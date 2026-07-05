Supply Demand Drawing Panel — это ручной инструмент для рисования на графике и создания оповещений для MetaTrader 5.





Он помогает трейдерам быстро отмечать важные ценовые зоны с помощью панели на графике. Вы можете создавать зоны предложения, зоны спроса, зоны консолидации, восходящие и нисходящие трендовые линии, каналы, горизонтальные уровни и уровни Fibonacci без постоянного открытия стандартного меню объектов MT5.





Этот продукт не открывает сделки и не дает гарантированных сигналов на покупку или продажу. Это утилита для разметки графика и оповещений, созданная для более быстрой и аккуратной технической аналитики.





Main features





- Быстрая перетаскиваемая панель на графике

- Кнопки зон Supply, Demand и Consolidation

- Кнопки Uptrendline и Downtrendline

- Кнопки Upchannel и Downchannel

- Кнопка Horizontal Line для уровней поддержки и сопротивления

- Кнопка Fibonacci retracement

- Оповещения при касании зон, линий и каналов

- Сохранение состояния оповещений для уменьшения повторных сигналов после перезагрузки

- Магнитная привязка к ближайшим ценам свечи OHLC

- Управление продлением прямоугольников влево, вправо или в обе стороны

- Показ или скрытие текстовых меток зон

- Отмена последнего созданного объекта

- Очистка всех объектов, созданных RectTV

- Сворачивание и восстановление панели

- Настраиваемые цвета, названия кнопок, стили объектов и параметры оповещений





Who this is for





Этот инструмент полезен трейдерам, которые вручную отмечают зоны спроса и предложения, уровни поддержки и сопротивления, зоны пробоя, консолидации, трендовые линии, каналы, зоны отката Fibonacci и ключевые ценовые уровни.





Его можно использовать на Forex, золоте, индексах, криптовалютах и других символах MetaTrader 5, в зависимости от вашего брокера.





Important note





Этот продукт является утилитой для рисования и оповещений. Он не прогнозирует рынок, не торгует автоматически и не гарантирует прибыль. Трейдер должен использовать собственную стратегию, подтверждения и управление рисками.