖动与自定义：您可以将任何计时线拖动到任意时间点（过去或未来）。提醒触发完全基于真实的服务器时间，与价格波动或实际 K 线收盘无关。

实时倒计时标签：每条线上方均显示清晰的标签，包含：

HH:MM:SS 格式的剩余时间

目标时间

触发后的“FIRED”（已触发）状态

全面的图表内设置面板：

更改线条颜色、样式和宽度

切换标签、声音、弹窗提醒及推送通知的显示状态

声音选择（支持 MT5 内置声音及自定义 .wav 文件）

将设置应用于选定线条

支持滚动的面板，包含快速创建偏移量的按钮

提醒系统：

播放声音（可自定义）

显示弹窗提醒

发送移动端推送通知

在“智能交易系统”（Experts）日志中记录信息

触发后线条颜色/样式发生变化

可选触发后自动删除功能

适用场景：

基于时间的交易策略

新闻/事件时间把握

交易时段开盘/收盘提醒

特定市场事件倒计时

图表上的常规时间管理

对于那些需要独立于价格走势、既有视觉又有听觉提示，且易于使用和高度可定制的时间提醒工具的交易者来说，这款工具尤为实用。
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Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
作者的更多信息
KS Candle Patterns Detector
Kulvinder Singh
指标
适用于 MetaTrader 5 的 KS 形态指标 该指标可在任何​​图表及时间周期上自动识别K线形态和价格行为形态。 识别的K线形态（通过设置 `ShowCandlestick = true` 启用）： 十字星 (Doji) —— 中性形态，表明市场处于犹豫不决状态（标签显示为“Doji”） 看涨吞没 (Bullish Engulfing) —— 看涨反转信号（标签显示为“Bullish Engulfing”） 看跌吞没 (Bearish Engulfing) —— 看跌反转信号（标签显示为“Bearish Engulfing”） 锤头线 (Hammer) —— 看涨反转信号，常出现在潜在底部区域（标签显示为“Hammer”） 射击之星 (Shooting Star) —— 看跌反转信号，常出现在潜在顶部区域（标签显示为“Shooting Star”） 启明星 (Morning Star) —— 强烈的看涨反转形态（标签显示为“Morning Star”） 黄昏星 (Evening Star) —— 强烈的看跌反转形态（标签显示为“Evening Star”） 识别的图表形态（通过
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RR Ratio KS Visual Calculator
Kulvinder Singh
指标
RR Ratio KS 风险回报可视化计算器 利用 RR Ratio KS 可视化计算器，轻松掌握风险回报管理——这是一款设计精美、功能专业的 MetaTrader 5 指标，能够自动计算止盈（TP）/止损（SL）水平，并直接在您的图表上呈现清晰直观的交易设置。告别繁琐的手动计算和人为失误：它能根据您的交易手数和持仓方向（买入/卖出）即时计算出精确的美元金额，并在图表上显示止盈、止损、半仓目标价以及开仓价位的交互式线条。对于那些既追求数据精准、又不希望自动化交易系统（EA）过度干预操作的交易者而言，这款工具堪称完美之选。它是一款纯粹的可视化利器，助您在短短数秒内做出明智决策，无论采用何种 MT5 交易策略，都能助您保持竞争优势。 核心功能 即时自动计算止盈/止损：在开仓瞬间自动触发，根据您的具体手数和交易类型，动态计算并绘制出能实现最佳风险回报比的各级价位。 专业级可视化设置：采用颜色编码（支持自定义）来区分止盈、止损、半仓目标价及入场价位；同时为每一个价位及您设定的风险/回报金额提供实时的美元数值标签。 图表内交互式控制面板：设计简洁的控制面板实时显示关键指标，提供便捷的显
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KS Fair Value Gap Alert
Kulvinder Singh
指标
FVGs + Alerts 是一款专为 MetaTrader 5 设计的“公允价值缺口”（Fair Value Gap）探测与可视化工具。 它旨在协助交易者识别并追踪价格失衡区域（即公允价值缺口），这些区域在“智能资金概念”（SMC）及 ICT 交易体系中，往往充当关键的支撑位、阻力位或价格反应区。 什么是公允价值缺口（FVG）？ 典型的三根K线公允价值缺口形成于连续K线之间出现强烈失衡之时： 看涨 FVG（潜在支撑区）：第 [n-2] 根K线的最高价 < 第 [n] 根K线的最低价 看跌 FVG（潜在阻力区）：第 [n-2] 根K线的最低价 > 第 [n] 根K线的最高价 这些缺口代表了市场效率低下的区域，价格往往会在继续沿原有方向运行时，先回撤至这些区域进行填补。 主要功能 自动探测 FVG，并以彩色矩形框的形式直接绘制在图表上 看涨 FVG —— 蓝色方框 看跌 FVG —— 橙色方框 可选的中线（50% 中央平衡位），以虚线形式显示 —— 许多交易者将其视为保守的填补确认点或价格反应点 可配置的回溯周期（默认为过去 7 天），以保持图表界面的整洁 两种填补判定模式： 完全填
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RR Ratio KS Simple Calculator Indicator
Kulvinder Singh
指标
RR Ratio KS 简易计算器指标 **概览** “RR Ratio KS 简易计算器指标”是一款专为 MetaTrader 5 设计的免费、轻量级工具，能够自动在图表上直观地展示风险回报（RR）比率。该指标专为手动交易者及自动化交易系统（EA）设计，能够自动识别已设置止损（SL）和止盈（TP）水平的持仓，并在图表上叠加清晰的视觉区域，以显示潜在的风险与回报范围（包括精确的美元金额）。这有助于交易者无需进行手动计算，即可快速评估交易设置的优劣。 该指标适用于任何时间周期（从 M1 到 D1）及任何交易品种，且仅针对当前图表所显示的交易品种生效。它不涉及任何自动化的交易决策，纯粹作为一种视觉辅助工具，旨在协助交易者更好地进行风险管理。该指标完全兼容实盘交易、历史回测以及实时行情分析会话。 **核心功能** **自动识别：** 能够即时识别手动或通过 EA 开设的、且已设置 SL/TP 的交易头寸，并自动绘制相应的 RR 区域。即使遇到未设置 SL/TP 的头寸，也能进行稳健处理，确保不产生任何错误。 **视觉元素：** *   采用颜色编码的方框，分别标识止盈（回报）区、
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KS Box Breakout with Supertrend
Kulvinder Singh
指标
KS BoxBreakout + Supertrend 混合技术指标 KS BoxBreakout —— 一款基于波动率和成交量的区间突破探测器。 KS Supertrend —— 一款经典的、基于 ATR（平均真实波幅）的趋势追踪系统。 其成果是一款多层次的综合指标，能够帮助交易者在同一时间识别盘整区间（“箱体”）、高概率的突破机会，以及趋势的方向与强度。 核心理念 BoxBreakout 部分通过（归一化波动率和成交量分析）来探测价格在某一区间内蓄势待发的状态，并发出爆发性突破的信号；而 Supertrend 部分则通过动态 ATR 通道来确认整体趋势方向，并过滤掉虚假信号。 这一融合版本对于以下类型的交易者尤为实用：突破交易者、趋势追踪者，以及希望在同一图表上同时获得市场结构（箱体）和动能确认（Supertrend）信息的波段交易者。 主要功能特性 1. BoxBreakout 组件 基于特定回溯周期内（由参数 inp_normLen + inp_boxLen 决定）的归一化波动率，自动识别并勾勒出盘整箱体。 采用精密的波动率计算方法（即归一化价格位置的标准差
RR Ratio KS Visual Calculator Amount Based EA
Kulvinder Singh
实用工具
RR Ratio KS 可视化计算器（基于金额）EA 借助“RR Ratio KS 可视化计算器（基于金额）EA”，以前所未有的方式精通基于美元的风险管理——这是一款颠覆性的 MetaTrader 5 实用工具，可在您的图表上自动设置精确、固定金额的风险/回报参数。对于厌倦了波动不定的头寸大小（手数）或繁琐手动计算的交易者而言，这款 EA 是完美之选。它能锁定精确的美元风险金额（例如，每笔交易亏损 50 美元）和回报金额（例如，在 1:3 的风险回报比下盈利 150 美元），并根据头寸大小动态调整止损（SL）和止盈（TP）位置。告别盲目猜测：只需入场交易，该 EA 就会在 1-2 秒内自动处理后续一切事务，确保您在外汇、股票或任何 MT5 交易品种上都能保持始终如一的交易纪律。 核心功能 固定金额风险回报（RR）精度：以货币单位（而非点数/Pips）设定绝对的风险/回报金额——无论头寸大小如何，系统都会自动调整止盈/止损的距离，在确保不过度暴露风险的前提下，维持您预设的交易优势。 一键自动执行：入场交易时即刻自动设置并管理止盈/止损；支持同时开启无限数量的头寸，且无需任何手动微
RR Ratio KS Visual Calculator Point Based EA
Kulvinder Singh
实用工具
RR Ratio KS 可视化计算器（点数模式）EA 利用“RR Ratio KS 可视化计算器（点数模式）EA”提升您的风险管理水平——这是一款终极的 MetaTrader 5（MT5）辅助工具，能将复杂的风险回报计算转化为图表上简单直观且功能强大的可视化界面。专为追求精准的交易者设计，这款智能交易系统（EA）能够自动执行基于点数的风险回报比（RR Ratio）分析，助您动态调整仓位大小、设置止损与止盈点位，并在无需手动计算或凭空猜测的情况下，保持铁一般的交易纪律。告别过度冒险的交易，迎接那些与您的策略优势完美契合、经过深思熟虑且始终如一的入场机会。 核心功能 即时可视化 RR 计算器：只需在图表上拖放线条，即可直观展示入场、止损和止盈水平；系统将自动计算以点数、点差单位（Pips）或货币金额表示的风险回报比，并辅以颜色编码提示（绿色表示回报有利，红色表示风险过高）。 基于点数的精准计算：专为各类交易品种（外汇、股指、大宗商品）量身打造，在计算中充分考量点差、佣金及滑点因素，确保结果极度精准——无论是超短线交易者（Scalpers）还是波段交易者（Swing Traders）
KS Invert Chart Pro Indicator
Kulvinder Singh
指标
概览 利用 KS Invert Chart Pro 指标，为您的图表分析开启全新视角——这是一款专为 MetaTrader 5 设计的强大且零滞后（zero-lag）的工具。这款创新的指标能够通过数学运算（将价格数据乘以 -1）对K线柱或蜡烛图进行反转，从而揭示传统视角下可能被忽略的隐藏形态、逆向交易机会以及反向关联性。它非常适合那些运用关联交易策略、多周期分析或对冲监控的高级交易者使用。无论您是想在当前图表上捕捉那些难以察觉的形态，还是希望实时同步外部交易品种的数据，该指标都能为您提供即时的洞察，且毫无延迟。 核心优势： 即时反转：将图表上下翻转以获得反向视图——这对于形态识别和逆向交易策略至关重要。 外部品种同步：在同一时间周期或不同时间周期下，显示并反转任意经纪商提供的交易品种（例如，将 EUR/USD 与 GBP/USD 进行对比分析）。 应用广泛：支持美元指数反向分析（结合 EUR/USD 走势验证 DXY 信号）、跨市场关联分析（外汇品种与股指联动），以及实时对冲头寸监控。 高度自定义：可选的颜色互换功能可提升图表的可读性；在所有时间周期下均可无缝顺畅运行。
KS Trading Book With Performance Calendar
Kulvinder Singh
指标
KS Trading Book —— 附带绩效日历的交易记录工具 这款专为 MetaTrader 5 设计的指标，彻底革新了交易者追踪与分析自身绩效的方式：它能将原始交易数据直接呈现在您的图表之上，转化为一份动态且可视化的交易日志与日历。您无需再费力维护繁琐的手动电子表格，也无需购买昂贵的第三方工具（此类工具通常月费高达 30 至 100 美元）。该指标能自动采集每一笔交易数据，每 3 秒实时更新一次，并提供极具参考价值的洞察建议——旨在助您提升交易纪律、发掘潜在规律，并优化交易策略以实现长期稳健盈利。 核心功能 可视化交易日志与日历：采用直观的月度网格视图，配有便捷的导航按钮；通过颜色编码区分日期（绿色代表盈利，红色代表亏损，灰色代表无交易）；让您一眼即可掌握每日盈亏明细及交易笔数。 实时绩效仪表盘：实时监控账户余额、净值、各时间段（今日、本周、本月或全部历史记录）的盈亏状况；追踪胜率、最大回撤、恢复因子等关键风险指标；并自动记录您的“最佳交易日”与“最差交易日”数据。 智能且高度定制化的用户界面：默认固定显示在图表左上角，并提供简便的“显示/隐藏”切换按钮。您可以随心定制
KS PropFirm and Broker Dashboard Pro
Kulvinder Singh
实用工具
KS PropFirm 与 Broker Dashboard Pro：您在自营交易挑战中的终极合规守护者 通过精准监控，助您在自营交易之路上更上一层楼。您是否厌倦了在充满高风险的自营交易挑战中，为了保持合规而不得不费力地在电子表格、计算器和人工检查之间来回切换？KS PropFirm 与 Broker Dashboard Pro 是一款专为专业交易者打造的一站式 MT5 辅助工具，旨在助力您成功应对 FTMO、MyForexFunds、The5%ers 等知名自营交易机构的挑战。这款轻量级仪表板能实时洞察您的账户健康状况，自动执行规则以防止代价高昂的违规行为——且绝不会拖慢您的 EA（智能交易系统）运行速度或终端性能。助您更快通过挑战，更智能地进行交易，并充满信心地解锁实盘资金账户。 为何选择 KS PropFirm 仪表板？解锁专业级交易功能 无缝支持多家机构：预置了针对 14 家以上顶级自营交易机构的模板，并可轻松自定义规则以适配任何经纪商或挑战项目。自动从入金历史中检测您的初始资金余额——无需任何猜测或估算。 坚不可摧的亏损保护：通过清晰直观的图表展示和违规风险预警，实时
KS Dynamic Trendlines Indicator
Kulvinder Singh
指标
描述： ----------- KS Dynamic Trendlines 是一款高级指标，能够自动识别波段极值点（Swing Points）， 并绘制能够实时适应市场状况的智能趋势线。 主要功能： ------------ 自动识别波段高点/低点 动态生成连接波段极值点的趋势线 实时突破检测——被突破的趋势线自动消失 当前趋势线被突破后，自动显示下一条最强趋势线 支持多周期分析——可在 H4 周期检测，在 M15 周期显示 平行趋势线过滤——移除冗余线条 距离过滤——隐藏距离当前价格过远的趋势线 颜色、线宽及线条样式均可自定义 以“之字形”（Zigzag）形式可视化显示，并标注波段极值点 波段检测设置： - DetectionTimeframe：选择用于检测波段的周期（CURRENT [当前周期]、M1 至 MN1） - SwingBars：用于验证波段极值点的左右两侧 K 线数量（默认值：10） - ThresholdPoints：波段极值点之间的最小点数距离（默认值：50） 之字形（Zigzag）显示设置： - ShowZigzag：是否显示连接波段极值点的之字形线条 -
KS Price Action Trendline Fibonacci Auto Expert
Kulvinder Singh
专家
请在3分钟图表上运行此EA。您只需通过“波段检测时间周期切换”（Swing Detection Time Frame Switch）功能，选择用于检测波段的大级别时间周期即可。 在首次安装时，请务必先选择“趋势线突破策略”（Trendline Breakout Strategy），以便进行斐波那契交易。 在您亲自进行测试之前，请务必观看完整的策略测试演示视频（测试周期：2025年1月1日至2025年12月31日），以了解该EA的具体运作方式及正确的设置方法。购买后，请在评论区留言告知，以便我通过MQL5平台向您发送最新的设置文件（Set file）通讯链接。您也可以通过下方链接直接获取用于测试的精确设置文件（该设置文件仅适用于黄金交易）： https://drive.google.com/file/d/19ge3Y8y4GQJRGgM7r6onQFVJwrn3z9H7/view?usp=drivesdk **KS Price Action Trendline Fibonacci Auto 的功能特性** 本智能交易系统（EA）是一款专为MetaTrader 5 (MT5)
KS Multiple Independent Strategies AutoTrading
Kulvinder Singh
专家
KS 多重独立策略自动交易 EA 1.9 概览 这是一款专业级的 MQL5 智能交易系统（EA），主要专为 MetaTrader 5 平台上的黄金交易（XAUUSD）而设计。它支持多种独立的交易策略、先进的风险管理功能，并集成了各类过滤机制以优化交易表现。该 EA 重点强调自动化操作、利润保护，以及与 Telegram 和 Discord 等外部​​工具的集成。它适用于任何时间周期，并可针对特定的交易时段及新闻事件进行个性化配置。其核心功能归纳如下： **核心交易策略** 该 EA 允许（通过参数设置）同时启用一种或多种独立的交易策略： - **趋势延续/反转（Persistence/Anti-Persistence）**：在指定的回溯周期内（例如 7 根 K 线）分析 K 线形态，依据设定的比率阈值来判断趋势是延续还是发生反转。 - **RSI 极值策略（RSI Extremes）**：基于 RSI 指标的超买/超卖水平（例如 70/30）进行交易，支持自定义周期及时间框架。提供三种模式：标准模式（传统用法）、同向反转模式（顺势动量型）、反向反转模式（逆势套利型）。此外还包含单信
KS ABC Pattern Live Signal MSS with FIB
Kulvinder Singh
指标
KS ABC形态实时信号指标（含MSS与斐波那契） 主要用途 这是一款**不重绘**的价格行为分析工具，专为遵循 **ICT (Inner Circle Trader)** 或 **SMC (Smart Money Concepts)** 交易理念的交易者设计。该工具专注于识别在强劲动量脉冲行情之后出现的高胜率 **ABC回调/盘整形态**，并结合 **市场结构转变 (MSS)** 的确认信号以及 **斐波那契 (Fibonacci)** 关键位的共振效应，以此生成入场信号。 本工具专为**人工交易**而设计（并非自动交易EA或机器人），尤其适用于外汇货币对、黄金 (XAUUSD)、股指或加密货币等具有明显趋势的市场环境，且支持任意时间周期。 工作原理（核心逻辑） 1. 探测爆发性的动量行情，随后识别并定位 ABC 回调结构。 2. 等待 **MSS（市场结构转变）** 信号得到确认——通常表现为对 B 点的经典突破（旨在过滤掉疲弱或震荡盘整的结构）。 3. 自动绘制完整的 **斐波那契回调区域**（0% 至 100% 的关键水平位将以彩色方框的形式直观呈现）。 4
KS AutoTrade Usdjpy Ea
Kulvinder Singh
专家
KS AutoTrade USDJPY EA 是一款专为 USD/JPY（美元兑日元）货币对设计的简易自动化交易程序。 **功能简介** - 实时监测特定时间周期内的价格走势图。 - 识别特定的K线形态。 - 当在一段清晰的上升或下跌趋势末端检测到预设形态时，即顺势开仓（旨在捕捉趋势反转的时机）。 - 采用马丁格尔（Martingale）策略组合，以实现盈利。 - 内置多项安全机制：例如可在新交易日开始时自动平仓（此功能为可选设置）。 **主要特色** - 初始交易手数极小（默认为 0.02 手）；若设置为 0.01 手，最低账户资金要求为 500 美元；若设置为 0.02 手，1000 美元的账户资金足以获得稳健的交易效果。 - 仅针对 USD/JPY 货币对进行交易。 - 综合运用K线形态分析与趋势强度指标，以确定最佳的入场时机。 - 在图表界面上显示简洁明了的信息面板，实时展示账户余额、净值以及当前浮动盈亏（盈利时显示绿色，亏损时显示红色）。 - 具备自动止损/平仓机制：若订单执行失败或进入新的交易日，系统可自动停止交易。 该程序专为捕捉市场在单一方向上的强劲波动行情而
KS Gold Auto Trade Ea
Kulvinder Singh
专家
无需任何配置文件，只需安装并启用策略即可。如果您使用的是 Exness 或五位小数报价的经纪商，只需在止损（SL）设置中多加一个零即可。 （请注意：在所有经纪商平台上，基于1分钟OHLC数据回测的结果，将与基于5分钟图表回测的结果保持一致。） KS Gold AutoTrade EA 是一款全自动智能交易系统（EA），专为在 MetaTrader 5 平台上交易黄金（XAUUSD）而设计。 该 EA 在低点差的经纪商账户上表现尤为出色（我们已在 Exness 和 IC Markets 平台上进行了测试，且未发现滑点现象）。 该 EA 融合了趋势过滤、经典的反转K线形态识别（配合精准的入场时机），以及智能的仓位管理技术；它旨在捕捉高胜率的反转行情，并在遭遇暂时的浮亏回撤时，启动受控的网格恢复机制进行应对。 该 EA 在黄金（Gold）和比特币（BTC）交易对上表现最佳；虽然也可用于其他所有交易对，但您必须确保已正确设置止损（SL）参数和交易手数（Lot Size）。 您的止损点位应始终设置在距离开仓价至少50美元的位置；止盈目标（Target）请始终设置为0（即不预设固定止盈点
KS Gold Moon Pro EA
Kulvinder Singh
专家
（重要提示：如果您的入金金额为 100 美元，请保持默认设置（300 美元）不变；如果您的入金金额超过 300 美元，请在最后一个输入框中将该值设置为 800 美元，以便启用默认的资金递增模式。） KS Gold Moon Pro 的原价为 3999 美元，但目前已开放限时试用，所有在线用户均可体验。 本 EA（智能交易系统）的参数配置专为 2026 年 1 月的黄金行情优化，因此它不会对往年历史数据进行回测交易。此外，每当黄金市场迎来重要的“里程碑式”行情更新时，我们都会随之发布全新的性能优化配置。 起售价为 40 美元；每售出一份，价格将自动上调 20 美元。 （推荐使用 Exness 经纪商的 Zero 账户；若使用其他经纪商，请根据实际情况调整参数设置。建议止损/止盈点位参数：止损（SL）设为 1 美元，保本（Breakeven）设为 2 美元，追踪止损启动点（Trail Start）设为 3 美元，追踪止损步长（Trail Step）设为 2 美元——仅适用于 XAUUSD 交易对。） 在启动 EA 之前，请务必确认“策略开关”（Strategy）已设为“
KS ICT Killzone Pro MT5
Kulvinder Singh
指标
这款 MT5 指标是对广受欢迎的“ICT Killzones + Pivots”（ICT 关键时段与枢轴点）概念的自定义实现（灵感源自 SMC/ICT 交易理念）。 请务必确保您的 MT5 移动推送通知功能已开启。这样，您就能在手机上接收所有相关通知，包括交易时段切换、日线/周线关键点位等提示。 若使用 IC Markets 或时区为 GMT+2 的经纪商，请在指标设置中将“时间偏移”（Time Input）设为 -7；若使用 Exness 或时区为 GMT+0 的经纪商，请将该值设为 -5。请注意，经纪商的服务器时间设置将直接影响时段交易策略的有效性。 该指标专为日内交易者及“智能资金概念”（SMC）交易者设计。这些交易者通常遵循 Inner Circle Trader (ICT) 的交易方法论，并希望能在图表上直观地呈现关键的交易时段窗口，同时显示基于各时段动态计算出的枢轴点位。 指标的主要用途 该指标会自动标记出机构资金高概率活跃的时段（即所谓的“Killzones”/关键时段）。同时，它会自动绘制并延伸各时段内所创下的最高价/最低价（以及可选的中点价位），直至价格回补
KS Ultra Master Slave
Kulvinder Singh
实用工具
这是一款名为“KS Ultra Master-Slave”（信号复制器）的智能交易系统（EA），具备先进的交易品种映射支持。其设计初衷是将交易操作从一个 MetaTrader 5 账户（主账户）复制到另一个账户（从账户），即使这两个账户所使用的经纪商采用了不同的交易品种命名规则，也能实现顺畅复制。 **核心用途** 将交易信号（持仓头寸 + 挂单）从主账户复制到一个或多个从账户，并能智能处理以下差异： *   不同经纪商之间交易品种名称的差异（例如：XAUUSD → GOLD、EURUSD.fx → EURUSD、BTCUSD → Bitcoin） *   不同的合约大小 / 手数步长规则 *   不同的点值 / 跳动点价值体系 *   可选的交易反向操作功能 *   多种手数计算方法 *   点差过滤、滑点控制以及允许交易品种列表功能 **两种主要运行模式** | 模式名称      | 角色定位          | 功能描述                                                              | |----
KS Gold Hunter Pro EA
Kulvinder Singh
专家
KS_Gold_Hunter_Pro EA 主要专为 XAUUSD（黄金）交易而设计。 （KS Gold Hunter Pro 的实际售价为 2999 美元，但目前正面向所有实盘用户开放试用。） （所有设置均已更新至 2026 年 1 月的“黄金模式”版本；该设置可能无法在往年的历史数据上完全正常运行。） 所有的黄金交易关键参数设置，都将根据黄金行情的实时波动进行动态调整与更新。 **推荐设置：** 默认推荐使用 Exness Zero 账户，配合黄金 1 分钟（M1）图表进行交易。若使用其他经纪商，您可以在购买后于评论区留言，向我索取相应的配置参数；配置与测试过程均十分简便。 **价格详情：** 实际售价 2999 美元；现提供按月订阅方案，起价为 40 美元/月。 **典型的交易行为特征：** *   执行大量超短线交易（持仓时间通常仅为数秒至数分钟）。 *   大量交易在同一交易日内完成开仓与平仓。 *   频繁获得小额盈利，但也伴随着许多小额亏损。 *   在市场波动剧烈时（通常为伦敦盘与纽约盘的重叠时段）表现最佳。 **购买前您需要了解的事项：** *
KS Smart Trading ICT Concept
Kulvinder Singh
指标
KS Smart Trading ICT 概念 （灵感源自 SMC 与 ICT 概念） 交易风格 / 理念：智能资金概念（SMC）/ ICT（Inner Circle Trader）方法论 用途：在图表上以实时或历史模式，直观呈现机构资金及“智能资金”的关键价格行为结构与区域。旨在协助交易者依据 ICT 核心概念——诸如市场结构破坏（BOS）、订单块（Order Blocks）、流动性攫取、市场失衡（Imbalances）以及溢价/折价区域定位等——来识别高胜率的交易区域。 主要功能与显示元素 **类别** | **显示内容** | **可配置？** | **是否提供警报？** ------- | -------- | -------- | -------- **市场结构** | BOS（结构突破）、CHoCH（特征转变）——涵盖内部结构与波段结构 | 是（显示/隐藏，可分别设置看涨/看跌） | 是 **内部结构** | 更快/更短期的结构（默认回溯周期约5根K线） | 是 | 是 **波段结构** | 更高时间周期/主趋势结构 | 是 | 是 **波段极点** | 在枢轴点
KS Day Week MultitimeFrame Candle
Kulvinder Singh
指标
KS Day Week Multi TimeFrame（在评论区中也被称为：周期框 + 角落多周期实时K线） 主要用途 这是一款可视化的多周期信息与背景指标，旨在帮助交易者快速掌握以下信息： *   在选定的更高时间周期上，近期的市场结构与情绪状况（通过彩色区间/周期框进行展示）。 *   四个重要更高时间周期（H4、D1、W1、MN1）当前的实时K线状态，并以紧凑的形式集中显示在图表的一角。 该指标在 ICT / SMC / 供需理论 / 机构交易者群体中尤为受欢迎，因为他们希望在无需切换图表的情况下，就能获得清晰简洁的更高时间周期市场背景信息。 两大主要视觉组件 1. 周期框（更高时间周期的范围矩形） 在用户选定的时间周期上，向后绘制 N 个周期的半透明矩形框。 默认时间周期 = W1（周线），但您可选择 H4、D1、W1、MN1。 框的数量 = InpLookback（默认为向后 10 个周期）。 每个框所显示的内容： 框的组成部分 | 含义 | 视觉样式 | 完整矩形 | 该周期的最高价–最低价范围 | 半透明填充（默认为 85%） | 填充色（看涨：收盘
KS Zigzag Channel
Kulvinder Singh
指标
KS ZigZag Channels 指标是一款专为 MetaTrader 5 (MQL5) 设计的自定义指标。 它绘制了呈“之字形”（ZigZag）的关键点连线，用于连接市场中重要的波段高点和低点；同时，它还在每个之字形波段周围绘制了类似通道的边界线（即上下偏差带）。该指标旨在过滤市场噪音，突显潜在的趋势结构，并根据历史价格相对于主之字形线的偏差情况，提供动态的支撑与阻力区域参考。 核心逻辑与检测方法 与传统的基于百分比或点数计算的之字形指标不同，此版本采用了一种“滚动窗口”的计算方法（其窗口大小由“Length”参数控制，默认为 100 根 K 线）： 它通过一个状态机进行追踪（利用 g_os[] 缓冲区记录状态：0 = 正在寻找潜在的顶部/上升波段；1 = 正在寻找潜在的底部/下降波段）。 当满足以下条件时，一个新的底部关键点（Pivot）即被确认：在此前处于“上升”状态的前提下，当前时间点回溯至“Length”根 K 线之前的收盘价，跌破了过去“Length”根 K 线范围内的最低收盘价。 当满足以下条件时，一个新的顶部关键点即被确认：在此前处于“下降”状态的前提下
KS Fx Session Alert Indicator
Kulvinder Singh
指标
KS FX 交易时段提醒指标 专为 MetaTrader 5 设计的外汇市场交易时段指标。它以可视化的方式突显了四大交易时段——伦敦、纽约、东京和悉尼。 该指标专为 ICT、SMC 和价格行为交易者设计，旨在提供关键的时段背景信息，并突显市场的波动周期与价格走势。 核心功能 时段可视化 可显示多达四个交易时段（伦敦、纽约、东京、悉尼），并提供独立的开启/关闭选项。您可以根据当地时区自定义各时段的起止时间。此外，还可以调整边框宽度及延伸设置，以确保图表显示清晰明了。 动态时段标签 时段名称将直接显示在图表上，并实时更新。您可以选择性地在标签中包含星期几、价格波动区间（最高价–最低价）以及以点（Pips）为单位的波动幅度。 内置分析工具 每个交易时段均可显示斐波那契回调水平（38.2%、50%、61.8%）、开盘区间（可自定义持续时长，单位为分钟），以及在开盘区间结束后可选显示的 R1/S1 目标延伸线。 显示开盘价与收盘价标记点（圆点），并可选配一条连接两点之间的虚线。 自定义垂直时间线 您可以在任意特定时间点（例如 11:00 或 17:00）添加两条独立的垂直虚线，并为其设置自定义标
KS Swing High Low Liquidity
Kulvinder Singh
指标
KS Swing High Low Liquidity 指标 本指标名为 KS_SwingHighLowLiquidity。它专为 MetaTrader 5 平台设计，旨在识别“波段高点”（Swing High）和“波段低点”（Swing Low，即枢轴点），并将其视为“流动性水平”——这是“智能资金概念”（SMC）和“Inner Circle Trader”（ICT）交易方法论中的核心概念。 核心用途 该指标能够识别出关键的波段转折点，这些位置往往是止损单、挂单或潜在流动性（Resting Liquidity）高度聚集的区域。这些波段点就像“磁铁”一样，价格往往会在反转或向相反方向延续趋势之前，回撤至这些位置进行一次“扫荡”（Sweep，即短暂刺穿）。 波段高点（以深红/红色调显示）代表潜在的看跌流动性池（即位于高点上方的止损单）。 波段低点（以中海绿色调显示）代表潜在的看涨流动性池（即位于低点下方的止损单）。 一旦识别出波段点，指标便会从该点向右侧绘制一条水平延伸线。这些水平线将持续显示，直至价格触及（即穿越）该水平位为止；此时，您可以根据设置选择让线条停止延伸、自动隐
KS Support Resistance Retest Signal
Kulvinder Singh
指标
KS支撑阻力回测信号交易策略专注于价格行为和市场结构。 核心概念 该指标主要检测以下内容： 关键支撑与阻力区域——通常基于次级或主要的价格摆动高点和低点（即价格走势中的前期波峰与波谷）。 突破——当价格果断突破某一支撑或阻力水平时发生（通常通过K线收盘价位于该水平之外来确认，以过滤掉虚假突破）。 回测——突破发生后，价格回撤至此前被突破的水平（该水平此时已转变为新的支撑或阻力），并对其进行“测试”。如果价格在该水平处遭遇拒绝（即未能有效跌破或升破），并沿突破方向继续运行，则确认市场已接受这一新的结构。 该策略旨在帮助交易者规避虚假突破（此类现象在震荡或盘整市场中尤为常见），并提供胜率更高、风险回报比更优的入场点位。许多交易者认为，回测阶段是更为稳健的入场时机，因为它提供了突破有效性的确切确认。 指标的典型运作机制 摆动点检测——该指标自动识别摆动高点（阻力）和摆动低点（支撑）。“KS1.6”版本很可能包含了经过优化的逻辑，用于检测“次级”摆动点（正如在类似的自定义开发需求中所见），从而使其能够捕捉到更多、但依然具有参考价值的支撑阻力水平，而非仅局限于主要的关键水平。
KS SuperTrend Indicator
Kulvinder Singh
指标
KS Supertrend 指标 核心功能 经典的 Supertrend（超级趋势）算法，采用精准的 Pine Script 风格逻辑 利用 ATR（平均真实波幅）动态绘制趋势追踪带 双重趋势可视化： 绿线 = 上升趋势（看涨） 红线 = 下降趋势（看跌） 智能背景高亮显示： 上升趋势期间填充浅绿色背景 下降趋势期间填充浅红色背景 可随时开启/关闭此功能 清晰的买卖信号： 绿色 箭头表示买入信号（趋势由跌转涨） 红色 箭头表示卖出信号（趋势由涨转跌） 箭头位置经过智能优化，恰好位于趋势线外侧，以确保最佳的可视性 关键设置与自定义选项 ATR 周期（默认值：10） ATR 倍数（默认值：3.0） 显示设置： 显示/隐藏买卖信号箭头 开启/关闭背景高亮显示 警报系统： 桌面弹窗警报 手机推送通知（通过 MT5 App 接收） 警报仅在 K 线收盘后触发（当前未收盘的 K 线不会发生重绘） 每根 K 线仅触发一次警报（防止信息轰炸） 买入警报与卖出警报可独立开启/关闭 技术优势 优化了增量计算逻辑，性能更佳（即使处理长周期历史数
KS SuperTrend With OrderBlock
Kulvinder Singh
指标
混合型技术指标 经典基于 ATR 的 Supertrend 指标（结合波动率过滤的趋势追踪工具） 智能资金概念（SMC）/ ICT（Inner Circle Trader）交易方法论，涵盖订单块（Order Blocks）、市场结构、公允价值缺口（Fair Value Gaps）等内容。 本指标专为那些希望结合 Supertrend 的趋势确认信号，并辅以机构级市场结构分析（如 BOS、CHoCH、订单块等）进行交易的投资者而设计。该指标会将所有相关元素直接绘制在图表上（包括趋势线、填充区域、箭头、矩形框、文字标签等）。 其核心特色之一是提供了一个切换开关，允许用户独立开启或关闭 Supertrend 指标模块。 主要功能 1. Supertrend 组件（可切换） 核心逻辑：采用标准的 Supertrend 算法，利用 ATR（平均真实波幅）来动态绘制趋势带。 绿色线条/趋势带位于价格下方 → 上升趋势 红色线条/趋势带位于价格上方 → 下降趋势 参数设置（Inputs）： ATR 周期（默认值：10） ATR 倍数（默认值：3.0） ATR 计算方法（可选
KS SuperTrend EA
Kulvinder Singh
专家
KS Supertrend EA 此价格仅供实盘测试使用，之后价格将会上调。原价：一年期 999 美元。 无需进行任何额外设置，所有参数均已预设为默认值，适用于任何时间周期。该工具在 1 分钟至 15 分钟图表上均可有效运行；其中，在黄金（Gold）交易对上的表现尤为出色，优于其他交易对。 您只需根据您所使用的经纪商及具体交易对，自行设置止损（SL）和止盈（TP）参数即可。 核心功能 经典的 Supertrend（超级趋势）算法，采用精准的 Pine Script 风格逻辑构建。 利用 ATR（平均真实波幅）指标，动态绘制跟随趋势的波动带。 双重趋势可视化显示： 绿色线条 = 上升趋势（看涨/多头） 红色线条 = 下降趋势（看跌/空头） 智能背景高亮显示： 上升趋势期间，图表背景填充浅绿色。 下降趋势期间，图表背景填充浅红色。 此功能可随时开启或关闭。 清晰的买卖信号提示： 绿色 箭头：买入信号（趋势由跌转涨时出现） 红色 箭头：卖出信号（趋势由涨转跌时出现） 箭头位置经过智能优化，恰好位于趋势线外侧，以确保最佳的视觉辨识度。 关键设置与自定
KS Box Breakout Signal
Kulvinder Singh
指标
KS Box Breakout Signal 是一款适用于 MetaTrader 5 平台的自定义 MQL5 指标，它能够自动识别盘整区间（价格区间），并利用可视化元素和成交量分析生成突破信号。 **基本概念** 该指标识别价格波动性压缩的时期（基于标准化波动率计算），在盘整区间的高点和低点之间形成一个“盒子”，然后等待价格突破该盒子的上边界或下边界。 它结合了： * 基于波动率的盒子检测 * 成交量确认/市场情绪分析 * 清晰的彩色区域可视化盒子 * 突破信号（箭头 + 醒目的“买入”/“卖出”文字） **主要功能** | **功能** **描述** 虚线/实线 方框内显示成交量标签 突破时显示醒目的彩色“买入/卖出”字样 输入数据摘要 基本设置：重叠、强收盘、标准化长度、方框检测长度 成交量分析：显示模式和刻度 历史记录：扫描天数 外观：自定义绿色和红色 最佳应用场景 突破交易策略（顺势交易） 利用方框内的成交量确认信息过滤假突破 可视化市场结构（盘整→扩张） 适用于任何时间框架的超短线交易、日内交易或波段交易 此指标功能强大。它是一款成
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