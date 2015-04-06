Blaze Synchro MT4

Вот перевод на русский язык:

Blaze Synchro — Двухрежимный Сеточный Скальпинг, Мультивалютная Точность

Blaze Synchro EA — профессиональная автоматизированная торговая система, сочетающая определение импульса RSI с двойной фильтрацией волатильности ATR для точного входа в рынок по нескольким валютным парам и XAUUSD. Поддерживает два режима торговли: чистый режим одиночного входа «Скальп» и мощный «Сеточный» режим с мартингейльным наращиванием лотов, динамическими сеточными расстояниями и перекрёстным восстановлением позиций.

EA использует сигналы перекупленности/перепроданности RSI, подтверждённые двумя независимыми фильтрами волатильности ATR (настраиваемыми для разных таймфреймов), для выявления высоковероятных точек входа. В сеточном режиме формируется структурированная сетка с увеличивающимися объёмами лотов и расширяющимися расстояниями, с восстановлением через средневзвешенный тейк-профит и перекрёстное закрытие пар. Встроенный живой фильтр новостей получает экономический календарь в реальном времени и автоматически приостанавливает торговлю вблизи важных событий. Включены 14 предварительно оптимизированных файлов пресетов для немедленного развёртывания.

Версия MT5 доступна по ссылке: Blaze Synchro MT5

Все продукты: Все продукты

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Символы: AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, GBPAUD, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, XAUUSD

Таймфрейм: M1 и M5

Минимальный депозит: $500 на пару (рекомендуется $1000+)

Кредитное плечо: Рекомендуется 1:100 и выше

Тип счёта: Любой (предпочтительно хеджирующий счёт)

Брокер: Рекомендуется ECN-брокер с узкими спредами

VPS: Настоятельно рекомендуется для работы в режиме 24/5

Доступно для: MetaTrader 4 и MetaTrader 5

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Двойная торговая стратегия — Переключение между режимом «Скальп» (одиночный вход с виртуальным TP/SL) и «Сеточным» режимом (мартингейльная сетка с восстановлением) с помощью единственного параметра.

Система входа RSI + двойной ATR — Сигналы перекупленности/перепроданности RSI, отфильтрованные двумя независимыми диапазонами волатильности ATR. ATR2 поддерживает мультитаймфреймное подтверждение для дополнительной точности.

Мартингейльная сетка с динамическими расстояниями — Сеточные ордера используют настраиваемый множитель лота (по умолчанию 1.5x на уровень) с двухфазной системой расстояний: фиксированный шаг для начальных ордеров, затем динамически расширяющиеся расстояния для более глубоких уровней сетки.

Виртуальное управление ордерами — Выбор между реальным и виртуальным режимами для тейк-профита, стоп-лосса и трейлинг-стопа независимо. Виртуальный режим скрывает уровни выхода от брокера.

Система перекрёстного восстановления — Объединяет самый старый (с наибольшим убытком) и самый новый (с наибольшей прибылью) ордера сетки и закрывает оба, когда их совокупная прибыль достигает целевого процента. Постепенно сокращает размер сетки без ожидания полного разворота.

Живой фильтр новостей — Интеграция с экономическим календарём в реальном времени через API ForexFactory. Приостанавливает торговлю до и после важных событий. Настраиваемый список валют, уровни значимости и временны́е окна паузы. Резервное распознавание по шаблону для крупных событий (NFP, FOMC, CPI, ВВП, ЕЦБ).

Автоматический расчёт лота — Автоматический расчёт объёма на основе свободной маржи. Задайте доллары на 0.01 лота — и EA масштабирует размер позиции под ваш счёт.

Интерактивная панель управления — Панель на графике, показывающая количество ордеров на покупку/продажу, плавающий P/L, баланс, эквити, спред, режим стратегии и обратный отсчёт до новостей. Кнопки переключения покупок/продаж для включения/отключения направлений без открытия настроек.

КОНТРОЛЬ РИСКОВ

Ограничение максимального количества ордеров: MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell независимо ограничивают глубину сетки (по умолчанию: 10 для каждого направления)

Максимальный лот: Жёсткое ограничение объёма на один ордер (по умолчанию: 5.0 лота)

Фильтр спреда: MaxSpred блокирует новые входы при превышении установленного лимита спреда (0 = отключено)

Проверка маржи: EA проверяет свободную маржу перед каждым ордером и отклоняет его при недостаточном объёме

Торговые часы: Start_Hour и End_Hour ограничивают торговлю предпочтительным временным окном (0 = всегда активно)

Контроль хеджирования: Flag_Use_hedge переключает возможность EA одновременно удерживать позиции на покупку и продажу

MinuteStop: Устанавливает минимальную паузу между последовательными сеточными ордерами для предотвращения быстрого расширения сетки

ВКЛЮЧЁННЫЕ ПРЕСЕТЫ (14 файлов)

AUDUSD M1, EURAUD M1, EURCAD M1, EURUSD M1, GBPAUD M1, GBPUSD M1

NZDJPY M1, NZDUSD M1, USDCAD M1, USDJPY M1

XAUUSD M1 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M1 (брокер с 3 знаками)

XAUUSD M5 (брокер с 2 знаками), XAUUSD M5 (брокер с 3 знаками)

Скачать файлы пресетов

Каждый пресет содержит оптимизированные под конкретную пару параметры чувствительности сигналов, шага сетки, объёма лотов и расчётов расстояний.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Используйте ECN-брокера с низкими спредами для целевых пар

Запускайте на VPS для непрерывной работы в режиме 24/5

Начните с демо-счёта и тестируйте 2–4 недели перед переходом на реальный счёт

Загружайте соответствующий пресет для вашей пары и таймфрейма перед торговлей

Включайте фильтр новостей для пар, чувствительных к экономическим публикациям (особенно XAUUSD)

Используйте один экземпляр EA на каждом графике с уникальным Magic Number для каждого

Держите MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell на консервативных уровнях, пока не изучите поведение сетки

ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ EA

Использует подтверждение RSI + двойной ATR для каждого входного сигнала

Масштабирует объёмы лотов с помощью настраиваемого мартингейльного множителя с жёстким ограничением MaxLot

Динамически расширяет расстояния сетки для замедления использования капитала на глубоких уровнях

Восстанавливает позиции через перекрёстное закрытие пар до достижения полного разворота сетки

Автоматически приостанавливает торговлю вблизи новостных событий при включённом фильтре

Предоставляет опции виртуального TP/SL/Trail для скрытия уровней выхода от брокера

ЧТО ЭТОТ EA НЕ ДЕЛАЕТ

Не торгует без подтверждения сигнала — каждый новый цикл требует валидации RSI + ATR

Без безлимитной сетки — MaxOrdersBuy и MaxOrdersSell жёстко ограничивают глубину сетки

Без неограниченных объёмов — MaxLot ограничивает каждый отдельный ордер

Без скрытой логики — все параметры открыты и настраиваемы

Без зависимости от внешних индикаторов — все сигналы рассчитываются внутренне

Предупреждение о рисках: Прошлые результаты не гарантируют будущих. Пожалуйста, осознавайте риски, связанные с торговлей. Прошлая прибыльность не является гарантией будущей прибыли (EA также может приносить убытки).

Установка (Как настроить)