Daily Levels Plotter

Russian (Русский)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PREDATOR DAILY LEVELS:

Predator Daily Levels автоматически рисует линии дневного High, Low и Open (HLO) на графиках MT5, заменяя ручную разметку уровней для эффективной торговли. Отображает несколько дней назад с описательными метками вроде "Monday High", цветными линиями (багровые хай, лесно-зеленые лоу, светло-коралловые опены) и настраиваемой шириной, стилем и размером шрифта. Обновления происходят автоматически на новых барах и изменениях графика для точности в реальном времени на всех символах и таймфреймах.

​

Ключевые возможности

Автоматические линии High Low: Рисует Previous Day High (PDH), Low (PDL) и Open уровни с продлением на 2 дня вперед, идеально для выявления поддержки/сопротивления и зон пробоя.

Полная настройка: Регулируйте цвета, стили линий (сплошные/пунктирные), ширину до 3px, видимость меток, размер шрифта (по умолчанию 20pt) и дни назад (до 20) для любого сетапа.

Пожизненная поддержка: Доступны кастомные модификации кода для покупателей, плюс неперерисовывающаяся работа на всех рынках.

Идеально для дей-трейдеров, свинг-трейдеров и скальперов, ищущих чистые мгновенные дневные референсные уровни без лагов или перерисовок. Напишите мне напрямую или свяжитесь по mizzlah17@gmail.com для модификаций после покупки.

​