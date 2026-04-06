Smart Horizon MT4
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- Версия: 3.0
- Обновлено: 6 апреля 2026
Smart Horizon MT4 — автоматическая торговая система (советник), использующая сеточный алгоритм с предварительной фильтрацией точек входа. В отличие от классических систем усреднения, данный советник активирует торговый цикл только при подтверждении рыночных условий набором технических индикаторов, что направлено на снижение общей просадки.
Ключевые особенности алгоритма
- Тройной фильтр входа: Торговые циклы открываются на основе совместных показаний индикаторов RSI, Stochastic и ADX. Система ожидает локального разворота цены, подтвержденного осцилляторами, для минимизации преждевременных входов.
- Фильтрация импульсных движений: Динамический анализ силы тренда с помощью ADX позволяет временно приостанавливать открытие новых колен сетки во время высокой волатильности и безоткатных движений.
- Математическая адаптация сетки: Шаг между ордерами и коэффициенты изменения лота оптимизированы под стандартные параметры движения ликвидных валютных пар.
- Модуль защиты от просадки (Drawdown Protection): Встроенный блок безопасности контролирует текущую нагрузку на депозит. При достижении установленного в настройках лимита просадки (в процентах от баланса/эквити) советник автоматически закрывает все открытые позиции текущей корзины и приостанавливает торговлю.
Технические рекомендации
- Рабочий таймфрейм: M15
- Рекомендуемые валютные пары: EURUSD, AUDCAD, NZDCAD
- Минимальный депозит: от $500–1000 (или эквивалент на центовых счетах)
- Тип счета: ECN, PRO или Raw Spread с низким спредом и рыночным исполнением (Market Execution)
благодарю автора за его вклад в наше общее развитие .если смотреть по истории советник получился добротный.может быть даже через чур осторожный для усреднителя. особенно если риск поставить 99% .я имею в виду что бы советник не закрывал убыточные серии при 20% просадке которые потом всё равно вышли бы в плюс.