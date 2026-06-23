USD Economic Strength Index
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Edvinas Jakas拥有五年以上外汇和商品市场交易及分析经验。
我使用并开发自己的交易系统。
如有任何疑问，请与我联系。
祝您交易愉快！
推荐经纪商：https://icmarkets.com/?camp=86686
- 版本: 1.10
- 更新: 10 七月 2026
- 激活: 10
市场基于宏观经济数据而动，而非技术指标线。当非农（NFP）、CPI 或 GDP 等高影响力的非预期新闻发布时，传统的传统价格行为指标会在瞬间被摧毁。
“美元经济强弱指数”（USD Economic Strength Index）是一款专为 MetaTrader 5 原生打造的精英机构级矩阵工具。该优化后的仪表盘无需依赖外部网站或手动计算，即可实时自动捕获、分析并权重来自您经纪商内置 MetaTrader 5 经济日历馈送的即时宏观经济指标。它将混乱的经济意外事件转化为针对黄金（XAUUSD）和所有主要美元货币对的单一、清晰的“方向偏见矩阵”（Directional Bias Matrix）。
100% 绝不重绘且具备原生卓越性能
绝不重绘：一旦经济数据落地，数学评分会立即在您的图表上锁定。历史数据绝不会自行更改。
轻量化：在后台无缝运行，终端零卡顿。
核心系统指标
美元强度评分（0 到 100）：衡量实时经济偏差（实际值 vs 预测值）的数学模型。50 代表经济平衡，接近 100 的数值代表极强的经济实力，接近 0 的数值则显示严重的宏观基本面疲软。
8 货币对偏见矩阵：自动将整体美元评分分布转化为在 EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、USDJPY、USDCHF、USDCAD 和 XAUUSD（黄金）上的清晰方向偏见。
机会排名：同时扫描所有货币对，并突出显示当前最值得您关注的前 3 个结构性市场背离。
动态衰减权重：启用后，最新的经济数据具有最大的权重，而较旧数据点的影响会随着时间的推移自然衰减。
新闻风险安全护盾：提前预测长达 48 小时的高影响力波动，并发出实时倒计时警报。
重要经纪商要求
注意：为了使该指标正常运行，您的经纪商必须在您的终端工具箱中积极支持并填充即时 MetaTrader 5 经济日历馈送。
独家早期采用者生态系统
为了保持价值并回报早期用户，本软件采用阶梯式定价系统（100 美元的发布促销价将逐步提升至 299 美元的最终零售价）。
购买完成后，请向我发送一封包含购买截图的私信。我将向您发送 PDF 安装手册、结构优化演练视频/文档，并提供直接的私信支持。
This is very unique indicator. It gives you ability to add fundamental view for your trades which when used in conjunction with Technical view gices you unique advantage