Gold Impulse Scalper MT5
- Эксперты
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- Версия: 1.4
- Обновлено: 14 июня 2026
- Активации: 20
Представляю вашему вниманию Gold Impulse Scalper EA основанный на торговле внутридневного диапазона важных ценовых уровней XAUUSD.
Стратегия состоит из нескольких блоков каждый из которых самостоятельно анализирует динамику рынка и имеет персональный Stop Loss и Take Profit.
В данной стратегии не используются сетка, мартингейл или увеличение убыточных позиций. Робот торгует каждый день. Все открытые сделки закрываются в пятницу вечером.
В настройках Gold Impulse Scalper EA имеется блок расчета лота. Доступно три варианта расчета:
Fixed Lot - фиксированный лот (статический) установленный пользователем
Auto Lot per Balance - лот увеличивается пропорционально балансу счета (чем больше баланс, тем больше торгуемый лот)
Risk per trade (% of Balance) - размер лота пропорционален указанному риску в каждой сделке
Так же советник Gold Impulse Scalper EA может адаптироваться под счет с любой валютой. Используйте параметр Exchange rate (1.0=USD) для установки курса валюты счета отличающейся от Доллар US.
[Реальный Сигнал] [Strategy Tester Report]
Цена 399 стартовая и будет увеличиваться. Следующая цена 450$. Финальная цена 1999$
Бонус для 10 первых покупателей! Покупая Gold Impulse Scalper EA вы получаете любой советник по равной или меньшей цене с безлимитным числом лицензий !!!
(после покупки свяжитесь со мной чтобы получить рекомендации по настройке советника)
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ Gold Impulse Scalper EA
- Торговая пара: XAUUSD (Gold)
- Таймфрейм: M15
- Минимальный депозит: от $250 для лота 0.01
- Брокер: любой брокер с минимальным спредом для 2 знаков <30 pips
- Тип счёта: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor и другие
- Настройки: рекомендуется использовать настройки по умолчанию
- VPS: обязательно
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