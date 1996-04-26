SMC Alpha Oracle

TrendMaster Ultra MT5— Интеллектуальный тренд-фильтр Trend Master Ultra — это профессиональная торговая система, созданная для отделения реальных трендов от рыночного шума. В отличие от обычных индикаторов, он не просто реагирует на скачки цены, а подтверждает каждый сигнал с помощью встроенного трехуровневого алгоритма фильтрации. И самое приятное Вам не надо будет думать и решать в уме SL и TP, он уже будет на графике. Продвинутая фильтрация сигналов В основе TrendMaster Ultra лежит мощная к

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