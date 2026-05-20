Gold Impulse Scalper MT5

Представляю вашему вниманию Gold Impulse Scalper EA основанный на торговле внутридневного диапазона важных ценовых уровней XAUUSD.

Стратегия состоит из нескольких блоков каждый из которых самостоятельно анализирует динамику рынка и имеет персональный Stop Loss и Take Profit.

В данной стратегии не используются сетка, мартингейл или увеличение убыточных позиций. Робот торгует каждый день. Все открытые сделки закрываются в пятницу вечером.

В настройках Gold Impulse Scalper EA имеется блок расчета лота. Доступно три варианта расчета:

Fixed Lot - фиксированный лот (статический) установленный пользователем

Auto Lot per Balance - лот увеличивается пропорционально балансу счета (чем больше баланс, тем больше торгуемый лот)

Risk per trade (% of Balance) - размер лота пропорционален указанному риску в каждой сделке

Так же советник Gold Impulse Scalper EA может адаптироваться под счет с любой валютой. Используйте параметр Exchange rate (1.0=USD) для установки курса валюты счета отличающейся от Доллар US.

[Реальный Сигнал] [Strategy Tester Report] Цена 399 стартовая и будет увеличиваться. Следующая цена 450$. Финальная цена 1999$ Бонус для 10 первых покупателей! Покупая Gold Impulse Scalper EA вы получаете любой советник по равной или меньшей цене с безлимитным числом лицензий !!! (после покупки свяжитесь со мной чтобы получить рекомендации по настройке советника)





ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ Gold Impulse Scalper EA