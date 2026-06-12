Radar Trade Graphic

📊 Radar Trade Graphic 2.0 – Панель структуры рынка и обучения для MT5

🧠 Что такое Radar Trade Graphic?

Radar Trade Graphic — это индикатор структуры цены в реальном времени для MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые хотят видеть рынок ясно, без шума, без «магических» сигналов и без сложных настроек.

Индикатор работает как визуальная панель управления прямо поверх свечей, отображая динамическую центральную среднюю, быструю и медленную линии, облака волатильности, вспомогательные линии, автоматическую раскраску свечей, панель Delta (DT) и панель Order Flow (OF).

⚠️ Radar Trade Graphic НЕ генерирует сигналы на покупку или продажу. Без алертов. Без целей. Это инструмент практического обучения — чем больше вы им пользуетесь, тем лучше развиваете собственное умение читать контекст рынка.

🆕 Что изменилось в версии 2.0?

# Улучшение Предыдущая версия (1.00) Версия 2.0
1 Панель Delta (DT) Дельта оценивалась по положению свечи (открытие/закрытие относительно максимума/минимума) Реальная дельта агрессии по тикам с флагами TICK_FLAG_BUY/SELL — те же данные, что используют профессиональные платформы
2 Панель Order Flow (OF) Отдельной панели стакана заявок не было Новая панель OF на основе реальной глубины стакана (DOM), измеряющая доступную ликвидность на bid/ask
3 Параметр BookDepthLevels Отсутствовал Новый параметр, задающий количество уровней стакана (с каждой стороны), агрегируемых при расчёте OF
4 Параметр UsarDeltaReal Отсутствовал Новый параметр (по умолчанию true ) для переключения между реальной тиковой дельтой и старым методом оценки по свече
5 Автоматический Fallback Механизма резервирования не было Если тики или стакан недоступны (например, в Strategy Tester или у брокера без глубины рынка), индикатор автоматически переключается на объём по тикам, никогда не зависая и не показывая пустые данные
6 Информационная панель Отсутствовала Новая панель Status | Ticker | Timeframe с настраиваемым положением и оформлением
7 Синхронизация с Analytic Отдельные базы дельты Использует ту же базу реальной дельты, что и Radar Trade Analytic, когда у обоих включён параметр UsarDeltaReal

🚀 Как это работает

Индикатор использует фирменный сглаживающий движок (Sigma), который автоматически адаптируется к волатильности любого актива и таймфрейма. Ручная настройка периодов или параметров не требуется.

Основные элементы

Элемент Описание
Центральная средняя Серая линия, представляющая центр масс движения. Выше = бычий тренд; ниже = медвежий.
Быстрая линия Быстро реагирует на смену направления. Синяя при росте, красная при падении. Цвет меняется только после подтверждения разворота — без мерцания.
Медленная линия (Опционально) Более плавный ориентир для трендов на большем горизонте.
Облака волатильности (верхнее и нижнее) Расширяются при высокой волатильности и сжимаются при консолидации. Работают как динамические уровни поддержки/сопротивления.
Вспомогательные линии Пунктирные подразделения между облаками, полезны для определения промежуточных зон реакции.
Раскраска свечей Синие свечи, когда цена выше ориентира (Быстрой или Медленной линии), красные — когда ниже.
Панель Delta (DT) В верхней части графика: реальная дельта агрессии. Показывает шкалу интенсивности (■□□□ до ■■■■), стрелку направления и процент побеждающей стороны. Например: DT ■■■■ 🡅 78.2% означает, что 78.2% агрессивного объёма пришлось на покупки.
Панель Order Flow (OF) В нижней части: та же структура, но на основе реальной глубины стакана заявок (DOM). Измеряет доступную ликвидность на уровнях bid/ask, показывая намерение ещё до исполнения. ⚠️ Стакан считывается только если брокер предоставляет DOM для данного актива; если это невозможно, панель автоматически переходит на оценку по объёму тиков.

Логика отображения: точка 0 = 50%. Выше 50% (например, 50.01%) = поток покупок (синий 🡅). 50% и ниже = поток продаж (красный 🡇). Отображаемое число — это всегда процент побеждающей стороны.

✅ Ключевые преимущества и отличия

Отличие Описание
Без перерисовки (No Repainting) Все визуальные значения рассчитываются в реальном времени и никогда не меняются задним числом.
Автоматическая адаптация Работает на любом активе (форекс, индексы, акции, криптовалюты) и любом таймфрейме.
Нулевая ручная настройка Не требует настройки периодов или сложных параметров. Просто перетащите на график.
Тёмная и светлая темы Выберите тему, которая лучше всего подходит для вашего стиля отображения.
Реальная дельта агрессии Radar считывает данные напрямую из тиков с флагами агрессии — самые детализированные и точные данные, доступные в MT5.
Order Flow через DOM Панель OF обращается к стакану заявок и измеряет реальную ликвидность, доступную на ценовых уровнях, позволяя заранее увидеть зоны поглощения или отбоя. ⚠️ Требует, чтобы брокер предоставлял глубину рынка (DOM) для данного актива; если это невозможно, индикатор автоматически переходит на оценку по объёму тиков.
Умный Fallback Если данные тиков или стакана недоступны, индикатор автоматически использует альтернативные методы — никогда не зависает и не показывает пустые данные.
Единый движок Sigma Совместим с модулем Radar Trade Analytic — при совместном использовании расхождений в задержке нет. Оба используют одну и ту же базу реальной дельты.
Образовательная направленность Разработан, чтобы помочь вам развить чтение рынка, а не давать готовые ответы.

🎓 Кому подходит этот индикатор?

  • Дневным и свинг-трейдерам, торгующим индексами, форекс, золотом, биткоином и акциями.
  • Профессионалам, стремящимся убрать шум и получить чистое видение структуры цены.
  • Начинающим, которые хотят научиться читать рынок, не полагаясь на «магические» сигналы.
  • Всем, кто устал от перегруженных и сложных индикаторов.

⚙️ Входные параметры

Параметр Тип По умолчанию Описание
Theme Enum Light Dark (рекомендуется для тёмного фона) или Light (светлый фон)
MostrarMediaCentral bool true Отображение центральной средней (серая линия)
MostrarNivel1 bool true Отображение облаков N1 (1 отклонение волатильности)
MostrarNivel2 bool true Отображение облаков N2 (2 отклонения волатильности)
MostrarCruzesAux bool true Отображение вспомогательных линий (пунктирные подразделения)
MostrarLinhaRapida bool true Отображение Быстрой линии (цветная – синяя/красная)
MostrarLinhaLenta bool false Отображение Медленной линии (цветная – синяя/красная)
ColorirVelasPorRapida bool true true = раскраска свечей по Быстрой линии; false = по Медленной
MostrarDelta bool true Отображение панели Delta (DT) в верхней части графика
UsarDeltaReal bool true 🆕 Использовать реальную дельту агрессии по тикам. Отключите, чтобы использовать старый метод (по положению свечи)
MostrarOrderFlow bool true Отображение панели Order Flow (OF) в нижней части графика
BookDepthLevels int 10 🆕 Количество уровней DOM (с каждой стороны), агрегируемых при расчёте OF
MostrarInfo bool true 🆕 Отображение информационной панели (Status | Ticker | Timeframe)
TamanhoLetraInfo int 12 🆕 Размер шрифта информационной панели
CorTextoInfo color Чёрный 🆕 Цвет текста информационной панели
CorFundoInfo color C'54,58,69' 🆕 Цвет фона информационной панели
PosHInfo int 100 🆕 Горизонтальное положение информационной панели (%)
PosVInfo int 100 🆕 Вертикальное положение информационной панели (%)

💡 Совет: если график становится слишком загруженным, отключите MostrarCruzesAux и MostrarLinhaLenta .

📈 Примеры чтения сценариев

🟢 Сильный бычий сценарий

  • Цена выше центральной средней
  • Быстрая линия синяя
  • Панель Delta показывает ■■■■ 🡅 78.2% (доминируют агрессивные покупки)
  • Панель OF показывает ■■■■ 🡅 72.5% (ликвидность на покупку в стакане)
  • Последовательные синие свечи

🔴 Сильный медвежий сценарий

  • Цена ниже центральной средней
  • Быстрая линия красная
  • Панель Delta показывает ■■■■ 🡇 81.3% (доминируют агрессивные продажи)
  • Панель OF показывает ■■■■ 🡇 68.9% (ликвидность на продажу в стакане)
  • Последовательные красные свечи

🟡 Сценарий консолидации

  • Цена пересекает центральную среднюю
  • Быстрая линия меняет цвет туда-сюда
  • Delta показывает ■□□□ 52.1% (низкая интенсивность, равновесие)
  • OF показывает ■■□□ 55.3% (в стакане нет значимого дисбаланса)
  • Свечи чередуют цвет

🔵 Расхождение Delta и OF (сигнал возможного разворота)

  • Delta показывает ■■■■ 🡅 75.0% (сильные агрессивные покупки)
  • OF показывает ■□□□ 🡇 53.2% (стакан склоняется в сторону продаж)
  • Интерпретация: покупатели поглощают ликвидность, но продавцы восполняют заявки в стакане. Возможное поглощение — восходящий тренд может терять силу.

Индикатор показывает состояние рынка, а не сигналы на покупку/продажу. Итоговое решение всегда остаётся за вами.

🧭 Дополните модулем Radar Trade Analytic

Для более продвинутого количественного анализа используйте дополнительный модуль Radar Trade Analytic 2.0 (продаётся отдельно). Он добавляет отдельное окно с Sigma (гистограмма скорости волатильности), Delta Flow (CVD на основе реальной дельты агрессии), Volume Index (подтверждение объёмом) и Momentum (свечи перекупленности/перепроданности).

Оба индикатора используют один и тот же движок Sigma и одну и ту же базу реальной дельты, обеспечивая полную синхронизацию.

📌 Техническая информация

Пункт Описание
Версия 2.0
Совместимость MetaTrader 5 (основной график)
Рекомендуемые активы Индексы, форекс, золото, биткоин, акции и др.
Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, H1, H4 (работает на любом таймфрейме)
Без перерисовки ✅ Да
Поддержка нескольких активов ✅ Да
Темы Тёмная / Светлая
Реальная дельта (агрессии) ✅ Да – по данным тиков
Order Flow через DOM ✅ Да – по данным стакана заявок (требует, чтобы брокер предоставлял глубину рынка для актива)
Автоматический Fallback ✅ Да – оценка по объёму тиков, когда стакан недоступен (Strategy Tester или брокеры без глубины рынка)

💬 Образовательная заметка

Radar Trade Graphic 2.0 создан как практический обучающий инструмент.

Каждая линия, каждое облако, каждая панель существуют для того, чтобы вы развивали своё понимание контекста, восприятие направления и силы движения, а также принятие решений без опоры на готовые сигналы.

Теперь, с реальной дельтой агрессии и потоком ордеров на основе стакана заявок, у вас есть доступ к профессиональным данным глубины рынка прямо на вашем графике.

Относитесь к нему как к своей ежедневной лаборатории. Со временем вы не просто начнёте лучше торговать — вы поймёте, почему рынок движется именно так.

В этом и заключается настоящая эволюция трейдера.


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GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Radar Trade Analytic
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Radar Trade Analytic 2.0 – Количественная панель для MT5 Что такое Radar Trade Analytic? Radar Trade Analytic — это количественный модуль экосистемы Radar Trade. Он открывается в отдельном окне под основным графиком и отображает четыре синхронизированных слоя, построенных на едином фирменном движке Sigma, что обеспечивает прямое соответствие между тем, что вы видите на графике, и тем, что читаете на панели. Никаких сигналов на покупку или продажу. Никаких целей. Никаких алертов. Radar Tra
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