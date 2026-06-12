Radar Trade Graphic
- Индикаторы
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- Версия: 2.0
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 10
🧠 Что такое Radar Trade Graphic?
Radar Trade Graphic — это индикатор структуры цены в реальном времени для MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые хотят видеть рынок ясно, без шума, без «магических» сигналов и без сложных настроек.
Индикатор работает как визуальная панель управления прямо поверх свечей, отображая динамическую центральную среднюю, быструю и медленную линии, облака волатильности, вспомогательные линии, автоматическую раскраску свечей, панель Delta (DT) и панель Order Flow (OF).
⚠️ Radar Trade Graphic НЕ генерирует сигналы на покупку или продажу. Без алертов. Без целей. Это инструмент практического обучения — чем больше вы им пользуетесь, тем лучше развиваете собственное умение читать контекст рынка.
🆕 Что изменилось в версии 2.0?
|#
|Улучшение
|Предыдущая версия (1.00)
|Версия 2.0
|1
|Панель Delta (DT)
|Дельта оценивалась по положению свечи (открытие/закрытие относительно максимума/минимума)
|Реальная дельта агрессии по тикам с флагами TICK_FLAG_BUY/SELL — те же данные, что используют профессиональные платформы
|2
|Панель Order Flow (OF)
|Отдельной панели стакана заявок не было
|Новая панель OF на основе реальной глубины стакана (DOM), измеряющая доступную ликвидность на bid/ask
|3
|Параметр BookDepthLevels
|Отсутствовал
|Новый параметр, задающий количество уровней стакана (с каждой стороны), агрегируемых при расчёте OF
|4
|Параметр UsarDeltaReal
|Отсутствовал
|Новый параметр (по умолчанию true ) для переключения между реальной тиковой дельтой и старым методом оценки по свече
|5
|Автоматический Fallback
|Механизма резервирования не было
|Если тики или стакан недоступны (например, в Strategy Tester или у брокера без глубины рынка), индикатор автоматически переключается на объём по тикам, никогда не зависая и не показывая пустые данные
|6
|Информационная панель
|Отсутствовала
|Новая панель Status | Ticker | Timeframe с настраиваемым положением и оформлением
|7
|Синхронизация с Analytic
|Отдельные базы дельты
|Использует ту же базу реальной дельты, что и Radar Trade Analytic, когда у обоих включён параметр UsarDeltaReal
🚀 Как это работает
Индикатор использует фирменный сглаживающий движок (Sigma), который автоматически адаптируется к волатильности любого актива и таймфрейма. Ручная настройка периодов или параметров не требуется.
Основные элементы
|Элемент
|Описание
|Центральная средняя
|Серая линия, представляющая центр масс движения. Выше = бычий тренд; ниже = медвежий.
|Быстрая линия
|Быстро реагирует на смену направления. Синяя при росте, красная при падении. Цвет меняется только после подтверждения разворота — без мерцания.
|Медленная линия
|(Опционально) Более плавный ориентир для трендов на большем горизонте.
|Облака волатильности (верхнее и нижнее)
|Расширяются при высокой волатильности и сжимаются при консолидации. Работают как динамические уровни поддержки/сопротивления.
|Вспомогательные линии
|Пунктирные подразделения между облаками, полезны для определения промежуточных зон реакции.
|Раскраска свечей
|Синие свечи, когда цена выше ориентира (Быстрой или Медленной линии), красные — когда ниже.
|Панель Delta (DT)
|В верхней части графика: реальная дельта агрессии. Показывает шкалу интенсивности (■□□□ до ■■■■), стрелку направления и процент побеждающей стороны. Например: DT ■■■■ 🡅 78.2% означает, что 78.2% агрессивного объёма пришлось на покупки.
|Панель Order Flow (OF)
|В нижней части: та же структура, но на основе реальной глубины стакана заявок (DOM). Измеряет доступную ликвидность на уровнях bid/ask, показывая намерение ещё до исполнения. ⚠️ Стакан считывается только если брокер предоставляет DOM для данного актива; если это невозможно, панель автоматически переходит на оценку по объёму тиков.
Логика отображения: точка 0 = 50%. Выше 50% (например, 50.01%) = поток покупок (синий 🡅). 50% и ниже = поток продаж (красный 🡇). Отображаемое число — это всегда процент побеждающей стороны.
✅ Ключевые преимущества и отличия
|Отличие
|Описание
|Без перерисовки (No Repainting)
|Все визуальные значения рассчитываются в реальном времени и никогда не меняются задним числом.
|Автоматическая адаптация
|Работает на любом активе (форекс, индексы, акции, криптовалюты) и любом таймфрейме.
|Нулевая ручная настройка
|Не требует настройки периодов или сложных параметров. Просто перетащите на график.
|Тёмная и светлая темы
|Выберите тему, которая лучше всего подходит для вашего стиля отображения.
|Реальная дельта агрессии
|Radar считывает данные напрямую из тиков с флагами агрессии — самые детализированные и точные данные, доступные в MT5.
|Order Flow через DOM
|Панель OF обращается к стакану заявок и измеряет реальную ликвидность, доступную на ценовых уровнях, позволяя заранее увидеть зоны поглощения или отбоя. ⚠️ Требует, чтобы брокер предоставлял глубину рынка (DOM) для данного актива; если это невозможно, индикатор автоматически переходит на оценку по объёму тиков.
|Умный Fallback
|Если данные тиков или стакана недоступны, индикатор автоматически использует альтернативные методы — никогда не зависает и не показывает пустые данные.
|Единый движок Sigma
|Совместим с модулем Radar Trade Analytic — при совместном использовании расхождений в задержке нет. Оба используют одну и ту же базу реальной дельты.
|Образовательная направленность
|Разработан, чтобы помочь вам развить чтение рынка, а не давать готовые ответы.
🎓 Кому подходит этот индикатор?
- Дневным и свинг-трейдерам, торгующим индексами, форекс, золотом, биткоином и акциями.
- Профессионалам, стремящимся убрать шум и получить чистое видение структуры цены.
- Начинающим, которые хотят научиться читать рынок, не полагаясь на «магические» сигналы.
- Всем, кто устал от перегруженных и сложных индикаторов.
⚙️ Входные параметры
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Описание
|Theme
|Enum
|Light
|Dark (рекомендуется для тёмного фона) или Light (светлый фон)
|MostrarMediaCentral
|bool
|true
|Отображение центральной средней (серая линия)
|MostrarNivel1
|bool
|true
|Отображение облаков N1 (1 отклонение волатильности)
|MostrarNivel2
|bool
|true
|Отображение облаков N2 (2 отклонения волатильности)
|MostrarCruzesAux
|bool
|true
|Отображение вспомогательных линий (пунктирные подразделения)
|MostrarLinhaRapida
|bool
|true
|Отображение Быстрой линии (цветная – синяя/красная)
|MostrarLinhaLenta
|bool
|false
|Отображение Медленной линии (цветная – синяя/красная)
|ColorirVelasPorRapida
|bool
|true
|true = раскраска свечей по Быстрой линии; false = по Медленной
|MostrarDelta
|bool
|true
|Отображение панели Delta (DT) в верхней части графика
|UsarDeltaReal
|bool
|true
|🆕 Использовать реальную дельту агрессии по тикам. Отключите, чтобы использовать старый метод (по положению свечи)
|MostrarOrderFlow
|bool
|true
|Отображение панели Order Flow (OF) в нижней части графика
|BookDepthLevels
|int
|10
|🆕 Количество уровней DOM (с каждой стороны), агрегируемых при расчёте OF
|MostrarInfo
|bool
|true
|🆕 Отображение информационной панели (Status | Ticker | Timeframe)
|TamanhoLetraInfo
|int
|12
|🆕 Размер шрифта информационной панели
|CorTextoInfo
|color
|Чёрный
|🆕 Цвет текста информационной панели
|CorFundoInfo
|color
|C'54,58,69'
|🆕 Цвет фона информационной панели
|PosHInfo
|int
|100
|🆕 Горизонтальное положение информационной панели (%)
|PosVInfo
|int
|100
|🆕 Вертикальное положение информационной панели (%)
💡 Совет: если график становится слишком загруженным, отключите MostrarCruzesAux и MostrarLinhaLenta .
📈 Примеры чтения сценариев
🟢 Сильный бычий сценарий
- Цена выше центральной средней
- Быстрая линия синяя
- Панель Delta показывает ■■■■ 🡅 78.2% (доминируют агрессивные покупки)
- Панель OF показывает ■■■■ 🡅 72.5% (ликвидность на покупку в стакане)
- Последовательные синие свечи
🔴 Сильный медвежий сценарий
- Цена ниже центральной средней
- Быстрая линия красная
- Панель Delta показывает ■■■■ 🡇 81.3% (доминируют агрессивные продажи)
- Панель OF показывает ■■■■ 🡇 68.9% (ликвидность на продажу в стакане)
- Последовательные красные свечи
🟡 Сценарий консолидации
- Цена пересекает центральную среднюю
- Быстрая линия меняет цвет туда-сюда
- Delta показывает ■□□□ 52.1% (низкая интенсивность, равновесие)
- OF показывает ■■□□ 55.3% (в стакане нет значимого дисбаланса)
- Свечи чередуют цвет
🔵 Расхождение Delta и OF (сигнал возможного разворота)
- Delta показывает ■■■■ 🡅 75.0% (сильные агрессивные покупки)
- OF показывает ■□□□ 🡇 53.2% (стакан склоняется в сторону продаж)
- Интерпретация: покупатели поглощают ликвидность, но продавцы восполняют заявки в стакане. Возможное поглощение — восходящий тренд может терять силу.
Индикатор показывает состояние рынка, а не сигналы на покупку/продажу. Итоговое решение всегда остаётся за вами.
🧭 Дополните модулем Radar Trade Analytic
Для более продвинутого количественного анализа используйте дополнительный модуль Radar Trade Analytic 2.0 (продаётся отдельно). Он добавляет отдельное окно с Sigma (гистограмма скорости волатильности), Delta Flow (CVD на основе реальной дельты агрессии), Volume Index (подтверждение объёмом) и Momentum (свечи перекупленности/перепроданности).
Оба индикатора используют один и тот же движок Sigma и одну и ту же базу реальной дельты, обеспечивая полную синхронизацию.
📌 Техническая информация
|Пункт
|Описание
|Версия
|2.0
|Совместимость
|MetaTrader 5 (основной график)
|Рекомендуемые активы
|Индексы, форекс, золото, биткоин, акции и др.
|Рекомендуемые таймфреймы
|M5, M15, H1, H4 (работает на любом таймфрейме)
|Без перерисовки
|✅ Да
|Поддержка нескольких активов
|✅ Да
|Темы
|Тёмная / Светлая
|Реальная дельта (агрессии)
|✅ Да – по данным тиков
|Order Flow через DOM
|✅ Да – по данным стакана заявок (требует, чтобы брокер предоставлял глубину рынка для актива)
|Автоматический Fallback
|✅ Да – оценка по объёму тиков, когда стакан недоступен (Strategy Tester или брокеры без глубины рынка)
💬 Образовательная заметка
Radar Trade Graphic 2.0 создан как практический обучающий инструмент.
Каждая линия, каждое облако, каждая панель существуют для того, чтобы вы развивали своё понимание контекста, восприятие направления и силы движения, а также принятие решений без опоры на готовые сигналы.
Теперь, с реальной дельтой агрессии и потоком ордеров на основе стакана заявок, у вас есть доступ к профессиональным данным глубины рынка прямо на вашем графике.
Относитесь к нему как к своей ежедневной лаборатории. Со временем вы не просто начнёте лучше торговать — вы поймёте, почему рынок движется именно так.
В этом и заключается настоящая эволюция трейдера.