XAURaptorMT4

XAURaptor AI

Профессиональная система скальпинга по золоту нового поколения

XAURaptor AI — это высокотехнологичная автоматизированная торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD).

В основе советника лежит сочетание высокоскоростного исполнения сделок, интеллектуального анализа рынка, алгоритмов с элементами искусственного интеллекта и адаптивной системы управления рисками.

XAURaptor AI создан для поиска и реализации наиболее перспективных торговых возможностей на одном из самых ликвидных и волатильных инструментов мирового финансового рынка — золоте.

В отличие от большинства стандартных торговых роботов, XAURaptor AI непрерывно анализирует структуру рынка, рыночный импульс, волатильность, ликвидность и текущую динамику цены в режиме реального времени.

Система автоматически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, сохраняя высокую точность работы как во время сильных трендовых движений, так и в периоды консолидации.

Встроенный интеллектуальный модуль анализа оценивает множество рыночных факторов одновременно, отфильтровывая слабые сигналы и концентрируясь только на наиболее качественных торговых возможностях.

Почему XAURaptor AI?

✔ Интеллектуальный анализ рынка нового поколения

✔ Высокоскоростное исполнение сделок

✔ Продвинутый анализ волатильности

✔ Адаптация к любым рыночным условиям

✔ Технология точных входов в рынок

✔ Автоматическое управление рисками

✔ Полностью автономная торговля

✔ Оптимизация исключительно под XAUUSD

✔ Высокочастотный скальпинг на M1

✔ Никаких эмоций. Только алгоритм.

Торговая технология

XAURaptor AI объединяет непрерывное сканирование рынка, анализ импульса, интеллектуальную фильтрацию сигналов и автоматическое сопровождение позиций в единую профессиональную торговую систему.

Каждая сделка открывается только после прохождения комплекса внутренних фильтров и подтверждения рыночных условий.

Советник способен мгновенно реагировать на изменения рынка, сохраняя дисциплинированный подход к управлению капиталом и контролю рисков.

Специализация исключительно на золоте позволяет системе максимально эффективно использовать краткосрочные ценовые дисбалансы и движения рынка.

Основные преимущества

• Разработан исключительно для XAUUSD

• Оптимизирован для высокоточного скальпинга на M1

• Интеллектуальная система фильтрации сигналов

• Автоматическая адаптация к рынку

• Полностью автоматическое сопровождение сделок

• Встроенная система защиты капитала

• Оптимизирован для работы на VPS

• Поддержка MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Для кого создан XAURaptor AI?

Для трейдеров, которые ценят скорость, точность, стабильность и профессиональный уровень автоматизации.

Для тех, кто предпочитает доверять решения алгоритму, а не эмоциям.

Для тех, кто ищет современную технологию торговли золотом, способную работать 24 часа в сутки без усталости и человеческого фактора.

XAURaptor AI

Создан для скорости. Разработан для прибыли.


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Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Эксперты
GoldPro (MT4) — советник по XAUUSD с 2 режимами: Classic и Scalping GoldPro — автоматическая торговая система для   XAUUSD (золото) , созданная для тех, кому важны понятная логика, контроль рисков и возможность адаптировать стиль торговли под разные фазы рынка. Внутри одного советника можно выбрать   режим работы : 1) Classic Mode — более спокойная логика для откатов и движений “волнами” Режим, ориентированный на входы в моменты “перегрева” рынка (зоны истощения движения) и структурное сопровожд
EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Эксперты
Искусственный интеллект меняет правила игры – система усреднения по нескольким парам + система хеджирования (интеллектуальное направленное расширение) Версия: Улучшенный интерактивный пользовательский интерфейс - MT4 (с исправлениями) Разработчик: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Вступает в игру философия, меняющая правила игры: если торговля — это азартная игра, то нужно подходить к ней разумно. Активируя до 20 валютных пар одновременно, взаимодополняющие ценовые пат
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Эксперты
Торговый советник Ice Сube Scalper -   это дневной скальпер , совершающий большое количество торговых операций ежедневно, забирая с каждой сделкой по несколько пунктов. Стратегия советника строиться на торговли по тренду с использованием индикатора RSI.  Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.  Для понимания работ
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.48 (25)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy GOLD Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2353871 GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
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XAURaptor
Rustam Oleinik
Эксперты
XAURaptor AI Профессиональная система скальпинга по золоту нового поколения XAURaptor AI — это высокотехнологичная автоматизированная торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом (XAUUSD). В основе советника лежит сочетание высокоскоростного исполнения сделок, интеллектуального анализа рынка, алгоритмов с элементами искусственного интеллекта и адаптивной системы управления рисками. XAURaptor AI создан для поиска и реализации наиболее перспективных торговых возможностей на
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