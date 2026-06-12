Radar Trade Graphic

📊 Radar Trade Graphic 2.0 – MT5 市场结构与学习面板

🧠 什么是 Radar Trade Graphic？

Radar Trade Graphic 是一款用于 MetaTrader 5 的实时价格结构指标。它专为希望清晰、无噪音、无"魔法信号"、无需复杂设置就能看懂市场的交易者而设计。

它以直接叠加在 K 线上的可视化控制面板形式工作,显示动态中心均线、快慢双线、波动性云图、辅助线、自动 K 线着色、Delta (DT) 面板和 Order Flow (OF) 面板。

⚠️ Radar Trade Graphic 不生成买卖信号,没有警报,没有目标价位。它是一个实用的学习工具——使用得越多,你自己解读市场背景的能力就越强。

🆕 2.0 版本有哪些变化？

# 改进项 旧版本 (1.00) 2.0 版本
1 Delta 面板 (DT) 通过 K 线位置(开盘/收盘相对于最高/最低价)估算 Delta 通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同
2 Order Flow 面板 (OF) 没有专门的订单簿面板 新增基于真实订单簿深度(DOM)的 OF 面板,测量买卖盘可用流动性
3 BookDepthLevels 参数 无此参数 新增输入参数,定义在 OF 计算中聚合的盘口层级数量(每侧)
4 UsarDeltaReal 参数 无此参数 新增参数(默认 true ),用于在真实逐笔 Delta 与旧的 K 线位置估算方法之间切换
5 自动回退机制 无应急机制 若逐笔数据或盘口不可用(例如策略测试器,或经纪商不提供深度数据),指标会自动回退到逐笔成交量,绝不会卡死或显示空白数据
6 信息面板 不存在 新增 状态 | 品种 | 周期 信息面板,位置和外观均可配置
7 与 Analytic 同步 各自独立的 Delta 基础 当两者均启用 UsarDeltaReal 时,与 Radar Trade Analytic 共享同一真实 Delta 基础

🚀 工作原理

该指标使用专有的平滑引擎(Sigma),可自动适应任何品种和任何时间周期的波动性,无需手动调整周期或参数。

主要元素

元素 说明
中心均线 代表行情重心的灰色线。价格在上方 = 看涨趋势;在下方 = 看跌趋势。
快线 对方向变化反应迅速。上升时为蓝色,下降时为红色。颜色只在反转确认后才改变——不会闪烁跳动。
慢线 (可选)更为平滑的中长期趋势参考线。
波动性云图(上下两条) 在高波动时扩张,在盘整时收缩。可作为动态支撑/阻力位。
辅助线 云图之间的虚线细分,便于识别中间反应区域。
K 线着色 价格高于参考线(快线或慢线)时 K 线为蓝色,低于时为红色。
Delta 面板 (DT) 位于图表顶部:真实主动性 Delta。显示强度条(■□□□ 到 ■■■■)、方向箭头以及占优一方的百分比。例如: DT ■■■■ 🡅 78.2% 表示 78.2% 的主动性成交量为买盘。
Order Flow 面板 (OF) 位于底部:结构相同,基于真实订单簿深度(DOM)。测量买卖盘各价位可用的流动性,在成交之前展示交易意图。⚠️ 只有当经纪商为该品种提供 DOM 数据时,才会读取盘口;若不可用,面板会自动切换为基于逐笔成交量的估算。

显示逻辑:0 点 = 50%。高于 50%(例如 50.01%)= 买方流(蓝色 🡅)。50% 或以下 = 卖方流(红色 🡇)。显示的数字始终是占优一方的百分比。

✅ 主要优势与差异化特点

特点 说明
无重绘 (No Repainting) 所有可视化数值均为实时计算,绝不会事后改变。
自动适应 适用于任何品种(外汇、指数、股票、加密货币)和任何时间周期。
零手动配置 无需调整周期或复杂参数,拖入图表即可使用。
深色与浅色主题 可选择最适合自己视觉风格的主题。
真实主动性 Delta Radar 直接从带有主动性标记的逐笔成交中读取数据——MT5 中可获取的最精细、最真实的数据。
通过 DOM 实现的 Order Flow OF 面板访问订单簿并测量各价位的真实可用流动性,让你能够提前预判吸筹或抛压区域。⚠️ 需要经纪商为该品种提供市场深度(DOM)数据;若无法获取,指标会自动回退到基于逐笔成交量的估算。
智能回退 若逐笔或盘口数据不可用,指标会自动使用替代方法——绝不会卡死或显示空白数据。
统一 Sigma 引擎 与 Radar Trade Analytic 模块兼容——两者搭配使用时不存在延迟差异,均共享同一真实 Delta 基础。
天然具备教育性 旨在帮助你提升市场解读能力,而不是直接给出现成答案。

🎓 这款指标适合谁？

  • 交易指数、外汇、黄金、比特币和股票的日内交易者与波段交易者。
  • 希望消除噪音、获得清晰价格结构视图的专业交易者。
  • 希望在不依赖"魔法信号"的情况下学习解读市场的初学者。
  • 厌倦了杂乱复杂指标的所有人。

⚙️ 输入参数

参数 类型 默认值 说明
Theme 枚举 Light Dark(推荐深色背景)或 Light(浅色背景)
MostrarMediaCentral bool true 显示中心均线(灰色线)
MostrarNivel1 bool true 显示 N1 云图(1 倍波动性偏差)
MostrarNivel2 bool true 显示 N2 云图(2 倍波动性偏差)
MostrarCruzesAux bool true 显示辅助线(虚线细分)
MostrarLinhaRapida bool true 显示快线(彩色——蓝/红)
MostrarLinhaLenta bool false 显示慢线(彩色——蓝/红)
ColorirVelasPorRapida bool true true = 按快线为 K 线着色;false = 按慢线着色
MostrarDelta bool true 在图表顶部显示 Delta 面板 (DT)
UsarDeltaReal bool true 🆕 使用基于逐笔数据的真实主动性 Delta。关闭则使用旧方法(K 线位置估算)
MostrarOrderFlow bool true 在图表底部显示 Order Flow 面板 (OF)
BookDepthLevels int 10 🆕 OF 计算中聚合的 DOM 层级数量(每侧)
MostrarInfo bool true 🆕 显示信息面板(状态 | 品种 | 周期)
TamanhoLetraInfo int 12 🆕 信息面板字体大小
CorTextoInfo color 黑色 🆕 信息面板文字颜色
CorFundoInfo color C'54,58,69' 🆕 信息面板背景颜色
PosHInfo int 100 🆕 信息面板水平位置(%)
PosVInfo int 100 🆕 信息面板垂直位置(%)

💡 小贴士:如果图表看起来太杂乱,可以关闭 MostrarCruzesAux 和 MostrarLinhaLenta 。

📈 场景解读示例

🟢 强势看涨场景

  • 价格高于中心均线
  • 快线为蓝色
  • Delta 面板显示 ■■■■ 🡅 78.2% (主动性买盘占主导)
  • OF 面板显示 ■■■■ 🡅 72.5% (盘口买方流动性充足)
  • 连续蓝色 K 线

🔴 强势看跌场景

  • 价格低于中心均线
  • 快线为红色
  • Delta 面板显示 ■■■■ 🡇 81.3% (主动性卖盘占主导)
  • OF 面板显示 ■■■■ 🡇 68.9% (盘口卖方流动性充足)
  • 连续红色 K 线

🟡 盘整场景

  • 价格在中心均线附近来回穿越
  • 快线颜色交替变化
  • Delta 显示 ■□□□ 52.1% (强度较弱,买卖均衡)
  • OF 显示 ■■□□ 55.3% (盘口无明显失衡)
  • K 线颜色交替出现

🔵 Delta 与 OF 背离(可能反转的信号)

  • Delta 显示 ■■■■ 🡅 75.0% (主动性买盘强劲)
  • OF 显示 ■□□□ 🡇 53.2% (盘口偏向卖方)
  • 解读:买方正在消耗流动性,但卖方在盘口中不断补充挂单。可能出现吸筹——上涨趋势可能正在减弱。

该指标展示的是市场状态,而非买卖信号。最终决策始终由你自己做出。

🧭 搭配 Radar Trade Analytic 使用

若需要更进阶的量化分析,请使用配套模块 Radar Trade Analytic 2.0(单独销售)。它会新增一个独立窗口,包含 Sigma(波动速度柱状图)、Delta Flow(基于真实主动性 Delta 的 CVD)、Volume Index(成交量验证)和 Momentum(超买/超卖 HiLo 柱体)。

两款指标共享同一 Sigma 引擎和同一真实 Delta 基础,确保完全同步。

📌 技术信息

项目 说明
版本 2.0
兼容平台 MetaTrader 5(主图表)
推荐品种 指数、外汇、黄金、比特币、股票等
推荐时间周期 M5、M15、H1、H4(任意周期均可使用)
无重绘 ✅ 是
支持多品种 ✅ 是
主题 深色 / 浅色
真实 Delta(主动性) ✅ 是——基于逐笔数据读取
通过 DOM 实现的 Order Flow ✅ 是——基于订单簿数据读取(需要经纪商为该品种提供深度数据)
自动回退 ✅ 是——当盘口不可用时(策略测试器或不提供深度数据的经纪商),回退为逐笔成交量估算

💬 教育说明

Radar Trade Graphic 2.0 被设计为一个实用的学习工具。

每一条线、每一片云图、每一个面板的存在,都是为了帮助你建立对市场背景的解读能力、对方向与力度的感知力,以及不依赖现成信号的决策能力。

现在,借助真实主动性 Delta 和基于订单簿的 Order Flow,你可以直接在图表上获取专业级的深度数据。

把它当作你每天的实验室。随着时间推移,你不仅会交易得更好,还会理解市场为什么会这样运动。

这才是交易者真正的进化。


推荐产品
WPR with 2 Moving Averages MT5 rq
DMITRII GRIDASOV
指标
适用于MT5平台的“WPR双均线指标”，无重绘。 - WPR本身就是短线交易的最佳震荡指标之一。 - “WPR双均线指标”允许您查看WPR震荡指标的快慢均线。 - 该指标能够帮助您及早发现价格回调。 - 此指标的参数设置非常简单，适用于任何时间周期。 - 您可以在图片中看到买入和卖出的入场条件。 - 通过 PC 和移动设备接收 WPR MAs 交叉警报。 买入信号示例： (1) - 如果快均线向上穿过慢均线，且WPR值低于-50：开立买单。 (2) - 一旦WPR值进入超买区域，高于-20：平仓。 卖出信号示例： (1) - 如果快均线向下穿过慢均线，且WPR值高于-50：开立卖单。 (2) - 一旦 WPR 值低于 -80 进入超卖区域：平仓卖单。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
ADX Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
指标
平均方向指数(ADX) 多货币扫描仪 MT5 是一种先进的交易指标，旨在同时分析多个货币对。它为希望通过基于平均方向指数提供实时信号来增强决策过程的交易者带来了好处，从而实现高效的市场趋势分析。 该工具通过简化趋势强度和方向移动的识别，优化了交易体验，使其成为采用 ADX 基础策略的交易者的重要资产。借助实时警报和用户友好的仪表板，交易者可以快速评估市场状况并做出明智的交易选择。 MQL产品安装指南 | 在 MT4/MT5 上更新已购买的MQL产品 | 常见故障排除指南 | 指标设置/指南 主要特点 缓冲区集成：将指标值暴露为可访问的缓冲区，允许 Expert Advisor 使用信号数据进行自动交易。 可视化箭头信号：在信号蜡烛上直接在图表上显示清晰的买入/卖出箭头，便于快速视觉分析。 快速且可回测：基于 MetaTrader 的本地 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与历史回测兼容。 弹出警报：在信号事件期间触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保交易者不会错过潜在的交易设置。 推送通知：向移动设备发送即时推送通知，使交易者能够在移动中监控信号。 电子邮件警
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
指标
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
== LT RAINBOW TREND - 包含 36 条移动平均线的趋势指标 == 概述 LT Rainbow Trend 是一款先进的技术趋势分析指标，它集成了 36 条同时运行的移动平均线，并配备了智能彩虹（Rainbow）颜色系统。该指标专为希望以极高视觉清晰度顺应主趋势交易的交易者而设计，将复杂的多时间周期（Multi-timeframe）分析转化为简单、多色且高度直观的视觉呈现。 对于深谙“趋势是你的朋友”的交易者而言，该指标是您的不二之选 —— 它能确保您提前洞察趋势 strength 的力度、方向以及潜在的反转点。 运作原理 该指标持续监控分布在 4 个趋势区域内的 36 条移动平均线： 红色（趋势转变区） 第 31 至 20 条移动平均线 趋势即将发生反转的强信号 橙色（趋势减弱区） 第 19 至 10 条移动平均线 表明趋势动能正在减弱，但仍有持续的可能；价格可能正步入盘整 蓝色（回调/回踩区） 第 9 至 8 条移动平均线 顺应当前趋势的正常回调。若价格位于该区域外并开始进入绿色区域，则代表强劲趋势 绿色（强趋势区） 第 10 至
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
指标
The  Kijun-Sen Envelope  is a powerful trend-following indicator based on the  Kijun-Sen  line from the Ichimoku Kinko Hyo system. This tool creates dynamic upper and lower bands around the Kijun-Sen, forming an envelope that helps traders identify market trends, potential reversals, and overbought/oversold conditions. Key Features: • Trend Confirmation – Helps determine whether the market is in a strong uptrend, downtrend, or ranging phase. • Support & Resistance Zones – The envelope acts as
FREE
ZigZag TrendLines
Willian Soares
指标
ZigZag Trend Lines — See the Trend with Professional Clarity ZigZag Trend Lines was developed for traders who want to read the market objectively, eliminating noise and focusing only on what really matters: the trend structure. Based on the renowned ZigZag indicator, it goes beyond the basics and delivers a clean, intuitive, and highly adjustable visual reading — ideal for scalpers, day traders, and swing traders alike. Key Features Automatic Trend Lines The indicator identifies and plot
SMC Alpha Engine
Chinthala Baji
指标
SMC Alpha Engine SMC Alpha Engine is a Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5 designed to identify Order Blocks, Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, and market structure changes directly on the chart. The indicator focuses on displaying the most recent valid Order Block together with automatically calculated TP and SL levels for simplified chart analysis. Main Features Automatic Order Block detection Buy and Sell zone visualization Automatic TP and SL calculation Fair Value Gap (FVG) det
Price Magnets M5
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
WH SMC Indicator MT5
Wissam Hussein
5 (1)
指标
Welcome to the ultimate Smart Money Concepts indicator ,, this indicator is All-in-One package the only thing you need to empower  all the Smart Money Concepts  in one place with interactive advanced gui panel with all the features and customization you need. MT4 Version :   WH SMC Indicator MT4 *This Price For Limited Number of Copies.  Features:  Main Section: User-Friendly Panel (GUI):  Designed for traders of all experience levels, the indicator integrates seamlessly into your MT5 platform
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
True Trendlines MT5
Thoriq Jameel
指标
True TrendLines MT5 - Smart Trend Detection & Alerts Overview True TrendLines MT5 is a professional-grade technical analysis tool that automatically identifies and plots high-probability trend lines on your MetaTrader 5 charts. Using a sophisticated swing point detection algorithm, it helps traders visualize key market structure and potential reversal points with precision. Key Features Automatic Trend Line Detection Identifies valid swing highs and lows based on your chosen strength paramet
FREE
KMB Smart Pattern Analyzer PRO
Karwan Msto Mohammed Mohammed
指标
产品概述 KMB Smart Pattern Analyzer PRO 是一款高级技术分析指标，旨在用户自定义的图表区间内识别并排序高匹配度的市场形态。 该指标将多个分析引擎整合到一个专业工具中： K线形态分析 经典图表形态识别 谐波结构识别 智能市场结构 / SMC 分析 与在整个图表上显示随机信号不同，该指标允许用户专注于特定的市场区域，并获得最强形态匹配、预期方向、突破水平、失效水平以及预测目标区域的结构化分析。 这使其非常适合希望以更清晰、更专业的方式分析价格行为和形态结构的交易者。 主要功能 识别并排序 Top 3 最佳匹配形态 支持： K线形态 经典图表形态 谐波形态 市场结构 / SMC 逻辑 用户自定义区间分析 显示： 形态类型 市场方向 Score 动量 突破水平 T1 / T2 / T3 目标水平 失效水平 市场结构信息 在图表上显示所选分析区域 可拖动并移动分析区域 清晰专业的信息面板 支持浅色和深色图表主题 适用于主观交易者、形态交易者和技术分析师 工作方式 将指标添加到图表。 选择或移动分析区域。 指标扫描所选区域。 对最强的形态候选进行排序。 面板显示最佳匹
Candle Timer Countdown Pro
Kun Ming Xie
指标
概述 Candle Timer Countdown Pro 显示当前K线收盘的平滑、精准倒计时，并配有一个圆形进度弧，让您一眼即可直观了解剩余时间。不同于其他在无新tick时会冻结或时间漂移的计时器，本指标使用服务器时间插值算法，在 M1 至 MN 的所有周期上提供无卡顿的平滑倒计时。 无论您是在1分钟图上进行剥头皮交易，还是在H4进行波段操作，准确知道当前K线何时收盘，有助于把握入场时机、确认K线形态，并避免过早决策。 为什么本计时器与众不同 大多数 MT5 计时器仅依赖 TimeCurrent()，该函数只有在新tick到来时才更新。在低波动或高周期图表中，tick可能间隔数秒，导致计时器冻结后突然跳动。 本指标通过在每次tick到达时锚定服务器时间，并在两次tick之间使用本地毫秒时钟进行插值计算，实现每0.5秒平滑递减，无卡顿、无延迟。同时配备实时圆形进度弧，提供独特的可视化时间提示。 主要功能 精准倒计时 服务器时间插值确保即使在tick稀少时也能平滑倒计时，无冻结、无跳动、无漂移。 圆形进度弧 在倒计时文字旁显示实时圆形进度环。 可选样式： 空心圆环 实心扇形 颜色随多空方
PFTA Honey Harvester v14
Randy Susano Bondoc
专家
里程碑达成：PFTA Honey Harvester v14 已在 MT5 市场正式上线！ 经过不懈的工程研发、深度的系统优化以及真实世界的压力验证，PFTA Honey Harvester v14 成功征服了 MetaTrader 5 市场验证器（Market Validator）—— 这是业内最残酷的自动化测试环境之一。 这绝对不仅仅是一个普通的通过认证。 ️ MT5 验证器模拟了： 极端点差剧增 (Spread spikes) 多品种混乱环境 多时间框架压力 最极端的经纪商条件 通过此验证 = 证明了在极端压力下的系统结构完整性。 10/10 — 量化分析师满分评级 在发布之前，v14 接受了 4 位极其严苛的量化分析师的审计。 最终裁决： 满分 — 10/10 卓越的系统稳定性 完整的交易架构 高级安全与恢复（Recovery）层 专业级执行引擎 以下核心功能获得了特别认可： 网格回收引擎 (Grid Recycling Engine) 一篮子止盈系统 (Basket Take Profit System) 这些绝对不是
Structure Flow MT5
Marcin Rowinski
指标
Structure Flow MT5 – Smart Money Concepts Indicator Structure Flow MT5 is an advanced market structure indicator for MetaTrader 5 designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), Price Action, and institutional trading techniques. The indicator automatically detects and visualizes key market structure elements directly on the chart, helping traders understand price movement without manually drawing levels. Main Features Automatic Market Structure detection (BOS & CHoCH) Swing High /
CosmiCLab FIBO
Kirils Subins
指标
CosmiCLab SMC FIBO CosmiCLab SMC FIBO is a professional trading indicator designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC), market structure analysis and Fibonacci retracement levels. The indicator automatically detects market swings and builds Fibonacci levels based on the latest impulse movement. It also identifies market structure changes such as BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character), helping traders understand the current market direction. CosmiCLab SMC FIBO also pr
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
LS Yield Histogram Pair Trading
Thiago Lopes
指标
Caicai L&S Yield Histogram Important Notice: This indicator is an integral tool of the automated EA Caicai Long and Short Pair Trading . This indicator visually displays the percentage deviation (Yield %) of a pair's current spread relative to its own historical mean. It is an excellent tool for quickly visualizing the gross financial potential of a market distortion in Long & Short operations. Main Features: Percentage Visualization: Understand the size of the distortion in palpable percentage
TcT MACD Panel
Alexandro Matos
指标
TCT MACD PANEL - Momentum Dashboard CAPTURE MOMENTUM SHIFTS WITH PRECISION The TCT MACD PANEL monitors the MACD (Moving Average Convergence Divergence) and generates signals based on the crossover of the MACD line with the signal line, combined with "Milésimos" (Thousandths). WHAT YOUR PANEL DISPLAYS Account: Balance, Equity, Profit, Drawdown Positions: Buys, Sells, Total MACD: MACD Line, Sig
TheRealPrice Spread Line Indicator MT5
Denis De Oliveira Ramos
指标
TheRealPrice v3.0 | Ultimate Spread & Ask Visualizer TheRealPrice is a high-precision utility for MetaTrader 5 designed to expose the hidden cost of every trade: The Spread . While standard charts only display the Bid price, professional traders know that buy orders and short-exits happen at the Ask price. TheRealPrice bridges this gap by drawing a dynamic, real-time horizontal line that tracks the exact Ask level, providing a clear visual representation of the current market spread. Why do you
WaveTrend Clarity Pro
Hoai Nam Trinh
指标
WaveTrend Clarity PRO was built for traders who use WaveTrend-style momentum analysis but want more context than a simple WT1/WT2 cross. On fast charts such as XAUUSD M5/M15, WaveTrend crosses can appear frequently. Some crosses happen near useful overbought or oversold areas, while others appear inside noisy price movement. Current price: $99 - increases by $10 after every 20 purchases until reaching the final price of $159 . Next price: $109 . Complete Buyer Kit: 45 Professional Resources inc
CCI Fixed Dual
Edoardo Centorame
指标
什么是 CCI FIXED DUAL CCI FIXED DUAL 是一个专业级 Trend Direction Filter，旨在精准识别： 市场的主导方向 走势的结构质量 主趋势与加速阶段之间的一致性 它不是一个直接入场指标。 它不是一个传统振荡器。 它是一个市场环境工具，旨在帮助交易者决定何时交易以及何时不交易，从而大幅减少市场噪音和判断错误。 CCI FIXED DUAL 的基本理念 CCI FIXED DUAL 所基于的原则简单但强大： 一个信号只有在与市场结构一致时才有价值。 因此，该指标： 不使用单一数值 不会对价格做出冲动反应 不会刻意寻找反转点 而是建立在以下基础之上，构建出一种层级化的趋势解读： 基于 Typical Price 的 CCI 不同速度的 LWMA 移动平均线 短期 中期 和长期之间的动态比较 因此，其结果是对市场方向的一种稳定 干净 且可靠的表达。 指标的技术结构： CCI FIXED DUAL 由四个主要部分组成，全部显示在独立窗口中。 1 CCI magenta 线 这是指标的信息基础。 衡量典型价格的偏离程度 提供应用平滑处理的原始材料 它并不
Smart Candle Engine PRO
Roberto Abreu De Lucena
指标
Smart Candle Engine PRO é um indicador utilitário de alta performance projetado para traders que operam no gráfico intradiário (Day Trade) e necessitam de precisão cirúrgica na tomada de decisão. Ele combina três ferramentas essenciais em uma única interface minimalista e ultra leve: um Relógio de contagem regressiva, um Contador de barras diárias (otimizado para o pregão) e um Rastreador de Volume Financeiro Institucional. Diferencial Profissional (Monitoramento de Volume): Diferente de conta
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
指标
如果你象这个项目一样,就有5个饥饿审查。 这项指标采用了既定价格的公开、高、低价和关闭价格 可以对特定时间区加以调整。 许多机构和专业人士都认为这些是重要的。 贸易商可以为你了解他们可能更进一步的地点, 积极。 现有期间为: 前一日。 前一星期。 曾任Month。 曾任。 前一年。 或: 目前日。 目前周。 目前 Month。 目前配额。 今年。
FREE
Fractal Advanced MT5
Siarhei Vashchylka
5 (6)
指标
Fractal Advanced - displays Fractal and Alligator indicators on the price chart. Has wide options for settings and customization. It is also equipped with alerts and a hotkey system. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. The indicator does not fill the entire chart with fractals, but allows you to display only relevant signals. 2. The number of fractals is adjusted by scrolling the mouse while holding down the Shift key. 3. Instantly show/hide the Alligator
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
指标
“可调分形” - 是分形指标的高级版本，非常有用的交易工具！ .......................................................................................... - 众所周知，标准分形 MT5 指标根本没有设置 - 这对交易者来说非常不方便。 - 可调分形解决了这个问题 - 它具有所有必要的设置： - 指标的可调周期（建议值 - 高于 7）。 - 价格高点/低点的距离可调。 - 可调分形箭头设计。 - 指标内置移动和 PC 警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ....................................................
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
指标
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
3.5 (2)
指标
Gold Venamax - 這是最好的股票技術指標。 此指標演算法分析資產的價格變動並反映波動性和潛在的進入區域。 指標特點： 這是一個帶有 Magic 和兩個趨勢箭頭塊的超級指標，可實現舒適且有利可圖的交易。 圖表上顯示用於切換方塊的紅色按鈕。 Magic 在指標設定中進行設置，以便您可以將指標安裝在顯示不同區塊的兩個圖表上。 Gold Venamax 可以放置在具有不同箭頭緩衝區（GV 和 SD）的兩個圖表上。 為此，您需要在設定中選擇不同的 Magic，例如，一個具有 Magic = 999，另一個具有 Magic = 666。接下來，您可以使用圖表上的紅色按鈕選擇箭頭緩衝區。 指標設定中的每個箭頭緩衝區（GV и SD）都有一個單獨的箭頭過濾器，以實現舒適且有利可圖的交易（UseFiltrGV = true; 和 UseFiltrSD = true;）。 進入的最佳訊號 = 遵循兩個緩衝區的訊號箭頭（GV 和 SD）+ 所有三個 MA 線（紅色或藍色）的方向 + TMA 通道邊界（下或上）。 TMA 通道邊界（下限或上限）也可用於鎖定利潤和/或以較短的停損位進行逆勢風險交
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随
Superhero
Ihor Otkydach
5 (2)
指标
SUPERHERO 指標是一款基於「全方位」原則設計的多貨幣交易系統。該指標能獨立分析市場，並提供開倉與平倉的交易訊號。它採用止損與獲利了結訂單，風險報酬比（R:R）為 1:1。 我偶爾會根據這個系統的訊號親自進行交易，以下是我獲得的結果—— 即時訊號 此系統可向您的智慧型手機發送推播通知，讓您無需綁定電腦，即可「隨時隨地」進行交易。這對於自營交易公司而言再適合不過了。 每位顧客皆可享額外好禮： 每位購買此指標的買家，都將收到我贈送的一項特別實用工具，該工具： 自動下達止損與獲利了結訂單 當價格達到目標水準時，系統會自動平倉 支援待執行訂單交易 支援均值交易模式 如果您希望將這款優秀且極為便利的工具作為禮物獲贈，請在購買 SUPERHERO 指標後，立即透過 MQL5 平台的私訊與我聯繫。此外，您還將獲得培訓課程「如何安裝與設定 SUPERHERO 並開始穩定獲利」的存取權限。 關於「超級英雄」策略 SUPERHERO 策略是利用價格回調時，順應趨勢方向進行盤中交易。 「超級英雄」程式碼內含數個強大的技術指標，用以分析價格通道的趨勢方向與波動範圍，並能識別在修正性回調後形成的盤中波段反
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
指标
让我们先坦诚一点。 没有任何一个指标可以单独让你实现盈利。如果有人告诉你可以，那他是在向你兜售一个梦想。任何显示完美买卖箭头的指标都可以被做得看起来毫无瑕疵——只需要放大历史中的某一段并截取成功交易的截图。我们不会这样做。 SMC Intraday Formula 是一个工具。 它为你读取市场结构，标记出概率最高的价格区域，并用简单直白的语言准确告诉你当前智能资金的行为轨迹。你仍然需要做决定。你仍然需要执行交易。但现在，你是带着精确性执行，而不是靠希望。 我们已经在黄金（XAUUSD）以及主要外汇货币对的日内剥头皮交易中使用该指标将近三年。这是我们在 M1、M5、M15 和 M30 上的日常主力工具。它之所以有效，是因为它不试图预测未来——它展示的是当前正在形成的高概率交易机会，并解释 为什么 。 它与其他所有指标有什么不同？ 大多数交易指标只做一件事。移动平均线交叉。振荡指标触及某个水平。出现一个箭头。你进场交易。你亏损。你责怪指标。重复。 SMC Intraday Formula 将多个机构级概念整合为一个统一的市场解读： - 斐波那契共振引擎 不只是普通的斐波那契水平——该指标
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
指标
GoldenX Entry 是一款用于 MT5 的指标，包含自适应 Smart Entry Trend 算法、信号评分系统、市场状态识别器以及波动率过滤器。每个信号都包含计算得出的入场位、三个止盈位（TP1、TP2、TP3）以及止损位。它基于多个分析层构建，旨在适应不同市场条件，将多层分析系统与内置优化器及统计跟踪系统相结合。该指标基于风险收益比（RR）指标和历史交易行为提供量化分析。 开始使用非常简单——在所选时间周期上运行优化器，然后在图表上开始使用该指标。 核心功能 GoldenX Entry 将信号引擎与内置交易管理及历史统计跟踪整合在同一图表中： - 内置优化器： 优化器可在图表上单击运行。它通过两阶段搜索流程测试200种参数组合——先进行探索，再进行优化——并在完成后自动应用选定配置。结果会按时间周期缓存，因此当返回已优化的周期时，会立即恢复相同设置。 - 黄金品种自动周期识别： 将指标加载到任何 XAUUSD 图表（M1 到月线）。系统会自动识别当前周期并加载对应预设。共包含9个时间周期配置文件，专为黄金在标准周期上优化设计。切换周期时，参数会自动调整。 - 资金参考面
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
作者的更多信息
Radar Trade Analytic
Jeverson Rodrigues Ferreira
指标
Radar Trade Analytic 2.0 – MT5 量化面板 什么是 Radar Trade Analytic？ Radar Trade Analytic 是 Radar Trade 生态系统的量化模块。它在主图表下方的独立窗口中打开,展示四个同步的层级,全部基于同一个专有的 Sigma 引擎构建,确保图表上所见与面板中所读之间的直接对应关系。 没有买卖信号,没有目标价位,没有警报。Radar Trade Analytic 只整理真正重要的数据,让你能够清晰地做出决策。 2.0 版本有哪些变化？ # 改进项 旧版本 (1.00) 2.0 版本 1 Delta Flow (CVD) 仅使用 M1 K 线计算(低时间周期估算) 通过带有 TICK_FLAG_BUY/SELL 标记的逐笔成交计算真实主动性 Delta,与专业平台使用的数据相同 2 自动回退机制 若 M1 不可用,则使用 K 线方向(几何估算) 若逐笔数据不可用,先尝试 M1 K 线;若仍失败,则使用当前 K 线本身。共三级回退 3 控制参数 无此选项 新增 UsarDeltaReal 参数(默认
筛选:
无评论
回复评论