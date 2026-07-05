Supply Demand Drawing Panel
- Индикаторы
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- Версия: 6.57
- Обновлено: 14 июля 2026
- Активации: 10
Supply Demand Drawing Panel — это ручной инструмент для рисования на графике и создания оповещений для MetaTrader 5.
Он помогает трейдерам быстро отмечать важные ценовые зоны с помощью панели на графике. Вы можете создавать зоны предложения, зоны спроса, зоны консолидации, восходящие и нисходящие трендовые линии, каналы, горизонтальные уровни и уровни Fibonacci без постоянного открытия стандартного меню объектов MT5.
Этот продукт не открывает сделки и не дает гарантированных сигналов на покупку или продажу. Это утилита для разметки графика и оповещений, созданная для более быстрой и аккуратной технической аналитики.
Main features
- Быстрая перетаскиваемая панель на графике
- Кнопки зон Supply, Demand и Consolidation
- Кнопки Uptrendline и Downtrendline
- Кнопки Upchannel и Downchannel
- Кнопка Horizontal Line для уровней поддержки и сопротивления
- Кнопка Fibonacci retracement
- Оповещения при касании зон, линий и каналов
- Сохранение состояния оповещений для уменьшения повторных сигналов после перезагрузки
- Магнитная привязка к ближайшим ценам свечи OHLC
- Управление продлением прямоугольников влево, вправо или в обе стороны
- Показ или скрытие текстовых меток зон
- Отмена последнего созданного объекта
- Очистка всех объектов, созданных RectTV
- Сворачивание и восстановление панели
- Настраиваемые цвета, названия кнопок, стили объектов и параметры оповещений
Who this is for
Этот инструмент полезен трейдерам, которые вручную отмечают зоны спроса и предложения, уровни поддержки и сопротивления, зоны пробоя, консолидации, трендовые линии, каналы, зоны отката Fibonacci и ключевые ценовые уровни.
Его можно использовать на Forex, золоте, индексах, криптовалютах и других символах MetaTrader 5, в зависимости от вашего брокера.
Important note
Этот продукт является утилитой для рисования и оповещений. Он не прогнозирует рынок, не торгует автоматически и не гарантирует прибыль. Трейдер должен использовать собственную стратегию, подтверждения и управление рисками.