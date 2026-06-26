KS Smart Info Panel With Telegram Screenshot
- 实用工具
-
Kulvinder Singh
- 版本: 1.10
- 更新: 4 八月 2026
- 激活: 5
请从以下链接下载：https://www.mql5.com/en/market/product/183210
提供实时演示及 Telegram/Discord 交流群，如有需要，请通过 MQL5 个人资料页面私信联系我。
利用此指标，您可以自动将图表截图发送至您的移动端群组（支持自定义发送频率）。
这是一款用于发送 MT5 图表截图的免费工具。您可以将该指标应用于多个图表，但只需在其中一个图表上将其作为智能交易系统（EA）加载，并配置 Telegram 或 Discord 机器人群组信息。如需了解更多详情，请随时通过 MQL5 个人资料页面咨询。
“KS Smart Info Panel With Telegram Screenshot”是一款专为 MetaTrader 5 设计的可高度自定义图表信息面板。
核心功能
它在图表上直接显示一个紧凑的实时信息仪表盘，集成了时间信息、K线倒计时、财经新闻以及 K线收盘自动提醒等功能。 主要功能
1. 实时时间显示
IST（印度标准时间）时钟
经纪商服务器时间（自动计算格林威治标准时间/GMT 偏移量）
交易品种 + 当前时间周期（例如：EURUSD H1）
2. K线（蜡烛图）倒计时
显示多个时间周期下，距离下一根K线收盘的剩余时间
支持周期：M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1
高效的双列布局，节省屏幕空间
3. 经济新闻集成
直接从内置经济日历获取数据
显示即将发布的新闻和最新新闻
货币筛选（USD、EUR、GBP、JPY 等）
重要性筛选（全部 / 中高重要性 / 仅高重要性）
新闻时间显示选项：IST、经纪商时间或 GMT
最新新闻包含实际值、预测值和前值，并附带 (+) / (-) 影响标签及绿/红颜色标识
4. K线收盘自动提醒（强大功能）：启用后，在选定时间周期（如 M15）的每根K线收盘时：
播放声音提醒
截取图表快照
将截图及消息发送至：
Telegram（群组/频道及私聊）
Discord（通过 Webhook）
5. 高度可定制
面板位置（四个角落）、尺寸、颜色、字体
各功能模块可单独开启或关闭
背景设置（纯色或透明）
新闻模块双行紧凑模式
可调节刷新频率
技术亮点
使用 MQL5 原生日历函数
若需完整设置 Telegram/Discord 截图功能，需在工具选项中允许 Web 请求 URL
支持通过多部分（multipart）HTTP POST 方式上传文件至 Telegram/Discord
简洁的对象化布局系统
图表调整大小时自动调整面板位置
基于计时器的轻量级更新机制
该指标特别适合日内交易者和新闻交易者，帮助他们随时掌握时间与即将发生的事件，并在关键K线收盘时获得即时的视觉提示与通知提醒。
提供实时演示及 Telegram/Discord 交流群，如有需要，请通过 MQL5 个人资料页面私信联系我。
利用此指标，您可以自动将图表截图发送至您的移动端群组（支持自定义发送频率）。
这是一款用于发送 MT5 图表截图的免费工具。您可以将该指标应用于多个图表，但只需在其中一个图表上将其作为智能交易系统（EA）加载，并配置 Telegram 或 Discord 机器人群组信息。如需了解更多详情，请随时通过 MQL5 个人资料页面咨询。
“KS Smart Info Panel With Telegram Screenshot”是一款专为 MetaTrader 5 设计的可高度自定义图表信息面板。
核心功能
它在图表上直接显示一个紧凑的实时信息仪表盘，集成了时间信息、K线倒计时、财经新闻以及 K线收盘自动提醒等功能。 主要功能
1. 实时时间显示
IST（印度标准时间）时钟
经纪商服务器时间（自动计算格林威治标准时间/GMT 偏移量）
交易品种 + 当前时间周期（例如：EURUSD H1）
2. K线（蜡烛图）倒计时
显示多个时间周期下，距离下一根K线收盘的剩余时间
支持周期：M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1
高效的双列布局，节省屏幕空间
3. 经济新闻集成
直接从内置经济日历获取数据
显示即将发布的新闻和最新新闻
货币筛选（USD、EUR、GBP、JPY 等）
重要性筛选（全部 / 中高重要性 / 仅高重要性）
新闻时间显示选项：IST、经纪商时间或 GMT
最新新闻包含实际值、预测值和前值，并附带 (+) / (-) 影响标签及绿/红颜色标识
4. K线收盘自动提醒（强大功能）：启用后，在选定时间周期（如 M15）的每根K线收盘时：
播放声音提醒
截取图表快照
将截图及消息发送至：
Telegram（群组/频道及私聊）
Discord（通过 Webhook）
5. 高度可定制
面板位置（四个角落）、尺寸、颜色、字体
各功能模块可单独开启或关闭
背景设置（纯色或透明）
新闻模块双行紧凑模式
可调节刷新频率
技术亮点
使用 MQL5 原生日历函数
若需完整设置 Telegram/Discord 截图功能，需在工具选项中允许 Web 请求 URL
支持通过多部分（multipart）HTTP POST 方式上传文件至 Telegram/Discord
简洁的对象化布局系统
图表调整大小时自动调整面板位置
基于计时器的轻量级更新机制
该指标特别适合日内交易者和新闻交易者，帮助他们随时掌握时间与即将发生的事件，并在关键K线收盘时获得即时的视觉提示与通知提醒。