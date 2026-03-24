Apollo Supply Demand Zones MT5

Apollo Supply Demand Zones 是计算支撑位和阻力位的指标。无论他们使用什么策略，该指标绝对对所有交易者都有用。该指标可以成为您交易系统的主要元素之一。该指标计算当前时间范围内的水平，并且可以在 MTF 模式下工作，显示更高时间范围内的水平。该指标绝对可以在任何时间范围内和任何交易工具上使用。该指标显示了各种类型的水平，这些水平实际上显示了市场的画面。该指标提供声音警报，这使得使用该指标非常方便。

可以自定义该指标以选择该指标应为您绘制的支撑位和阻力位。该指标可用于货币对、金属、股票、指数、加密货币。

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