Apollo Supply Demand Zones MT5

5
  • 指标
  • Oleg Rodin
    Oleg Rodin

    Oleg Rodin

    4.9 (495)
    你好！

    我已经从事交易员和交易软件开发人员 15 年了。在这里，我尽我所能与其他交易者分享我的经验，为他们提供可用于交易不同市场的高品质工具。

    我的目标是帮助来自世界各地的交易者在交易中取得成功，无论他们目前的经验水平如何。这就是我在这里的原因。

    凭借我最优质的支持和工具，每个交易者都可以轻松地在交易中变得更好。
    49 产品
  • 版本: 1.8
  • 更新: 3 八月 2026
  • 激活: 20

Apollo Supply Demand Zones 是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。

可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。

购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！

祝您交易成功！


评分 2
Chatri Nilsa-nea
139
Chatri Nilsa-nea 2026.06.29 14:18 
 

It help me understand the essencial zone, that work.

Sven Markus Weller
4204
Sven Markus Weller 2026.03.25 16:55 
 

I already use three of Oleg's tools and am impressed by the quality and high accuracy of the indicators. I especially want to highlight the logic; it's logical and easy to understand, even for beginners. I'm convinced I've found another good, solid tool for manual trading.

A clear *****

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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. WATCH SMC PRO TOOLKIT IN ACTION Setup guides, dashboard tut
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
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M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
指标
Gann Made Easy 是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
指标
M1 Arrow 指标基于市场自然交易原则，包括波动性和成交量分析。该指标适用于任何时间框架和外汇货币对。指标中一个易于使用的参数即可让您根据想要交易的任何外汇货币对和时间框架调整信号。 除了基于买卖信号的主要算法外，该指标还内置了多种额外的策略，您可以在输入参数中选择。这些策略无需任何设置。指标会根据您在指标中使用的策略模式自动选择设置。 该算法基于对成交量和价格波动的分析，并使用额外的过滤器。该指标的智能算法仅在两个市场因素结合为一个时才发出信号。该指标计算特定范围的波动，并使用成交量分析来确认波动。 购买后请联系我，即可免费获得我的交易技巧和超棒的额外指标！ 祝您在生活的各个方面都取得巨大成功，万事如意！
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
指标
PRO Renko Arrow Based System for trading renko charts.  准确的信号交易任何外汇工具. 另外，我将免费提供系统的附加模块! PRO Renko系统是RENKO图表上高度准确的交易系统。该系统是通用的。 该交易系统可应用于各种交易工具。 该系统有效地中和了所谓的市场噪音，打开了获得准确反转信号的通道。 该指标易于使用，只有一个参数负责产生信号。 您可以很容易地使算法适应您感兴趣的交易工具和renko酒吧的大小。 我很乐意通过提供任何咨询支持来帮助所有客户有效地使用该指标。 祝您交易成功！购买后，立即写信给我！ 我将与您分享我的建议和我的renko发电机。 另外，我将免费提供系统的附加模块!
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
指标
Day Trader Master 是一个完整的日间交易者交易系统。该系统由两个指标组成。一个指标是买入和卖出的箭头信号。这是你得到的箭头指示器。我将免费为您提供第二个指标。第二个指标是专门设计用于与这些箭头结合使用的趋势指标。 指标不重复也不迟到！ 使用这个系统非常简单。您只需按照当前趋势方向的箭头信号，显示为双色线。蓝色是买入趋势。红色是一种销售趋势。蓝色箭头是买入信号。红色箭头是卖出信号。您需要箭头的颜色和信号的方向来匹配趋势线的颜色。 箭头指标主要是为 M5 和 M15 时间间隔的日内交易而创建的。但从技术上讲，该系统可以用于其他时间间隔。 指示器配备带有推送消息功能的弹出警报。 购买后一定要写信给我！我将为您提供与系统交易的个人建议，以及我的趋势指标。此外，还有丰厚的奖励等着您！
Scalper Vault MT5
Oleg Rodin
指标
Scalper Vault   是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Binary Trader Master
Oleg Rodin
3.5 (2)
指标
Binary Trader Master 是一个基于箭头的指标，可预测蜡烛的收盘价。它仅在一根蜡烛内进行分析。当蜡烛打开时，需要一些时间来进行分析并预测蜡烛的收盘价。然后它产生一个信号。该指标还允许您应用可用于分析的时间限制，这意味着您实际上可以告诉指标允许在蜡烛内进行分析的时间。该指标监控蜡烛中的特殊交易量模式。该分析实际上预测了当前 (0) 蜡烛的收盘价。由于此类蜡烛通常具有强劲的成交量，因此这些信号也具有良好的获利潜力，也可用于外汇交易。二元和外汇交易者都可以从该指标中受益。 由于指标与单个蜡烛的主体一起使用，因此指标仅在实时或视觉策略测试模式下提供信号！ 信号不要重绘！ 购买后请联系我！我会为您提供交易说明，免费赠送您丰厚的红利！
Pips Generator MT5
Oleg Rodin
指标
Apollo Pips Generator   是提供趨勢方向信號的指標。該指標提供多個入口點，因此您總能找到獲利的交易機會。注意截圖。 屏幕截圖顯示了點數生成器工具與我的其他工具的組合，該工具由帶有指示頂部和底部的星形信號的通道表示。這種組合為您提供了多種應用系統的方式。 購買後請聯繫我免費獲得我的第二個指標。您將擁有與我在屏幕截圖中顯示的完全相同的系統。 我還將為您提供有關如何使用該系統以獲得最佳結果的說明。 這兩種工具都提供所有類型的警報，包括推送通知。 該指標可用於任何貨幣對、商品、指數、金屬或任何其他資產。它也可以用於任何時間範圍。 無論您擁有何種級別的交易經驗，您一定會發現此工具對您的交易需求和目標很有幫助。 祝您交易愉快！
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Forex Breath System MT5
Oleg Rodin
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指标
Forex Breath System 它是一个基于趋势的交易系统，可用于任何市场。您可以将此系统用于货币、金属、商品、指数、加密货币甚至股票。它也可以在任何时间范围内使用。该系统是通用的。它显示趋势并提供趋势箭头信号。当信号出现在趋势方向时，该指标还可以为您提供特殊类型的警报，从而使趋势交易成为一项简单的任务。 该指标非常易于使用，因为它根本不需要处理任何难以理解的设置。 您只需将其附加到图表中即可开始交易。无论您喜欢哪种交易风格，系统都会帮助您了解市场的方向以及趋势方向上可能的入场点。 该系统将对所有交易者有所帮助，无论他们的交易经验水平如何。 该指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我以获得交易说明和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Apollo Global Trends
Oleg Rodin
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指标
Apollo Global Trends FX   -   这是一个趋势指标，旨在预测任何货币对以及任何交易工具（包括金属、指数、股票、加密货币和其他交易工具）的市场趋势变动。该指标可用于任何时间范围。该指标适用于长期和短期交易。该指标可以作为主系统或指标的过滤器。该指标完美过滤市场噪音。该指标非常易于使用。你只需要跟随信号 该指示器提供所有类型的通知，包括发送到您的移动设备的通知。指标中没有设置。指标本身会根据您使用的图表进行调整，从而使交易尽可能简单和高效。 购买后，一定要写信给我！ 我将与您分享使用该指标进行交易的建议。我还将免费为您提供一个指标，这将使交易更加有利可图和舒适。 感谢您的关注！祝您交易成功并盈利！
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
指标
Apollo Volume Profile 是一种使用交易量分析确定市场走势方向的指标。该指标非常易于使用。该指标清楚地显示了市场上买卖双方的比例，具体取决于所使用的时间范围。该指标可用作任何交易系统的基础。该指标不会重新绘制其信号。 该指标可用于交易任何金融工具，例如货币、金属、指数、股票、加密货币。无论您喜欢哪种交易方式，该指标在任何情况下都会对您有用。如果您是剥头皮交易者或习惯于在更高的时间范围内进行交易，该指标将对您有用。 该指标可用作独立交易系统或用作其他指标的高精度趋势过滤器。一切顺利！ 祝您交易愉快、获利丰厚！愿市场永远站在你这边！ 购买后，一定要写信给我！我将与您分享我的交易建议和丰厚的奖金！
Universal Swing Arrows
Oleg Rodin
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指标
Universal Swing Arrows 是一种基于箭头的指标，旨在提供波段交易信号。它可用于任何交易对和任何交易时间范围。 箭头出现在当前 (0) 根蜡烛上。信号不要重绘！ 该指标可用作独立交易系统或作为您个人交易策略的一部分。该指标的箭头不仅是一个信号，也是您可能的止损水平。该指标会自动为您计算最佳止损位，并在您的止损位准确绘制箭头。它使用保护性止损类型，为价格提供一些空间，以避免错误的止损触发。 该交易系统非常易于使用。您只需要选择交易对和交易时间范围即可。然后只需按照指示器信号操作即可。 购买后请与我联系。我将与您分享我的交易建议，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！感谢您的关注！
PowerBall Signals
Oleg Rodin
5 (4)
指标
PowerBall 信号是基于使用支撑/阻力区域理念的买入/卖出信号指标。该指标根据支撑/阻力区域检测特殊反转模式，并在图表上提供这些信号。该指标的主要思想是使用 MTF（多时间框架）分析，并根据当前和下一个更高时间框架的水平提供信号。这种方法可以预测任何市场上可能的价格逆转，无论是货币、金属、指数甚至加密货币。 事实上，您绝对可以在任何市场进行交易。 除了反转信号之外，该指标还提供趋势延续信号，让您在交易过程中紧跟趋势。该指标对外汇和二元期权交易者都有帮助。您可以选择是否要在 NON-MTF 或 MTF 模式下使用该指标。您还可以选择要从中获取数据以生成信号的源时间范围。 购买后请联系我以获得我的交易提示和丰厚奖金！ 祝您交易愉快、盈利！
Apollo Supply Demand Zones
Oleg Rodin
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指标
Apollo Supply Demand Zones 是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。 可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。 该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！ 祝您交易成功！
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
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指标
Apollo BuySell Predictor 是一个包含多个模块的专业交易系统。该指标为交易者提供价格突破区、基于斐波那契的支撑和阻力位、趋势反转线、交易量信号、回调和任何交易者每天都需要的其他有用功能。该系统将适用于任何一对。推荐的时间框架是 M30、H1、H4。尽管该指标可以与其他时间范围一起使用，但 H4 以上的时间范围除外。 该系统是通用的，因为它提供了任何交易者成功交易所需的一切。该系统可以多种方式使用。该指标可用于日内交易、波段交易甚至剥头皮交易。无论您喜欢哪种交易方式，系统都会帮助您以真实的形式看待市场。所有系统信号都不会被重绘！ 您可以根据您的交易偏好和任务启用/禁用各种系统模块。系统提供所有类型的通知，包括PUSH通知。您可以打开/关闭您需要的通知。 购买后请给我发电子邮件。我将与您分享交易说明和重要的红利指标，它们将使您的交易更加有利可图！
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Apollo Secret Trend 是一款专业的趋势指标，可用于识别任何货币对和时间框架的趋势。无论您偏好交易哪个货币对或时间框架，该指标都能轻松成为您的主要交易指标，助您精准把握市场趋势。通过指标中的特定参数，您可以根据个人交易风格调整信号。此外，该指标还会显示当前信号强度，帮助您选择更优的信号。 由于其独特的算法，该指标不仅在普通模式下有效，而且在 MTF 模式下也有效。 在这种情况下，您可以选择任何 MTF 时间框架以及您正在交易的图表。 指示器的信号不会重绘！指示器的信号在MTF模式下也不会重绘。 购买后请联系我，我会提供指标使用方面的交易技巧。此外，我还会赠送您一份超值礼物！ 祝您在外汇市场交易中取得成功！
Apollo Pips
Oleg Rodin
5 (7)
指标
Apollo Pips 是用于交易任何货币对的高度准确的趋势反转指标。它最初是为交易 XAUUSD 而开发的，但实践表明该指标可以成功地用于其他货币对. 推荐时间框架 H1. 但该指标也可以与其他时间框架一起使用。只需尝试不同的图表即可找到合适的交易对和交易时间框架。 从技术上讲，该指标绝对可以用于任何时间框架和货币对。您可以交易货币、金属、石油、股票、加密货币。 只有当信号被确认时，指示器才会发出警报。因此，如果您看到警报，您可以安全地使用接收到的信号. 指标不会重新绘制其信号！箭头可能会闪烁，直到信号被确认。确认信号后，箭头不再改变位置！ 购买后，一定要写信给我！我将与您分享使用该指标的建议。还有丰厚的红利等着你！
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
指标
这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Apollo Secret Trend MT5
Oleg Rodin
指标
Apollo Secret Trend   是一款专业的趋势指标，可用于识别任何货币对和时间框架的趋势。无论您偏好交易哪个货币对或时间框架，该指标都能轻松成为您的主要交易指标，助您精准把握市场趋势。通过指标中的特定参数，您可以根据个人交易风格调整信号。此外，该指标还会显示当前信号强度，帮助您选择更优的信号。 由于其独特的算法，该指标不仅在普通模式下有效，而且在 MTF 模式下也有效。 在这种情况下，您可以选择任何 MTF 时间框架以及您正在交易的图表。 指示器的信号不会重绘！指示器的信号在MTF模式下也不会重绘。 购买后请联系我，我会提供指标使用方面的交易技巧。此外，我还会赠送您一份超值礼物！ 祝您在外汇市场交易中取得成功！
Volume Champion
Oleg Rodin
指标
Volume Champion 是一种分析市场交易量并以直方图形式显示数据的指标。您无需深入研究市场分析理论。您可以简单地跟随指标读数。指标柱根据对市场交易量结构的分析显示价格变动的潜在方向。该指标设计用于更高的时间范围，例如 H4、D1、W1。信号不呈现！ 从技术上讲，该指标可以根据交易者的需要与其他时间范围一起使用。此外，该指标可用于任何货币对，但该指标最适用于某些货币对，例如 USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPUSD 和其他一些货币对。购买后，我将提供该指标的最佳货币对的完整列表。 购买后请联系我。我将为您提供支持的货币对列表以及出色的赠金指标，以帮助您在交易中获得更多利润！ 感谢您的关注！
Pips Generator
Oleg Rodin
4.6 (10)
指标
Apollo Pips Generator 是提供趨勢方向信號的指標。該指標提供多個入口點，因此您總能找到獲利的交易機會。注意截圖。 屏幕截圖顯示了點數生成器工具與我的其他工具的組合，該工具由帶有指示頂部和底部的星形信號的通道表示。這種組合為您提供了多種應用系統的方式。 購買後請聯繫我免費獲得我的第二個指標。您將擁有與我在屏幕截圖中顯示的完全相同的系統。 我還將為您提供有關如何使用該系統以獲得最佳結果的說明。 這兩種工具都提供所有類型的警報，包括推送通知。 該指標可用於任何貨幣對、商品、指數、金屬或任何其他資產。它也可以用於任何時間範圍。 無論您擁有何種級別的交易經驗，您一定會發現此工具對您的交易需求和目標很有幫助。 祝您交易愉快！
Gold Buster M1 System
Oleg Rodin
5 (10)
指标
Gold Buster M1 System - 是 XAUUSD 货币对 M1 图表的专业交易系统。但是，尽管该系统最初是专门为交易黄金而开发的，但该系统也可以与其他一些货币对一起使用。购买后，我会给你一个除了XAUUSD之外，可以和系统一起使用的交易对列表，这将扩大你使用这个系统的可能性 系统中的所有指标都不会重复! 该系统是一组三个指标。它是一个趋势指标、箭头指标和成交量指标，直观地显示了市场的强弱。 购买后，您可以立即下载趋势指标。我将免费为您提供剩余的两个指标，因为它们是整个系统的一部分。我还将为您提供一个模板，您可以使用该模板在图表上加载指标。此外，我将教你如何使用我的系统进行交易并分享我的建议。还有丰厚的红利等着你！ 购买后请务必立即写信给我！
Market Strength Panel
Oleg Rodin
指标
阿波罗市场强度面板是一个多时间框架指标，对外汇和二元期权交易者有帮助。该面板代表了从 M1 到 H4 的几个时间范围内的市场状况。该指标提供有关三个重要市场方面的信息。它们是趋势、力量和冲动。如果所有这 3 个组件都对齐，则该指标将根据市场方向为您提供买入或卖出信号。该指标在您的图表上绘制信号。您可以选择它应该生成信号的时间范围。当所有时间框架都对齐时，它也可以给你一个信号。该指标为您进行市场分析。你准备好应用信号了。该面板可以用作独立系统或作为您现有交易系统的一部分。 无论您喜欢在什么时间范围内交易，该指标都会对您有所帮助。即使您是黄牛或长期交易者，您也可以使用此工具。顺便说一句，即使您使用 D1 图表，您仍然可以使用此工具。我可以教您如何在您想要交易的任何时间范围内使用该工具。 购买后请联系我以获得我的个人交易建议和一个很棒的奖金指标！
TMM Channel System
Oleg Rodin
5 (1)
指标
T.M.M 通道系统是一个外汇交易系统，它使用特殊的趋势过滤器价格通道指标提供趋势买入和卖出信号。该指标仅使用两个参数即可轻松适应任何市场。该通道指示器不会重绘！建议在 H4 图表上交易通道指标，但也可以在任何时间范围内使用。购买后您将下载频道指示器。购买后将免费为您提供箭头指示符。您只需购买后联系我即可。 在此市场上，您可以购买 TMM 通道指标（本页显示的指标）。如果您购买该指标，您将免费获得箭头指标！只需购买该产品并向我发送消息请求箭头工具即可。我将免费向您发送第二个指标。 购买后请联系我！我会把系统的其他指标完全免费发给你！另外我还会与大家分享一份丰厚的奖金！ 非常感谢您的关注！ 祝您交易取得巨大成功！
筛选:
Chatri Nilsa-nea
139
Chatri Nilsa-nea 2026.06.29 14:18 
 

It help me understand the essencial zone, that work.

Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.06.29 14:23
Thank You very much for the 5 STARS!:) I appreciate it a lot! I am glad the indicator has been helpful to you. Wishing you great success and prosperity in all areas of your life!
Sven Markus Weller
4204
Sven Markus Weller 2026.03.25 16:55 
 

I already use three of Oleg's tools and am impressed by the quality and high accuracy of the indicators. I especially want to highlight the logic; it's logical and easy to understand, even for beginners. I'm convinced I've found another good, solid tool for manual trading.

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Oleg Rodin
32467
来自开发人员的回复 Oleg Rodin 2026.03.25 18:44
My dear friend, I am very grateful to you for your kind words! Thank you very much for being among my valued return customers!:) I am happy to know my indicators have been helpful to you. May SUCCESS in trading always be with you!
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