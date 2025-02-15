Trading Simulator in StrategyTester MT4

Rhino Backtest Manager - менеджер сделок для реальной торговли и тестера стратегий

Rhino Backtest Manager - это торговая панель, которая работает как в реальной торговле, так и в тестере стратегий MetaTrader 4. Она позволяет выставлять и сопровождать ордера вручную внутри тестера в том же интерфейсе, что и на реальном счёте, поэтому стратегию можно проверить на истории и затем торговать, не меняя инструмент.

Панель рассчитывает объём позиции по заданным параметрам риска, показывает денежную стоимость каждого стоп-лосса и тейк-профита до отправки ордера и ведёт учёт результатов за день, неделю, месяц и всё время счёта.

Руководство пользователя: Как пользоваться продуктом

Бесплатная демо-версия: Скачать демо

Версия для MetaTrader 5: Rhino Backtest Manager для MT5

Перед первым запуском необходимо установить шрифты, приложенные на странице руководства. Без них панель отображается некорректно.

Возможности

Два режима. Одна и та же панель работает в реальной торговле и в тестере стратегий.

Типы ордеров. Рыночные, лимитные и стоп-ордера, цену входа можно изменить перед отправкой.

Параметры риска. Стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска к прибыли включаются и отключаются по отдельности.

Расчёт объёма. Размер позиции задаётся фиксированным лотом, фиксированной суммой в валюте счёта или процентом от баланса.

Список сделок. Открытые позиции и отложенные ордера с объёмом, направлением, ценой входа, стоп-лоссом, тейк-профитом и текущим результатом. Сделки закрываются по одной или все сразу.

Статистика. Показатели счёта, доля прибыльных сделок по направлениям и чистая прибыль за текущий день, неделю, месяц и за всю историю счёта.

Обзор рынка. Цены bid и ask по символам из обзора рынка, по нажатию открывается график символа. Доступно в реальной торговле.

Метки на графике. Каждая сделка отмечается на графике линией входа, объёмом и текущим результатом, рядом расположена кнопка закрытия.

Результат дня. Отдельное окно показывает чистый результат текущего торгового дня крупным шрифтом.

Оформление. Интерфейс переключается между тёмной и светлой цветовой схемой.

Индикаторы в тестере. Сохраните график как шаблон с именем tester.tpl, и индикаторы будут загружены автоматически при запуске тестера.

Окна

Окно Содержимое Главная панель Открывает и закрывает остальные окна, переключает цветовую схему, показывает или скрывает метки на графике Панель управления Направление, режим расчёта объёма, тип ордера, стоп-лосс, тейк-профит, соотношение риска к прибыли, цена входа и кнопка отправки Окно параметров сделки Ценовой уровень, расстояние в пунктах и денежный результат для стоп-лосса и тейк-профита, а также символ, объём, тип ордера и цена входа Окно сделок Позиции и отложенные ордера, закрытие по одной и всех сразу, а также общий результат при срабатывании всех стоп-лоссов или всех тейк-профитов Окно статистики Показатели счёта, количество сделок и чистая прибыль по периодам Окно обзора рынка Цены bid и ask с переключением графика, в реальной торговле Окно результата дня Чистый результат текущего торгового дня Метки на графике Линия входа, объём и текущий результат каждой сделки с кнопкой закрытия

Статистика

Счёт Сделки Чистая прибыль Баланс Количество сделок Сегодня Средства Доля прибыльных сделок Текущая неделя Свободная маржа Сделки на покупку и доля прибыльных Текущий месяц Уровень маржи Сделки на продажу и доля прибыльных Вся история

Различия между режимами

Функция Реальная торговля Тестер стратегий Рыночные, лимитные и стоп-ордера Да Да Стоп-лосс, тейк-профит, соотношение риска к прибыли Да Да Окно сделок и закрытие всех сразу Да Да Окно статистики Да Да Метки на графике Да Да Тёмная и светлая схема Да Да Окно обзора рынка Да Нет Перемещение стоп-лосса и тейк-профита мышью Да Нет Ввод значений с клавиатуры Да Нет

MetaTrader не принимает ввод с клавиатуры внутри тестера стратегий. В режиме тестера все значения задаются кнопками со стрелками, которые изменяют значение на один шаг или на десять шагов.

Начало работы

1. Установите шрифты со страницы руководства.

2. Прикрепите продукт к графику или выберите его как советник в тестере стратегий.

3. Откройте панель управления из главной панели и выберите покупку или продажу.

4. Выберите способ расчёта объёма и тип ордера.

5. Включите нужные стоп-лосс, тейк-профит и соотношение риска к прибыли и задайте уровни кнопками со стрелками либо вводом с клавиатуры в реальной торговле.

6. Отправьте ордер и сопровождайте его из окна сделок.

Вопросы и ответы

Работает ли продукт внутри тестера стратегий? Да. Работа с ордерами, параметры риска, статистика и метки на графике доступны, пока тестер выполняется в визуальном режиме.

Есть ли демо-версия? Да, бесплатная демо-версия указана по ссылке выше.

Есть ли версия для другой платформы? Да, версия для MetaTrader 5 указана по ссылке выше.

Панель отображается некорректно. Не установлены шрифты. Установите шрифты со страницы руководства.

Можно ли использовать собственные индикаторы при тестировании? Да. Настройте график в реальной торговле, сохраните шаблон под именем tester.tpl, и индикаторы будут загружены при запуске тестера.

Какие символы и таймфреймы поддерживаются? Все символы и таймфреймы, которые предоставляет ваш брокер.

Почему в тестере нельзя вводить значения? MetaTrader не принимает ввод с клавиатуры в тестере стратегий. Используйте кнопки со стрелками.

Вопросы и предложения принимаются в личных сообщениях.