Gold Spark

5
  • Эксперты
  • Arash Panahi
    Arash Panahi

    Arash Panahi

    5 (1)
    Я трейдер с более чем 8-летним опытом; профессионал, отлично разбирающийся как в ручной торговле, так и в разработке продвинутых алгоритмических торговых стратегий. Известен использованием динамических и механических торговых систем на криптовалютных рынках, применяя проверенные техники лидеров
    2 продукта
  • Версия: 1.70
  • Обновлено: 2 августа 2026
  • Активации: 11

Gold Spark – XAUUSD (Gold) Trading Robot for H1 Chart

Gold Spark — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для XAUUSD (Gold) на таймфрейме H1. Система создана на основе реального поведения рынка, а не подгонки под исторические данные, что позволяет ей эффективно работать в различных рыночных условиях.

Полностью основанный на проверенных принципах технического анализа, Gold Spark не использует высокорискованные подходы, такие как Martingale, Grid-системы, усреднение позиций, непрозрачные AI-алгоритмы или чрезмерную оптимизацию. Каждое торговое решение принимается на основе объективных рыночных данных и логически обоснованных правил.

Стратегия постоянно анализирует ценовое движение, структуру рынка, импульс, волатильность и динамику объёмов для поиска сделок с высокой вероятностью успеха. Вместо зависимости от переоптимизированных исторических моделей Gold Spark адаптируется к текущим рыночным условиям.

Управление рисками встроено в каждую сделку благодаря заранее определённым и реалистичным уровням Take Profit и Stop Loss. Показатели эффективности отражают реальные торговые условия без завышенных показателей прибыльности и нереалистичных ожиданий.

Gold Spark создан для трейдеров, которые ценят прозрачность, дисциплинированное управление рисками и торговую систему, основанную на реальном поведении рынка, а не на маркетинговых обещаниях.

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Key usage notes:

    • Attach EA to XAUUSD | H1 chart
    • Robot is broker independent
    • Use low spread and low commission accounts
    • Minimum deposit is $100
    • Compatible with all leverages, from 1:30 to 1:2000
    • Support both Hedging and Netting accounts
        Following your purchase, join my MQL channel [Link] or send private massage for full guide and Telegram channel link.

        Отзывы 1
        zeke21t2
        663
        zeke21t2 2026.07.12 11:12 
         

        I consider Gold Spark a highly promising EA that offers exceptional flexibility in tuning and demonstrates "monster-class" potential depending on the settings used. While the default configuration operates as a single-shot EA, it also supports holding multiple simultaneous positions—including both long and short trades—which is truly the standout feature of this system. Unlike most multi-position grid EAs, which rely on "negative grid" strategies like averaging down (Nanpin) or Martingale, this EA takes a distinctly different approach. It functions as a "positive grid" EA that adds to positions when market movements are favorable; its robustness and profit-generating potential are in a league of its own compared to typical grid EAs on the market. Naturally, it supports features such as trailing stops, break-even settings, partial closes upon the start of a trailing stop, and compatibility with prop firm requirements, allowing for detailed customization to suit individual preferences. Offered at a very reasonable price, its performance potential is truly top-tier. I highly recommend it, particularly to intermediate and advanced traders who are comfortable verifying optimal settings through backtesting.

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        Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
        Quantum Athena X
        Bogdan Ion Puscasu
        5 (3)
        Эксперты
        Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
        Smart Gold Impulse
        Barbaros Bulent Kortarla
        4.11 (19)
        Эксперты
        Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
        Gold Snap
        Chen Jia Qi
        4.47 (17)
        Эксперты
        Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
        XG Gold Robot MT5
        MQL TOOLS SL
        4.31 (113)
        Эксперты
        The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
        Zerqon EA
        Vladimir Lekhovitser
        3.43 (28)
        Эксперты
        Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
        Gold Neural Core
        TICK STACK LTD
        5 (8)
        Эксперты
        Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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        5 (4)
        Эксперты
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        Quantum Emperor MT5
        Bogdan Ion Puscasu
        4.86 (507)
        Эксперты
        Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
        Pulse Engine
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        4 (36)
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        ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
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        4.32 (25)
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        Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
        Wave Rider EA MT5
        Adam Hrncir
        4.89 (46)
        Эксперты
        Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
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        5 (2)
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        Эксперты
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        Фильтр:
        zeke21t2
        663
        zeke21t2 2026.07.12 11:12 
         

        I consider Gold Spark a highly promising EA that offers exceptional flexibility in tuning and demonstrates "monster-class" potential depending on the settings used. While the default configuration operates as a single-shot EA, it also supports holding multiple simultaneous positions—including both long and short trades—which is truly the standout feature of this system. Unlike most multi-position grid EAs, which rely on "negative grid" strategies like averaging down (Nanpin) or Martingale, this EA takes a distinctly different approach. It functions as a "positive grid" EA that adds to positions when market movements are favorable; its robustness and profit-generating potential are in a league of its own compared to typical grid EAs on the market. Naturally, it supports features such as trailing stops, break-even settings, partial closes upon the start of a trailing stop, and compatibility with prop firm requirements, allowing for detailed customization to suit individual preferences. Offered at a very reasonable price, its performance potential is truly top-tier. I highly recommend it, particularly to intermediate and advanced traders who are comfortable verifying optimal settings through backtesting.

        Arash Panahi
        563
        Ответ разработчика Arash Panahi 2026.07.12 19:01
        Thank you so much i keep working to make it better everyday
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