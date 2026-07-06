Signalator Local Trade Copier MT4

Signalator Local Trade Copier MT4 — быстрый локальный копировщик сделок для MetaTrader 5, предназначенный для работы с терминалами Master и Receiver на одном компьютере или VPS. Поддерживает кроссплатформенное копирование между терминалами MT4, MT5 и cTrader в любом направлении: MT4 ↔ MT5 ↔ cTrader и все остальные комбинации.

Копируйте сделки локально, без внешнего облачного сервера-посредника. Master публикует торговую активность в локальный bridge-канал, а каждый Receiver сам определяет, что копировать, какие Master-счета принимать, как сопоставлять символы, как рассчитывать лоты, как обрабатывать SL/TP, частичные закрытия, отложенные ордера, Telegram-уведомления, журнал и экспорт.

Локальный bridge может работать с быстрым опросом, настраиваемым до 0.1 секунды, если это поддерживается вашей конфигурацией. Фактическая скорость исполнения всё равно зависит от нагрузки терминала, производительности VPS, исполнения брокера и рыночных условий.

MT4 Local Copier - Руководства по настройке и практические инструкции

Основные возможности

  • Локальное копирование MT4/5 — копирование сделок между вашими MT4/5-терминалами на одном компьютере или VPS.
  • Быстрый локальный bridge — настраиваемый опрос до 0.1 секунды, в зависимости от настроек и среды работы.
  • Роли Master и Receiver — используйте один счёт как источник сделок и один или несколько счетов как получателей.
  • Multi-receiver конфигурации — копируйте один Master-счёт на несколько Receiver-счетов.
  • Multi-master структура — организуйте разные Master-счета через отдельные значения BridgeName или фильтры счетов на стороне Receiver.
  • Выбранные Master-счета — разрешайте Receiver принимать сделки только от указанных вами источников.
  • Поддержка read-only Master — Master может публиковать активность даже если торговля на этом терминале отключена. На Receiver-счетах торговое разрешение всё равно должно быть включено.


Управление копированием

  • Рыночные ордера — копирование BUY и SELL сделок.
  • Синхронизация полного закрытия — закрытие связанных Receiver-сделок при закрытии сделки на Master.
  • Копирование частичных закрытий — поддержание пропорциональной экспозиции Receiver после частичного закрытия на Master.
  • Синхронизация SL/TP — копирование начальных SL/TP и последующих изменений SL/TP, если функция включена.
  • Управление отложенными ордерами — копирование установки, модификации, отмены и последующего исполнения отложенных ордеров.
  • Фильтр Buy/Sell — принимайте оба направления, только BUY или только SELL.
  • Reverse mode — намеренное копирование в противоположном направлении, если это требуется.


Сопоставление символов и расчёт лота

  • Автоматическое сопоставление символов — обработка распространённых брокерских суффиксов, префиксов и вариантов названий символов.
  • Ручное сопоставление — переопределение маппинга, если нужен специальный вариант, например XAUUSD=GOLD.
  • Панель маппинга — просмотр активных, ожидающих и принятых сопоставлений прямо из интерфейса.
  • Режимы Same, Fixed и Multiplier — простые варианты расчёта лота на стороне Receiver.
  • Масштабирование по балансу и equity — изменение лота Receiver в зависимости от размера счёта.
  • Ограничения лота — настройка минимального и максимального лота Receiver.


Защита и диагностика

  • Защита от копирования на тот же счёт — блокировка копирования, если Master и Receiver являются одним и тем же торговым счётом.
  • Защита от циклического копирования — предотвращает повторную публикацию скопированных Receiver-сделок как новых Master-сделок.
  • Проверка Receiver — контроль bridge, исходного счёта, символа, размера лота и торговых условий брокера.
  • Обработка переподключения — после перезапуска или потери соединения Receiver проверяет актуальный статус Master перед обработкой старых данных.
  • Отчётность по исполнению — отображение пропущенных сделок, отклонённых ордеров, неверных символов, отключенной торговли, закрытого рынка, ошибок объёма и broker retcodes.


Мониторинг, уведомления и экспорт

  • Telegram-уведомления — получение событий Master, результатов копирования, пропущенных действий, ошибок и предупреждений.
  • Настройки приватности — возможность скрывать размер лота или данные счёта в Telegram-сообщениях.
  • Журнал копировщика — просмотр скопированных, пропущенных, предупреждающих, ошибочных и системных событий.
  • Экспорт CSV и HTML — экспорт активности копировщика для анализа, отчётности и сравнения счетов.


Интерфейс

  • Дашборд на графике — мониторинг статуса Master, статуса Receiver, маппинга, скопированной активности, Telegram и ошибок.
  • Перемещаемые панели дашборда — размещайте модули рядом друг с другом прямо на графике.
  • Переключение вида — используйте один активный модуль или дашборд-режим с несколькими видимыми панелями.
  • Trade Panel — открывайте и управляйте сделками прямо из интерфейса копировщика.
  • Tiny mode — компактный режим мониторинга для небольших VPS-экранов или multi-terminal конфигураций.
  • UI scaling — настройка размера панели для ноутбуков, VPS-окон и мониторов с высоким разрешением.
  • Темы и языки — темы Dark, Light и Dune, а также интерфейс на английском, испанском, русском .


Поддержка клиентов

Если вы столкнулись с проблемой во время настройки или использования, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. Большинство вопросов по копировщику связано с простыми деталями конфигурации: несовпадение BridgeName, сопоставление символов, ограничения лота у брокера, отключенная торговля, отсутствие разрешения WebRequest или некорректные уровни стопов. Обычно такие вопросы быстро решаются после проверки журнала копировщика и параметров настройки.


Экосистема Signalator

Signalator Local Trade Copier MT4 является частью экосистемы торговых утилит Signalator, которая включает инструменты для мгновенных торговых уведомлений, сводок, Telegram-отчётности, multi-terminal исполнения, лицензирования, контроля доступа и управления пользователями.

Вам также может быть интересен Multi TF Trade Symbol Scanner Alerts — инструмент Signalator для сканирования выбранных символов, сравнения направления тренда на нескольких таймфреймах и получения уведомлений о рыночных условиях.

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Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
SmartFastTrade AI
Muhammad Faisal Sagala
Утилиты
Transform Your Trading with SmartFastTrade AI: Speed and Ease at Your Fingertips! Introduction Are you a trader struggling with slow order execution? Do you want a tool that can assist you in making quick and accurate trading decisions? If yes, then SmartFastTrade AI is the answer to all your trading needs. With its unique combination of speed, user-friendliness, and advanced features, SmartFastTrade AI will help you unlock your full trading potential. Let's delve deeper into why this innovativ
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