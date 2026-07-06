Signalator Local Trade Copier MT4 — быстрый локальный копировщик сделок для MetaTrader 5, предназначенный для работы с терминалами Master и Receiver на одном компьютере или VPS. Поддерживает кроссплатформенное копирование между терминалами MT4, MT5 и cTrader в любом направлении: MT4 ↔ MT5 ↔ cTrader и все остальные комбинации.

Копируйте сделки локально, без внешнего облачного сервера-посредника. Master публикует торговую активность в локальный bridge-канал, а каждый Receiver сам определяет, что копировать, какие Master-счета принимать, как сопоставлять символы, как рассчитывать лоты, как обрабатывать SL/TP, частичные закрытия, отложенные ордера, Telegram-уведомления, журнал и экспорт.

Локальный bridge может работать с быстрым опросом, настраиваемым до 0.1 секунды, если это поддерживается вашей конфигурацией. Фактическая скорость исполнения всё равно зависит от нагрузки терминала, производительности VPS, исполнения брокера и рыночных условий.

Основные возможности

Локальное копирование MT4/5 — копирование сделок между вашими MT4/5-терминалами на одном компьютере или VPS.

— копирование сделок между вашими MT4/5-терминалами на одном компьютере или VPS. Быстрый локальный bridge — настраиваемый опрос до 0.1 секунды, в зависимости от настроек и среды работы.

— настраиваемый опрос до 0.1 секунды, в зависимости от настроек и среды работы. Роли Master и Receiver — используйте один счёт как источник сделок и один или несколько счетов как получателей.

— используйте один счёт как источник сделок и один или несколько счетов как получателей. Multi-receiver конфигурации — копируйте один Master-счёт на несколько Receiver-счетов.

— копируйте один Master-счёт на несколько Receiver-счетов. Multi-master структура — организуйте разные Master-счета через отдельные значения BridgeName или фильтры счетов на стороне Receiver.

— организуйте разные Master-счета через отдельные значения BridgeName или фильтры счетов на стороне Receiver. Выбранные Master-счета — разрешайте Receiver принимать сделки только от указанных вами источников.

— разрешайте Receiver принимать сделки только от указанных вами источников. Поддержка read-only Master — Master может публиковать активность даже если торговля на этом терминале отключена. На Receiver-счетах торговое разрешение всё равно должно быть включено.





Управление копированием

Рыночные ордера — копирование BUY и SELL сделок.

— копирование BUY и SELL сделок. Синхронизация полного закрытия — закрытие связанных Receiver-сделок при закрытии сделки на Master.

— закрытие связанных Receiver-сделок при закрытии сделки на Master. Копирование частичных закрытий — поддержание пропорциональной экспозиции Receiver после частичного закрытия на Master.

— поддержание пропорциональной экспозиции Receiver после частичного закрытия на Master. Синхронизация SL/TP — копирование начальных SL/TP и последующих изменений SL/TP, если функция включена.

— копирование начальных SL/TP и последующих изменений SL/TP, если функция включена. Управление отложенными ордерами — копирование установки, модификации, отмены и последующего исполнения отложенных ордеров.

— копирование установки, модификации, отмены и последующего исполнения отложенных ордеров. Фильтр Buy/Sell — принимайте оба направления, только BUY или только SELL.

— принимайте оба направления, только BUY или только SELL. Reverse mode — намеренное копирование в противоположном направлении, если это требуется.





Сопоставление символов и расчёт лота

Автоматическое сопоставление символов — обработка распространённых брокерских суффиксов, префиксов и вариантов названий символов.

— обработка распространённых брокерских суффиксов, префиксов и вариантов названий символов. Ручное сопоставление — переопределение маппинга, если нужен специальный вариант, например XAUUSD=GOLD.

— переопределение маппинга, если нужен специальный вариант, например XAUUSD=GOLD. Панель маппинга — просмотр активных, ожидающих и принятых сопоставлений прямо из интерфейса.

— просмотр активных, ожидающих и принятых сопоставлений прямо из интерфейса. Режимы Same, Fixed и Multiplier — простые варианты расчёта лота на стороне Receiver.

— простые варианты расчёта лота на стороне Receiver. Масштабирование по балансу и equity — изменение лота Receiver в зависимости от размера счёта.

— изменение лота Receiver в зависимости от размера счёта. Ограничения лота — настройка минимального и максимального лота Receiver.





Защита и диагностика

Защита от копирования на тот же счёт — блокировка копирования, если Master и Receiver являются одним и тем же торговым счётом.

— блокировка копирования, если Master и Receiver являются одним и тем же торговым счётом. Защита от циклического копирования — предотвращает повторную публикацию скопированных Receiver-сделок как новых Master-сделок.

— предотвращает повторную публикацию скопированных Receiver-сделок как новых Master-сделок. Проверка Receiver — контроль bridge, исходного счёта, символа, размера лота и торговых условий брокера.

— контроль bridge, исходного счёта, символа, размера лота и торговых условий брокера. Обработка переподключения — после перезапуска или потери соединения Receiver проверяет актуальный статус Master перед обработкой старых данных.

— после перезапуска или потери соединения Receiver проверяет актуальный статус Master перед обработкой старых данных. Отчётность по исполнению — отображение пропущенных сделок, отклонённых ордеров, неверных символов, отключенной торговли, закрытого рынка, ошибок объёма и broker retcodes.





Мониторинг, уведомления и экспорт

Telegram-уведомления — получение событий Master, результатов копирования, пропущенных действий, ошибок и предупреждений.

— получение событий Master, результатов копирования, пропущенных действий, ошибок и предупреждений. Настройки приватности — возможность скрывать размер лота или данные счёта в Telegram-сообщениях.

— возможность скрывать размер лота или данные счёта в Telegram-сообщениях. Журнал копировщика — просмотр скопированных, пропущенных, предупреждающих, ошибочных и системных событий.

— просмотр скопированных, пропущенных, предупреждающих, ошибочных и системных событий. Экспорт CSV и HTML — экспорт активности копировщика для анализа, отчётности и сравнения счетов.





Интерфейс

Дашборд на графике — мониторинг статуса Master, статуса Receiver, маппинга, скопированной активности, Telegram и ошибок.

— мониторинг статуса Master, статуса Receiver, маппинга, скопированной активности, Telegram и ошибок. Перемещаемые панели дашборда — размещайте модули рядом друг с другом прямо на графике.

— размещайте модули рядом друг с другом прямо на графике. Переключение вида — используйте один активный модуль или дашборд-режим с несколькими видимыми панелями.

— используйте один активный модуль или дашборд-режим с несколькими видимыми панелями. Trade Panel — открывайте и управляйте сделками прямо из интерфейса копировщика.

— открывайте и управляйте сделками прямо из интерфейса копировщика. Tiny mode — компактный режим мониторинга для небольших VPS-экранов или multi-terminal конфигураций.

— компактный режим мониторинга для небольших VPS-экранов или multi-terminal конфигураций. UI scaling — настройка размера панели для ноутбуков, VPS-окон и мониторов с высоким разрешением.

— настройка размера панели для ноутбуков, VPS-окон и мониторов с высоким разрешением. Темы и языки — темы Dark, Light и Dune, а также интерфейс на английском, испанском, русском .





Поддержка клиентов

Если вы столкнулись с проблемой во время настройки или использования, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Большинство вопросов по копировщику связано с простыми деталями конфигурации: несовпадение BridgeName, сопоставление символов, ограничения лота у брокера, отключенная торговля, отсутствие разрешения WebRequest или некорректные уровни стопов. Обычно такие вопросы быстро решаются после проверки журнала копировщика и параметров настройки.





Экосистема Signalator

Signalator Local Trade Copier MT4 является частью экосистемы торговых утилит Signalator, которая включает инструменты для мгновенных торговых уведомлений, сводок, Telegram-отчётности, multi-terminal исполнения, лицензирования, контроля доступа и управления пользователями.

Вам также может быть интересен Multi TF Trade Symbol Scanner Alerts — инструмент Signalator для сканирования выбранных символов, сравнения направления тренда на нескольких таймфреймах и получения уведомлений о рыночных условиях.