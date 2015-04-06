Blaze Synchro MT4

Blaze Synchro — 双模式网格剥头皮，多货币对精准交易

Blaze Synchro EA 是一款专业自动化交易系统，将 RSI 动量检测与双重 ATR 波动率过滤相结合，在多个货币对及 XAUUSD 上实现精准入场。系统支持两种独立的交易模式：简洁的单次入场剥头皮模式，以及强大的网格模式（含马丁格尔加仓、动态网格间距和重叠恢复机制）。

EA 利用 RSI 超买/超卖信号，经两个独立 ATR 波动率过滤器（可跨不同时间框架配置）确认，识别高概率入场点。在网格模式下，系统构建结构化网格，逐级增加手数并扩大间距，通过加权平均止盈和重叠对冲平仓实现恢复。内置实时新闻过滤器通过 ForexFactory API 获取经济日历，并在重大事件前后自动暂停交易。随附 14 个预优化预设文件，可立即部署使用。

MT5 版本请访问：Blaze Synchro MT5

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产品规格

交易品种： AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURUSD、GBPAUD、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、XAUUSD

时间框架： M1 和 M5

最低入金： 每对货币 $500（推荐 $1000 以上）

杠杆： 推荐 1:100 或更高

账户类型： 任意类型（优先选择对冲账户）

经纪商： 推荐低点差 ECN 经纪商

VPS： 强烈推荐，确保 24/5 不间断运行

适用平台： MetaTrader 4 和 MetaTrader 5

核心功能

双重交易策略 — 通过单一参数在剥头皮模式（单次入场，虚拟 TP/SL）和网格模式（马丁格尔网格恢复）之间切换。

RSI + 双重 ATR 入场系统 — RSI 超买/超卖信号经两个独立 ATR 波动率区间过滤。ATR2 支持多时间框架确认，进一步提升精准度。

马丁格尔网格与动态间距 — 网格订单使用可配置的手数倍数（默认每级 1.5 倍），采用两阶段间距系统：初始订单使用固定间距，更深层网格级别则动态扩大间距。

虚拟订单管理 — 可独立为止盈、止损和追踪止损选择真实或虚拟模式。虚拟模式向经纪商隐藏您的退出价位。

重叠恢复系统 — 将最早（亏损最深）和最新（盈利最多）的网格订单配对，当两者合并利润达到目标百分比时同时平仓。无需等待完全反转即可逐步缩减网格规模。

实时新闻过滤器 — 通过 ForexFactory API 实时集成经济日历。在重大事件前后暂停交易。可配置货币列表、影响级别和暂停时间窗口。对 NFP、FOMC、CPI、GDP、ECB 等重大事件提供基于模式的备用识别。

自动手数计算 — 根据可用保证金自动计算手数。设置每 0.01 手对应的美元金额，EA 将自动根据账户规模调整持仓大小。

交互式仪表盘 — 图表面板显示多空订单数量、浮动盈亏、余额、净值、点差、策略模式和新闻倒计时。可点击的买卖切换按钮，无需打开设置即可启用/禁用交易方向。

风险控制

最大订单上限： MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 独立限制网格深度（默认各 10 个）

最大手数： 对每笔订单的手数设置硬性上限（默认：5.0 手）

点差过滤： MaxSpred 在点差超出限制时阻止新入场（0 = 禁用）

保证金检查： EA 在每次下单前验证可用保证金，不足时拒绝下单

交易时间： Start_Hour 和 End_Hour 将交易限制在您偏好的时间窗口内（0 = 始终开启）

对冲控制： Flag_Use_hedge 切换 EA 是否可同时持有多空仓位

MinuteStop： 强制连续网格订单之间的最短间隔，防止快速扩张

内置预设文件（14 个）

AUDUSD M1、EURAUD M1、EURCAD M1、EURUSD M1、GBPAUD M1、GBPUSD M1

NZDJPY M1、NZDUSD M1、USDCAD M1、USDJPY M1

XAUUSD M1（2 位小数经纪商）、XAUUSD M1（3 位小数经纪商）

XAUUSD M5（2 位小数经纪商）、XAUUSD M5（3 位小数经纪商）

下载预设文件





使用建议

针对目标货币对选择低点差 ECN 经纪商

在 VPS 上运行，确保 24/5 不间断操作

先在模拟账户上运行 2–4 周，再转入实盘

交易前为您的货币对和时间框架加载对应预设

对经济数据敏感的货币对（尤其是 XAUUSD）启用新闻过滤器

每个图表使用一个 EA 实例，并为每个实例设置唯一的 Magic Number

在充分了解网格行为之前，将 MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell 保持在保守水平

EA 的功能

对每个入场信号使用 RSI + 双重 ATR 确认

通过可配置的马丁格尔倍数和 MaxLot 硬性上限进行手数缩放

动态扩大网格间距，在深层网格中减缓资金占用速度

在网格完全反转前通过重叠对冲平仓恢复仓位

启用过滤器时，在新闻事件前后自动暂停交易

提供虚拟 TP/SL/追踪止损选项，向经纪商隐藏退出价位

EA 不具备的功能

无信号确认不交易 — 每个新周期均需 RSI + ATR 验证

无无限网格 — MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 对网格深度设置硬性上限

无无限手数 — MaxLot 对每笔订单进行限制

无隐藏逻辑 — 所有参数均公开且可配置

无需外部指标 — 所有信号均在内部计算

风险提示： 历史表现不代表未来结果。请充分了解交易风险。过去的盈利能力不保证未来的盈利（EA 也可能产生亏损）。

安装说明（如何设置）



