Gold Impulse Scalper MT5

Представляю вашему вниманию Gold Impulse Scalper EA основанный на торговле внутридневного диапазона важных ценовых уровней XAUUSD.

Стратегия состоит из нескольких блоков каждый из которых самостоятельно анализирует динамику рынка и имеет персональный Stop Loss и Take Profit.

В данной стратегии не используются сетка, мартингейл или увеличение убыточных позиций. Робот торгует каждый день. Все открытые сделки закрываются в пятницу вечером.

В настройках Gold Impulse Scalper EA имеется блок расчета лота. Доступно три варианта расчета:

Fixed Lot - фиксированный лот (статический) установленный пользователем 

Auto Lot per Balance - лот увеличивается пропорционально балансу счета (чем больше баланс, тем больше торгуемый лот)

Risk per trade (% of Balance) - размер лота пропорционален указанному риску в каждой сделке

Так же советник Gold Impulse Scalper EA может адаптироваться под счет с любой валютой. Используйте параметр Exchange rate (1.0=USD) для установки курса валюты счета отличающейся от Доллар US.

[Реальный Сигнал[Strategy Tester Report]

Цена 399 стартовая и будет увеличиваться. Следующая цена 450$. Финальная цена 1999$

Бонус для 10 первых покупателей! Покупая Gold Impulse Scalper EA вы получаете любой советник по равной или меньшей цене с безлимитным числом лицензий !!!

(после покупки свяжитесь со мной чтобы получить рекомендации по настройке советника)


ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ Gold Impulse Scalper EA

  • Торговая пара: XAUUSD (Gold)
  • Таймфрейм: M15
  • Минимальный депозит: от $250 для лота 0.01
  • Брокер: любой брокер с минимальным спредом для 2 знаков <30 pips
  • Тип счёта: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor и другие
  • Настройки: рекомендуется использовать настройки по умолчанию
  • VPS: обязательно
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Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
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TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.68 (34)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Trend Line PRO EA mt5
Evgenii Aksenov
4.7 (27)
Эксперты
Советник Trend Line EA торгует по сигналам индикатора  Trend Line PRO   в автоматическом режиме. Дополнительный набор функций позволяет стратегии Trend Line PRO стать безубыточной с любым инструментом в МТ5: Золото, Форекс, Индексы, Акции, Крипта. Весенняя распродажа 50%!  Цена $149. Обычная цена $299 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в цену. После покуп
Trend Line Optimizer MT5
Evgenii Aksenov
4.09 (11)
Утилиты
Это автоматический оптимизатор параметров для индикатора Trend Line PRO Легко и быстро вы подберете оптимальные параметры для вашего любимого индикатора Trend Line PRO.  Оптимизация занимает всего несколько секунд. Оптимизатор позволяет находит лучшие параметры для каждой пары и периода: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, а так же значения для Time Filter и HTF Filter на выбранном участке истории (Days)  Для оптимизации разных таймфреймов вам нужен разный диапазон истории: M5-M15 установите парамет
Wall Street Scalper MT5
Evgenii Aksenov
4.83 (12)
Эксперты
Скальпирующий робот нового поколения разработать с применением искусственного интеллекта. Подходит для скальпирующей торговли на одном из самых популярных индексах US Wall Street 30  indices (US30). Стратегия прошла многомесячные тесты на реальном и демо счете и в настоящее время применяется на нескольких инвестиционных счетах с разным соотношением Profit/Risk. Эксперт полностью оптимизирован и готов к работе. Добавьте US30 Scalper на график индекса US30 M15. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199.
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (168)
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Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Наши Сигналы  вы можете найти здесь:  https://robomarket.org/product-category/si
Sakura EA mt5
Evgenii Aksenov
4.73 (11)
Эксперты
Мониторинг сигнала:   нажать здесь Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Советник SAKURA - это классическая торговля система с пробитием определенных трендовых уровней (breakout strategy).  Встроенная функция новостного фильтра блокирует открытие новых ордеров во время выхода важных новостей. Робот не использует мартингейл
TrendLine GRID
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4.83 (18)
Эксперты
Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $399 Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. Это сеточный советник с уникальной системой закрытия всей серии ордеров с прибылью по сигналам индикатора Trend Line PRO. Trend Line REVOLUTI
GOLD EAgle mt5
Evgenii Aksenov
4.26 (35)
Эксперты
Цена $199. Обычная цена $499 Уникальные сет-файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в стоимость. После покупки свяжитесь со мной, и я помогу вам правильно установить и настроить робота. Я также поделюсь с вами информацией о том, как получить бесплатный VPS у надежного брокера. GOLD EAGLE - это скальпирующая стратегия которая подходит для рынка во флете, что составляет 80-90% времени. Советник GOLD EAGLE оптимизирован для пары XAUUSD (GOLD).
CopyMaster mt5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Утилиты
Эта утилита позволит вам копировать любые сделки с одного терминала с настройкой Master на другие терминалы с настройкой Slave В то же время вы можете выбрать, какие пары копировать, установить размер скопированного ордера по нескольким параметрам. Устанавливайте лимит убытков по просадке или копируйте только прибыльные сделки Вы можете копировать сделки с MT4 или MT5 на MT4 или MT5 других брокеров Теперь не составит труда скопировать сигналы любого эксперта, работающего в MT4, в терминал MT
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4.59 (29)
Эксперты
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4.65 (46)
Эксперты
Советник Trend Line EA торгует по сигналам индикатора  Trend Line PRO   в автоматическом режиме. Дополнительный набор функций позволяет стратегии Trend Line PRO стать безубыточной с любым инструментом в МТ4: Золото, Форекс, Индексы, Акции, Крипта. Весенняя распродажа 50%!  Цена $149. Обычная цена $298 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в цену. После покуп
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5 (5)
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Neon EA MT5
Evgenii Aksenov
Эксперты
Neon EA -  советник использующий уровни перекупленности и перепроданности в сочетании с уникальной системой управления ордеров. Доказанная история стабильной торговли на реальном счете в течение 3 лет! Реальный сигнал доступен: здесь Скидка 75% действует ограниченное время. Цена после скидки 450$ ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение через mql5 чат чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке Лучшие пары: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD Таймфрейм: M15 Neon EA совместим
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Alexander Seidel
1482
Alexander Seidel 2026.06.24 03:59 
 

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