Merkat DD
- Индикаторы
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Tan Au PhuongНовички в торговле стремятся к прибыли, опытные — сначала избегают убытков.
Не нужно начинать с приветствия и ждать моего ответа.
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Telegram: @Xbee_coder
- Версия: 1.3
- Обновлено: 4 августа 2026
MerkatDD — страж плавающей просадки на MT5
Прибыль говорит, что настройка сработала. Она никогда не говорит, насколько близко всё было к провалу.
Что он делает
Как сурикат на посту, MerkatDD не сводит глаз с худшей плавающей просадки, которую когда-либо показывали ваши позиции — в реальном времени, по каждому советнику, по каждому набору настроек, полностью автоматически. Просто прикрепите его к графику. Никакой настройки не требуется.
Два набора настроек, оба в плюсе на $400, на кривой эквити выглядят одинаково. Только один прошёл через яму в $90, а другой — через яму в $900. MerkatDD показывает, кто есть кто, а колонка Recovery сводит это к одному числу, по которому можно ранжировать.
Он ловит и ту просадку, что случилась в три часа ночи, пока вы спали.
Не только насколько глубоко, но и как часто
Max DD отвечает на вопрос насколько плохо стало однажды. Колонка DD Hits отвечает на другой: как регулярно становится плохо. Это миниатюрная гистограмма прямо в строке: сколько торговых циклов достигло каждого заданного вами уровня просадки. Крутая лесенка — эта настройка редко уходит глубоко. Длинный ровный хвост — уходит постоянно. Наведите курсор на любой столбик, чтобы увидеть точное число.
Задайте центральный уровень, шаг и количество ступеней в каждую сторону — и все группы измеряются по одной шкале. Передумали позже? Ничего из уже подсчитанного не теряется.
Что показывает панель
- Symbol / Magic # — по строке на каждый набор настроек, определяется автоматически
- Floating P/L — текущий плавающий результат группы
- Max DD — худший зафиксированный плавающий убыток, и Time Occurred — когда он случился
- DD Hits — как часто достигался каждый уровень просадки
- Recovery — чистая прибыль ÷ максимальная просадка
- Tracking Since — с какого момента группа под наблюдением
- Clear — единственная кнопка, которая что-либо удаляет, и требует двух нажатий
Клик по заголовку сворачивает всю панель, повторный — разворачивает обратно. Панель сама измеряет график и подстраивается под него.
Данные, которые не исчезают
Всё сохраняется на вашем компьютере. Перезагрузите ПК, перезапустите MT5, потеряйте связь — MerkatDD продолжит с того же места, с полной историей, даже если торговый цикл был ещё открыт в момент остановки. Ведите статистику месяцами, ни разу не начиная с нуля.
Единственное, что стирает группу — это вы, нажав Clear дважды.
Настройка за минуту
- Списки Symbol / Magic — оставьте пустыми, и отслеживаются все открытые позиции счёта. Заполните ( EURUSD,XAUUSD + 1001 ), чтобы следить только за одним советником. Эти списки скрывают группы, но никогда их не удаляют.
- Колонка DD Hits — включается и выключается; задаются центральный уровень, шаг и число уровней с каждой стороны.
- Цветовая тема — Auto подстраивается под фон вашего графика. Есть также Dark, Light и Modern, плюс палитра для дальтоников, где красный и зелёный заменены синим и оранжевым.
- Угол привязки + X/Y — любой из четырёх углов.
- Интервал обновления — 1 секунда или 0 для выборки каждые 250 мс на быстрых инструментах.
- Раздельное хранение данных — оставьте пустым, и несколько графиков сольются в одну запись; задайте разные значения, чтобы разделить их.
Что важно знать
MT5 помечает закрытые вручную сделки магиком 0, поэтому прибыль от ручного закрытия не попадёт в свою группу. Max DD и DD Hits остаются точными при любом способе закрытия — просто доверьте выходы советнику, если хотите, чтобы Recovery что-то значил.
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Сделано с настоящим вниманием к производительности, стабильности и чистоте интерфейса. Цель проста: спокойнее и яснее видеть собственный риск.
Пригодилось? Оценка очень помогает. Вопросы и предложения — пишите в любое время.