KT ICT Kill Zones MT5

KT ICT Kill Zones Indicator отображает азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую Kill Zone на графике в точном нью-йоркском времени, автоматически, каждый день. Максимумы и минимумы сессий, снятие ликвидности, Midnight Open, True Day Open, а также статистическая панель, которая показывает, как каждая сессия реально ведет себя на выбранном вами символе.

Больше не нужно каждое утро вручную растягивать прямоугольники на графике и сомневаться в пересчете времени. Вы один раз задаете смещение времени брокера, после чего четыре Kill Zone будут строиться в правильном нью-йоркском времени, включая переход на летнее время.

Что он отображает



Четыре Kill Zone в виде цветных зон, каждая из которых растягивается по фактическому максимуму и минимуму, сформированным в этом временном окне: Asian (20:00–00:00), London Open (02:00–05:00), New York AM (08:30–11:00), London Close (10:00–12:00), все в NY time. Любую сессию можно включить или отключить, изменить цвет или настроить время под свой торговый подход.

Максимумы и минимумы сессий отображаются пунктирными линиями, которые продолжаются вперед до тех пор, пока цена их не пробьет, поэтому sweep легко заметить. Midnight Open и True Day Open (18:00 NY) отображаются как подписанные уровни. На зонах можно показывать название сессии и диапазон, в пипсах для Forex или в пунктах для других рынков. Индикатор может строить историю до 30 дней назад для анализа прошлых сессий и по умолчанию скрывается выше H1, чтобы не перегружать старшие таймфреймы.

Статистическая панель



Именно этого часто не хватает большинству сессионных индикаторов. Включите панель, и она покажет четыре показателя по каждой сессии, рассчитанные на основе вашей недавней истории, чтобы вы не гадали, стоит ли торговать конкретную Kill Zone на выбранной паре:

Average Range показывает, склонна ли сессия действительно двигаться или чаще стоит на месте на этом символе.

показывает, склонна ли сессия действительно двигаться или чаще стоит на месте на этом символе. Sweep % показывает, как часто сессия снимает ликвидность предыдущей сессии (London Open против Asian, NY AM против London Open и так далее). Идея liquidity grab превращается в конкретное число.

показывает, как часто сессия снимает ликвидность предыдущей сессии (London Open против Asian, NY AM против London Open и так далее). Идея liquidity grab превращается в конкретное число. Day High/Low % показывает, как часто дневной максимум или минимум формируется внутри этой сессии.

показывает, как часто дневной максимум или минимум формируется внутри этой сессии. 1h Move показывает среднее движение в течение часа после закрытия сессии.

Значения выделяются цветом, поэтому сильные и слабые сессии видны сразу. Достаточно нескольких минут на ваших собственных символах, чтобы понять, какие сессии заслуживают внимания, а какие являются шумом.

Оповещения



Получайте уведомления в момент открытия и закрытия Kill Zone. Звук, всплывающее окно, email или push-уведомление на телефон. Каждое оповещение срабатывает один раз при открытии и один раз при закрытии, а отключенные сессии остаются без уведомлений.

Настройка



Главная настройка только одна: смещение времени брокера. Kill Zone рассчитываются по нью-йоркскому времени, но MetaTrader строит объекты по серверному времени брокера, поэтому нужно один раз указать UTC-смещение вашего брокера и включить учет перехода на летнее время, если он применяется. Чтобы проверить корректность, откройте EURUSD во время London Open и убедитесь, что зона находится там, где вы ее ожидаете. Если она смещена на час, значит, нужно слегка поправить offset, а не сам индикатор.

Для кого он



Для внутридневных трейдеров, которые уже мыслят сессиями и ликвидностью. Если вы используете ICT или Smart Money Concepts, торгуете sweep на London Open, отслеживаете формирование дневного максимума или минимума либо используете Midnight Open как ориентир, этот индикатор держит все это перед глазами без ежедневной ручной разметки. Работает на Forex, индексах, золоте и других CFD, а статистическая панель адаптируется к любому символу, который вы открываете.

Он не дает сигналов на покупку или продажу, и это сделано намеренно. Он отображает сессии, уровни и статистические склонности рынка, чтобы вы сами принимали торговое решение. Завершенные сессионные зоны строятся по ценам, которые уже были сформированы рынком, поэтому они не перерисовываются.