MerkatDD — страж плавающей просадки на MT5

Прибыль говорит, что настройка сработала. Она никогда не говорит, насколько близко всё было к провалу.

Что он делает

Как сурикат на посту, MerkatDD не сводит глаз с худшей плавающей просадки, которую когда-либо показывали ваши позиции — в реальном времени, по каждому советнику, по каждому набору настроек, полностью автоматически. Просто прикрепите его к графику. Никакой настройки не требуется.

Два набора настроек, оба в плюсе на $400, на кривой эквити выглядят одинаково. Только один прошёл через яму в $90, а другой — через яму в $900. MerkatDD показывает, кто есть кто, а колонка Recovery сводит это к одному числу, по которому можно ранжировать.

Он ловит и ту просадку, что случилась в три часа ночи, пока вы спали.

Не только насколько глубоко, но и как часто

Max DD отвечает на вопрос насколько плохо стало однажды. Колонка DD Hits отвечает на другой: как регулярно становится плохо. Это миниатюрная гистограмма прямо в строке: сколько торговых циклов достигло каждого заданного вами уровня просадки. Крутая лесенка — эта настройка редко уходит глубоко. Длинный ровный хвост — уходит постоянно. Наведите курсор на любой столбик, чтобы увидеть точное число.

Задайте центральный уровень, шаг и количество ступеней в каждую сторону — и все группы измеряются по одной шкале. Передумали позже? Ничего из уже подсчитанного не теряется.

Что показывает панель

Symbol / Magic # — по строке на каждый набор настроек, определяется автоматически

— по строке на каждый набор настроек, определяется автоматически Floating P/L — текущий плавающий результат группы

— текущий плавающий результат группы Max DD — худший зафиксированный плавающий убыток, и Time Occurred — когда он случился

— худший зафиксированный плавающий убыток, и — когда он случился DD Hits — как часто достигался каждый уровень просадки

— как часто достигался каждый уровень просадки Recovery — чистая прибыль ÷ максимальная просадка

— чистая прибыль ÷ максимальная просадка Tracking Since — с какого момента группа под наблюдением

— с какого момента группа под наблюдением Clear — единственная кнопка, которая что-либо удаляет, и требует двух нажатий

Клик по заголовку сворачивает всю панель, повторный — разворачивает обратно. Панель сама измеряет график и подстраивается под него.

Данные, которые не исчезают

Всё сохраняется на вашем компьютере. Перезагрузите ПК, перезапустите MT5, потеряйте связь — MerkatDD продолжит с того же места, с полной историей, даже если торговый цикл был ещё открыт в момент остановки. Ведите статистику месяцами, ни разу не начиная с нуля.

Единственное, что стирает группу — это вы, нажав Clear дважды.

Настройка за минуту

Списки Symbol / Magic — оставьте пустыми, и отслеживаются все открытые позиции счёта. Заполните ( EURUSD,XAUUSD + 1001 ), чтобы следить только за одним советником. Эти списки скрывают группы, но никогда их не удаляют.

— оставьте пустыми, и отслеживаются все открытые позиции счёта. Заполните ( EURUSD,XAUUSD + 1001 ), чтобы следить только за одним советником. Эти списки скрывают группы, но никогда их не удаляют. Колонка DD Hits — включается и выключается; задаются центральный уровень, шаг и число уровней с каждой стороны.

— включается и выключается; задаются центральный уровень, шаг и число уровней с каждой стороны. Цветовая тема — Auto подстраивается под фон вашего графика. Есть также Dark, Light и Modern, плюс палитра для дальтоников , где красный и зелёный заменены синим и оранжевым.

— Auto подстраивается под фон вашего графика. Есть также Dark, Light и Modern, плюс палитра , где красный и зелёный заменены синим и оранжевым. Угол привязки + X/Y — любой из четырёх углов.

— любой из четырёх углов. Интервал обновления — 1 секунда или 0 для выборки каждые 250 мс на быстрых инструментах.

— 1 секунда или для выборки каждые 250 мс на быстрых инструментах. Раздельное хранение данных — оставьте пустым, и несколько графиков сольются в одну запись; задайте разные значения, чтобы разделить их.

Что важно знать

MT5 помечает закрытые вручную сделки магиком 0, поэтому прибыль от ручного закрытия не попадёт в свою группу. Max DD и DD Hits остаются точными при любом способе закрытия — просто доверьте выходы советнику, если хотите, чтобы Recovery что-то значил.

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Сделано с настоящим вниманием к производительности, стабильности и чистоте интерфейса. Цель проста: спокойнее и яснее видеть собственный риск.

Пригодилось? Оценка очень помогает. Вопросы и предложения — пишите в любое время.