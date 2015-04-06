Blaze Synchro MT4

Вот перевод на русский язык:

Blaze Synchro — Двухрежимный Сеточный Скальпинг, Мультивалютная Точность

Blaze Synchro EA — профессиональная автоматизированная торговая система, сочетающая определение импульса RSI с двойной фильтрацией волатильности ATR для точного входа в рынок по нескольким валютным парам и XAUUSD. Поддерживает два режима торговли: чистый режим одиночного входа «Скальп» и мощный «Сеточный» режим с мартингейльным наращиванием лотов, динамическими сеточными расстояниями и перекрёстным восстановлением позиций.

EA использует сигналы перекупленности/перепроданности RSI, подтверждённые двумя независимыми фильтрами волатильности ATR (настраиваемыми для разных таймфреймов), для выявления высоковероятных точек входа. В сеточном режиме формируется структурированная сетка с увеличивающимися объёмами лотов и расширяющимися расстояниями, с восстановлением через средневзвешенный тейк-профит и перекрёстное закрытие пар. Встроенный живой фильтр новостей получает экономический календарь в реальном времени и автоматически приостанавливает торговлю вблизи важных событий. Включены 14 предварительно оптимизированных файлов пресетов для немедленного развёртывания.

Версия MT5 доступна по ссылке: Blaze Synchro MT5
Все продукты: Все продукты

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Символы: AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD

  • Таймфрейм: M1 и M5

  • Минимальный депозит: $500 на пару (рекомендуется $1000+)

  • Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 и выше

  • Тип счёта: Любой (предпочтительно хеджирующий счёт)

  • Брокер: Рекомендуется ECN-брокер с узкими спредами

  • VPS: Настоятельно рекомендуется для работы в режиме 24/5

  • Доступно для: MetaTrader 4 и MetaTrader 5

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двойная торговая стратегия — Переключение между режимом «Скальп» (одиночный вход с виртуальным TP/SL) и «Сеточным» режимом (мартингейльная сетка с восстановлением) с помощью единственного параметра.

Система входа RSI + двойной ATR — Сигналы перекупленности/перепроданности RSI, отфильтрованные двумя независимыми диапазонами волатильности ATR. ATR2 поддерживает мультитаймфреймное подтверждение для дополнительной точности.

Мартингейльная сетка с динамическими расстояниями — Сеточные ордера используют настраиваемый множитель лота (по умолчанию 1.5x на уровень) с двухфазной системой расстояний: фиксированный шаг для начальных ордеров, затем динамически расширяющиеся расстояния для более глубоких уровней сетки.

Виртуальное управление ордерами — Выбор между реальным и виртуальным режимами для тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа независимо. Виртуальный режим скрывает уровни выхода от брокера.

Система перекрёстного восстановления — Объединяет самый старый (с наибольшим убытком) и самый новый (с наибольшей прибылью) ордера сетки и закрывает оба, когда их совокупная прибыль достигает целевого процента. Постепенно сокращает размер сетки без ожидания полного разворота.

Живой фильтр новостей — Интеграция с экономическим календарём в реальном времени через API ForexFactory. Приостанавливает торговлю до и после важных событий. Настраиваемый список валют, уровни значимости и временны́е окна паузы. Резервное распознавание по шаблону для крупных событий (NFP, FOMC, CPI, ВВП, ЕЦБ).

Автоматический расчёт лота — Автоматический расчёт объёма на основе свободной маржи. Задайте доллары на 0.01 лота — и EA масштабирует размер позиции под ваш счёт.

Интерактивная панель управления — Панель на графике, показывающая количество ордеров на покупку/продажу, плавающий P/L, баланс, эквити, спред, режим стратегии и обратный отсчёт до новостей. Кнопки переключения покупок/продаж для включения/отключения направлений без открытия настроек.

КОНТРОЛЬ РИСКОВ

  • Ограничение максимального количества ордеров: MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell независимо ограничивают глубину сетки (по умолчанию: 10 для каждого направления)

  • Максимальный лот: Жёсткое ограничение объёма на один ордер (по умолчанию: 5.0 лота)

  • Фильтр спреда: MaxSpred блокирует новые входы при превышении установленного лимита спреда (0 = отключено)

  • Проверка маржи: EA проверяет свободную маржу перед каждым ордером и отклоняет его при недостаточном объёме

  • Торговые часы: Start_Hour и End_Hour ограничивают торговлю предпочтительным временным окном (0 = всегда активно)

  • Контроль хеджирования: Flag_Use_hedge переключает возможность EA одновременно удерживать позиции на покупку и продажу

  • MinuteStop: Устанавливает минимальную паузу между последовательными сеточными ордерами для предотвращения быстрого расширения сетки

ВКЛЮЧЁННЫЕ ПРЕСЕТЫ (14 файлов)

  • AUDUSD M1, EURAUD M1, EURCAD M1, EURUSD M1, GBPAUD M1, GBPUSD M1

  • NZDJPY M1, NZDUSD M1, USDCAD M1, USDJPY M1

  • XAUUSD M1 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M1 (брокер с 3 знаками)

  • XAUUSD M5 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M5 (брокер с 3 знаками)

Скачать файлы пресетов

Каждый пресет содержит оптимизированные под конкретную пару параметры чувствительности сигналов, шага сетки, объёма лотов и расчётов расстояний.

РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Используйте ECN-брокера с низкими спредами для целевых пар

  • Запускайте на VPS для непрерывной работы в режиме 24/5

  • Начните с демо-счёта и тестируйте 2–4 недели перед переходом на реальный счёт

  • Загружайте соответствующий пресет для вашей пары и таймфрейма перед торговлей

  • Включайте фильтр новостей для пар, чувствительных к экономическим публикациям (особенно XAUUSD)

  • Используйте один экземпляр EA на каждом графике с уникальным Magic Number для каждого

  • Держите MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell на консервативных уровнях, пока не изучите поведение сетки

ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ EA

  • Использует подтверждение RSI + двойной ATR для каждого входного сигнала

  • Масштабирует объёмы лотов с помощью настраиваемого мартингейльного множителя с жёстким ограничением MaxLot

  • Динамически расширяет расстояния сетки для замедления использования капитала на глубоких уровнях

  • Восстанавливает позиции через перекрёстное закрытие пар до достижения полного разворота сетки

  • Автоматически приостанавливает торговлю вблизи новостных событий при включённом фильтре

  • Предоставляет опции виртуального TP/SL/Trail для скрытия уровней выхода от брокера

ЧТО ЭТОТ EA НЕ ДЕЛАЕТ

  • Не торгует без подтверждения сигнала — каждый новый цикл требует валидации RSI + ATR

  • Без безлимитной сетки — MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell жёстко ограничивают глубину сетки

  • Без неограниченных объёмов — MaxLot ограничивает каждый отдельный ордер

  • Без скрытой логики — все параметры открыты и настраиваемы

  • Без зависимости от внешних индикаторов — все сигналы рассчитываются внутренне

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пожалуйста, осознавайте риски, связанные с торговлей. Прошлая прибыльность не является гарантией будущей прибыли (EA также может приносить убытки).

Установка (Как настроить)


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Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
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Alpha Pointer MT5
Kestutis Balciunas
5 (4)
Индикаторы
Индикатор Alpha Pointer — это не перерисовывающийся адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 5. Он сочетает селектор импульса на базе CCI с полосами, смещёнными по ATR выше и ниже цены, чтобы сформировать единую трендовую линию, которая ступенчато движется только вверх в бычьих режимах и только вниз в медвежьих режимах. Линия имеет мятно‑зелёный цвет, когда зафиксирован восходящий режим, и красный цвет, когда режим нисходящий, что даёт мгновенное визуальное понимание доминирующего тренда. И
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Apex Break PRO MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Apex Break PRO — не перерисовывающийся индикатор пробоя трендовых линий по пивотным точкам для MetaTrader 5. Он определяет пивотные максимумы и пивотные минимумы, рисует динамические наклонные трендовые линии между последовательными пивотами и генерирует сигналы на покупку и продажу, когда цена пробивает эти трендовые линии при подтверждённом закрытии бара. Каждый сигнал фильтруется через до четырёх независимых уровней подтверждения — тренд по EMA, границы RSI, определение всплеска объёма и сила
Alpha Pointer MT4
Kestutis Balciunas
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Alpha Pointer — это не перерисовывающийся адаптивный трендовый индикатор для MetaTrader 4. Он сочетает селектор импульса на базе CCI с полосами, смещёнными по ATR выше и ниже цены, чтобы сформировать единую трендовую линию, которая ступенчато движется только вверх в бычьих режимах и только вниз в медвежьих режимах. Линия имеет мятно‑зелёный цвет, когда зафиксирован восходящий режим, и красный цвет, когда режим нисходящий, что даёт мгновенное визуальное понимание доминирующего тренда. И
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FX Avalanche MT5
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Эксперты
FX Avalanche — Мультистратегийная Сеточная Торговля с Восстановлением Просадки FX Avalanche EA — это профессиональная автоматизированная сеточная торговая система, предлагающая четыре различные торговые стратегии — RSI, пересечение скользящих средних, хеджирование и ручная — в сочетании с адаптивным сеточным движком, восстановлением просадки и живым фильтром новостей. Она даёт трейдерам полный контроль над уровнем риска при одновременном управлении несколькими валютными парами и металлами. EA ге
Smart Liquidity Matrix MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Smart Liquidity Matrix — это неперерисовывающий ICT индикатор Умных Денег для MetaTrader 5. Он картирует ландшафт институционального потока ордеров, обнаруживая Блоки Ордеров, Гэпы Справедливой Стоимости, сдвиги Структуры Рынка (Слом Структуры и Смена Характера), Равные Максимумы/Минимумы и Свипы Ликвидности — затем генерирует сигналы на покупку и продажу с оценкой конфлюэнса, когда несколько условий Умных Денег совпадают на подтверждённом закрытии свечи. Каждый сигнал включает автоматически рас
Trend Quorum MT5
Kestutis Balciunas
5 (2)
Индикаторы
Trend Quorum   dinamik bir SuperTrend motoru ile tescilli bir Trend Kalite Endeksi'ni (TQI) ve 3 isteğe bağlı confluance filtresini birleştiren adaptif bir trend takip göstergesidir. Sinyaller yalnızca yeterli sayıda bağımsız faktör uyum içinde "oy kullandığında" tetiklenir — tıpkı bir yeter sayı gibi. MT5 sürümünü görüntüleyin:  Trend Quorum MT5 Daha fazla ürünü görüntüleyin:   Tüm Ürün ler Canlı örnekler ve yeni araçlar için profilimi ziyaret edin ve güncellemeleri kaçırmamak için arkadaşlık i
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Apex Break PRO MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Apex Break PRO — не перерисовывающийся индикатор пробоя трендовых линий по пивотным точкам для MetaTrader 4. Он определяет пивотные максимумы и пивотные минимумы, рисует динамические наклонные трендовые линии между последовательными пивотами и генерирует сигналы на покупку и продажу, когда цена пробивает эти трендовые линии при подтверждённом закрытии бара. Каждый сигнал фильтруется через до четырёх независимых уровней подтверждения — тренд по EMA, границы RSI, определение всплеска объёма и сила
Trend Quorum MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Trend Quorum   — это адаптивный трендовый индикатор, который сочетает динамический движок SuperTrend с фирменным Индексом Качества Тренда (TQI) и 3 опциональными фильтрами конфлюэнса. Сигналы срабатывают только тогда, когда достаточное количество независимых факторов «голосуют» согласованно — как кворум. Посмотреть версию MT5 по ссылке:  Trend Quorum MT5 Смотреть больше продуктов по ссылке:   Все Про дукты Для живых примеров и новых инструментов посетите мой профиль и отправьте запрос в друзья,
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Wolfe Wave Dashboard MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Автоматически обнаруживайте паттерны сходящегося клина на нескольких символах и таймфреймах Волна Вульфа — один из наиболее мощных и уникально структурированных паттернов в техническом анализе. В отличие от гармонических паттернов, опирающихся на коэффициенты Фибоначчи, волны Вульфа используют чистую геометрию — сходящиеся линии тренда, которые предсказывают не только то, куда пойдёт цена, но и когда она туда доберётся. Эта встроенная проекция цены и времени делает волну Вульфа непохожей ни на о
Smart Liquidity Matrix MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Smart Liquidity Matrix — это неперерисовывающийся ICT Smart Money индикатор для MetaTrader 4. Он отображает ландшафт институционального потока ордеров, обнаруживая Ордер-блоки, Гэпы справедливой стоимости, сдвиги рыночной структуры (Пробой структуры и Смену характера), Равные максимумы/минимумы и Сметание ликвидности — а затем генерирует сигналы на покупку и продажу с оценкой confluence, когда несколько условий Smart Money совпадают на подтверждённом закрытии бара. Каждый сигнал включает автомат
Butterfly Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Я создал   Forex Butterfly Harmonic Dashboard , потому что ручное определение истинных паттернов Butterfly extension на нескольких парах и таймфреймах занимало часы — и я всё равно постоянно путал их с сетапами Gartley и упускал лучшие расширяющиеся движения. Это профессиональный мультисимвольный, мультитаймфреймовый сканер, который автоматически обнаруживает   гармонические паттерны Butterfly   по всему вашему списку наблюдения с использованием строгой 4-уровневой валидации коэффициентов Фибона
Bullion Horizon MT5
Kestutis Balciunas
Эксперты
Bullion Horizon — Умная сеточная торговля золотом на основе конфлюэнса Bullion Horizon EA — это профессиональная автоматизированная сеточная торговая система, разработанная для инструментов на золото (XAUUSD, GOLD, XAUEUR) на таймфрейме H1. Она сочетает систему оценки конфлюэнса из 4 индикаторов с интеллектуальным управлением сеткой и тремя режимами риска для точного захвата внутридневных и свинговых движений золота. EA использует четыре независимых индикатора — силу тренда SMA, импульс RSI, цик
Deep Trend Curve MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Deep Trend Curve — это не перерисовывающийся трендовый оверлей для MetaTrader 5. Он строит объёмно-взвешенную скользящую среднюю (VWMA) как центральную трендовую базовую линию, где веса задаются тиковым объёмом, так что бары с высокой активностью учитываются сильнее, чем бары с тонкой ликвидностью. Вокруг VWMA рисуются верхняя и нижняя волатильностные полосы на основе среднего истинного диапазона (ATR), которые автоматически расширяются и сужаются вместе с текущей рыночной волатильност
FREE
Flow Anchor MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Flow Anchor — это не перерисовывающийся трендовый движок для MetaTrader 5. Он сочетает индекс относительного импульса (RMI) — среднее между стандартным 14‑периодным RSI по цене закрытия и 14‑периодным индексом денежного потока (MFI) по типичной цене — с диапазонно‑взвешенной скользящей средней и адаптивным диапазоном на основе ATR. В результате получается одна цветная «якорная» линия, которая отслеживает доминирующий тренд, располагается ниже цены в бычьих фазах, выше цены в медвежьих
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Magnet Wall MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Magnet Wall — это не перерисовывающаяся трендовая система на основе ATR для MetaTrader 4. Он рисует две адаптивные полосы выше и ниже цены, которые работают как магнитные стены: они удерживают цену, пока тренд сохраняется, и переворачиваются, когда стена пробивается. Свечи и полосы автоматически перекрашиваются в цвет активного тренда, а сигнал на покупку или продажу фиксируется в момент разворота тренда. Индикатор построен на ATR по Уайлдеру с настраиваемым множителем, использует асим
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Kumo Forge PRO MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Kumo Forge Pro — это неперерисовывающаяся адаптивная торговая система Ichimoku для MetaTrader 5. Она далеко выходит за рамки стандартного индикатора Ichimoku, добавляя адаптивный движок волатильности, который автоматически масштабирует периоды Tenkan-Sen, Kijun-Sen и Span B на основе рыночных условий в реальном времени, 9-факторный движок оценки confluence от 0 до 110 баллов, пять независимых типов сигналов (TK Cross, Kijun Bounce, Cloud Edge Bounce, Chikou Breakout и Kumo Breakout), движок Mome
FREE
Magnet Wall MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Magnet Wall — это не перерисовывающаяся система трендовых ATR‑банд для MetaTrader 5. Он строит две адаптивные полосы выше и ниже цены, которые действуют как «магнитные стены»: они удерживают цену внутри, пока тренд остается целостным, и переворачиваются, когда стена пробивается. Свечи и полосы автоматически перекрашиваются в соответствии с активным трендом, а сигнал на покупку или продажу фиксируется в момент разворота тренда. Индикатор основан на ATR по методу Уайлдера с настраиваемым
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Descent Blade MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Descent Blade — это не перерисовывающаяся сигнальная система разворота тренда для MetaTrader 5. Он сочетает классический Parabolic SAR по Уайлдеру с запаздывающим на один бар вариантом для поиска входов, а также слой фракталов Билла Вильямса для сигналов фиксации прибыли и повторного входа. Каждый сигнал рассчитывается только на закрытии подтверждённой свечи — уже нанесённые исторические сигналы никогда не сдвигаются, не изменяются и не исчезают. Система решает ключевую проблему «сырой
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Pivot Point Shift Supertrend MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Pivot Point Shift Supertrend — это не перерисовывающаяся трейлинг‑супертренд система для MetaTrader 4. В отличие от классического SuperTrend, который привязывает свои полосы к подвижному среднему hl2, этот индикатор якорит их к взвешенному среднему подтверждённых pivot‑точек. В результате получается трейлинг‑линия, которая остаётся устойчивой на фоне обычной волатильности и переворачивается только тогда, когда рыночная структура действительно меняется. Индикатор определяет pivot‑хиаи (
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Volumatic VIDYA Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Volumatic VIDYA Dashboard Уважаемые трейдеры, Представляю вам Volumatic VIDYA Dashboard — профессиональный адаптивный сканер тренда, который не просто выдаёт сигналы ПОКУПКА и ПРОДАЖА по 20 валютным парам и всем таймфреймам. Он даёт вам полную торговую установку: зону входа, Стоп Лосс и Тейк Профит — рассчитанные автоматически с каждым сигналом. Никаких догадок. Никаких ручных вычислений. Только адаптивные сигналы со всем необходимым для исполнения сделки. Вам Это Знакомо? Вы вручную просматрива
Break Tracer MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Break Tracer — это не перерисовывающаяся трендовая система для MetaTrader 5. Она объединяет три независимых трендовых инструмента в одном визуальном индикаторе: пару быстрых EMA (по умолчанию 26 / 50), трендовую MA с периодом 200 (EMA или SMA с опциональной привязкой к старшему таймфрейму) и канал на базе ATR, отфильтровывающий флэтовые участки. Направленный сигнал возникает только тогда, когда все три компонента согласованы: бар закрывается вне канала, на правильной стороне относитель
FREE
Kumo Forge PRO MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Kumo Forge Pro — это неперерисовывающаяся адаптивная торговая система Ichimoku для MetaTrader 4. Она далеко выходит за рамки стандартного индикатора Ichimoku, добавляя адаптивный движок волатильности, который автоматически масштабирует периоды Tenkan-Sen, Kijun-Sen и Span B на основе рыночных условий в реальном времени, 9-факторный движок оценки confluence от 0 до 110 баллов, пять независимых типов сигналов (TK Cross, Kijun Bounce, Cloud Edge Bounce, Chikou Breakout и Kumo Breakout), движок Mome
FREE
Deep Trend Curve MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Deep Trend Curve — это не перерисовывающийся трендовый оверлей для MetaTrader 4. Он строит объёмно-взвешенную скользящую среднюю (VWMA) как центральную базовую линию тренда, где веса задаются тиковым объёмом, так что бары с высокой вовлечённостью учитываются сильнее, чем бары с низкой активностью. Вокруг VWMA рисуются верхняя и нижняя волатильностные полосы на основе среднего истинного диапазона (ATR), которые автоматически расширяются и сужаются вместе с текущей рыночной волатильность
FREE
Flow Anchor MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Flow Anchor — это не перерисовывающийся трендовый движок для MetaTrader 4. Он сочетает индекс относительного импульса (RMI) — среднее между стандартным 14‑периодным RSI по цене закрытия и 14‑периодным индексом денежного потока (MFI) по типичной цене — с диапазонно‑взвешенной скользящей средней и адаптивным диапазоном на основе ATR. В результате получается одна цветная «якорная» линия, которая отслеживает доминирующий тренд, располагается ниже цены в бычьих фазах, выше цены в медвежьих
FREE
Descent Blade MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Descent Blade — это не перерисовывающаяся сигнальная система разворота тренда для MetaTrader 4. Он сочетает классический Parabolic SAR по Уайлдеру с запаздывающим вариантом на один бар для поиска входов, а также слой фракталов Билла Вильямса для сигналов фиксации прибыли и повторного входа. Каждый сигнал вычисляется только по закрытой, подтверждённой свече — исторические сигналы после появления никогда не смещаются, не меняются и не исчезают. Система решает ключевую проблему «сырой» то
FREE
Corex Smart Bear Bull MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Corex Smart Bear Bull Indicator — это неперерисовывающийся инструмент повторного входа в тренд для MetaTrader 5. Он объединяет пять скользящих средних в единую линию Fusion, сглаживает её через слои быстрой и медленной чувствительности, рисует цветное облако силы тренда и накладывает тройной стек Williams %R как двигатель уверенности, который фильтрует каждый сигнал через шесть независимых подтриггеров (Дивергенция, Экстремальный Снэп, Истощение, Продолжение, Откат, Тройной). Каждый сигнал оцени
FREE
Break Tracer MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Break Tracer — это не перерисовывающаяся трендовая система для MetaTrader 4. Она объединяет три независимых трендовых инструмента в одном визуальном индикаторе: пару быстрых EMA (по умолчанию 26 / 50), трендовую MA с периодом 200 (EMA или SMA с опциональной привязкой к старшему таймфрейму) и канал на базе ATR, отфильтровывающий флэтовые участки. Направленный сигнал возникает только тогда, когда все три компонента согласованы: бар закрывается вне канала, на правильной стороне относитель
FREE
Gartley Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Автоматически обнаруживайте легендарный паттерн Гартли на нескольких символах и таймфреймах Паттерн Гартли — открытый Г.М. Гартли в 1935 году и уточнённый Скоттом Карни с конкретными коэффициентами Фибоначчи — считается «прародителем» всех гармонических паттернов. Его точный откат B на 61,8% и завершение D на 78,6% создают одну из наиболее надёжных потенциальных зон разворота в техническом анализе. Поиск правильно сформированных паттернов Гартли вручную требует часов анализа графиков и тщательно
ABCD Harmonic Dashboard For MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Я создал ABCD Harmonic Dashboard, потому что устал тратить часы каждое утро на ручной просмотр графиков в поисках гармонических паттернов — и при этом всё равно пропускал половину из них. Это профессиональный мультисимвольный, мультитаймфреймовый сканер, который автоматически обнаруживает гармонические паттерны AB=CD по всему вашему списку наблюдения с использованием строгой валидации по коэффициентам Фибоначчи. Он работает непрерывно в фоновом режиме и отображает каждый подтверждённый паттерн в
Divergence Dashboard MT5 Indicator
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Уважаемые трейдеры, Если вы когда-либо тратили более 30 минут на ручное сканирование графиков в поисках дивергенций — и всё равно упускали точку входа — этот пост для вас. Я только что выпустил Divergence Dashboard — профессиональный автоматизированный сканер, который определяет Классическую и Скрытую дивергенцию по всем вашим любимым парам и таймфреймам, используя один из 10 осцилляторов на ваш выбор — с сигналами, которые никогда не перерисовываются. Почему торговля по дивергенции так эффектив
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