Apollo Supply Demand Zones MT5
- 指标
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Oleg Rodin你好！
我已经从事交易员和交易软件开发人员 15 年了。在这里，我尽我所能与其他交易者分享我的经验，为他们提供可用于交易不同市场的高品质工具。
我的目标是帮助来自世界各地的交易者在交易中取得成功，无论他们目前的经验水平如何。这就是我在这里的原因。
凭借我最优质的支持和工具，每个交易者都可以轻松地在交易中变得更好。
- 版本: 1.8
- 更新: 3 八月 2026
- 激活: 20
Apollo Supply Demand Zones 是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。
可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！
祝您交易成功！
It help me understand the essencial zone, that work.