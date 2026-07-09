Copier provider RAlabs MT4

Disconnect Alerts Yurij Izyumov 5 (1) Утилиты

Если вы используете или тестируете советники на ноутбуке, персональном компьютере или VPS, у вас время от времени может случаться такое, что интернет отключился и советник остановился. Конечно данная утилита ( Disconnect Alerts ) не поможет вам восстановить интернет, но она соберет информацию и отправит вам уведомление о том, когда и сколько времени ваш терминал находился без доступа к интернету и фактически не работал. Получив это уведомление, вы сможете зайти и проверить ваши сделки, всё ли ко