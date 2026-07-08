Copier master RAlabs MT4

Сopier master RAlabs(приемник) и Сopier provider RAlabs(источник сигналов)—система локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов: Provider (источник сигналов) и Master (приёмник-копировщик с панелью управления).
  • Provider ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки.
  • Master ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования.

Копирование локальное (через обмен файлами между терминалами на одном ПК/VPS), поэтому работает мгновенно и стабильно, не зависит от внешних серверов и подписок.

Copier master RAlabs MT4 работает только в паре c Copier provider RAlabs МТ5 и(или) Copier provider RAlabs МТ4, которые бесплатно можно скачать, нажав на соответствующие ссылки.

Инструкция по установке:

1) На счёт-донор установить Сopier provider RAlabs МТ5 или Copier provider RAlabs МТ4;

2) На счёт-получатель установить Сopier master RAlabs MT4;

3) Оба терминала должны работать на одном ПК/VPS. После запуска номер счета донора автоматически появится в списке Master.

    Настройки:

    Чтобы передвинуть панель по графику, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по области с тремя точками с левой стороны панели. После щелчка, панель будет двигаться за курсором мыши. Чтобы панель установилась на определенном месте необходимо произвести еще один щелчок левой кнопкой мыши.

    1) Copy - включение(ON)/отключение(OFF) копирования;
    2) limits - копировать отложенные ордера;
    3) sl & tp - копировать Stop Loss и Take Profit;
    4) slip - допустимое проскальзывание, значение в пипсах;
    5) Account - номер счета донора, на котором установлен Copier provider RAlabs;
    6) del - удалить счет донор;
    7) Buy/Sell - фильтр направлений, если включено только Buy, то копируются сделки только на покупку, если включено только Sell, то копируются сделки только на продажу, если включено и Buy и Sell копируются все сделки;
    8) revers - реверс сделок, если включен, то сделки будут открываться в противоположную сторону сделкам аккаунта донора (провайдера);
    9) Тип лота E/C/F - Метод расчёта объёма:
    - E(ecvivalent) - автоматически масштабирует объем открываемых сделок под депозит. Если, например, на счете провайдера депозит=1000 и открывается сделка объемом 10 лотов, то на счете мастера с депозитом =100, откроется сделка объемом 1 лот;
    - С(Coefficient) - обычный множитель. Лот открываемой на счете провайдере сделки, будет умножаться на заданный множитель;
    - F(Fixed) - всегда используется фиксированный объём Lot.
    10) Lot - значение множителя или фиксированного лота;
    11) Time - интервал времени копирования;
    12) Money TP / SL - закрытие по прибыли или убытку. Если суммарная прибыль или убыток всех сделок донора достигла указанного значения — все сделки закрываются. 0 — функция отключена;
    13) Comment - Комментарий к копируемым ордерам. В MT5 тикет сохраняется как ключ сопоставления, в MT4 сопоставление выполняется по Magic Number.

    Каждая кнопка при включении и отключении меняет свой цвет, что позволяет визуально сразу понимать какие функции в настоящий момент включены, а какие отключены.

    Если брокер использует в названиях торговых инструментов суффиксы и префиксы, например eEUR/USD, то копир автоматически это распознает и будет копировать сделки на инструмент и без суффиксов и префиксов.


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    Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
    EquityTargetCloser MT4
    Evgeniy Zhdan
    Утилиты
    Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
    CloseIfProfitorLoss with Trailing
    Vladislav Andruschenko
    4.87 (31)
    Утилиты
    Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
    DrawDown Limiter MT4
    Haidar Lionel Haj Ali
    5 (8)
    Утилиты
    Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
    Exp Averager
    Vladislav Andruschenko
    4.82 (22)
    Утилиты
    Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
    Trading History MT4
    Siarhei Vashchylka
    5 (9)
    Утилиты
    Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
    Trade Copier Global
    Laszlo Tormasi
    5 (15)
    Утилиты
    Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
    Custom Alerts AIO MT4
    Daniel Stein
    Утилиты
    Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
    MACD Divergence Scanner MT4
    Amir Atif
    5 (5)
    Утилиты
    MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
    Telegram to MT4 Coppy
    Sergey Batudayev
    4.09 (11)
    Утилиты
    Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
    Telegram to MT4 MultiChannel Copier
    Sergio Marquez Uroz
    5 (4)
    Утилиты
    Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
    Support and Resistance Dashboard MT4
    Amir Atif
    5 (2)
    Утилиты
    Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
    King Trade Copier MT4
    Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
    Утилиты
    King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
    Trade Reverse Copie4
    Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
    Утилиты
    Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
    SmartFastTrade AI
    Muhammad Faisal Sagala
    Утилиты
    Transform Your Trading with SmartFastTrade AI: Speed and Ease at Your Fingertips! Introduction Are you a trader struggling with slow order execution? Do you want a tool that can assist you in making quick and accurate trading decisions? If yes, then SmartFastTrade AI is the answer to all your trading needs. With its unique combination of speed, user-friendliness, and advanced features, SmartFastTrade AI will help you unlock your full trading potential. Let's delve deeper into why this innovativ
    Master Close via Telegram for MT4
    Tuan Nghia Phan
    Утилиты
    Master Close via Telegram can help you perform some management tasks on MT4/MT5 remotely via your Telegram by one click, easy to set up & use. Demo here (see more Master Notify   Master Control  ) ************************************************************************************ LIST OF COMMANDS: info_acc -  Get account info info_pen -   Get pending orders details info_pos -   Get positions details info_pos_sum -   Get positions summary close_pen -   Delete all pending orders close_pos_all -
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