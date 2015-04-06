Blaze Synchro MT4
- 专家
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Kestutis Balciunas
- 版本: 2.0
- 更新: 10 七月 2026
- 激活: 10
Blaze Synchro — 双模式网格剥头皮，多货币对精准交易
Blaze Synchro EA 是一款专业自动化交易系统，将 RSI 动量检测与双重 ATR 波动率过滤相结合，在多个货币对及 XAUUSD 上实现精准入场。系统支持两种独立的交易模式：简洁的单次入场剥头皮模式，以及强大的网格模式（含马丁格尔加仓、动态网格间距和重叠恢复机制）。
EA 利用 RSI 超买/超卖信号，经两个独立 ATR 波动率过滤器（可跨不同时间框架配置）确认，识别高概率入场点。在网格模式下，系统构建结构化网格，逐级增加手数并扩大间距，通过加权平均止盈和重叠对冲平仓实现恢复。内置实时新闻过滤器通过 ForexFactory API 获取经济日历，并在重大事件前后自动暂停交易。随附 14 个预优化预设文件，可立即部署使用。
MT5 版本请访问：Blaze Synchro MT5
所有产品请访问：全部产品
产品规格
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交易品种： AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURUSD、GBPAUD、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、XAUUSD
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时间框架： M1 和 M5
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最低入金： 每对货币 $500（推荐 $1000 以上）
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杠杆： 推荐 1:100 或更高
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账户类型： 任意类型（优先选择对冲账户）
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经纪商： 推荐低点差 ECN 经纪商
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VPS： 强烈推荐，确保 24/5 不间断运行
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适用平台： MetaTrader 4 和 MetaTrader 5
核心功能
双重交易策略 — 通过单一参数在剥头皮模式（单次入场，虚拟 TP/SL）和网格模式（马丁格尔网格恢复）之间切换。
RSI + 双重 ATR 入场系统 — RSI 超买/超卖信号经两个独立 ATR 波动率区间过滤。ATR2 支持多时间框架确认，进一步提升精准度。
马丁格尔网格与动态间距 — 网格订单使用可配置的手数倍数（默认每级 1.5 倍），采用两阶段间距系统：初始订单使用固定间距，更深层网格级别则动态扩大间距。
虚拟订单管理 — 可独立为止盈、止损和追踪止损选择真实或虚拟模式。虚拟模式向经纪商隐藏您的退出价位。
重叠恢复系统 — 将最早（亏损最深）和最新（盈利最多）的网格订单配对，当两者合并利润达到目标百分比时同时平仓。无需等待完全反转即可逐步缩减网格规模。
实时新闻过滤器 — 通过 ForexFactory API 实时集成经济日历。在重大事件前后暂停交易。可配置货币列表、影响级别和暂停时间窗口。对 NFP、FOMC、CPI、GDP、ECB 等重大事件提供基于模式的备用识别。
自动手数计算 — 根据可用保证金自动计算手数。设置每 0.01 手对应的美元金额，EA 将自动根据账户规模调整持仓大小。
交互式仪表盘 — 图表面板显示多空订单数量、浮动盈亏、余额、净值、点差、策略模式和新闻倒计时。可点击的买卖切换按钮，无需打开设置即可启用/禁用交易方向。
风险控制
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最大订单上限： MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 独立限制网格深度（默认各 10 个）
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最大手数： 对每笔订单的手数设置硬性上限（默认：5.0 手）
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点差过滤： MaxSpred 在点差超出限制时阻止新入场（0 = 禁用）
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保证金检查： EA 在每次下单前验证可用保证金，不足时拒绝下单
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交易时间： Start_Hour 和 End_Hour 将交易限制在您偏好的时间窗口内（0 = 始终开启）
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对冲控制： Flag_Use_hedge 切换 EA 是否可同时持有多空仓位
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MinuteStop： 强制连续网格订单之间的最短间隔，防止快速扩张
内置预设文件（14 个）
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AUDUSD M1、EURAUD M1、EURCAD M1、EURUSD M1、GBPAUD M1、GBPUSD M1
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NZDJPY M1、NZDUSD M1、USDCAD M1、USDJPY M1
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XAUUSD M1（2 位小数经纪商）、XAUUSD M1（3 位小数经纪商）
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XAUUSD M5（2 位小数经纪商）、XAUUSD M5（3 位小数经纪商）
使用建议
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针对目标货币对选择低点差 ECN 经纪商
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在 VPS 上运行，确保 24/5 不间断操作
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先在模拟账户上运行 2–4 周，再转入实盘
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交易前为您的货币对和时间框架加载对应预设
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对经济数据敏感的货币对（尤其是 XAUUSD）启用新闻过滤器
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每个图表使用一个 EA 实例，并为每个实例设置唯一的 Magic Number
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在充分了解网格行为之前，将 MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell 保持在保守水平
EA 的功能
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对每个入场信号使用 RSI + 双重 ATR 确认
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通过可配置的马丁格尔倍数和 MaxLot 硬性上限进行手数缩放
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动态扩大网格间距，在深层网格中减缓资金占用速度
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在网格完全反转前通过重叠对冲平仓恢复仓位
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启用过滤器时，在新闻事件前后自动暂停交易
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提供虚拟 TP/SL/追踪止损选项，向经纪商隐藏退出价位
EA 不具备的功能
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无信号确认不交易 — 每个新周期均需 RSI + ATR 验证
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无无限网格 — MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 对网格深度设置硬性上限
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无无限手数 — MaxLot 对每笔订单进行限制
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无隐藏逻辑 — 所有参数均公开且可配置
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无需外部指标 — 所有信号均在内部计算
风险提示： 历史表现不代表未来结果。请充分了解交易风险。过去的盈利能力不保证未来的盈利（EA 也可能产生亏损）。