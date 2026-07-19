MT5 to Delta Exchange API Bridge EA Connector

* * * * * Основные транзакции XAUUSD, если во время тестирования рекомендуется настроить на XAUUSD, другие торговые объекты не могут гарантировать рентабельность * * * * * * * * * * * * * * * * Оставьте сообщение, которое нужно протестировать (вы ответите в первый раз после просмотра), чтобы защитить результаты работы, необходимо ввести определенные параметры, параметры по умолчанию системы не могут достичь эффекта, показанного в отзыве скриншота! Оставьте сообщение, которое нужно протестиров