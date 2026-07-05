Supply Demand Drawing Panel 是一款用于 MetaTrader 5 的手动画图和提醒工具。





它可以帮助交易者通过图表上的面板快速标记重要价格区域。您可以快速绘制供给区、需求区、整理区、上升趋势线、下降趋势线、通道、水平价位和 Fibonacci 回撤，而不需要每次都打开 MT5 默认对象菜单。





本产品不会自动开仓或平仓，也不会提供保证盈利的买入或卖出信号。它是一个图表标记和提醒工具，目的是让技术分析更快速、更整洁。





Main features





- 快速拖动式图表面板

- Supply、Demand 和 Consolidation 区域按钮

- Uptrendline 和 Downtrendline 按钮

- Upchannel 和 Downchannel 按钮

- 用于支撑位和阻力位的 Horizontal Line 按钮

- Fibonacci retracement 按钮

- 价格触碰区域、线条和通道时提醒

- 持久化提醒状态，减少重新加载后的重复提醒

- 磁吸到附近 K 线 OHLC 价格

- 控制矩形向左、向右或双向延伸

- 显示或隐藏区域文字标签

- 撤销最后创建的对象

- 清除所有由 RectTV 创建的对象

- 面板最小化和恢复

- 可自定义颜色、按钮名称、对象样式和提醒设置





Who this is for





本工具适合手动标记供需区域、支撑阻力位、突破区域、整理区、趋势线、通道、Fibonacci 回撤区域和关键价格水平的交易者。





它可用于外汇、黄金、指数、加密货币以及其他 MetaTrader 5 品种，具体取决于您的经纪商。





Important note





本产品是图表绘制和提醒工具。它不会预测市场，不会自动交易，也不保证盈利。交易者应使用自己的策略、确认方法和风险管理。