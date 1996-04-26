SMC Alpha Oracle
- Индикаторы
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- Версия: 3.50
- Обновлено: 2 августа 2026
SMC Alpha Oracle PRO — профессиональный инструмент технического анализа для платформы MetaTrader 4, автоматизирующий разметку графика по методологии Smart Money Concepts (SMC) . Индикатор определяет изменения рыночной структуры, зоны институционального спроса/предложения и пулы ликвидности на основе строго математических алгоритмов Price Action.
🌟 Основные аналитические модули и логика
- Рыночная структура (BOS / CHoCH): Фиксирует пробития структуры (BOS) и смену характера рынка (CHoCH) на основе экстремумов Swing High/Low (глубина поиска настраивается через InpSwingLook ). Истинные пробития подтверждаются строго закрытием тела свечи за уровнем, что исключает ложные срабатывания по теням.
- Вынос линий структуры вправо: Все исторические уровни BOS/CHoCH автоматически продлеваются до правого края экрана, формируя горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Текстовые маркеры выстроены в ровный столбик в пустом пространстве справа от свечей.
- Блоки ордеров (Order Blocks): Находит актуальные зоны институционального спроса и предложения, выделяя их на графике сплошными прямоугольниками.
- Имбалансы (Fair Value Gaps - FVG): Визуализирует зоны неэффективного ценообразования в виде пунктирных рамок. Минимальный размер имбаланса в пунктах задается через InpFVG_Min для фильтрации рыночного шума.
- Снятие ликвидности (Liquidity Sweeps): Маркирует зоны захвата ликвидности за ключевыми максимумами и минимумами графическими символами ($ или X).
⚡ Технологические особенности и оптимизация (v2.20)
- Алгоритм нулевой задержки (On-Bar): Тяжелые расчеты истории структуры выполняются строго один раз в момент открытия новой свечи. Тиковый сканер оптимизирован и полностью защищен от критических вылетов потока ( Array out of range ).
- Нерисующий сигнальный модуль: Сигнальные триггеры рассчитываются по сформированному закрытому бару №1 . Если предыдущая свечь протестировала зону, но тело закрылось в допустимых границах — выставляется стационарная стрелка. Если зона пробита телом насквозь — она удаляется, не оставляя ложных стрелок на истории.
- Технология чистых графиков (Mitigation): Активные прямоугольники OB и FVG отслеживаются в реальном времени. В момент касания или полного пробития зоны ценой, объект физически удаляется с экрана, освобождая визуальное пространство.
- Фоновый адаптивный дашборд: Выводит текущее состояние тренда и параметры сигнала в нижней центральной части экрана в 2 столбика. Панель имеет темную подложку и принудительно отправлена на самый нижний слой графики ( ZORDER = 0 ), чтобы находиться под кнопками любого вашего советника.
🔔 Система уведомлений
- Лаконичные однострочные алерты: Всплывающие Pop-up уведомления выводятся в компактном формате одной строки, не растягивая экран: SMC НАПРАВЛЕНИЕ (Причина) | Инструмент | Entry: X.XXXXX | SL: X.XXXXX | TP: X.XXXXX . Встроен программный фильтр для защиты от повторного спама алертов.