Smart Horizon MT4

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Smart Horizon MT4 — автоматическая торговая система (советник), использующая сеточный алгоритм с предварительной фильтрацией точек входа. В отличие от классических систем усреднения, данный советник активирует торговый цикл только при подтверждении рыночных условий набором технических индикаторов, что направлено на снижение общей просадки.
Ключевые особенности алгоритма
  • Тройной фильтр входа: Торговые циклы открываются на основе совместных показаний индикаторов RSI, Stochastic и ADX. Система ожидает локального разворота цены, подтвержденного осцилляторами, для минимизации преждевременных входов.
  • Фильтрация импульсных движений: Динамический анализ силы тренда с помощью ADX позволяет временно приостанавливать открытие новых колен сетки во время высокой волатильности и безоткатных движений.
  • Математическая адаптация сетки: Шаг между ордерами и коэффициенты изменения лота оптимизированы под стандартные параметры движения ликвидных валютных пар.
  • Модуль защиты от просадки (Drawdown Protection): Встроенный блок безопасности контролирует текущую нагрузку на депозит. При достижении установленного в настройках лимита просадки (в процентах от баланса/эквити) советник автоматически закрывает все открытые позиции текущей корзины и приостанавливает торговлю.
Технические рекомендации
  • Рабочий таймфрейм: M15
  • Рекомендуемые валютные пары: EURUSD, AUDCAD, NZDCAD
  • Минимальный депозит: от $500–1000 (или эквивалент на центовых счетах)
  • Тип счета: ECN, PRO или Raw Spread с низким спредом и рыночным исполнением (Market Execution)

Отзывы 1
Konstantin Grihin
564
Konstantin Grihin 2026.04.07 04:49 
 

благодарю автора за его вклад в наше общее развитие .если смотреть по истории советник получился добротный.может быть даже через чур осторожный для усреднителя. особенно если риск поставить 99% .я имею в виду что бы советник не закрывал убыточные серии при 20% просадке которые потом всё равно вышли бы в плюс.

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Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
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4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
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Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
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Эксперты
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Konstantin Grihin
564
Konstantin Grihin 2026.04.07 04:49 
 

благодарю автора за его вклад в наше общее развитие .если смотреть по истории советник получился добротный.может быть даже через чур осторожный для усреднителя. особенно если риск поставить 99% .я имею в виду что бы советник не закрывал убыточные серии при 20% просадке которые потом всё равно вышли бы в плюс.

Andrei Telegin
2100
Ответ разработчика Andrei Telegin 2026.04.07 12:23
Доброго времени суток. Спасибо за отзыв. В настройках можно минимальный лот поставить 0 и будет автоматический расчёт лота по балансу. Риск повысится и вроде должен профит вырасти. По поводу риска, я пробовал тут надо резиновый депозит тогда. Если интересно то на RSI + Stoch на XAU/USD на флете можно им тоже поиграть настройками с лотом 0.01 очень даже ничего картина.
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