Blaze Synchro MT4
- Эксперты
-
Kestutis BalciunasОбладая более чем 16-летним активным опытом на финансовых рынках, я специализируюсь на разработке высокоэффективных торговых стратегий для форекс, технических индикаторов и автоматизированных советников (Expert Advisors) для MT4/MT5. Моя работа охватывает точно разработанные торговые системы
- Версия: 2.0
- Обновлено: 10 июля 2026
- Активации: 10
Вот перевод на русский язык:
Blaze Synchro — Двухрежимный Сеточный Скальпинг, Мультивалютная Точность
Blaze Synchro EA — профессиональная автоматизированная торговая система, сочетающая определение импульса RSI с двойной фильтрацией волатильности ATR для точного входа в рынок по нескольким валютным парам и XAUUSD. Поддерживает два режима торговли: чистый режим одиночного входа «Скальп» и мощный «Сеточный» режим с мартингейльным наращиванием лотов, динамическими сеточными расстояниями и перекрёстным восстановлением позиций.
EA использует сигналы перекупленности/перепроданности RSI, подтверждённые двумя независимыми фильтрами волатильности ATR (настраиваемыми для разных таймфреймов), для выявления высоковероятных точек входа. В сеточном режиме формируется структурированная сетка с увеличивающимися объёмами лотов и расширяющимися расстояниями, с восстановлением через средневзвешенный тейк-профит и перекрёстное закрытие пар. Встроенный живой фильтр новостей получает экономический календарь в реальном времени и автоматически приостанавливает торговлю вблизи важных событий. Включены 14 предварительно оптимизированных файлов пресетов для немедленного развёртывания.
Версия MT5 доступна по ссылке: Blaze Synchro MT5
Все продукты: Все продукты
ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Символы: AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD
-
Таймфрейм: M1 и M5
-
Минимальный депозит: $500 на пару (рекомендуется $1000+)
-
Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 и выше
-
Тип счёта: Любой (предпочтительно хеджирующий счёт)
-
Брокер: Рекомендуется ECN-брокер с узкими спредами
-
VPS: Настоятельно рекомендуется для работы в режиме 24/5
-
Доступно для: MetaTrader 4 и MetaTrader 5
КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Двойная торговая стратегия — Переключение между режимом «Скальп» (одиночный вход с виртуальным TP/SL) и «Сеточным» режимом (мартингейльная сетка с восстановлением) с помощью единственного параметра.
Система входа RSI + двойной ATR — Сигналы перекупленности/перепроданности RSI, отфильтрованные двумя независимыми диапазонами волатильности ATR. ATR2 поддерживает мультитаймфреймное подтверждение для дополнительной точности.
Мартингейльная сетка с динамическими расстояниями — Сеточные ордера используют настраиваемый множитель лота (по умолчанию 1.5x на уровень) с двухфазной системой расстояний: фиксированный шаг для начальных ордеров, затем динамически расширяющиеся расстояния для более глубоких уровней сетки.
Виртуальное управление ордерами — Выбор между реальным и виртуальным режимами для тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа независимо. Виртуальный режим скрывает уровни выхода от брокера.
Система перекрёстного восстановления — Объединяет самый старый (с наибольшим убытком) и самый новый (с наибольшей прибылью) ордера сетки и закрывает оба, когда их совокупная прибыль достигает целевого процента. Постепенно сокращает размер сетки без ожидания полного разворота.
Живой фильтр новостей — Интеграция с экономическим календарём в реальном времени через API ForexFactory. Приостанавливает торговлю до и после важных событий. Настраиваемый список валют, уровни значимости и временны́е окна паузы. Резервное распознавание по шаблону для крупных событий (NFP, FOMC, CPI, ВВП, ЕЦБ).
Автоматический расчёт лота — Автоматический расчёт объёма на основе свободной маржи. Задайте доллары на 0.01 лота — и EA масштабирует размер позиции под ваш счёт.
Интерактивная панель управления — Панель на графике, показывающая количество ордеров на покупку/продажу, плавающий P/L, баланс, эквити, спред, режим стратегии и обратный отсчёт до новостей. Кнопки переключения покупок/продаж для включения/отключения направлений без открытия настроек.
КОНТРОЛЬ РИСКОВ
-
Ограничение максимального количества ордеров: MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell независимо ограничивают глубину сетки (по умолчанию: 10 для каждого направления)
-
Максимальный лот: Жёсткое ограничение объёма на один ордер (по умолчанию: 5.0 лота)
-
Фильтр спреда: MaxSpred блокирует новые входы при превышении установленного лимита спреда (0 = отключено)
-
Проверка маржи: EA проверяет свободную маржу перед каждым ордером и отклоняет его при недостаточном объёме
-
Торговые часы: Start_Hour и End_Hour ограничивают торговлю предпочтительным временным окном (0 = всегда активно)
-
Контроль хеджирования: Flag_Use_hedge переключает возможность EA одновременно удерживать позиции на покупку и продажу
-
MinuteStop: Устанавливает минимальную паузу между последовательными сеточными ордерами для предотвращения быстрого расширения сетки
ВКЛЮЧЁННЫЕ ПРЕСЕТЫ (14 файлов)
-
AUDUSD M1, EURAUD M1, EURCAD M1, EURUSD M1, GBPAUD M1, GBPUSD M1
-
NZDJPY M1, NZDUSD M1, USDCAD M1, USDJPY M1
-
XAUUSD M1 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M1 (брокер с 3 знаками)
-
XAUUSD M5 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M5 (брокер с 3 знаками)
Каждый пресет содержит оптимизированные под конкретную пару параметры чувствительности сигналов, шага сетки, объёма лотов и расчётов расстояний.
РЕКОМЕНДАЦИИ
-
Используйте ECN-брокера с низкими спредами для целевых пар
-
Запускайте на VPS для непрерывной работы в режиме 24/5
-
Начните с демо-счёта и тестируйте 2–4 недели перед переходом на реальный счёт
-
Загружайте соответствующий пресет для вашей пары и таймфрейма перед торговлей
-
Включайте фильтр новостей для пар, чувствительных к экономическим публикациям (особенно XAUUSD)
-
Используйте один экземпляр EA на каждом графике с уникальным Magic Number для каждого
-
Держите MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell на консервативных уровнях, пока не изучите поведение сетки
ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ EA
-
Использует подтверждение RSI + двойной ATR для каждого входного сигнала
-
Масштабирует объёмы лотов с помощью настраиваемого мартингейльного множителя с жёстким ограничением MaxLot
-
Динамически расширяет расстояния сетки для замедления использования капитала на глубоких уровнях
-
Восстанавливает позиции через перекрёстное закрытие пар до достижения полного разворота сетки
-
Автоматически приостанавливает торговлю вблизи новостных событий при включённом фильтре
-
Предоставляет опции виртуального TP/SL/Trail для скрытия уровней выхода от брокера
ЧТО ЭТОТ EA НЕ ДЕЛАЕТ
-
Не торгует без подтверждения сигнала — каждый новый цикл требует валидации RSI + ATR
-
Без безлимитной сетки — MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell жёстко ограничивают глубину сетки
-
Без неограниченных объёмов — MaxLot ограничивает каждый отдельный ордер
-
Без скрытой логики — все параметры открыты и настраиваемы
-
Без зависимости от внешних индикаторов — все сигналы рассчитываются внутренне
Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пожалуйста, осознавайте риски, связанные с торговлей. Прошлая прибыльность не является гарантией будущей прибыли (EA также может приносить убытки).