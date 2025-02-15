Trading Simulator in StrategyTester MT4

5
  • Утилиты
  • Sandro Begashvili
    Sandro Begashvili

    Sandro Begashvili

    5 (5)
    Сандро Бегашвили - разработчик MQL5, MQL4, Python и Pine Script
    Я создаю торговые программы для MetaTrader 4 и MetaTrader 5: советники, пользовательские индикаторы и графические торговые панели. Опишите свою идею, и я превращу её в рабочий код с документацией.
    ЧТО Я РАЗРАБАТЫВАЮ
    4 продукта 1 комментарий
  • Версия: 1.5
  • Обновлено: 15 мая 2025
  • Активации: 5

Rhino Backtest Manager - менеджер сделок для реальной торговли и тестера стратегий

Rhino Backtest Manager - это торговая панель, которая работает как в реальной торговле, так и в тестере стратегий MetaTrader 4. Она позволяет выставлять и сопровождать ордера вручную внутри тестера в том же интерфейсе, что и на реальном счёте, поэтому стратегию можно проверить на истории и затем торговать, не меняя инструмент.

Панель рассчитывает объём позиции по заданным параметрам риска, показывает денежную стоимость каждого стоп-лосса и тейк-профита до отправки ордера и ведёт учёт результатов за день, неделю, месяц и всё время счёта.

Руководство пользователя: Как пользоваться продуктом

Бесплатная демо-версия: Скачать демо

Версия для MetaTrader 5: Rhino Backtest Manager для MT5

Перед первым запуском необходимо установить шрифты, приложенные на странице руководства. Без них панель отображается некорректно.

Возможности

Два режима. Одна и та же панель работает в реальной торговле и в тестере стратегий.

Типы ордеров. Рыночные, лимитные и стоп-ордера, цену входа можно изменить перед отправкой.

Параметры риска. Стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска к прибыли включаются и отключаются по отдельности.

Расчёт объёма. Размер позиции задаётся фиксированным лотом, фиксированной суммой в валюте счёта или процентом от баланса.

Список сделок. Открытые позиции и отложенные ордера с объёмом, направлением, ценой входа, стоп-лоссом, тейк-профитом и текущим результатом. Сделки закрываются по одной или все сразу.

Статистика. Показатели счёта, доля прибыльных сделок по направлениям и чистая прибыль за текущий день, неделю, месяц и за всю историю счёта.

Обзор рынка. Цены bid и ask по символам из обзора рынка, по нажатию открывается график символа. Доступно в реальной торговле.

Метки на графике. Каждая сделка отмечается на графике линией входа, объёмом и текущим результатом, рядом расположена кнопка закрытия.

Результат дня. Отдельное окно показывает чистый результат текущего торгового дня крупным шрифтом.

Оформление. Интерфейс переключается между тёмной и светлой цветовой схемой.

Индикаторы в тестере. Сохраните график как шаблон с именем tester.tpl, и индикаторы будут загружены автоматически при запуске тестера.

Окна

Окно Содержимое
Главная панель Открывает и закрывает остальные окна, переключает цветовую схему, показывает или скрывает метки на графике
Панель управления Направление, режим расчёта объёма, тип ордера, стоп-лосс, тейк-профит, соотношение риска к прибыли, цена входа и кнопка отправки
Окно параметров сделки Ценовой уровень, расстояние в пунктах и денежный результат для стоп-лосса и тейк-профита, а также символ, объём, тип ордера и цена входа
Окно сделок Позиции и отложенные ордера, закрытие по одной и всех сразу, а также общий результат при срабатывании всех стоп-лоссов или всех тейк-профитов
Окно статистики Показатели счёта, количество сделок и чистая прибыль по периодам
Окно обзора рынка Цены bid и ask с переключением графика, в реальной торговле
Окно результата дня Чистый результат текущего торгового дня
Метки на графике Линия входа, объём и текущий результат каждой сделки с кнопкой закрытия

Статистика

Счёт Сделки Чистая прибыль
Баланс Количество сделок Сегодня
Средства Доля прибыльных сделок Текущая неделя
Свободная маржа Сделки на покупку и доля прибыльных Текущий месяц
Уровень маржи Сделки на продажу и доля прибыльных Вся история

Различия между режимами

Функция Реальная торговля Тестер стратегий
Рыночные, лимитные и стоп-ордера Да Да
Стоп-лосс, тейк-профит, соотношение риска к прибыли Да Да
Окно сделок и закрытие всех сразу Да Да
Окно статистики Да Да
Метки на графике Да Да
Тёмная и светлая схема Да Да
Окно обзора рынка Да Нет
Перемещение стоп-лосса и тейк-профита мышью Да Нет
Ввод значений с клавиатуры Да Нет

MetaTrader не принимает ввод с клавиатуры внутри тестера стратегий. В режиме тестера все значения задаются кнопками со стрелками, которые изменяют значение на один шаг или на десять шагов.

Начало работы

1. Установите шрифты со страницы руководства.

2. Прикрепите продукт к графику или выберите его как советник в тестере стратегий.

3. Откройте панель управления из главной панели и выберите покупку или продажу.

4. Выберите способ расчёта объёма и тип ордера.

5. Включите нужные стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска к прибыли и задайте уровни кнопками со стрелками либо вводом с клавиатуры в реальной торговле.

6. Отправьте ордер и сопровождайте его из окна сделок.

Вопросы и ответы

Работает ли продукт внутри тестера стратегий? Да. Работа с ордерами, параметры риска, статистика и метки на графике доступны, пока тестер выполняется в визуальном режиме.

Есть ли демо-версия? Да, бесплатная демо-версия указана по ссылке выше.

Есть ли версия для другой платформы? Да, версия для MetaTrader 5 указана по ссылке выше.

Панель отображается некорректно. Не установлены шрифты. Установите шрифты со страницы руководства.

Можно ли использовать собственные индикаторы при тестировании? Да. Настройте график в реальной торговле, сохраните шаблон под именем tester.tpl, и индикаторы будут загружены при запуске тестера.

Какие символы и таймфреймы поддерживаются? Все символы и таймфреймы, которые предоставляет ваш брокер.

Почему в тестере нельзя вводить значения? MetaTrader не принимает ввод с клавиатуры в тестере стратегий. Используйте кнопки со стрелками.

Вопросы и предложения принимаются в личных сообщениях.

Отзывы 1
reign777
280
reign777 2025.04.22 17:44 
 

Sandro is extremely helpful and quick to support this product with fixes and upgrades. One of the very few products that displays your risk at full stop out for your each and all trades.

Excellent tool for managing risk, placing trades and displaying your account performance.

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MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
NT Trade Manager Panel MT4
Irina Nechaeva
Утилиты
Профессиональная панель для ручной торговли: весь цикл сделки в одном окне на графике, от точного входа до защиты счёта. Рассчитывайте объём строго под заданный риск, стройте сделку линиями прямо на графике с помощью RR Tool, открывайте рыночные и отложенные ордера, сетки и OCO. Сопровождение позиции панель берёт на себя: частичное закрытие до пяти уровней, шесть типов трейлинг-стопа, безубыток и Virtual SL/TP. Дневные, недельные и месячные лимиты защищают депозит и срабатывают автоматически при
Zone Trader MT4
Lee Samson
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
MACD Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Утилиты
MACD Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find regular and hidden divergences between price chart and MACD indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the MACD divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->  
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
4.09 (11)
Утилиты
Telegram to MT4: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT4 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 4, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Ключевые
Telegram to MT4 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT4 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 4. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT4. Также доступна версия для MT5. Руководст
Support and Resistance Dashboard MT4
Amir Atif
5 (2)
Утилиты
Support and Resistance Dashboard for MT4 is a multi-timeframe and multi-symbol scanner and alert system that finds S/R zones and pivot points for all timeframes and symbols and alerts when price has interaction with them. If you are using support and resistance (or supply and demand) zones in your trading strategy, this dashboard and its alert and filtering system is a big time saver for you. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1   timeframes) Full description of scanner parameters ->
King Trade Copier MT4
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King Trade Copier MT4 – Lightning-Fast Local Trade Copier (Master + Slave in ONE file) King Trade Copier is a professional local trade copier that mirrors every trading action from one Master account to unlimited Slave accounts on the same PC or VPS — with an internal copy latency of just a few milliseconds. It was built by a real trader for daily real-money use, with one goal: whatever happens on the Master must happen on the Slave, instantly and without exceptions. Watch the demo video to s
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Утилиты
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
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Sandro Begashvili
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Rhino PDF Trade Report MT4
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Rhino PDF Trade Report — экспорт истории торговли MT4 в PDF Превратите историю счёта MetaTrader 4 в аккуратный, готовый к печати торговый  отчёт в формате PDF  одним щелчком. Запустите скрипт, выберите диапазон дат или количество сделок — и получите документ, который можно отправить инвестору, приложить к заявке в проп-фирму, передать бухгалтеру или вести как торговый дневник. Никаких скриншотов, таблиц и ручного копирования. Бесплатно. Что вы получаете Страница 1 — обзор результатов Чисты
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Фильтр:
reign777
280
reign777 2025.04.22 17:44 
 

Sandro is extremely helpful and quick to support this product with fixes and upgrades. One of the very few products that displays your risk at full stop out for your each and all trades.

Excellent tool for managing risk, placing trades and displaying your account performance.

Sandro Begashvili
911
Ответ разработчика Sandro Begashvili 2025.04.23 07:18
Thank you for your great review! If you have any additional ideas or come across any bugs, please don’t hesitate to let me know. I’m always eager to hear your feedback and work on improving the Trading Tool.
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