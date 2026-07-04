Signalator Local Trade Copier MT5

Signalator Local Trade Copier MT5 — быстрый локальный копировщик сделок для MetaTrader 5/4, предназначенный для работы с терминалами Master и Receiver на одном компьютере или VPS. Поддерживает кроссплатформенное копирование между терминалами MT4, MT5 и cTrader в любом направлении: MT4 ↔ MT5 ↔ cTrader и все остальные комбинации.

Копируйте сделки локально, без внешнего облачного сервера-посредника. Master публикует торговую активность в локальный bridge-канал, а каждый Receiver сам определяет, что копировать, какие Master-счета принимать, как сопоставлять символы, как рассчитывать лоты, как обрабатывать SL/TP, частичные закрытия, отложенные ордера, Telegram-уведомления, журнал и экспорт.

Локальный bridge может работать с быстрым опросом, настраиваемым до 0.1 секунды, если это поддерживается вашей конфигурацией. Фактическая скорость исполнения всё равно зависит от нагрузки терминала, производительности VPS, исполнения брокера и рыночных условий.

Руководства по настройке и практические инструкции

Основные возможности

  • Локальное копирование MT5/4 — копирование сделок между вашими MT5/4-терминалами на одном компьютере или VPS.
  • Быстрый локальный bridge — настраиваемый опрос до 0.1 секунды, в зависимости от настроек и среды работы.
  • Роли Master и Receiver — используйте один счёт как источник сделок и один или несколько счетов как получателей.
  • Multi-receiver конфигурации — копируйте один Master-счёт на несколько Receiver-счетов.
  • Multi-master структура — организуйте разные Master-счета через отдельные значения BridgeName или фильтры счетов на стороне Receiver.
  • Выбранные Master-счета — разрешайте Receiver принимать сделки только от указанных вами источников.
  • Поддержка read-only Master — Master может публиковать активность даже если торговля на этом терминале отключена. На Receiver-счетах торговое разрешение всё равно должно быть включено.


Управление копированием

  • Рыночные ордера — копирование BUY и SELL сделок.
  • Синхронизация полного закрытия — закрытие связанных Receiver-сделок при закрытии сделки на Master.
  • Копирование частичных закрытий — поддержание пропорциональной экспозиции Receiver после частичного закрытия на Master.
  • Синхронизация SL/TP — копирование начальных SL/TP и последующих изменений SL/TP, если функция включена.
  • Управление отложенными ордерами — копирование установки, модификации, отмены и последующего исполнения отложенных ордеров.
  • Фильтр Buy/Sell — принимайте оба направления, только BUY или только SELL.
  • Reverse mode — намеренное копирование в противоположном направлении, если это требуется.


Сопоставление символов и расчёт лота

  • Автоматическое сопоставление символов — обработка распространённых брокерских суффиксов, префиксов и вариантов названий символов.
  • Ручное сопоставление — переопределение маппинга, если нужен специальный вариант, например XAUUSD=GOLD.
  • Панель маппинга — просмотр активных, ожидающих и принятых сопоставлений прямо из интерфейса.
  • Режимы Same, Fixed и Multiplier — простые варианты расчёта лота на стороне Receiver.
  • Масштабирование по балансу и equity — изменение лота Receiver в зависимости от размера счёта.
  • Ограничения лота — настройка минимального и максимального лота Receiver.


Защита и диагностика

  • Защита от копирования на тот же счёт — блокировка копирования, если Master и Receiver являются одним и тем же торговым счётом.
  • Защита от циклического копирования — предотвращает повторную публикацию скопированных Receiver-сделок как новых Master-сделок.
  • Проверка Receiver — контроль bridge, исходного счёта, символа, размера лота и торговых условий брокера.
  • Обработка переподключения — после перезапуска или потери соединения Receiver проверяет актуальный статус Master перед обработкой старых данных.
  • Отчётность по исполнению — отображение пропущенных сделок, отклонённых ордеров, неверных символов, отключенной торговли, закрытого рынка, ошибок объёма и broker retcodes.


Мониторинг, уведомления и экспорт

  • Telegram-уведомления — получение событий Master, результатов копирования, пропущенных действий, ошибок и предупреждений.
  • Настройки приватности — возможность скрывать размер лота или данные счёта в Telegram-сообщениях.
  • Журнал копировщика — просмотр скопированных, пропущенных, предупреждающих, ошибочных и системных событий.
  • Экспорт CSV и HTML — экспорт активности копировщика для анализа, отчётности и сравнения счетов.


Интерфейс

  • Дашборд на графике — мониторинг статуса Master, статуса Receiver, маппинга, скопированной активности, Telegram и ошибок.
  • Перемещаемые панели дашборда — размещайте модули рядом друг с другом прямо на графике.
  • Переключение вида — используйте один активный модуль или дашборд-режим с несколькими видимыми панелями.
  • Trade Panel — открывайте и управляйте сделками прямо из интерфейса копировщика.
  • Tiny mode — компактный режим мониторинга для небольших VPS-экранов или multi-terminal конфигураций.
  • UI scaling — настройка размера панели для ноутбуков, VPS-окон и мониторов с высоким разрешением.
  • Темы и языки — темы Dark, Light и Dune, а также интерфейс на английском, испанском, русском и китайском языках.


Поддержка клиентов

Если вы столкнулись с проблемой во время настройки или использования, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Большинство вопросов по копировщику связано с простыми деталями конфигурации: несовпадение BridgeName, сопоставление символов, ограничения лота у брокера, отключенная торговля, отсутствие разрешения WebRequest или некорректные уровни стопов. Обычно такие вопросы быстро решаются после проверки журнала копировщика и параметров настройки.


Экосистема Signalator

Signalator Local Trade Copier MT5 является частью экосистемы торговых утилит Signalator, которая включает инструменты для мгновенных торговых уведомлений, сводок, Telegram-отчётности, multi-terminal исполнения, лицензирования, контроля доступа и управления пользователями.

Вам также может быть интересен Multi TF Trade Symbol Scanner Alerts — инструмент Signalator для сканирования выбранных символов, сравнения направления тренда на нескольких таймфреймах и получения уведомлений о рыночных условиях.

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Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
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5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Утилиты
Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
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