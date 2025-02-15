Trading Simulator in StrategyTester MT4
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Sandro BegashviliСандро Бегашвили - разработчик MQL5, MQL4, Python и Pine Script
Я создаю торговые программы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5: советники, пользовательские индикаторы и графические торговые панели. Опишите свою идею, и я превращу её в рабочий код с документацией.
ЧТО Я РАЗРАБАТЫВАЮ
- Версия: 1.5
- Обновлено: 15 мая 2025
- Активации: 5
Rhino Backtest Manager - менеджер сделок для реальной торговли и тестера стратегий
Rhino Backtest Manager - это торговая панель, которая работает как в реальной торговле, так и в тестере стратегий MetaTrader 4. Она позволяет выставлять и сопровождать ордера вручную внутри тестера в том же интерфейсе, что и на реальном счёте, поэтому стратегию можно проверить на истории и затем торговать, не меняя инструмент.
Панель рассчитывает объём позиции по заданным параметрам риска, показывает денежную стоимость каждого стоп-лосса и тейк-профита до отправки ордера и ведёт учёт результатов за день, неделю, месяц и всё время счёта.
Руководство пользователя: Как пользоваться продуктом
Бесплатная демо-версия: Скачать демо
Версия для MetaTrader 5: Rhino Backtest Manager для MT5
Перед первым запуском необходимо установить шрифты, приложенные на странице руководства. Без них панель отображается некорректно.
Возможности
Два режима. Одна и та же панель работает в реальной торговле и в тестере стратегий.
Типы ордеров. Рыночные, лимитные и стоп-ордера, цену входа можно изменить перед отправкой.
Параметры риска. Стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска к прибыли включаются и отключаются по отдельности.
Расчёт объёма. Размер позиции задаётся фиксированным лотом, фиксированной суммой в валюте счёта или процентом от баланса.
Список сделок. Открытые позиции и отложенные ордера с объёмом, направлением, ценой входа, стоп-лоссом, тейк-профитом и текущим результатом. Сделки закрываются по одной или все сразу.
Статистика. Показатели счёта, доля прибыльных сделок по направлениям и чистая прибыль за текущий день, неделю, месяц и за всю историю счёта.
Обзор рынка. Цены bid и ask по символам из обзора рынка, по нажатию открывается график символа. Доступно в реальной торговле.
Метки на графике. Каждая сделка отмечается на графике линией входа, объёмом и текущим результатом, рядом расположена кнопка закрытия.
Результат дня. Отдельное окно показывает чистый результат текущего торгового дня крупным шрифтом.
Оформление. Интерфейс переключается между тёмной и светлой цветовой схемой.
Индикаторы в тестере. Сохраните график как шаблон с именем tester.tpl, и индикаторы будут загружены автоматически при запуске тестера.
Окна
|Окно
|Содержимое
|Главная панель
|Открывает и закрывает остальные окна, переключает цветовую схему, показывает или скрывает метки на графике
|Панель управления
|Направление, режим расчёта объёма, тип ордера, стоп-лосс, тейк-профит, соотношение риска к прибыли, цена входа и кнопка отправки
|Окно параметров сделки
|Ценовой уровень, расстояние в пунктах и денежный результат для стоп-лосса и тейк-профита, а также символ, объём, тип ордера и цена входа
|Окно сделок
|Позиции и отложенные ордера, закрытие по одной и всех сразу, а также общий результат при срабатывании всех стоп-лоссов или всех тейк-профитов
|Окно статистики
|Показатели счёта, количество сделок и чистая прибыль по периодам
|Окно обзора рынка
|Цены bid и ask с переключением графика, в реальной торговле
|Окно результата дня
|Чистый результат текущего торгового дня
|Метки на графике
|Линия входа, объём и текущий результат каждой сделки с кнопкой закрытия
Статистика
|Счёт
|Сделки
|Чистая прибыль
|Баланс
|Количество сделок
|Сегодня
|Средства
|Доля прибыльных сделок
|Текущая неделя
|Свободная маржа
|Сделки на покупку и доля прибыльных
|Текущий месяц
|Уровень маржи
|Сделки на продажу и доля прибыльных
|Вся история
Различия между режимами
|Функция
|Реальная торговля
|Тестер стратегий
|Рыночные, лимитные и стоп-ордера
|Да
|Да
|Стоп-лосс, тейк-профит, соотношение риска к прибыли
|Да
|Да
|Окно сделок и закрытие всех сразу
|Да
|Да
|Окно статистики
|Да
|Да
|Метки на графике
|Да
|Да
|Тёмная и светлая схема
|Да
|Да
|Окно обзора рынка
|Да
|Нет
|Перемещение стоп-лосса и тейк-профита мышью
|Да
|Нет
|Ввод значений с клавиатуры
|Да
|Нет
MetaTrader не принимает ввод с клавиатуры внутри тестера стратегий. В режиме тестера все значения задаются кнопками со стрелками, которые изменяют значение на один шаг или на десять шагов.
Начало работы
1. Установите шрифты со страницы руководства.
2. Прикрепите продукт к графику или выберите его как советник в тестере стратегий.
3. Откройте панель управления из главной панели и выберите покупку или продажу.
4. Выберите способ расчёта объёма и тип ордера.
5. Включите нужные стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска к прибыли и задайте уровни кнопками со стрелками либо вводом с клавиатуры в реальной торговле.
6. Отправьте ордер и сопровождайте его из окна сделок.
Вопросы и ответы
Работает ли продукт внутри тестера стратегий? Да. Работа с ордерами, параметры риска, статистика и метки на графике доступны, пока тестер выполняется в визуальном режиме.
Есть ли демо-версия? Да, бесплатная демо-версия указана по ссылке выше.
Есть ли версия для другой платформы? Да, версия для MetaTrader 5 указана по ссылке выше.
Панель отображается некорректно. Не установлены шрифты. Установите шрифты со страницы руководства.
Можно ли использовать собственные индикаторы при тестировании? Да. Настройте график в реальной торговле, сохраните шаблон под именем tester.tpl, и индикаторы будут загружены при запуске тестера.
Какие символы и таймфреймы поддерживаются? Все символы и таймфреймы, которые предоставляет ваш брокер.
Почему в тестере нельзя вводить значения? MetaTrader не принимает ввод с клавиатуры в тестере стратегий. Используйте кнопки со стрелками.
Вопросы и предложения принимаются в личных сообщениях.
Sandro is extremely helpful and quick to support this product with fixes and upgrades. One of the very few products that displays your risk at full stop out for your each and all trades.
Excellent tool for managing risk, placing trades and displaying your account performance.