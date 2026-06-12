🧠 Что такое Radar Trade Graphic?

📊 Radar Trade Graphic 2.0 – Панель структуры рынка и обучения для MT5

Radar Trade Graphic — это индикатор структуры цены в реальном времени для MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые хотят видеть рынок ясно, без шума, без «магических» сигналов и без сложных настроек.

Индикатор работает как визуальная панель управления прямо поверх свечей, отображая динамическую центральную среднюю, быструю и медленную линии, облака волатильности, вспомогательные линии, автоматическую раскраску свечей, панель Delta (DT) и панель Order Flow (OF).

⚠️ Radar Trade Graphic НЕ генерирует сигналы на покупку или продажу. Без алертов. Без целей. Это инструмент практического обучения — чем больше вы им пользуетесь, тем лучше развиваете собственное умение читать контекст рынка.

🆕 Что изменилось в версии 2.0?

# Улучшение Предыдущая версия (1.00) Версия 2.0 1 Панель Delta (DT) Дельта оценивалась по положению свечи (открытие/закрытие относительно максимума/минимума) Реальная дельта агрессии по тикам с флагами TICK_FLAG_BUY/SELL — те же данные, что используют профессиональные платформы 2 Панель Order Flow (OF) Отдельной панели стакана заявок не было Новая панель OF на основе реальной глубины стакана (DOM), измеряющая доступную ликвидность на bid/ask 3 Параметр BookDepthLevels Отсутствовал Новый параметр, задающий количество уровней стакана (с каждой стороны), агрегируемых при расчёте OF 4 Параметр UsarDeltaReal Отсутствовал Новый параметр (по умолчанию true ) для переключения между реальной тиковой дельтой и старым методом оценки по свече 5 Автоматический Fallback Механизма резервирования не было Если тики или стакан недоступны (например, в Strategy Tester или у брокера без глубины рынка), индикатор автоматически переключается на объём по тикам, никогда не зависая и не показывая пустые данные 6 Информационная панель Отсутствовала Новая панель Status | Ticker | Timeframe с настраиваемым положением и оформлением 7 Синхронизация с Analytic Отдельные базы дельты Использует ту же базу реальной дельты, что и Radar Trade Analytic, когда у обоих включён параметр UsarDeltaReal

🚀 Как это работает

Индикатор использует фирменный сглаживающий движок (Sigma), который автоматически адаптируется к волатильности любого актива и таймфрейма. Ручная настройка периодов или параметров не требуется.

Основные элементы

Элемент Описание Центральная средняя Серая линия, представляющая центр масс движения. Выше = бычий тренд; ниже = медвежий. Быстрая линия Быстро реагирует на смену направления. Синяя при росте, красная при падении. Цвет меняется только после подтверждения разворота — без мерцания. Медленная линия (Опционально) Более плавный ориентир для трендов на большем горизонте. Облака волатильности (верхнее и нижнее) Расширяются при высокой волатильности и сжимаются при консолидации. Работают как динамические уровни поддержки/сопротивления. Вспомогательные линии Пунктирные подразделения между облаками, полезны для определения промежуточных зон реакции. Раскраска свечей Синие свечи, когда цена выше ориентира (Быстрой или Медленной линии), красные — когда ниже. Панель Delta (DT) В верхней части графика: реальная дельта агрессии. Показывает шкалу интенсивности (■□□□ до ■■■■), стрелку направления и процент побеждающей стороны. Например: DT ■■■■ 🡅 78.2% означает, что 78.2% агрессивного объёма пришлось на покупки. Панель Order Flow (OF) В нижней части: та же структура, но на основе реальной глубины стакана заявок (DOM). Измеряет доступную ликвидность на уровнях bid/ask, показывая намерение ещё до исполнения. ⚠️ Стакан считывается только если брокер предоставляет DOM для данного актива; если это невозможно, панель автоматически переходит на оценку по объёму тиков.

Логика отображения: точка 0 = 50%. Выше 50% (например, 50.01%) = поток покупок (синий 🡅). 50% и ниже = поток продаж (красный 🡇). Отображаемое число — это всегда процент побеждающей стороны.

✅ Ключевые преимущества и отличия

Отличие Описание Без перерисовки (No Repainting) Все визуальные значения рассчитываются в реальном времени и никогда не меняются задним числом. Автоматическая адаптация Работает на любом активе (форекс, индексы, акции, криптовалюты) и любом таймфрейме. Нулевая ручная настройка Не требует настройки периодов или сложных параметров. Просто перетащите на график. Тёмная и светлая темы Выберите тему, которая лучше всего подходит для вашего стиля отображения. Реальная дельта агрессии Radar считывает данные напрямую из тиков с флагами агрессии — самые детализированные и точные данные, доступные в MT5. Order Flow через DOM Панель OF обращается к стакану заявок и измеряет реальную ликвидность, доступную на ценовых уровнях, позволяя заранее увидеть зоны поглощения или отбоя. ⚠️ Требует, чтобы брокер предоставлял глубину рынка (DOM) для данного актива; если это невозможно, индикатор автоматически переходит на оценку по объёму тиков. Умный Fallback Если данные тиков или стакана недоступны, индикатор автоматически использует альтернативные методы — никогда не зависает и не показывает пустые данные. Единый движок Sigma Совместим с модулем Radar Trade Analytic — при совместном использовании расхождений в задержке нет. Оба используют одну и ту же базу реальной дельты. Образовательная направленность Разработан, чтобы помочь вам развить чтение рынка, а не давать готовые ответы.

🎓 Кому подходит этот индикатор?

Дневным и свинг-трейдерам, торгующим индексами, форекс, золотом, биткоином и акциями.

Профессионалам, стремящимся убрать шум и получить чистое видение структуры цены.

Начинающим, которые хотят научиться читать рынок, не полагаясь на «магические» сигналы.

Всем, кто устал от перегруженных и сложных индикаторов.

⚙️ Входные параметры

Параметр Тип По умолчанию Описание Theme Enum Light Dark (рекомендуется для тёмного фона) или Light (светлый фон) MostrarMediaCentral bool true Отображение центральной средней (серая линия) MostrarNivel1 bool true Отображение облаков N1 (1 отклонение волатильности) MostrarNivel2 bool true Отображение облаков N2 (2 отклонения волатильности) MostrarCruzesAux bool true Отображение вспомогательных линий (пунктирные подразделения) MostrarLinhaRapida bool true Отображение Быстрой линии (цветная – синяя/красная) MostrarLinhaLenta bool false Отображение Медленной линии (цветная – синяя/красная) ColorirVelasPorRapida bool true true = раскраска свечей по Быстрой линии; false = по Медленной MostrarDelta bool true Отображение панели Delta (DT) в верхней части графика UsarDeltaReal bool true 🆕 Использовать реальную дельту агрессии по тикам. Отключите, чтобы использовать старый метод (по положению свечи) MostrarOrderFlow bool true Отображение панели Order Flow (OF) в нижней части графика BookDepthLevels int 10 🆕 Количество уровней DOM (с каждой стороны), агрегируемых при расчёте OF MostrarInfo bool true 🆕 Отображение информационной панели (Status | Ticker | Timeframe) TamanhoLetraInfo int 12 🆕 Размер шрифта информационной панели CorTextoInfo color Чёрный 🆕 Цвет текста информационной панели CorFundoInfo color C'54,58,69' 🆕 Цвет фона информационной панели PosHInfo int 100 🆕 Горизонтальное положение информационной панели (%) PosVInfo int 100 🆕 Вертикальное положение информационной панели (%)

💡 Совет: если график становится слишком загруженным, отключите MostrarCruzesAux и MostrarLinhaLenta .

📈 Примеры чтения сценариев

🟢 Сильный бычий сценарий

Цена выше центральной средней

Быстрая линия синяя

Панель Delta показывает ■■■■ 🡅 78.2% (доминируют агрессивные покупки)

Панель OF показывает ■■■■ 🡅 72.5% (ликвидность на покупку в стакане)

Последовательные синие свечи

🔴 Сильный медвежий сценарий

Цена ниже центральной средней

Быстрая линия красная

Панель Delta показывает ■■■■ 🡇 81.3% (доминируют агрессивные продажи)

Панель OF показывает ■■■■ 🡇 68.9% (ликвидность на продажу в стакане)

Последовательные красные свечи

🟡 Сценарий консолидации

Цена пересекает центральную среднюю

Быстрая линия меняет цвет туда-сюда

Delta показывает ■□□□ 52.1% (низкая интенсивность, равновесие)

OF показывает ■■□□ 55.3% (в стакане нет значимого дисбаланса)

Свечи чередуют цвет

🔵 Расхождение Delta и OF (сигнал возможного разворота)

Delta показывает ■■■■ 🡅 75.0% (сильные агрессивные покупки)

OF показывает ■□□□ 🡇 53.2% (стакан склоняется в сторону продаж)

Интерпретация: покупатели поглощают ликвидность, но продавцы восполняют заявки в стакане. Возможное поглощение — восходящий тренд может терять силу.

Индикатор показывает состояние рынка, а не сигналы на покупку/продажу. Итоговое решение всегда остаётся за вами.

🧭 Дополните модулем Radar Trade Analytic

Для более продвинутого количественного анализа используйте дополнительный модуль Radar Trade Analytic 2.0 (продаётся отдельно). Он добавляет отдельное окно с Sigma (гистограмма скорости волатильности), Delta Flow (CVD на основе реальной дельты агрессии), Volume Index (подтверждение объёмом) и Momentum (свечи перекупленности/перепроданности).

Оба индикатора используют один и тот же движок Sigma и одну и ту же базу реальной дельты, обеспечивая полную синхронизацию.

📌 Техническая информация

Пункт Описание Версия 2.0 Совместимость MetaTrader 5 (основной график) Рекомендуемые активы Индексы, форекс, золото, биткоин, акции и др. Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, H1, H4 (работает на любом таймфрейме) Без перерисовки ✅ Да Поддержка нескольких активов ✅ Да Темы Тёмная / Светлая Реальная дельта (агрессии) ✅ Да – по данным тиков Order Flow через DOM ✅ Да – по данным стакана заявок (требует, чтобы брокер предоставлял глубину рынка для актива) Автоматический Fallback ✅ Да – оценка по объёму тиков, когда стакан недоступен (Strategy Tester или брокеры без глубины рынка)

💬 Образовательная заметка

Radar Trade Graphic 2.0 создан как практический обучающий инструмент.

Каждая линия, каждое облако, каждая панель существуют для того, чтобы вы развивали своё понимание контекста, восприятие направления и силы движения, а также принятие решений без опоры на готовые сигналы.

Теперь, с реальной дельтой агрессии и потоком ордеров на основе стакана заявок, у вас есть доступ к профессиональным данным глубины рынка прямо на вашем графике.

Относитесь к нему как к своей ежедневной лаборатории. Со временем вы не просто начнёте лучше торговать — вы поймёте, почему рынок движется именно так.

В этом и заключается настоящая эволюция трейдера.