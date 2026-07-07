Merkat DD

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  • Tan Au Phuong
    Tan Au Phuong

    Tan Au Phuong

    4.4 (77)
    Новички в торговле стремятся к прибыли, опытные — сначала избегают убытков.

    Не нужно начинать с приветствия и ждать моего ответа.
    Чтобы сэкономить время и быстрее получить помощь, просто опишите проблему как можно подробнее! 😊

    Telegram: @Xbee_coder
    5 продуктов 2 темы 11 комментариев
  • Версия: 1.3
  • Обновлено: 4 августа 2026

MerkatDD — страж плавающей просадки на MT5

Прибыль говорит, что настройка сработала. Она никогда не говорит, насколько близко всё было к провалу.

Что он делает

Как сурикат на посту, MerkatDD не сводит глаз с худшей плавающей просадки, которую когда-либо показывали ваши позиции — в реальном времени, по каждому советнику, по каждому набору настроек, полностью автоматически. Просто прикрепите его к графику. Никакой настройки не требуется.

Два набора настроек, оба в плюсе на $400, на кривой эквити выглядят одинаково. Только один прошёл через яму в $90, а другой — через яму в $900. MerkatDD показывает, кто есть кто, а колонка Recovery сводит это к одному числу, по которому можно ранжировать.

Он ловит и ту просадку, что случилась в три часа ночи, пока вы спали.

Не только насколько глубоко, но и как часто

Max DD отвечает на вопрос насколько плохо стало однажды. Колонка DD Hits отвечает на другой: как регулярно становится плохо. Это миниатюрная гистограмма прямо в строке: сколько торговых циклов достигло каждого заданного вами уровня просадки. Крутая лесенка — эта настройка редко уходит глубоко. Длинный ровный хвост — уходит постоянно. Наведите курсор на любой столбик, чтобы увидеть точное число.

Задайте центральный уровень, шаг и количество ступеней в каждую сторону — и все группы измеряются по одной шкале. Передумали позже? Ничего из уже подсчитанного не теряется.

Что показывает панель

  • Symbol / Magic # — по строке на каждый набор настроек, определяется автоматически
  • Floating P/L — текущий плавающий результат группы
  • Max DD — худший зафиксированный плавающий убыток, и Time Occurred — когда он случился
  • DD Hits — как часто достигался каждый уровень просадки
  • Recovery — чистая прибыль ÷ максимальная просадка
  • Tracking Since — с какого момента группа под наблюдением
  • Clear — единственная кнопка, которая что-либо удаляет, и требует двух нажатий

Клик по заголовку сворачивает всю панель, повторный — разворачивает обратно. Панель сама измеряет график и подстраивается под него.

Данные, которые не исчезают

Всё сохраняется на вашем компьютере. Перезагрузите ПК, перезапустите MT5, потеряйте связь — MerkatDD продолжит с того же места, с полной историей, даже если торговый цикл был ещё открыт в момент остановки. Ведите статистику месяцами, ни разу не начиная с нуля.

Единственное, что стирает группу — это вы, нажав Clear дважды.

Настройка за минуту

  • Списки Symbol / Magic — оставьте пустыми, и отслеживаются все открытые позиции счёта. Заполните ( EURUSD,XAUUSD + 1001 ), чтобы следить только за одним советником. Эти списки скрывают группы, но никогда их не удаляют.
  • Колонка DD Hits — включается и выключается; задаются центральный уровень, шаг и число уровней с каждой стороны.
  • Цветовая тема — Auto подстраивается под фон вашего графика. Есть также Dark, Light и Modern, плюс палитра для дальтоников, где красный и зелёный заменены синим и оранжевым.
  • Угол привязки + X/Y — любой из четырёх углов.
  • Интервал обновления — 1 секунда или 0 для выборки каждые 250 мс на быстрых инструментах.
  • Раздельное хранение данных — оставьте пустым, и несколько графиков сольются в одну запись; задайте разные значения, чтобы разделить их.

Что важно знать

MT5 помечает закрытые вручную сделки магиком 0, поэтому прибыль от ручного закрытия не попадёт в свою группу. Max DD и DD Hits остаются точными при любом способе закрытия — просто доверьте выходы советнику, если хотите, чтобы Recovery что-то значил.

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Сделано с настоящим вниманием к производительности, стабильности и чистоте интерфейса. Цель проста: спокойнее и яснее видеть собственный риск.

Пригодилось? Оценка очень помогает. Вопросы и предложения — пишите в любое время.

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ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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