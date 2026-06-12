🧠 什么是 Radar Trade Graphic？

📊 Radar Trade Graphic 2.0 – MT5 市场结构与学习面板

Radar Trade Graphic 是一款用于 MetaTrader 5 的实时价格结构指标。它专为希望清晰、无噪音、无"魔法信号"、无需复杂设置就能看懂市场的交易者而设计。

它以直接叠加在 K 线上的可视化控制面板形式工作,显示动态中心均线、快慢双线、波动性云图、辅助线、自动 K 线着色、Delta (DT) 面板和 Order Flow (OF) 面板。

⚠️ Radar Trade Graphic 不生成买卖信号,没有警报,没有目标价位。它是一个实用的学习工具——使用得越多,你自己解读市场背景的能力就越强。

🆕 2.0 版本有哪些变化？

# 改进项 旧版本 (1.00) 2.0 版本 1 Delta 面板 (DT) 通过 K 线位置(开盘/收盘相对于最高/最低价)估算 Delta 通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同 2 Order Flow 面板 (OF) 没有专门的订单簿面板 新增基于真实订单簿深度(DOM)的 OF 面板,测量买卖盘可用流动性 3 BookDepthLevels 参数 无此参数 新增输入参数,定义在 OF 计算中聚合的盘口层级数量(每侧) 4 UsarDeltaReal 参数 无此参数 新增参数(默认 true ),用于在真实逐笔 Delta 与旧的 K 线位置估算方法之间切换 5 自动回退机制 无应急机制 若逐笔数据或盘口不可用(例如策略测试器,或经纪商不提供深度数据),指标会自动回退到逐笔成交量,绝不会卡死或显示空白数据 6 信息面板 不存在 新增 状态 | 品种 | 周期 信息面板,位置和外观均可配置 7 与 Analytic 同步 各自独立的 Delta 基础 当两者均启用 UsarDeltaReal 时,与 Radar Trade Analytic 共享同一真实 Delta 基础

🚀 工作原理

该指标使用专有的平滑引擎(Sigma),可自动适应任何品种和任何时间周期的波动性,无需手动调整周期或参数。

主要元素

元素 说明 中心均线 代表行情重心的灰色线。价格在上方 = 看涨趋势;在下方 = 看跌趋势。 快线 对方向变化反应迅速。上升时为蓝色,下降时为红色。颜色只在反转确认后才改变——不会闪烁跳动。 慢线 (可选)更为平滑的中长期趋势参考线。 波动性云图(上下两条) 在高波动时扩张,在盘整时收缩。可作为动态支撑/阻力位。 辅助线 云图之间的虚线细分,便于识别中间反应区域。 K 线着色 价格高于参考线(快线或慢线)时 K 线为蓝色,低于时为红色。 Delta 面板 (DT) 位于图表顶部:真实主动性 Delta。显示强度条(■□□□ 到 ■■■■)、方向箭头以及占优一方的百分比。例如: DT ■■■■ 🡅 78.2% 表示 78.2% 的主动性成交量为买盘。 Order Flow 面板 (OF) 位于底部:结构相同,基于真实订单簿深度(DOM)。测量买卖盘各价位可用的流动性,在成交之前展示交易意图。⚠️ 只有当经纪商为该品种提供 DOM 数据时,才会读取盘口;若不可用,面板会自动切换为基于逐笔成交量的估算。

显示逻辑:0 点 = 50%。高于 50%(例如 50.01%)= 买方流(蓝色 🡅)。50% 或以下 = 卖方流(红色 🡇)。显示的数字始终是占优一方的百分比。

✅ 主要优势与差异化特点

特点 说明 无重绘 (No Repainting) 所有可视化数值均为实时计算,绝不会事后改变。 自动适应 适用于任何品种(外汇、指数、股票、加密货币)和任何时间周期。 零手动配置 无需调整周期或复杂参数,拖入图表即可使用。 深色与浅色主题 可选择最适合自己视觉风格的主题。 真实主动性 Delta Radar 直接从带有主动性标记的逐笔成交中读取数据——MT5 中可获取的最精细、最真实的数据。 通过 DOM 实现的 Order Flow OF 面板访问订单簿并测量各价位的真实可用流动性,让你能够提前预判吸筹或抛压区域。⚠️ 需要经纪商为该品种提供市场深度(DOM)数据;若无法获取,指标会自动回退到基于逐笔成交量的估算。 智能回退 若逐笔或盘口数据不可用,指标会自动使用替代方法——绝不会卡死或显示空白数据。 统一 Sigma 引擎 与 Radar Trade Analytic 模块兼容——两者搭配使用时不存在延迟差异,均共享同一真实 Delta 基础。 天然具备教育性 旨在帮助你提升市场解读能力,而不是直接给出现成答案。

🎓 这款指标适合谁？

交易指数、外汇、黄金、比特币和股票的日内交易者与波段交易者。

希望消除噪音、获得清晰价格结构视图的专业交易者。

希望在不依赖"魔法信号"的情况下学习解读市场的初学者。

厌倦了杂乱复杂指标的所有人。

⚙️ 输入参数

参数 类型 默认值 说明 Theme 枚举 Light Dark(推荐深色背景)或 Light(浅色背景) MostrarMediaCentral bool true 显示中心均线(灰色线) MostrarNivel1 bool true 显示 N1 云图(1 倍波动性偏差) MostrarNivel2 bool true 显示 N2 云图(2 倍波动性偏差) MostrarCruzesAux bool true 显示辅助线(虚线细分) MostrarLinhaRapida bool true 显示快线(彩色——蓝/红) MostrarLinhaLenta bool false 显示慢线(彩色——蓝/红) ColorirVelasPorRapida bool true true = 按快线为 K 线着色;false = 按慢线着色 MostrarDelta bool true 在图表顶部显示 Delta 面板 (DT) UsarDeltaReal bool true 🆕 使用基于逐笔数据的真实主动性 Delta。关闭则使用旧方法(K 线位置估算) MostrarOrderFlow bool true 在图表底部显示 Order Flow 面板 (OF) BookDepthLevels int 10 🆕 OF 计算中聚合的 DOM 层级数量(每侧) MostrarInfo bool true 🆕 显示信息面板(状态 | 品种 | 周期) TamanhoLetraInfo int 12 🆕 信息面板字体大小 CorTextoInfo color 黑色 🆕 信息面板文字颜色 CorFundoInfo color C'54,58,69' 🆕 信息面板背景颜色 PosHInfo int 100 🆕 信息面板水平位置(%) PosVInfo int 100 🆕 信息面板垂直位置(%)

💡 小贴士:如果图表看起来太杂乱,可以关闭 MostrarCruzesAux 和 MostrarLinhaLenta 。

📈 场景解读示例

🟢 强势看涨场景

价格高于中心均线

快线为蓝色

Delta 面板显示 ■■■■ 🡅 78.2% (主动性买盘占主导)

OF 面板显示 ■■■■ 🡅 72.5% (盘口买方流动性充足)

连续蓝色 K 线

🔴 强势看跌场景

价格低于中心均线

快线为红色

Delta 面板显示 ■■■■ 🡇 81.3% (主动性卖盘占主导)

OF 面板显示 ■■■■ 🡇 68.9% (盘口卖方流动性充足)

连续红色 K 线

🟡 盘整场景

价格在中心均线附近来回穿越

快线颜色交替变化

Delta 显示 ■□□□ 52.1% (强度较弱,买卖均衡)

OF 显示 ■■□□ 55.3% (盘口无明显失衡)

K 线颜色交替出现

🔵 Delta 与 OF 背离(可能反转的信号)

Delta 显示 ■■■■ 🡅 75.0% (主动性买盘强劲)

OF 显示 ■□□□ 🡇 53.2% (盘口偏向卖方)

解读:买方正在消耗流动性,但卖方在盘口中不断补充挂单。可能出现吸筹——上涨趋势可能正在减弱。

该指标展示的是市场状态,而非买卖信号。最终决策始终由你自己做出。

🧭 搭配 Radar Trade Analytic 使用

若需要更进阶的量化分析,请使用配套模块 Radar Trade Analytic 2.0(单独销售)。它会新增一个独立窗口,包含 Sigma(波动速度柱状图)、Delta Flow(基于真实主动性 Delta 的 CVD)、Volume Index(成交量验证)和 Momentum(超买/超卖 HiLo 柱体)。

两款指标共享同一 Sigma 引擎和同一真实 Delta 基础,确保完全同步。

📌 技术信息

项目 说明 版本 2.0 兼容平台 MetaTrader 5(主图表) 推荐品种 指数、外汇、黄金、比特币、股票等 推荐时间周期 M5、M15、H1、H4(任意周期均可使用) 无重绘 ✅ 是 支持多品种 ✅ 是 主题 深色 / 浅色 真实 Delta(主动性) ✅ 是——基于逐笔数据读取 通过 DOM 实现的 Order Flow ✅ 是——基于订单簿数据读取(需要经纪商为该品种提供深度数据) 自动回退 ✅ 是——当盘口不可用时(策略测试器或不提供深度数据的经纪商),回退为逐笔成交量估算

💬 教育说明

Radar Trade Graphic 2.0 被设计为一个实用的学习工具。

每一条线、每一片云图、每一个面板的存在,都是为了帮助你建立对市场背景的解读能力、对方向与力度的感知力,以及不依赖现成信号的决策能力。

现在,借助真实主动性 Delta 和基于订单簿的 Order Flow,你可以直接在图表上获取专业级的深度数据。

把它当作你每天的实验室。随着时间推移,你不仅会交易得更好,还会理解市场为什么会这样运动。

这才是交易者真正的进化。