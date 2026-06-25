Gold Spark

Master of BTC Enrique Valeros Muriana Эксперты

Master of Crypto is a 10-strategy expert advisor designed for the 24/7 crypto market: BTCUSD, ETHUSD and other major coins. It combines sentiment, session and structure strategies with layered partial take-profits (TP1, TP2, TP3) and strict risk control. 10 STRATEGIES (independently toggimable) - Funding Fade - fades extreme funding-rate sentiment - Weekend Range - low-volume weekend range trading - Asia Momentum - Asian-session directional bias - Round Numbers - psychological levels (50K, 60K..