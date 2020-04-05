Algotrade Nexus

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  • Nurettin Polat
    Nurettin Polat

    Nurettin Polat

    2.2 (4)
    Здравствуйте, меня зовут Нуреттин Полат. Мне 40 лет, и я специализируюсь на разработке качественно написанных, высокоэффективных торговых советников (Expert Advisors) и утилит специально для Маркета MQL5.com. Моя миссия — предоставлять практичные инструменты по невероятно конкурентоспособным ценам
    4 продукта 1 тема 6 комментариев
  • Версия: 7.49
  • Обновлено: 3 августа 2026
  • Активации: 5

AlgoTrade Nexus

AlgoTrade Nexus — это комплексный, высокотехнологичный и полностью автоматизированный торговый советник (Expert Advisor), разработанный специально для терминала MetaTrader 5. В основе данного алгоритма лежит отказ от субъективных прогнозов и классического угадывания направления рынка. Вместо этого система опирается на чистую математику, анализ ценового действия (Price Action) и передовые алгоритмы восстановления позиций.

Одной из главных особенностей советника является встроенная интерактивная панель управления, которая поддерживает 8 языков, включая полностью локализованный русский интерфейс. Это позволяет трейдеру контролировать все параметры системы, отслеживать текущую просадку, маржу и статистику побед прямо на графике, не заглядывая в сложные настройки терминала.

Основные торговые алгоритмы и фильтры направления

AlgoTrade Nexus не ограничивается одной стратегией. Система включает в себя множество встроенных модулей для анализа рынка, что позволяет адаптировать ее под различные торговые инструменты и фазы рынка.

  • Ultimate First Breakout: Главный двигатель системы. Он рассчитывает динамические зоны поддержки и сопротивления на основе якоря (Anchor Price) и текущей волатильности. Расстояние для пробоя может вычисляться как в процентах от цены, так и с помощью динамического множителя индикатора ATR.

  • Гибридный Ichimoku Angle: Продвинутый модуль, который анализирует не только положение цены относительно облака Ишимоку, но и математический наклон (Slope) ценового движения, отфильтровывая участки флэта и низкой волатильности.

  • Модуль VOMB (Volatility Momentum Breakout): Комбинирует каналы Дончиана (Donchian Channels), каналы Кельтнера (Keltner Channels) и фильтр ATR для поиска импульсных пробоев, подтвержденных реальным объемом и волатильностью.

  • Линейная регрессия и R-квадрат (Linear Regression + R2): Статистический метод, измеряющий силу и достоверность текущего тренда. Сделки открываются только в том случае, если коэффициент детерминации превышает заданный порог.

  • Классические индикаторы: Для приверженцев традиционного технического анализа доступны методы входа на основе EMA, RSI, MACD и ZigZag.

Управление рисками и защита капитала

Сохранение депозита является приоритетной задачей AlgoTrade Nexus. Советник содержит многоуровневую систему защиты от непредвиденных рыночных ситуаций.

  • Защита от расширения спреда и проскальзывания: Алгоритм непрерывно анализирует средний спред за заданное количество баров. Если текущий спред или потенциальное проскальзывание превышают допустимые нормы (например, во время ролловера или выхода новостей), торговля временно приостанавливается.

  • Глобальный контроль эквити: Вы можете задать жесткие лимиты как для фиксации прибыли (Global Profit Pct), так и для ограничения убытков (Global Loss Pct). При достижении этих значений советник автоматически закроет все сделки на счете.

  • Автоматический DD Hedge (Хеджирование просадки): Если рабочая просадка достигает критического уровня, советник автоматически открывает локирующую позицию (хедж), чтобы остановить дальнейшее падение эквити, давая трейдеру время на принятие решения.

  • Сброс по времени (Time Limit Reset): Позиции, которые находятся в рынке слишком долго и не приносят результата, могут быть закрыты автоматически для высвобождения свободной маржи.

Математическое управление позициями

Вместо использования классических и уязвимых уровней Stop Loss, система применяет адаптивные математические методы работы с открытыми позициями.

  • Зональная математика (Zone Recovery Math): Если цена после пробоя совершает ложный маневр и разворачивается, советник не фиксирует убыток немедленно. Вместо этого он рассчитывает точные множители лота и открывает корректирующие ордера. Цель — вывести всю корзину ордеров в плюс на границе зоны.

  • Виртуальный Take Profit (VTP): Все уровни фиксации прибыли хранятся в памяти советника. Брокер не видит ваших реальных целей, что защищает позиции от возможных манипуляций котировками (Stop Hunting).

  • Квантовый Трейлинг (Quantum Trailing): Динамическая система защиты прибыли. По мере роста вашего депозита алгоритм автоматически сужает допустимый порог отката. Если рынок резко разворачивается, трейлинг сохраняет накопленную прибыль всего цикла.

  • Токсичный сброс (Toxic Reset): Алгоритм умеет вычислять самую убыточную сторону сетки (покупки или продажи) и автоматически закрывать ее, тем самым балансируя корзину и снижая маржинальную нагрузку на счет.

Продвинутая автоматизация

  • Интегрированный новостной фильтр: Советник самостоятельно загружает данные из экономического календаря MetaTrader 5. Вы можете настроить остановку торговли до и после важных новостей, а также включить функцию автоматического хеджирования открытых позиций перед выходом данных.

  • Динамический трендовый хедж: При резкой смене тренда алгоритм может открывать частичные встречные позиции для компенсации временных просадок основной сетки.

  • Расписание работы (Weekly Scheduler): Встроенный планировщик позволяет настроить индивидуальные торговые сессии для каждого дня недели с точностью до минуты.

Обзор ключевых параметров

Общие настройки системы

  • Global Profit Pct: Процент прироста депозита для полного закрытия всех ордеров и фиксации прибыли.

  • Global Loss Pct: Максимально допустимый процент потерь (жесткий стоп).

  • Max Allowed Spread: Максимальный размер спреда, при котором разрешено открытие новых сделок.

Настройки математики восстановления (Breakout Engine)

  • Breakout Distance Mode: Выбор метода расчета дистанции — фиксированный процент или значение индикатора ATR.

  • Breakout ATR Period: Период индикатора ATR для расчета волатильности.

  • Zone Recovery Lot Multiplier: Множитель объема для каждого последующего корректирующего ордера в режиме восстановления.

Настройки новостного фильтра (News Filter)

  • Only High Impact: Учитывать только новости высокой степени важности.

  • Minutes Before/After: Количество минут до и после публикации новости, в течение которых торговля будет приостановлена.

  • Currency Filter: Список валют, по которым необходимо отслеживать макроэкономические события.

Поддержка и обратная связь

Если у вас возникли вопросы по настройке советника, подбору параметров для конкретных валютных пар или требуется техническая помощь, пожалуйста, обращайтесь напрямую через систему личных сообщений на сайте MQL5. Вы также можете оставить свой вопрос в разделе «Обсуждения» (Comments) на странице продукта. Вся официальная поддержка осуществляется исключительно в рамках платформы MQL5.com.


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[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
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4.7 (44)
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ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
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