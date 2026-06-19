KT ICT Kill Zones MT5

KT ICT Kill Zones Indicator отображает азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую Kill Zone на графике в точном нью-йоркском времени, автоматически, каждый день. Максимумы и минимумы сессий, снятие ликвидности, Midnight Open, True Day Open, а также статистическая панель, которая показывает, как каждая сессия реально ведет себя на выбранном вами символе.

Больше не нужно каждое утро вручную растягивать прямоугольники на графике и сомневаться в пересчете времени. Вы один раз задаете смещение времени брокера, после чего четыре Kill Zone будут строиться в правильном нью-йоркском времени, включая переход на летнее время.

Что он отображает

Четыре Kill Zone в виде цветных зон, каждая из которых растягивается по фактическому максимуму и минимуму, сформированным в этом временном окне: Asian (20:00–00:00), London Open (02:00–05:00), New York AM (08:30–11:00), London Close (10:00–12:00), все в NY time. Любую сессию можно включить или отключить, изменить цвет или настроить время под свой торговый подход.

Максимумы и минимумы сессий отображаются пунктирными линиями, которые продолжаются вперед до тех пор, пока цена их не пробьет, поэтому sweep легко заметить. Midnight Open и True Day Open (18:00 NY) отображаются как подписанные уровни. На зонах можно показывать название сессии и диапазон, в пипсах для Forex или в пунктах для других рынков. Индикатор может строить историю до 30 дней назад для анализа прошлых сессий и по умолчанию скрывается выше H1, чтобы не перегружать старшие таймфреймы.

Статистическая панель

Именно этого часто не хватает большинству сессионных индикаторов. Включите панель, и она покажет четыре показателя по каждой сессии, рассчитанные на основе вашей недавней истории, чтобы вы не гадали, стоит ли торговать конкретную Kill Zone на выбранной паре:

  • Average Range показывает, склонна ли сессия действительно двигаться или чаще стоит на месте на этом символе.
  • Sweep % показывает, как часто сессия снимает ликвидность предыдущей сессии (London Open против Asian, NY AM против London Open и так далее). Идея liquidity grab превращается в конкретное число.
  • Day High/Low % показывает, как часто дневной максимум или минимум формируется внутри этой сессии.
  • 1h Move показывает среднее движение в течение часа после закрытия сессии.

Значения выделяются цветом, поэтому сильные и слабые сессии видны сразу. Достаточно нескольких минут на ваших собственных символах, чтобы понять, какие сессии заслуживают внимания, а какие являются шумом.

Оповещения

Получайте уведомления в момент открытия и закрытия Kill Zone. Звук, всплывающее окно, email или push-уведомление на телефон. Каждое оповещение срабатывает один раз при открытии и один раз при закрытии, а отключенные сессии остаются без уведомлений.

Настройка

Главная настройка только одна: смещение времени брокера. Kill Zone рассчитываются по нью-йоркскому времени, но MetaTrader строит объекты по серверному времени брокера, поэтому нужно один раз указать UTC-смещение вашего брокера и включить учет перехода на летнее время, если он применяется. Чтобы проверить корректность, откройте EURUSD во время London Open и убедитесь, что зона находится там, где вы ее ожидаете. Если она смещена на час, значит, нужно слегка поправить offset, а не сам индикатор.

Для кого он

Для внутридневных трейдеров, которые уже мыслят сессиями и ликвидностью. Если вы используете ICT или Smart Money Concepts, торгуете sweep на London Open, отслеживаете формирование дневного максимума или минимума либо используете Midnight Open как ориентир, этот индикатор держит все это перед глазами без ежедневной ручной разметки. Работает на Forex, индексах, золоте и других CFD, а статистическая панель адаптируется к любому символу, который вы открываете.

Он не дает сигналов на покупку или продажу, и это сделано намеренно. Он отображает сессии, уровни и статистические склонности рынка, чтобы вы сами принимали торговое решение. Завершенные сессионные зоны строятся по ценам, которые уже были сформированы рынком, поэтому они не перерисовываются.

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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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KT Stoch Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Дивергенция — это один из важных сигналов, указывающих на возможный разворот цены на рынке. KT Stoch Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции между ценой и стохастическим осциллятором. Ограничения KT Stoch Divergence Использование дивергенции стохастика в качестве единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую дивергенцию можно трактовать как сильный сигнал разворота. Для лучших результатов рекомендуется комбинировать с анализом цены и направлением тренда. Особенности
KT Support and Resistance Levels MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Support Resistance Levels: мультитаймфреймовые уровни S&R, умные зоны и панель уровней для MetaTrader 4/5 Свинг-хай. Пивоты. Ордер-блоки. Предыдущие максимумы и минимумы. Каждый трейдер размечает рынок немного по-своему, и в итоге страдает сам график. Если наложить на один экран слишком много методов, он перестает быть картой. Он превращается в шум. KT Auto Support Resistance Levels решает эту проблему. Индикатор одновременно сканирует месячный, недельный, дневной и текущий таймфрейм, а
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.5 (2)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор ACB Trade Filter отфильтровывает в торговой стратегии маловероятные торговые сигналы на вход. Продукт использует сложный алгоритм фильтрации на основе рыночных настроений и трендов. Также доступна версия этого индикатора для MetaTrader 4: ACB Trade Filter MT4 Заявки Хорошо работает в сочетании с индикатором ACB Breakout Arrows MT5 Отфильтровывает маловероятные сигналы любого индикатора. Избегает слишком частых сделок и минимизирует убытки. Торгует в направлении рыночных настроений. Хо
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Auto Support Resistance Levels: мультитаймфреймовые уровни S&R, умные зоны и панель уровней для MetaTrader 4/5 Свинг-хай. Пивоты. Ордер-блоки. Предыдущие максимумы и минимумы. Каждый трейдер размечает рынок немного по-своему, и в итоге страдает сам график. Если наложить на один экран слишком много методов, он перестает быть картой. Он превращается в шум. KT Auto Support Resistance Levels решает эту проблему. Индикатор одновременно сканирует месячный, недельный, дневной и текущий таймфрейм, а
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Если вы торгуете на Форекс, наличие подробной информации о силе валют и корреляции валютных пар может вывести вашу торговлю на новый уровень. Корреляция поможет сократить риск вдвое, а анализ силы валют поможет максимизировать прибыль. Этот индикатор предлагает гибридный подход к выбору наиболее подходящих валютных пар, используя анализ силы валют и корреляцию валютных пар. Как использовать анализ силы валют Предположим, ваша торговая стратегия показывает возможность покупки по AUD/JPY, но при
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Trade Filter отфильтровывает маловероятные торговые сигналы в торговой стратегии. Продукт использует сложный алгоритм фильтрации на основе рыночных настроений и трендов. Заявки Хорошо сочетается с другим нашим индикатором ACB Breakout Arrows . Отфильтровывает маловероятные сигналы любого индикатора. Избегает слишком частых сделок и минимизирует убытки. Торгует в направлении рыночных настроений. Хорошо справляется с волатильностью. Инструкция по применению Покупайте, если гистогра
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KT Auto Fibo MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Fibo автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи на основе текущего направления тренда. Максимальные и минимальные точки выбираются автоматически, используя доступные на графике экстремумы. Вы можете масштабировать и прокручивать график для соответствующей корректировки уровней Фибоначчи. Режимы Авто:  Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе области графика. Ручной: Строит уровни Фибоначчи один раз. После этого вы можете вручную изменять начальные точки. Применение: Помогае
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор KT Momentum Arrows основан на кратковременном пробое, который рассчитывается с использованием отклонения полос и возникающей волатильности в определенном направлении. Сигнал на покупку появляется, когда цена закрывается выше верхней полосы, а сигнал на продажу — когда цена закрывается ниже нижней полосы. Используется коэффициент величины, который влияет как на отклонение полос, так и на измерение волатильности. Значение коэффициента следует тщательно подбирать и анализировать в зависим
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Индикаторы
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Эксперты
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
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MLeesh
122
MLeesh 2026.06.20 05:46 
 

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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
60274
Ответ разработчика Nitin Raj 2026.06.20 13:14
Thank you for your feedback. I’m glad to hear the indicator is working well for you.
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