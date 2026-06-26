KS Smart Info Panel With Telegram Screenshot
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Kulvinder SinghKULVINDER SINGH
MQL5 Developer | Python Developer | Forex Trader | Software Product Creator
📞 +91-9996327555 | ✉ Kulvinder99@gmail.com
🌐 smarttradingpip.com | advocateprosuit.in | cctvpeoplecounting.com
- Версия: 1.10
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 5
Скачать можно по ссылке: https://www.mql5.com/en/market/product/183210
Доступна демонстрация работы в реальном времени (через Telegram или Discord) — свяжитесь со мной через личные сообщения в профиле.
Этот индикатор позволяет автоматически отправлять скриншоты графика в группы Telegram или Discord с заданной периодичностью.
Индикатор можно размещать на нескольких графиках одновременно, однако сам инструмент для отправки скриншотов (работающий как советник/Expert Advisor) достаточно установить только на один график. Настройка отправки в Telegram и Discord осуществляется в параметрах советника; за дополнительной информацией вы всегда можете обратиться ко мне через профиль на MQL5.
KS Smart Info Panel With Telegram Screenshot — это настраиваемая информационная панель для терминала MetaTrader 5, отображаемая непосредственно на графике.
Основное назначение
Инструмент выводит на график компактную информационную панель, работающую в режиме реального времени и объединяющую данные о текущем времени, таймер до закрытия свечи, экономические новости, а также автоматические уведомления о закрытии свечей. Основные возможности
1. Отображение времени в реальном времени
Часы с индийским стандартным временем (IST)
Время сервера брокера с автоматическим смещением относительно GMT
Символ + текущий таймфрейм (например, EURUSD H1)
2. Таймер закрытия свечи
Отображение времени, оставшегося до закрытия следующей свечи, для нескольких таймфреймов
Поддержка: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
Эффективное размещение (по два элемента в строке) для экономии места
3. Интеграция с экономическими новостями
Получение данных напрямую из встроенного экономического календаря
Отображение предстоящих и последних новостей
Фильтрация по валютам (USD, EUR, GBP, JPY и т. д.)
Фильтрация по важности (Все / Средняя и высокая / Только высокая)
Отображение времени новостей в часовом поясе IST, брокера или GMT
Данные о последних новостях включают фактические, прогнозные и предыдущие значения, а также метки влияния (+) / (-) и цветовую индикацию (зеленый/красный)
4. Автоматические оповещения о закрытии свечи (мощная функция): при включении, в момент закрытия свечи на выбранном таймфрейме (например, M15):
Воспроизводится звуковой сигнал
Делается скриншот графика
Скриншот и сообщение отправляются в:
Telegram (группа/канал или личный чат)
Discord (через вебхук)
5. Полная настройка
Положение панели (в любом из 4 углов), размер, цвета, шрифты
Включение/выключение отдельных разделов
Фон (сплошной цвет или прозрачный)
Компактный двухстрочный режим для новостей
Настраиваемая частота обновления
Технические особенности
Использование встроенных функций календаря MQL5
Для полноценной настройки отправки скриншотов в Telegram/Discord необходимо разрешить использование URL для веб-запросов в настройках терминала
Поддержка multipart HTTP POST для загрузки файлов в Telegram/Discord
Аккуратная система компоновки на основе объектов
Автоматическая корректировка положения при изменении размера графика
Легковесное обновление по таймеру
Этот индикатор особенно полезен для дейтрейдеров и трейдеров, торгующих на новостях: он позволяет следить за временем и предстоящими событиями, а также получать мгновенные визуальные и звуковые уведомления при закрытии ключевых свечей.
Доступна демонстрация работы в реальном времени (через Telegram или Discord) — свяжитесь со мной через личные сообщения в профиле.
Этот индикатор позволяет автоматически отправлять скриншоты графика в группы Telegram или Discord с заданной периодичностью.
Индикатор можно размещать на нескольких графиках одновременно, однако сам инструмент для отправки скриншотов (работающий как советник/Expert Advisor) достаточно установить только на один график. Настройка отправки в Telegram и Discord осуществляется в параметрах советника; за дополнительной информацией вы всегда можете обратиться ко мне через профиль на MQL5.
KS Smart Info Panel With Telegram Screenshot — это настраиваемая информационная панель для терминала MetaTrader 5, отображаемая непосредственно на графике.
Основное назначение
Инструмент выводит на график компактную информационную панель, работающую в режиме реального времени и объединяющую данные о текущем времени, таймер до закрытия свечи, экономические новости, а также автоматические уведомления о закрытии свечей. Основные возможности
1. Отображение времени в реальном времени
Часы с индийским стандартным временем (IST)
Время сервера брокера с автоматическим смещением относительно GMT
Символ + текущий таймфрейм (например, EURUSD H1)
2. Таймер закрытия свечи
Отображение времени, оставшегося до закрытия следующей свечи, для нескольких таймфреймов
Поддержка: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1
Эффективное размещение (по два элемента в строке) для экономии места
3. Интеграция с экономическими новостями
Получение данных напрямую из встроенного экономического календаря
Отображение предстоящих и последних новостей
Фильтрация по валютам (USD, EUR, GBP, JPY и т. д.)
Фильтрация по важности (Все / Средняя и высокая / Только высокая)
Отображение времени новостей в часовом поясе IST, брокера или GMT
Данные о последних новостях включают фактические, прогнозные и предыдущие значения, а также метки влияния (+) / (-) и цветовую индикацию (зеленый/красный)
4. Автоматические оповещения о закрытии свечи (мощная функция): при включении, в момент закрытия свечи на выбранном таймфрейме (например, M15):
Воспроизводится звуковой сигнал
Делается скриншот графика
Скриншот и сообщение отправляются в:
Telegram (группа/канал или личный чат)
Discord (через вебхук)
5. Полная настройка
Положение панели (в любом из 4 углов), размер, цвета, шрифты
Включение/выключение отдельных разделов
Фон (сплошной цвет или прозрачный)
Компактный двухстрочный режим для новостей
Настраиваемая частота обновления
Технические особенности
Использование встроенных функций календаря MQL5
Для полноценной настройки отправки скриншотов в Telegram/Discord необходимо разрешить использование URL для веб-запросов в настройках терминала
Поддержка multipart HTTP POST для загрузки файлов в Telegram/Discord
Аккуратная система компоновки на основе объектов
Автоматическая корректировка положения при изменении размера графика
Легковесное обновление по таймеру
Этот индикатор особенно полезен для дейтрейдеров и трейдеров, торгующих на новостях: он позволяет следить за временем и предстоящими событиями, а также получать мгновенные визуальные и звуковые уведомления при закрытии ключевых свечей.