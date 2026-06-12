Radar Trade Graphic
- 指标
-
- 版本: 2.0
- 更新: 6 八月 2026
- 激活: 10
🧠 什么是 Radar Trade Graphic？
Radar Trade Graphic 是一款用于 MetaTrader 5 的实时价格结构指标。它专为希望清晰、无噪音、无"魔法信号"、无需复杂设置就能看懂市场的交易者而设计。
它以直接叠加在 K 线上的可视化控制面板形式工作,显示动态中心均线、快慢双线、波动性云图、辅助线、自动 K 线着色、Delta (DT) 面板和 Order Flow (OF) 面板。
⚠️ Radar Trade Graphic 不生成买卖信号,没有警报,没有目标价位。它是一个实用的学习工具——使用得越多,你自己解读市场背景的能力就越强。
🆕 2.0 版本有哪些变化？
|#
|改进项
|旧版本 (1.00)
|2.0 版本
|1
|Delta 面板 (DT)
|通过 K 线位置(开盘/收盘相对于最高/最低价)估算 Delta
|通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同
|2
|Order Flow 面板 (OF)
|没有专门的订单簿面板
|新增基于真实订单簿深度(DOM)的 OF 面板,测量买卖盘可用流动性
|3
|BookDepthLevels 参数
|无此参数
|新增输入参数,定义在 OF 计算中聚合的盘口层级数量(每侧)
|4
|UsarDeltaReal 参数
|无此参数
|新增参数(默认 true ),用于在真实逐笔 Delta 与旧的 K 线位置估算方法之间切换
|5
|自动回退机制
|无应急机制
|若逐笔数据或盘口不可用(例如策略测试器,或经纪商不提供深度数据),指标会自动回退到逐笔成交量,绝不会卡死或显示空白数据
|6
|信息面板
|不存在
|新增 状态 | 品种 | 周期 信息面板,位置和外观均可配置
|7
|与 Analytic 同步
|各自独立的 Delta 基础
|当两者均启用 UsarDeltaReal 时,与 Radar Trade Analytic 共享同一真实 Delta 基础
🚀 工作原理
该指标使用专有的平滑引擎(Sigma),可自动适应任何品种和任何时间周期的波动性,无需手动调整周期或参数。
主要元素
|元素
|说明
|中心均线
|代表行情重心的灰色线。价格在上方 = 看涨趋势;在下方 = 看跌趋势。
|快线
|对方向变化反应迅速。上升时为蓝色,下降时为红色。颜色只在反转确认后才改变——不会闪烁跳动。
|慢线
|(可选)更为平滑的中长期趋势参考线。
|波动性云图(上下两条)
|在高波动时扩张,在盘整时收缩。可作为动态支撑/阻力位。
|辅助线
|云图之间的虚线细分,便于识别中间反应区域。
|K 线着色
|价格高于参考线(快线或慢线)时 K 线为蓝色,低于时为红色。
|Delta 面板 (DT)
|位于图表顶部:真实主动性 Delta。显示强度条(■□□□ 到 ■■■■)、方向箭头以及占优一方的百分比。例如: DT ■■■■ 🡅 78.2% 表示 78.2% 的主动性成交量为买盘。
|Order Flow 面板 (OF)
|位于底部:结构相同,基于真实订单簿深度(DOM)。测量买卖盘各价位可用的流动性,在成交之前展示交易意图。⚠️ 只有当经纪商为该品种提供 DOM 数据时,才会读取盘口;若不可用,面板会自动切换为基于逐笔成交量的估算。
显示逻辑:0 点 = 50%。高于 50%(例如 50.01%)= 买方流(蓝色 🡅)。50% 或以下 = 卖方流(红色 🡇)。显示的数字始终是占优一方的百分比。
✅ 主要优势与差异化特点
|特点
|说明
|无重绘 (No Repainting)
|所有可视化数值均为实时计算,绝不会事后改变。
|自动适应
|适用于任何品种(外汇、指数、股票、加密货币)和任何时间周期。
|零手动配置
|无需调整周期或复杂参数,拖入图表即可使用。
|深色与浅色主题
|可选择最适合自己视觉风格的主题。
|真实主动性 Delta
|Radar 直接从带有主动性标记的逐笔成交中读取数据——MT5 中可获取的最精细、最真实的数据。
|通过 DOM 实现的 Order Flow
|OF 面板访问订单簿并测量各价位的真实可用流动性,让你能够提前预判吸筹或抛压区域。⚠️ 需要经纪商为该品种提供市场深度(DOM)数据;若无法获取,指标会自动回退到基于逐笔成交量的估算。
|智能回退
|若逐笔或盘口数据不可用,指标会自动使用替代方法——绝不会卡死或显示空白数据。
|统一 Sigma 引擎
|与 Radar Trade Analytic 模块兼容——两者搭配使用时不存在延迟差异,均共享同一真实 Delta 基础。
|天然具备教育性
|旨在帮助你提升市场解读能力,而不是直接给出现成答案。
🎓 这款指标适合谁？
- 交易指数、外汇、黄金、比特币和股票的日内交易者与波段交易者。
- 希望消除噪音、获得清晰价格结构视图的专业交易者。
- 希望在不依赖"魔法信号"的情况下学习解读市场的初学者。
- 厌倦了杂乱复杂指标的所有人。
⚙️ 输入参数
|参数
|类型
|默认值
|说明
|Theme
|枚举
|Light
|Dark(推荐深色背景)或 Light(浅色背景)
|MostrarMediaCentral
|bool
|true
|显示中心均线(灰色线)
|MostrarNivel1
|bool
|true
|显示 N1 云图(1 倍波动性偏差)
|MostrarNivel2
|bool
|true
|显示 N2 云图(2 倍波动性偏差)
|MostrarCruzesAux
|bool
|true
|显示辅助线(虚线细分)
|MostrarLinhaRapida
|bool
|true
|显示快线(彩色——蓝/红)
|MostrarLinhaLenta
|bool
|false
|显示慢线(彩色——蓝/红)
|ColorirVelasPorRapida
|bool
|true
|true = 按快线为 K 线着色;false = 按慢线着色
|MostrarDelta
|bool
|true
|在图表顶部显示 Delta 面板 (DT)
|UsarDeltaReal
|bool
|true
|🆕 使用基于逐笔数据的真实主动性 Delta。关闭则使用旧方法(K 线位置估算)
|MostrarOrderFlow
|bool
|true
|在图表底部显示 Order Flow 面板 (OF)
|BookDepthLevels
|int
|10
|🆕 OF 计算中聚合的 DOM 层级数量(每侧)
|MostrarInfo
|bool
|true
|🆕 显示信息面板(状态 | 品种 | 周期)
|TamanhoLetraInfo
|int
|12
|🆕 信息面板字体大小
|CorTextoInfo
|color
|黑色
|🆕 信息面板文字颜色
|CorFundoInfo
|color
|C'54,58,69'
|🆕 信息面板背景颜色
|PosHInfo
|int
|100
|🆕 信息面板水平位置(%)
|PosVInfo
|int
|100
|🆕 信息面板垂直位置(%)
💡 小贴士:如果图表看起来太杂乱,可以关闭 MostrarCruzesAux 和 MostrarLinhaLenta 。
📈 场景解读示例
🟢 强势看涨场景
- 价格高于中心均线
- 快线为蓝色
- Delta 面板显示 ■■■■ 🡅 78.2% (主动性买盘占主导)
- OF 面板显示 ■■■■ 🡅 72.5% (盘口买方流动性充足)
- 连续蓝色 K 线
🔴 强势看跌场景
- 价格低于中心均线
- 快线为红色
- Delta 面板显示 ■■■■ 🡇 81.3% (主动性卖盘占主导)
- OF 面板显示 ■■■■ 🡇 68.9% (盘口卖方流动性充足)
- 连续红色 K 线
🟡 盘整场景
- 价格在中心均线附近来回穿越
- 快线颜色交替变化
- Delta 显示 ■□□□ 52.1% (强度较弱,买卖均衡)
- OF 显示 ■■□□ 55.3% (盘口无明显失衡)
- K 线颜色交替出现
🔵 Delta 与 OF 背离(可能反转的信号)
- Delta 显示 ■■■■ 🡅 75.0% (主动性买盘强劲)
- OF 显示 ■□□□ 🡇 53.2% (盘口偏向卖方)
- 解读:买方正在消耗流动性,但卖方在盘口中不断补充挂单。可能出现吸筹——上涨趋势可能正在减弱。
该指标展示的是市场状态,而非买卖信号。最终决策始终由你自己做出。
🧭 搭配 Radar Trade Analytic 使用
若需要更进阶的量化分析,请使用配套模块 Radar Trade Analytic 2.0(单独销售)。它会新增一个独立窗口,包含 Sigma(波动速度柱状图)、Delta Flow(基于真实主动性 Delta 的 CVD)、Volume Index(成交量验证)和 Momentum(超买/超卖 HiLo 柱体)。
两款指标共享同一 Sigma 引擎和同一真实 Delta 基础,确保完全同步。
📌 技术信息
|项目
|说明
|版本
|2.0
|兼容平台
|MetaTrader 5(主图表)
|推荐品种
|指数、外汇、黄金、比特币、股票等
|推荐时间周期
|M5、M15、H1、H4(任意周期均可使用)
|无重绘
|✅ 是
|支持多品种
|✅ 是
|主题
|深色 / 浅色
|真实 Delta(主动性)
|✅ 是——基于逐笔数据读取
|通过 DOM 实现的 Order Flow
|✅ 是——基于订单簿数据读取(需要经纪商为该品种提供深度数据)
|自动回退
|✅ 是——当盘口不可用时(策略测试器或不提供深度数据的经纪商),回退为逐笔成交量估算
💬 教育说明
Radar Trade Graphic 2.0 被设计为一个实用的学习工具。
每一条线、每一片云图、每一个面板的存在,都是为了帮助你建立对市场背景的解读能力、对方向与力度的感知力,以及不依赖现成信号的决策能力。
现在,借助真实主动性 Delta 和基于订单簿的 Order Flow,你可以直接在图表上获取专业级的深度数据。
把它当作你每天的实验室。随着时间推移,你不仅会交易得更好,还会理解市场为什么会这样运动。
这才是交易者真正的进化。