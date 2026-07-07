MerkatDD — MT5 浮动回撤的忠实哨兵

盈利只能告诉你这套参数赚到了钱，却永远不会告诉你它离亏光有多近。

它做什么

就像站岗的狐獴，MerkatDD 死死盯住你的持仓曾经出现过的最大浮动回撤——实时更新，按 EA 分开，按参数组分开，全自动。挂到图表上就开始工作，无需任何设置。

两套参数同样赚了 400 美元，在资金曲线上看起来一模一样。但一套是从 90 美元的坑里爬出来的，另一套是从 900 美元的坑里爬出来的。MerkatDD 让你一眼看出谁是谁，而 Recovery 列把这件事压缩成一个可以直接排序的数字。

凌晨三点你在睡觉时发生的那次回撤，它也照样记下。

不只是有多深，还有多频繁

Max DD 回答的是最糟糕的那一次有多糟。DD Hits 列回答的是另一个问题：糟糕的情况多久发生一次。它是嵌在每一行里的迷你柱状图，显示有多少个交易周期触及了你设定的各个回撤档位。阶梯陡峭，说明这套参数很少深跌；尾巴长而平，说明它经常深跌。把鼠标停在任意一根柱子上，就能看到准确次数。

设定中心档位、档位间距以及两侧各几档，所有分组就用同一把尺子衡量。之后改主意也不要紧——已经统计到的数据一条都不会丢。

面板显示的内容

Symbol / Magic # — 每套参数一行，自动识别

— 每套参数一行，自动识别 Floating P/L — 该分组当前的浮动盈亏

— 该分组当前的浮动盈亏 Max DD — 有史以来最差的浮动亏损，以及发生时间 Time Occurred

— 有史以来最差的浮动亏损，以及发生时间 DD Hits — 各回撤档位分别被触及了多少次

— 各回撤档位分别被触及了多少次 Recovery — 净利润 ÷ 最大回撤

— 净利润 ÷ 最大回撤 Tracking Since — 该分组从何时开始被记录

— 该分组从何时开始被记录 Clear — 面板上唯一会删除数据的按钮，且必须点击两次

点击标题栏可把整个面板收起，再点一次展开。面板会自动测量图表尺寸并调整自身大小。

数据不会凭空消失

所有记录都保存在你自己的电脑上。重启电脑、重启 MT5、断线重连——MerkatDD 都会从中断处继续，历史完整无缺，即使停止时某个交易周期仍未结束。连续跟踪数月，永远不必从零开始。

唯一能清空一个分组的，是你自己按两下 Clear。

一分钟完成设置

Symbol / Magic 白名单 — 留空即跟踪账户上所有持仓。填入内容（ EURUSD,XAUUSD + 1001 ）则只盯住某一个 EA。白名单只是隐藏分组，绝不会删除数据。

— 留空即跟踪账户上所有持仓。填入内容（ EURUSD,XAUUSD + 1001 ）则只盯住某一个 EA。白名单只是隐藏分组，绝不会删除数据。 DD Hits 列 — 可开可关，并设定中心档位、档位间距和两侧档位数量。

— 可开可关，并设定中心档位、档位间距和两侧档位数量。 配色主题 — Auto 自动匹配图表背景，另有 Dark、Light、Modern，以及 色盲友好 配色：用蓝色和橙色取代红绿。

— Auto 自动匹配图表背景，另有 Dark、Light、Modern，以及 配色：用蓝色和橙色取代红绿。 锚定角落 + X/Y — 四个角落任选。

— 四个角落任选。 刷新间隔 — 1 秒，或填 0 启用 250 毫秒采样，适合快速品种。

— 1 秒，或填 启用 250 毫秒采样，适合快速品种。 独立保存数据 — 留空则多个图表合并为一份记录；填入不同的值即可各自独立保存。

有一点需要知道

MT5 会把手动平仓的成交标记为 Magic 0，因此手动平仓的利润不会计入原分组。无论以何种方式平仓，Max DD 和 DD Hits 始终准确——如果希望 Recovery 有意义，请让 EA 自己负责出场。

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在性能、稳定性和界面整洁上都下了真功夫。目标很简单：让你更冷静、更清楚地看见自己的风险。

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