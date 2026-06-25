Gold Spark
- Эксперты
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Arash PanahiЯ трейдер с более чем 8-летним опытом; профессионал, отлично разбирающийся как в ручной торговле, так и в разработке продвинутых алгоритмических торговых стратегий. Известен использованием динамических и механических торговых систем на криптовалютных рынках, применяя проверенные техники лидеров
- Версия: 1.70
- Обновлено: 2 августа 2026
- Активации: 11
Gold Spark – XAUUSD (Gold) Trading Robot for H1 Chart
Gold Spark — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для XAUUSD (Gold) на таймфрейме H1. Система создана на основе реального поведения рынка, а не подгонки под исторические данные, что позволяет ей эффективно работать в различных рыночных условиях.
Полностью основанный на проверенных принципах технического анализа, Gold Spark не использует высокорискованные подходы, такие как Martingale, Grid-системы, усреднение позиций, непрозрачные AI-алгоритмы или чрезмерную оптимизацию. Каждое торговое решение принимается на основе объективных рыночных данных и логически обоснованных правил.
Стратегия постоянно анализирует ценовое движение, структуру рынка, импульс, волатильность и динамику объёмов для поиска сделок с высокой вероятностью успеха. Вместо зависимости от переоптимизированных исторических моделей Gold Spark адаптируется к текущим рыночным условиям.
Управление рисками встроено в каждую сделку благодаря заранее определённым и реалистичным уровням Take Profit и Stop Loss. Показатели эффективности отражают реальные торговые условия без завышенных показателей прибыльности и нереалистичных ожиданий.
Gold Spark создан для трейдеров, которые ценят прозрачность, дисциплинированное управление рисками и торговую систему, основанную на реальном поведении рынка, а не на маркетинговых обещаниях.
Свяжитесь со мной для получения результатов реальной торговли и статистики сигналов.
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Key usage notes:
- Attach EA to XAUUSD | H1 chart
- Robot is broker independent
- Use low spread and low commission accounts
- Minimum deposit is $100
- Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000
- Support both Hedging and Netting accounts
I consider Gold Spark a highly promising EA that offers exceptional flexibility in tuning and demonstrates "monster-class" potential depending on the settings used. While the default configuration operates as a single-shot EA, it also supports holding multiple simultaneous positions—including both long and short trades—which is truly the standout feature of this system. Unlike most multi-position grid EAs, which rely on "negative grid" strategies like averaging down (Nanpin) or Martingale, this EA takes a distinctly different approach. It functions as a "positive grid" EA that adds to positions when market movements are favorable; its robustness and profit-generating potential are in a league of its own compared to typical grid EAs on the market. Naturally, it supports features such as trailing stops, break-even settings, partial closes upon the start of a trailing stop, and compatibility with prop firm requirements, allowing for detailed customization to suit individual preferences. Offered at a very reasonable price, its performance potential is truly top-tier. I highly recommend it, particularly to intermediate and advanced traders who are comfortable verifying optimal settings through backtesting.