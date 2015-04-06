Blaze Synchro MT4

  • 专家
  • Kestutis Balciunas
    Kestutis Balciunas

    Kestutis Balciunas

    5 (10)
    凭借超过16年的金融市场实战经验，我专注于为MT4/MT5开发高性能外汇交易策略、技术指标及自动化智能交易系统（Expert Advisors）。我的工作涵盖精密设计的交易系统，注重准确性、稳定性和实际可操作性。
    自2014年创建交易博客以来，我已积累了每月超过40,000名全球读者——在外汇教育、算法交易和市场分析领域建立了值得信赖的声誉。我的指标和智能交易系统被全球各地寻求系统化、规则驱动市场优势的交易者广泛使用。
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    92 产品 7 代码 1 主题 10 评论
  • 版本: 2.0
  • 更新: 10 七月 2026
  • 激活: 10

Blaze Synchro — 双模式网格剥头皮，多货币对精准交易

Blaze Synchro EA 是一款专业自动化交易系统，将 RSI 动量检测与双重 ATR 波动率过滤相结合，在多个货币对及 XAUUSD 上实现精准入场。系统支持两种独立的交易模式：简洁的单次入场剥头皮模式，以及强大的网格模式（含马丁格尔加仓、动态网格间距和重叠恢复机制）。

EA 利用 RSI 超买/超卖信号，经两个独立 ATR 波动率过滤器（可跨不同时间框架配置）确认，识别高概率入场点。在网格模式下，系统构建结构化网格，逐级增加手数并扩大间距，通过加权平均止盈和重叠对冲平仓实现恢复。内置实时新闻过滤器通过 ForexFactory API 获取经济日历，并在重大事件前后自动暂停交易。随附 14 个预优化预设文件，可立即部署使用。

MT5 版本请访问：Blaze Synchro MT5
所有产品请访问：全部产品

产品规格

  • 交易品种： AUDUSD、EURAUD、EURCAD、EURUSD、GBPAUD、GBPUSD、NZDJPY、NZDUSD、USDCAD、USDJPY、XAUUSD

  • 时间框架： M1 和 M5

  • 最低入金： 每对货币 $500（推荐 $1000 以上）

  • 杠杆： 推荐 1:100 或更高

  • 账户类型： 任意类型（优先选择对冲账户）

  • 经纪商： 推荐低点差 ECN 经纪商

  • VPS： 强烈推荐，确保 24/5 不间断运行

  • 适用平台： MetaTrader 4 和 MetaTrader 5

核心功能

双重交易策略 — 通过单一参数在剥头皮模式（单次入场，虚拟 TP/SL）和网格模式（马丁格尔网格恢复）之间切换。

RSI + 双重 ATR 入场系统 — RSI 超买/超卖信号经两个独立 ATR 波动率区间过滤。ATR2 支持多时间框架确认，进一步提升精准度。

马丁格尔网格与动态间距 — 网格订单使用可配置的手数倍数（默认每级 1.5 倍），采用两阶段间距系统：初始订单使用固定间距，更深层网格级别则动态扩大间距。

虚拟订单管理 — 可独立为止盈、止损和追踪止损选择真实或虚拟模式。虚拟模式向经纪商隐藏您的退出价位。

重叠恢复系统 — 将最早（亏损最深）和最新（盈利最多）的网格订单配对，当两者合并利润达到目标百分比时同时平仓。无需等待完全反转即可逐步缩减网格规模。

实时新闻过滤器 — 通过 ForexFactory API 实时集成经济日历。在重大事件前后暂停交易。可配置货币列表、影响级别和暂停时间窗口。对 NFP、FOMC、CPI、GDP、ECB 等重大事件提供基于模式的备用识别。

自动手数计算 — 根据可用保证金自动计算手数。设置每 0.01 手对应的美元金额，EA 将自动根据账户规模调整持仓大小。

交互式仪表盘 — 图表面板显示多空订单数量、浮动盈亏、余额、净值、点差、策略模式和新闻倒计时。可点击的买卖切换按钮，无需打开设置即可启用/禁用交易方向。

风险控制

  • 最大订单上限： MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 独立限制网格深度（默认各 10 个）

  • 最大手数： 对每笔订单的手数设置硬性上限（默认：5.0 手）

  • 点差过滤： MaxSpred 在点差超出限制时阻止新入场（0 = 禁用）

  • 保证金检查： EA 在每次下单前验证可用保证金，不足时拒绝下单

  • 交易时间： Start_Hour 和 End_Hour 将交易限制在您偏好的时间窗口内（0 = 始终开启）

  • 对冲控制： Flag_Use_hedge 切换 EA 是否可同时持有多空仓位

  • MinuteStop： 强制连续网格订单之间的最短间隔，防止快速扩张

内置预设文件（14 个）

  • AUDUSD M1、EURAUD M1、EURCAD M1、EURUSD M1、GBPAUD M1、GBPUSD M1

  • NZDJPY M1、NZDUSD M1、USDCAD M1、USDJPY M1

  • XAUUSD M1（2 位小数经纪商）、XAUUSD M1（3 位小数经纪商）

  • XAUUSD M5（2 位小数经纪商）、XAUUSD M5（3 位小数经纪商）

下载预设文件


使用建议

  • 针对目标货币对选择低点差 ECN 经纪商

  • 在 VPS 上运行，确保 24/5 不间断操作

  • 先在模拟账户上运行 2–4 周，再转入实盘

  • 交易前为您的货币对和时间框架加载对应预设

  • 对经济数据敏感的货币对（尤其是 XAUUSD）启用新闻过滤器

  • 每个图表使用一个 EA 实例，并为每个实例设置唯一的 Magic Number

  • 在充分了解网格行为之前，将 MaxOrdersBuy/MaxOrdersSell 保持在保守水平

EA 的功能

  • 对每个入场信号使用 RSI + 双重 ATR 确认

  • 通过可配置的马丁格尔倍数和 MaxLot 硬性上限进行手数缩放

  • 动态扩大网格间距，在深层网格中减缓资金占用速度

  • 在网格完全反转前通过重叠对冲平仓恢复仓位

  • 启用过滤器时，在新闻事件前后自动暂停交易

  • 提供虚拟 TP/SL/追踪止损选项，向经纪商隐藏退出价位

EA 不具备的功能

  • 无信号确认不交易 — 每个新周期均需 RSI + ATR 验证

  • 无无限网格 — MaxOrdersBuy 和 MaxOrdersSell 对网格深度设置硬性上限

  • 无无限手数 — MaxLot 对每笔订单进行限制

  • 无隐藏逻辑 — 所有参数均公开且可配置

  • 无需外部指标 — 所有信号均在内部计算

风险提示： 历史表现不代表未来结果。请充分了解交易风险。过去的盈利能力不保证未来的盈利（EA 也可能产生亏损）。

安装说明（如何设置）



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XGen Scalper MT4 - 专业自动交易系统 XGen Scalper 是一款尖端专家顾问，通过将先进算法结构与成熟技术分析相结合，在所有市场中提供稳定可靠的交易结果。该强大交易系统可无缝运行于外汇货币对、黄金白银等贵金属、加密货币及大宗商品指数等多种市场。 先进算法技术 其专利波浪扫描算法通过实时处理市场数据，识别手动交易者可能忽略的高概率交易机会。该系统能持续适应变化的市场环境，在趋势、区间及波动市场中均能高效运作。 全局兼容性 不同于针对特定货币对设计的传统EA，XGen在所有交易品种中均表现卓越。 专业控制面板 通过精美的界面实时监控账户指标、详细交易统计数据及系统状态。集成波浪可视化功能清晰展示系统对市场状况的解读。 企业级风险管理 基于账户余额和风险承受能力的自适应仓位规模 根据市场波动动态调整的跟踪止损 点差过滤机制避免不利交易条件 多时间周期确认实现更高精度交易 精准交易 闪电般快速的订单处理，以最小滑点实现最优价格。兼容所有MT5经纪商和交易类型。智能订单管理自动处理从入场到离场的全流程。 完全可定制 根据您的策略调整头寸规
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
专家
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
专家
GoldPro (MT4) — XAUUSD 智能交易系统，提供两种可选模式：经典模式和剥头皮模式 GoldPro 是一款专为 XAUUSD（黄金） 打造的自动交易系统，专为希望获得结构化交易、清晰的风险控制以及能够在不同市场节奏下运行的 EA 的交易者而设计。 在一个EA程序内部，您可以选择 其交易方式 ： 1）经典模式——冷静的逻辑，应对波动和回调 经典方法侧重于反转/均值回归行为（从市场“衰竭”区域入场）和结构化仓位管理。 篮式管理（采用一系列职位管理方式） 可选的严格限制平均值计算（距离/步数/批号系数） 多种退出方式：固定目标、盈亏平衡、尾随逻辑 扩散滤波器 交易时间表控制（工作日/周五截止/周末停止交易） 交易方向选项：买入/卖出/双向/季节性模式 2) 超短线模式——更快的逻辑，把握日内交易机会 动态模式，旨在实现更快的操作，提供灵活的入场方式和全系列的利润保护。 入场策略 选择（不同的短线交易入场逻辑） XAUUSD 自动预设 ： 安全/最优（推荐）/激进 （预设值会自动调整一组短线交易参数） 篮子止盈（现金）+ 利润保护（返还逻辑） 可选择采用金字塔式加仓（盈利时
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Alpha Pointer MT5
Kestutis Balciunas
5 (4)
指标
Alpha Pointer 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘自适应趋势指标。它将基于动能的 CCI 选择器与价格上下方按 ATR 位移的通道相结合，生成一条单一趋势线：在多头行情中这条线只会向上阶梯式推进，在空头行情中则只会向下阶梯式推进。当锁定方向为上涨时，线条显示为薄荷绿色；当方向为下跌时，线条显示为红色，从而可以立即直观地识别当前主导趋势状态。方向变化会通过在可配置回溯窗口内的摆动高低点处绘制向上或向下箭头来固定，并由“3 类事件 × 4 种通道”的告警系统支持，使指标开箱即用，直接适合实盘交易。 查看 MT4 版本链接：  Alpha Pointer MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 Trend Magic 引擎 在每一根确认收盘的 K 线上，指标会先计算真实波幅（True Range），然后对 TR 按 ATR 周期（默认：5）计算简单移动平均，以得到自适应距离，并据此构建两条候选通道：上轨为 High + ATR × 系数，下轨为 Low − ATR × 系数。所
FREE
Apex Break PRO MT5
Kestutis Balciunas
指标
Apex Break PRO 是一款用于 MetaTrader 5 的不重绘枢轴趋势线突破指标。它能识别枢轴高点和枢轴低点，在连续枢轴之间绘制动态斜向趋势线，并在价格于确认K线收盘时突破这些趋势线时生成买入和卖出信号。每个信号通过多达四个独立的共振过滤层进行筛选——EMA趋势、RSI边界、成交量突增检测和ADX趋势强度——并以星级系统进行评分，让交易者立即了解有多少条件同时满足。基于ATR的止损和三个止盈级别为每个信号提供结构化的风险管理，而实时仪表盘则显示方向、过滤器状态以及带有触达标记的交易级别追踪。 MT4版本请访问：  Apex Break PRO MT4 更多产品请访问：   所有产 品 如需查看实时示例和新工具，请访问我的主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 枢轴趋势线引擎 该指标使用可配置的回溯窗口（默认：左侧20根K线，右侧20根K线）扫描图表中的枢轴高点和枢轴低点。当发现两个或更多连续的枢轴高点时，将在它们之间绘制一条斜向阻力趋势线，并向前延伸最多500根K线。相同的过程从连续枢轴低点创建支撑趋势线。最多可同时显示五条阻力线和五条支撑线，随着新枢轴的形成，
Alpha Pointer MT4
Kestutis Balciunas
5 (1)
指标
Alpha Pointer 指标是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘自适应趋势指标。它将基于动量的 CCI 选择器与价格上下方的 ATR 偏移通道相结合，生成一条单一趋势线：在多头阶段只向上台阶式推进，在空头阶段只向下台阶式推进。当锁定方向为上涨时，这条线为薄荷绿色，当方向为下跌时则为红色，从而可以立即直观地识别当前主导趋势。方向变化会通过在可配置回溯窗口内的摆动极值处绘制向上或向下箭头加以标记，并通过一个由 3 种事件和 4 个通道组成的警报系统，使该指标开箱即用、可直接用于交易。 查看 MT4 版本链接：  Alpha Pointer MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 Trend Magic 引擎 在每一根确认收盘的 K 线上，指标会先计算真实波幅（True Range），然后对 TR 按 ATR 周期（默认：5）做简单移动平均，以得到自适应距离，并据此构建两条候选通道：上轨为 High + ATR × 系数，下轨为 Low − ATR × 系数。所选价格源（默认：收盘价，周期
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FX Avalanche MT5
Kestutis Balciunas
专家
FX Avalanche — 多策略网格交易与回撤恢复系统 FX Avalanche EA 是一款专业的自动化网格交易系统，提供四种不同的交易策略——RSI、移动平均线交叉、对冲和手动——结合自适应网格引擎、回撤恢复机制和实时新闻过滤器。它让交易者在同时管理多个货币对和贵金属的同时，对风险敞口拥有完全的控制权。 EA 根据所选策略模式，使用 RSI 超买/超卖水平或 MA 交叉确认来生成入场信号。一旦头寸开仓，自适应网格系统将以可配置的间距建立附加订单，并以 1.5 倍手数递增；同时，DD 恢复引擎持续监控深层网格仓位，当亏损最大和盈利最大的同类订单组合结果超过盈利阈值时，自动将其平仓。内置的实时新闻过滤器通过 WebRequest 获取 ForexFactory 经济日历，并在高影响事件前后自动暂停交易。三种止损模式（无、固定金额、账户余额百分比）提供额外的账户保护。 查看 MT4 版本：    FX Avalanche MT4 查看更多产品：   全部 产品 产品规格 交易品种：任意外汇货币对、XAUUSD、金属（支持多品种） 时间周期：任意（用户自选） 最低入金：建议 $1000
Smart Liquidity Matrix MT5
Kestutis Balciunas
指标
Smart Liquidity Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘 ICT 智能资金指标。它通过检测订单块、公允价值缺口、市场结构转变（结构突破和性格变化）、等高点/低点以及流动性扫荡来绘制机构订单流全景图——当多个智能资金条件在已确认的收盘K线上对齐时，生成带有汇聚评分的买入和卖出信号。每个信号均包含自动计算的入场、止损和止盈水平，并直接绘制在图表上。同时，高级五区域仪表板提供实时市场背景、趋势分析、汇聚映射、活跃信号追踪，以及涵盖 M1 至 MN 九个时间周期的信号扫描器。精简模式可将图表简化为核心要素，适合偏好简洁视图的交易者，11 种警报类型（包括 Webhook JSON）通过弹窗、声音、推送和电子邮件渠道实时通知您。 查看 MT4 版本：  Smart Liquidity Matrix MT4 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实盘案例和新工具，并发送好友申请以及时获取最新更新！ 工作原理 ICT 智能资金引擎 该指标使用可配置的波段长度（默认：每侧 5 根K线）扫描图表中的波段枢纽点。当后续收盘价突破波段高点时，引擎绘制一条结
Trend Quorum MT5
Kestutis Balciunas
5 (2)
指标
Trend Quorum   是一款自适应趋势跟踪指标，将动态SuperTrend引擎与专有趋势质量指数（TQI）及3个可选汇聚过滤器相结合。只有当足够多的独立因素"投票"达成一致时，信号才会触发——就像一个法定人数。 查看 MT5 版本：  Trend Quorum MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实盘案例和新工具，并发送好友申请以及时获取最新更新！ 工作原理 自适应 SuperTrend 引擎 与使用固定ATR乘数的标准SuperTrend指标不同，Trend Quorum使用趋势质量指数（TQI）实时动态调节通道宽度。TQI是一个0到1的连续评分，由四个加权因素计算得出： 效率比率   — 衡量方向性运动的纯粹度（价格运动中方向性成分与噪音成分的比例） 波动率机制   — 检测波动率扩张或收缩的市场状态 价格结构   — 价格在近期高低点范围内的位置 动量持续性   — 与整体方向保持一致的K线占比百分比 当趋势质量较高时，通道收窄以更早捕捉行情。当质量下降时，通道扩宽以避免震荡市场中的虚假信号。非对称通道逻辑进一步增强了这一效果：活跃侧（趋势方向一侧
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Apex Break PRO MT4
Kestutis Balciunas
指标
Apex Break PRO 是一款用于 MetaTrader 4 的不重绘枢轴趋势线突破指标。它能识别枢轴高点和枢轴低点，在连续枢轴之间绘制动态斜向趋势线，并在价格于确认K线收盘时突破这些趋势线时生成买入和卖出信号。每个信号通过多达四个独立的共振过滤层进行筛选——EMA趋势、RSI边界、成交量突增检测和ADX趋势强度——并以星级系统进行评分，让交易者立即了解有多少条件同时满足。基于ATR的止损和三个止盈级别为每个信号提供结构化的风险管理，而实时仪表盘则显示方向、过滤器状态以及带有触达标记的交易级别追踪。 MT5版本请访问：  Apex Break PRO MT5 更多产品请访问：   所有产 品 如需查看实时示例和新工具，请访问我的主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 枢轴趋势线引擎 该指标使用可配置的回溯窗口（默认：左侧20根K线，右侧20根K线）扫描图表中的枢轴高点和枢轴低点。当发现两个或更多连续的枢轴高点时，将在它们之间绘制一条斜向阻力趋势线，并向前延伸最多500根K线。相同的过程从连续枢轴低点创建支撑趋势线。最多可同时显示五条阻力线和五条支撑线，随着新枢轴的形成，
Trend Quorum MT4
Kestutis Balciunas
指标
Trend Quorum   是一款自适应趋势跟踪指标，将动态SuperTrend引擎与专有趋势质量指数（TQI）及3个可选汇聚过滤器相结合。只有当足够多的独立因素"投票"达成一致时，信号才会触发——就像一个法定人数。 查看 MT5 版本：  Trend Quorum MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实盘案例和新工具，并发送好友申请以及时获取最新更新！ 工作原理 自适应 SuperTrend 引擎 与使用固定ATR乘数的标准SuperTrend指标不同，Trend Quorum使用趋势质量指数（TQI）实时动态调节通道宽度。TQI是一个0到1的连续评分，由四个加权因素计算得出： 效率比率   — 衡量方向性运动的纯粹度（价格运动中方向性成分与噪音成分的比例） 波动率机制   — 检测波动率扩张或收缩的市场状态 价格结构   — 价格在近期高低点范围内的位置 动量持续性   — 与整体方向保持一致的K线占比百分比 当趋势质量较高时，通道收窄以更早捕捉行情。当质量下降时，通道扩宽以避免震荡市场中的虚假信号。非对称通道逻辑进一步增强了这一效果：活跃侧（趋势方向一侧
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Wolfe Wave Dashboard MT5
Kestutis Balciunas
指标
自动检测多个交易品种和时间框架上的收敛楔形形态 沃尔夫波浪是技术分析中最强大、结构最独特的形态之一。与依赖斐波那契比率的谐波形态不同， 沃尔夫波浪使用纯几何学   — 收敛趋势线不仅预测价格将去往何处，还预测何时到达。这种内置的价格和时间预测使沃尔夫波浪与交易者可用的任何其他形态都截然不同。 手动寻找有效的沃尔夫波浪需要精确识别所有五个枢轴点，并仔细验证线段1-3和2-4是否真正收敛。该面板通过自动扫描9个时间框架内多达20个交易品种，检测所有五个枢轴点，绘制完整的形态几何结构，并在确认有效沃尔夫波浪的瞬间提醒您，从而消除了这项手动工作。 沃尔夫波浪的独特之处 大多数基于形态的交易工具需要您使用外部计算或斐波那契延伸来估算止盈区间。沃尔夫波浪从根本上不同 — 形态结构本身提供了直接内置于几何结构中的数学推导价格目标。 内置价格目标   — 连接第1点和第4点的目标线精确投影出第5点触发行情后价格的走向。无需猜测，无需外部工具。形态本身定义了您的止盈区间。 时间预测   — 趋势线1-3和趋势线2-4的收敛点估算行情何时到达目标。没有任何其他常见的形态结构能提供这种基于时间的预测。 明确
Smart Liquidity Matrix MT4
Kestutis Balciunas
指标
Smart Liquidity Matrix 是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘 ICT 智能资金指标。它通过检测订单块、公允价值缺口、市场结构变化（结构突破和特征转变）、等高点/等低点和流动性扫荡来绘制机构订单流全景图——然后在多个智能资金条件在确认的 K 线收盘时同时满足的情况下，生成带有共振评分的买入和卖出信号。每个信号均包含自动计算的入场、止损和止盈水平，直接绘制在图表上，而高级五栏大盘则提供实时市场背景、趋势分析、共振映射、活跃信号追踪以及覆盖 M1 至 MN 的九时间周期信号扫描器。精简模式将图表简化为核心要素，适合偏好简洁视图的交易者，11 种警报类型（包括 Webhook JSON）通过弹窗、声音、推送和电子邮件渠道实时通知您。 查看 MT5 版本：  Smart Liquidity Matrix MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实时示例和新工具，并发送好友申请，第一时间获取更新！ 工作原理 ICT 智能资金引擎 该指标使用可配置的波动长度（默认：每侧 5 根 K 线）扫描图表中的波段枢轴点。当后续收盘价突破波段高点时，引擎绘制
Butterfly Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
指标
我创建了   Forex Butterfly Harmonic Dashboard ，因为手动识别多个货币对和时间框架中真正的 Butterfly 扩展形态需要花费数小时——而且我仍然不断地将它们与 Gartley 形态混淆，错过最佳的扩展行情。 这是一款专业级多品种、多时间框架扫描器，使用严格的 4 级斐波那契比率验证，自动检测整个观察列表中的   Butterfly 谐波形态 ，并附带关键要求—— D 必须延伸至原始点 X 之外 ——这是定义真正 Butterfly 的唯一特征。它在后台持续运行，将每个确认的形态显示在一个干净、整齐的仪表板中。 每个信号都在已收盘的K线上得到确认，并具有完整的左右枢轴确认。一旦 Butterfly 形态出现在仪表板上，它将永远不会消失或改变。 什么让 Butterfly 形态如此独特？ Butterfly 形态 由 Bryce Gilmore 发现，经 Scott Carney 完善，是一种 5 点 XABCD   扩展 谐波结构。与 Gartley 中 D 停留在 X 和 A 之间不同， Butterfly 的 D 点延伸至原始点 X 之外的 1
Magnet Wall MT5
Kestutis Balciunas
指标
Magnet Wall 指标是适用于 MetaTrader 5 的、基于 ATR 的 无重绘 趋势通道系统。它在价格上方和下方绘制两条自适应通道，像“磁性墙”一样：在趋势完好时把价格包裹在内部，一旦价格有效突破墙体，趋势即发生翻转。K 线和通道会根据当前有效趋势自动变色，买入或卖出信号在趋势反转的那一刻被确认。该指标基于 Wilder ATR（倍数可配置）构建，采用非对称突破‑锚定算法（不是标准 Supertrend），并内置完整的提醒系统，支持弹窗、推送通知、邮件和声音提醒。 MT4 版本地址：  Magnet Wall MT4 更多产品请见：   所有产 品 如需查看真实账户示例和最新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 非对称 ATR 趋势通道 在每一根收盘 K 线上，指标会按照可配置的回溯长度（默认：5 根 K 线）计算 Wilder ATR，并乘以通道宽度倍数（默认：7.6），得到一个 Δ 值，用来确定上下通道相对于源价格的距离。当源价格收盘于某一侧通道之外时，对应的“墙”会贴合到新的极值位置；当价格保持在通道内部时，两侧墙体保持不动。上下通道之间
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Bullion Horizon MT5
Kestutis Balciunas
专家
Bullion Horizon — 基于多重共振的智能黄金网格交易 Bullion Horizon EA 是一款专业的自动化网格交易系统，专为黄金交易品种（XAUUSD、GOLD、XAUEUR）在 H1 时间框架上设计。它将4指标共振评分系统与智能网格管理和三种不同风险模式相结合，精准捕捉黄金的日内和波段行情。 EA 使用四个独立指标——SMA 趋势强度、RSI 动量、周期动量和价格行为形态识别——生成高置信度入场信号。最低共振评分（默认4分中的2分）确保只有经过充分验证的信号才会触发交易。一旦确认入场，EA 将通过动态网格扩展、线性手数递增、篮子止盈目标和可选移动止损来管理持仓。 三种风险模式（低、中、高）让您根据自身资金和风险承受能力调整 EA 的行为。低风险模式以单笔订单交易，可选马丁格尔恢复。中风险和高风险模式建立最多 8–15 笔订单的网格，具有可配置的间距和手数递增。 内置的实时新闻过滤器实时获取经济日历，并在高影响力事件前后自动暂停交易——保护您的账户免受意外波动峰值的影响。按工作日的交易时间控制让您精确安排 EA 的活跃时间。 查看更多 MT4 版本：    Bulli
Deep Trend Curve MT5
Kestutis Balciunas
指标
Deep Trend Curve 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势跟随型叠加指标。它将成交量加权移动平均线（VWMA）作为核心趋势基准线，使用点值成交量进行加权，使高参与度的 K 线权重大于成交稀薄的 K 线。在 VWMA 周围，指标绘制基于平均真实波幅（ATR）的上下波动带，会随当前市场波动率自动扩张和收缩。一个确定性的状态机在收盘价突破相应波动带时，将整套可视化结构在看涨（浅蓝色）和看跌（红色）配色之间切换，从而生成干净、稳定的趋势视图，不会因价格在均线附近来回震荡而频繁闪烁。 查看 MT4 版本：  Deep Trend Curve MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 成交量加权移动平均线（VWMA） 在每一根 K 线上，指标将收盘价乘以点值成交量，在回溯窗口（默认 34 根 K 线）内累加这些乘积，再除以总点值成交量，得到 VWMA。这样得到的移动平均会对高参与度的 K 线赋予更高权重。在外汇、指数、大宗商品和加密货币等品种上，点值成交量通常能很好地近似真实成交量，因
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Kumo Forge PRO MT5
Kestutis Balciunas
指标
Kumo Forge Pro 是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘自适应一目均衡表交易系统。它远超标准一目均衡表指标，新增了自适应波动率引擎（可根据实时市场状况自动缩放转换线、基准线和先行跨度 B 的周期）、0–110 分的 9 因子共振评分引擎、五种独立信号类型（TK 交叉、基准线反弹、云层边缘反弹、迟行线突破和云层突破）、动量脉冲引擎、具有三种止损模式和三个止盈级别的智能 TP/SL 系统，以及包含多时间周期对齐面板的 22–28 行综合大盘。每个信号仅在确认的 K 线收盘时触发，不会重绘。 查看 MT4 版本：  Kumo Forge Pro MT4 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实时示例和新工具，并发送好友申请，第一时间获取更新！ 工作原理 自适应一目均衡表引擎 核心引擎通过可配置的回望窗口（默认：50 根 K 线）测量 ATR(14) 相对于其最高值和最低值，生成 0.0 至 1.0 的波动率比率。每个一目均衡表周期——转换线（9）、基准线（26）和先行跨度 B（52）——根据该比率和自适应强度参数（默认：0.4，即周期可拉伸 ±40%）进
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Flow Anchor MT5
Kestutis Balciunas
指标
Flow Anchor 指标是一款适用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势引擎。它将相对动量指数（RMI——由标准 14 周期收盘价 RSI 与 14 周期典型价 MFI 的平均值构成）、区间加权移动平均线以及基于 ATR 的自适应波动带结合在一起。最终形成一条单一的彩色“锚定线”，用于跟踪主导趋势：在多头阶段位于价格下方，在空头阶段位于价格上方，并且从不会穿过 K 线实体。状态切换时，会在图表上绘制 BUY 或 SELL 箭头，并可选通过最多四种通知渠道推送提醒。 查看 MT4 版本：  Flow Anchor MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 混合动量指数（RMI） RMI 是两个经典振荡指标的算术平均：一个是基于收盘价的标准 14 周期 RSI，另一个是基于典型价 (high+low+close)/3 的 14 周期资金流量指数 MFI。RSI 捕捉的是纯价格动量，MFI 则用成交量对动量进行加权。将两者取平均，就得到一个同时对价格速度和市场参与度敏感的混合指数：放量上涨的行情会
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Magnet Wall MT4
Kestutis Balciunas
指标
Magnet Wall 指标是一套适用于 MetaTrader 4 的非重绘、基于 ATR 的趋势通道系统。它在价格上方和下方绘制两条自适应带，这两条带像磁性“墙”一样：在趋势保持有效时将价格包裹在内部，一旦墙被突破就翻转到另一侧。K 线和通道会随当前趋势自动重新着色，在趋势反转的那一刻确认买入或卖出信号。该指标基于 Wilder ATR，支持可调倍数，采用非对称的突破‑锚定算法（不是标准 Supertrend），并内置完整的提醒功能：弹窗、推送通知、邮件和声音。 查看 MT5 版本：  Magnet Wall MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 非对称 ATR 趋势通道 在每一根收盘 K 线上，指标会基于可配置的回溯周期（默认 5 根）计算 Wilder ATR，并乘以通道宽度倍数（默认 7.6），得到决定通道距源价格高低距离的“Δ”值。当源价格收盘在某一通道之外时，对应那一侧的“墙”会立即贴合到新的极值位置；当价格维持在通道内时，两侧“墙”保持不动。两条通道的中线就是趋势参考：中线向上倾斜表
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Descent Blade MT5
Kestutis Balciunas
指标
Descent Blade 指标是一套用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势反转信号系统。它将 Wilder 抛物线 SAR 与一根 K 线滞后变体相结合，用于入场信号检测，并叠加比尔·威廉姆斯分形层，用来生成止盈（TP）和重新入场（RE）信号。所有信号都只在已确认收盘的 K 线上计算——一旦历史信号被绘制出来，就不会移动、改变或消失。 该系统解决了“裸用”抛物线 SAR 交易的核心问题：标准 SAR 在震荡行情中频繁翻转，在真正的趋势变化之间制造出大量虚假信号。滞后变体充当结构性确认阀门，在仍然捕捉每一次真实趋势反转的前提下，过滤掉高频噪音。BW 分形层为止盈和重新入场提供与结构相匹配的智能信号，会根据每一笔交易自身的摆动结构进行自适应调整。 查看 MT4 版本：  Descent Blade MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 滞后 PSAR 交叉引擎 指标计算一个 Wilder 抛物线 SAR，支持可配置的 Start、Increment 和 Max 加速因子。滞后 PSAR 是在标
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Pivot Point Shift Supertrend MT4
Kestutis Balciunas
指标
Pivot Point Shift Supertrend 指标是用于 MetaTrader 4 的 无重绘 跟踪型 Supertrend 系统。与将带宽锚定在动态 hl2 中点的经典 SuperTrend 不同，本指标将带宽锚定在“已确认枢轴点”的加权平均价上。这样得到的一条跟踪线在正常波动中保持稳定，只在市场结构真正发生变化时才翻转。 该指标使用可配置的回溯周期（默认：左右各 2 根 K 线）检测枢轴高点和枢轴低点，按 2:1 加权公式更新一条平滑的中心线，然后在该中心线之上与之下放置 ATR 倍数通道，并应用标准 SuperTrend 跟踪规则生成一条具有方向性的 supertrend 线。趋势翻转时，会在图表上以文字标签形式给出 Buy / Sell 信号，同时通过弹窗、声音、推送通知或电子邮件发出提醒。 MT5 版本地址：  Pivot Point Shift Supertrend MT5 更多产品请见：   所有产 品 如需查看真实账户示例和最新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 枢轴识别。 当第 N 根 K 线的最高价高于其左右各 Pivot
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Kumo Forge PRO MT4
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Kumo Forge Pro 是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘自适应一目均衡表交易系统。它远超标准一目均衡表指标，新增了自适应波动率引擎（可根据实时市场状况自动缩放转换线、基准线和先行跨度 B 的周期）、0–110 分的 9 因子共振评分引擎、五种独立信号类型（TK 交叉、基准线反弹、云层边缘反弹、迟行线突破和云层突破）、动量脉冲引擎、具有三种止损模式和三个止盈级别的智能 TP/SL 系统，以及包含多时间周期对齐面板的 22–28 行综合大盘。每个信号仅在确认的 K 线收盘时触发，不会重绘。 查看 MT5 版本：  Kumo Forge Pro MT5 查看更多产品：   全部产 品 欢迎访问我的主页查看实时示例和新工具，并发送好友申请，第一时间获取更新！ 工作原理 自适应一目均衡表引擎 核心引擎通过可配置的回望窗口（默认：50 根 K 线）测量 ATR(14) 相对于其最高值和最低值，生成 0.0 至 1.0 的波动率比率。每个一目均衡表周期——转换线（9）、基准线（26）和先行跨度 B（52）——根据该比率和自适应强度参数（默认：0.4，即周期可拉伸 ±40%）进
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Deep Trend Curve MT4
Kestutis Balciunas
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Deep Trend Curve 指标是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势跟随型叠加指标。它将成交量加权移动平均线（VWMA）作为核心趋势基准线，使用点值成交量进行加权，使高参与度的 K 线权重大于成交稀薄的 K 线。在 VWMA 周围，指标绘制基于平均真实波幅（ATR）的上下波动带，会随当前市场波动率自动扩张和收缩。一个确定性的状态机在收盘价突破相应波动带时，将整套可视化结构在看涨（浅蓝色）和看跌（红色）配色之间切换，从而生成干净、稳定的趋势视图，不会因价格在均线附近来回震荡而频繁闪烁。 查看 MT5 版本：  Deep Trend Curve MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过更新！ 工作原理 成交量加权移动平均线（VWMA） 在每一根 K 线上，指标将收盘价乘以点值成交量，在回溯窗口（默认 34 根 K 线）内累加这些乘积，再除以总点值成交量，得到 VWMA。这样得到的移动平均会对高参与度的 K 线赋予更高权重。在外汇、指数、大宗商品和加密货币等品种上，点值成交量通常能很好地近似真实成交量，因
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Volumatic VIDYA Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
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Volumatic VIDYA 交易仪表板 我很高兴向您介绍 Volumatic VIDYA 仪表板 —— 这是一款专业级自适应趋势扫描器，不仅能为您提供20个货币对和所有时间框架的买入和卖出信号，更能为您提供完整的交易设置：入场区域、止损和止盈 —— 每个信号都自动计算完毕。 无需猜测。无需手动计算。只需自适应信号，一切就绪，随时执行。 这些情况您是否似曾相识？ 您手动扫描数十张图表寻找趋势入场点 —— 却仍然错过大多数机会 您错过了有利可图的回调入场点，因为您当时没有关注正确的图表 您凭猜测而非数学计算设置止损和止盈水平 您的固定均线要么在趋势中滞后太多，要么在横盘中产生虚假信号 您花费数小时分析图表，而不是自信地执行交易 如果以上任何一点引起了您的共鸣 —— Volumatic VIDYA 仪表板正是为您量身打造的。 VIDYA 与其他均线有何不同？ 大多数交易者使用固定均线 —— 无论市场是处于强劲趋势还是震荡整理，EMA-20 的反应都完全相同。这意味着趋势中信号滞后，横盘中产生虚假信号。 VIDYA（可变指数动态平均线），由著名技术分析师 Tushar Chande 创造，
Break Tracer MT5
Kestutis Balciunas
指标
Break Tracer 指标是一套适用于 MetaTrader 5 的非重绘趋势系统。它把三种独立的趋势工具整合为一个可视化指标：一组快速 EMA 组合（默认 26 / 50）、一条 200 周期趋势均线（EMA 或 SMA，可选更高周期锚定），以及一条基于 ATR 的通道用于过滤震荡行情。只有当这三个组件全部一致时才会给出方向信号——即：K 线收盘价必须在通道之外、处于趋势均线的正确一侧，同时 EMA 组合对齐到同一方向。 趋势均线以 5 色带方式绘制：深绿色（上升多头）、浅绿色（横盘多头）、橙色（震荡）、浅红色（横盘空头）、深红色（下跌空头），这样当前市场状态可以一眼读出。可选的止损线会在每次入场时画出，并伴随持仓移动，监控向下/向上穿越或整根 K 线吞没止损的情况。可选的金叉 / 死叉叠加，会独立于主趋势系统标记经典的 50 对 200 均线交叉。报警功能覆盖入场、信号反转离场以及止损触发，支持 4 种通知通道（弹窗、邮件、推送、声音）。 查看 MT4 版本： Break Tracer  MT4 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好
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Descent Blade MT4
Kestutis Balciunas
指标
Descent Blade 指标是一套用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势反转信号系统。它将 Wilder 抛物线 SAR 与一个滞后一根 K 线的变体结合，用于入场信号检测，并叠加比尔·威廉姆斯分形层，用来生成止盈与重新入场信号。所有信号都只在已确认收盘的 K 线上计算——一旦历史信号绘制出来，就不会移动、改变或消失。 该系统针对的是原始抛物线 SAR 交易的核心问题：标准 SAR 在震荡行情中频繁翻转，在真正的趋势变化之间制造出大量虚假信号。滞后变体充当结构性确认阀门，滤除高频噪音，同时仍能在每一次真实的趋势反转时触发信号。BW 分形层则为止盈和重新入场提供与结构相匹配的信号，会根据每一笔交易的摆动结构进行自适应调整。 查看 MT5 版本：  Descent Blade MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 滞后 PSAR 交叉引擎 指标计算一个 Wilder 抛物线 SAR，支持可配置的 Start、Increment 和 Max 加速因子。滞后 PSAR 是在标准 SAR 基础上向
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Corex Smart Bear Bull MT5
Kestutis Balciunas
指标
Corex Smart Bear Bull 指标 是专为 MetaTrader 5 设计的 不重绘趋势再入场工具 。它将五条移动平均线融合成一条 Fusion 融合线，通过快、慢双层灵敏度进行平滑处理，绘制出用于显示趋势强度的彩色云层，并叠加一个 Williams %R 三重堆栈置信引擎 ，把每一次信号都通过六个独立子触发条件（背离、极值反弹、衰竭、延续、回调、三重）进行筛选。每个信号都会获得 0–100 的评分，并通过逆势保护层过滤，因此交易者可以在趋势结构真正切换的瞬间看到 BULL / BEAR 趋势标签，在趋势内部看到再入场三角形，以及在趋势衰竭时出现的 X 退出标记。告警模块可在趋势反转、再入场和退出时触发，并支持弹窗、手机推送、电子邮件和声音等任意组合。 MT4 版本请查看：  Corex Smart Bear Bull MT4 更多产品请访问：   全部产品 想看实盘示例和新工具，请访问我的主页并发送好友请求，这样就不会错过任何更新！ 工作原理 Fusion 融合引擎 Fusion 引擎对五种平滑方式进行平均：指数移动平均 (EMA)、简单移动平均 (SMA)、线性加权移
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Flow Anchor MT4
Kestutis Balciunas
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Flow Anchor 指标是一款适用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势引擎。它将相对动量指数（RMI——由标准 14 周期收盘价 RSI 与 14 周期典型价 MFI 的平均值构成）、区间加权移动平均线以及基于 ATR 的自适应波动带结合在一起。最终形成一条单一的彩色“锚定线”，用于跟踪主导趋势：在多头阶段位于价格下方，在空头阶段位于价格上方，并且从不会穿过 K 线实体。状态切换时，会在图表上绘制 BUY 或 SELL 箭头，并可选通过最多四种通知渠道推送提醒。 查看 MT5 版本：  Flow Anchor MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人主页并发送好友请求，以免错过任何更新！ 工作原理 混合动量指数（RMI） RMI 是两个经典振荡指标的算术平均：一个是基于收盘价的标准 14 周期 RSI，另一个是基于典型价 (high+low+close)/3 的 14 周期资金流量指数 MFI。RSI 捕捉的是纯价格动量，MFI 则用成交量对动量进行加权。将两者取平均，就得到一个同时对价格速度和市场参与度敏感的混合指数：放量上涨的行情会
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Break Tracer MT4
Kestutis Balciunas
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Break Tracer 指标是一套适用于 MetaTrader 4 的非重绘趋势系统。它将三种独立的趋势工具整合为一个可视化指标：一组快速 EMA 组合（默认 26 / 50）、一条 200 周期趋势均线（EMA 或 SMA，可选更高周期锚定），以及一条基于 ATR 的通道用于过滤震荡行情。只有当这三个组件全部一致时才会给出方向信号——也就是说，K 线收盘价必须在通道之外、处于趋势均线的正确一侧，而且 EMA 组合要与方向一致对齐。 趋势均线以 5 色带方式绘制：深绿色（上升多头）、浅绿色（横盘多头）、橙色（震荡）、浅红色（横盘空头）、深红色（下跌空头），这样当前市场状态可以一眼读出。可选的止损线会在每次入场时画出，并伴随持仓移动，监控向下/向上穿越或整根 K 线吞没止损的情况。可选的金叉 / 死叉叠加层会独立于主趋势系统标记经典的 50 对 200 均线交叉。报警功能覆盖入场、因信号改变的离场以及止损触发，支持 4 种通知通道（弹窗、邮件、推送、声音）。 查看 MT5 版本： Break Tracer  MT5 查看更多产品：   所有产 品 想查看实盘示例和新工具，请访问我的个人
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Gartley Harmonic Dashboard MT4
Kestutis Balciunas
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自动检测多个交易品种和时间框架上的传奇型加特利形态 加特利形态——由H.M.加特利于1935年发现，经斯科特·卡尼以特定斐波那契比率精炼——被认为是所有谐波形态的"鼻祖"。其精确的B点61.8%回撤和D点78.6%完成位，在技术分析中创造了最可靠的潜在反转区域之一。 手动寻找正确形成的加特利形态需要数小时的图表分析和仔细的斐波那契验证。该面板通过自动扫描多达20个交易品种的9个时间框架，验证所有必要比率，并在有效加特利形态完成时立即提醒您，从而消除了这项繁琐的工作。 加特利形态的独特之处 加特利是一种5点XABCD谐波结构，对每个波段都有严格的斐波那契要求。与更简单的形态不同，加特利要求精确的比率对齐，这创造了有近90年经过验证的市场心理学支撑的高质量反转区域。 定义有效加特利形态的关键比率： XAB回撤   — B点必须精确回撤XA波段的61.8%。这是加特利的标志性特征，使其区别于其他谐波形态。 ABC回撤   — C点回撤AB波段的38.2%至88.6%，为最终行情创造条件。 XAD完成   — D点在XA的78.6%处完成。这是预期价格反转的入场触发区域。 78.6%水平（61
ABCD Harmonic Dashboard For MT5
Kestutis Balciunas
指标
我创建了 ABCD Harmonic Dashboard，因为我厌倦了每天早上花费数小时手动扫描图表寻找谐波形态——结果还是错过了其中一半。 这是一款专业的多品种、多时间框架扫描器，使用严格的斐波那契比率验证，自动检测您整个观察列表中的 AB=CD 谐波形态。它在后台持续运行，并将每个确认的形态显示在一个简洁、有序的仪表板中。不再需要切换图表。不再错过任何交易机会。 我向您展示的每一个信号都在已收盘的K线上得到确认。一旦形态出现在仪表板上，它将永远不会消失或改变。您看到的正是实时发生的一切。 什么是 AB=CD 形态？ AB=CD 是技术分析中最可靠的谐波形态之一。它由四个价格枢轴点组成——A、B、C 和 D——其中 D 点标志着高概率反转区域。我认为它特别强大，因为它将结构与精确的斐波那契数学相结合，为您的每笔交易提供清晰、客观的依据。 看涨 AB=CD   — 形态：高点 → 低点 → 高点 → 低点。在 D 点，价格可能向上反转。 看跌 AB=CD   — 形态：低点 → 高点 → 低点 → 高点。在 D 点，价格可能向下反转。 我的指标与其他谐波工具的区别在于，在向您展示之前，
Divergence Dashboard MT5 Indicator
Kestutis Balciunas
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各位交易者， 如果您曾经花费超过30分钟手动扫描图表寻找背离形态——却仍然错过入场时机——那么这篇文章就是为您而写的。 我刚刚发布了 Divergence Dashboard——一款专业级自动扫描器，可通过您选择的10种震荡指标，在您所有喜爱的交易对和时间框架上自动识别常规背离和隐藏背离——信号永不重绘。 为什么背离交易如此强大（又如此令人头疼） 背离是技术分析中最可靠的信号之一。它揭示了价格运动与底层动能之间的背离——在反转和趋势延续完全形成之前，为您提供提前预警。 问题在哪里？手动寻找背离意味着逐一打开数十张图表，分别应用震荡指标，并将价格走势与动能进行视觉比较。当您找到交易机会时，行情往往已经走了一半。 Divergence Dashboard 彻底解决了这一切。 操作方法 — 3个简单步骤 选择交易对   — 同时监控20+个货币对 选择震荡指标和时间框架   — 从10种指标中选择，启用从M1到月线的任意时间框架 启动扫描   — 一旦出现新的确认背离信号，立即收到提醒 一键打开精确图表和精确信号K线。无需搜索，零时间浪费。 自动识别全部4种背离类型 常规看涨背离 价格创出
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