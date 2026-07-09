Copier provider RAlabs MT4

Сopier provider RAlabs MT4 — источник сигналов для локального копирования.

Лёгкий публикатор сделок для системы копирования состоящей из Сopier provider RAlabs (источник сигналов) и Сopier master RAlabs(приемник).

Сopier provider RAlabs устанавливается на счёт-донор сделки которого необходимо копировать и передаёт сделки приёмнику Сopier master RAlabs.

Провайдер публикует: открытия позиций; изменения; закрытия сделок.

Особенности: мгновенная локальная передача, минимальная нагрузка, индикатор активности на графике, полная совместимость с приемниками (masters) MT4 и MT5.

Работает только совместно с Сopier master RAlabs MT5 и(или) Сopier master RAlabs MT4.

Инструкция по установке:

1) На счёт-донор установить Сopier provider RAlabs MT4;

2) На счёт-получатель установить Сopier master RAlabs MT5 или Сopier master RAlabs MT4;

3) Оба терминала должны работать на одном ПК/VPS. После запуска номер счета донора автоматически появится в списке Master.


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Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Другие продукты этого автора
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.8 (5)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Candle closing time time server
Andrey Kolesnik
5 (1)
Индикаторы
Индикатор показывает время до закрытия свечи, а также время сервера на текущем графике. Очень прост в использовании, всего четыре настройки: Lable Location- расположение таймера на графике; Display server time- показывать время сервера или нет; Sound alert when the candle is closed- использовать звуковой сигнал при закрытии свечи или нет; Colour -цвет цифр таймера. Другие полезные бесплатные и платные продукты можно посмотреть здесь: https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller
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RAlabs Arbitrage Parser
Andrey Kolesnik
5 (1)
Эксперты
RAlabs Arbitrage Parser — Высокоточный сборщик рыночных данных Надёжный и эффективный советник для сбора рыночных данных в реальном времени из терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Разработан для трейдеров, количественных аналитиков и разработчиков, которым необходимы чистые и структурированные ценовые данные для анализа, арбитража и алгоритмической торговли. Обзор RAlabs Arbitrage Parser — это лёгкий и полностью автономный инструмент, который записывает потоковые цены Bid/Ask в CSV-файлы с
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Alerts Arrows
Andrey Kolesnik
5 (1)
Индикаторы
Мой самый популярный и востребованный продукт здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/41605?source=Site+Market+Product+From+Author# Индикатор стрелочник идеален для торговли в боковике, очень точно показывает моменты перекупленности и перепроданности инструмента, с дополнительными фильтрами также можно использовать для торговли по тренду. На экран выводятся стрелки сигнализирующие о развороте тренда,  направление стрелки показывает дальнейшее направление торговли, также имеется звуковое о
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RAlabs Arbitrage Parser MT4
Andrey Kolesnik
5 (1)
Эксперты
(Вы можете заказать у нас любого арбитражного бота, как для арбитража между терминалами так и между биржами. Другие наши платные и бесплатные продукты можете посмотреть по ссылке:   https://www.mql5.com/ru/users/raprofit/seller) Multi-Symbol & Multi-Broker CSV Logger Краткое описание: Универсальный парсер котировок с миллисекундной точностью! Собирайте потоковые данные (Ask/Bid) по неограниченному количеству активов одновременно. Идеальный инструмент для дата-саентистов, арбитражников и трей
FREE
Timeframe two in one
Andrey Kolesnik
Индикаторы
Мой самый популярный и востребованный продукт здесь  https://www.mql5.com/ru/market/product/41605?source=Site+Market+Product+From+Author# Индикатор отображает свечи заданного старшего таймфрейма, на меньших таймфреймах TF_Bar  - выбор старшего таймфрейма, на основе которого будут отображаться свечи на текущем; Number_of_Bars   - предельное число баров, до которого будет производиться расчет индикатора; Color_Up   - цветовое отображение бычьих свечей; Color_Down   - цветовое отображение медвежь
FREE
Copier provider RAlabs
Andrey Kolesnik
Утилиты
Сopier provider   RAlabs  — источник сигналов для локального копирования. Лёгкий публикатор сделок для системы копирования состоящей из Сopier provider RAlabs (источник сигналов) и Сopier master RAlabs(приемник). Сopier provider RAlabs  у станавливается на счёт-донор сделки которого необходимо копировать и передаёт сделки приёмнику Сopier master   RAlabs . Провайдер публикует: открытия позиций; изменения; закрытия сделок. Особенности:  мгновенная локальная передача, минимальная нагрузка, индикат
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Copier master RAlabs MT4
Andrey Kolesnik
Утилиты
Сopier master   RAlabs (приемник) и Сopier provider   RAlabs (источник сигналов) —с истема локального копирования сделок между терминалами MetaTrader на одном ПК/VPS. Состоит из двух продуктов:   Provider   (источник сигналов) и   Master   (приёмник-копировщик с панелью управления). Provider   ставится на счёт-донор (чьи сделки копируем) — он публикует сделки. Master   ставится на счёт-получатель — он читает доноров и открывает копии, на нём находится вся панель настроек копирования. Копирование
Volumes every day
Andrey Kolesnik
Индикаторы
Основные отличия и преимущества индикатора Volume every day от похожего продукта  Volume Profile V6 В Volume every day можно параметром Range period  задать временной диапазон построения профиля, а параметром Range count задать количество профилей данных диапазонов. Например, на втором скрине  Range period=1Day, а Range count=10 - это значит, что профиль будет строиться на периоде один день, десять последних дней. Важно, что переключение тайм фрейма графика не влияет на построение профиля, что т
Smart trend and Smart oscillator
Andrey Kolesnik
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"Смарт тренд и Смарт осциллятор"-это два индикатора в одном. Смарт тренд показывает направление тренда в настоящий момент. С помощью настроек можно сделать так, чтобы, например, на таймфрейме М15, показывалось направление тренда с таймфрейма H1 или D1 и так далее. Смарт осциллятор показывает зоны перекупленности и перепроданности. Данный индикатор состоит из нескольких осцилляторов, показывающих наилучший результат. Показания по всем индикаторам суммируются и зона среднего значения закрашивает
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