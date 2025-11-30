Daily Levels Plotter

Italian (Italiano)

SOFTWARE PREDATOR DAILY LEVELS:

Predator Daily Levels automatizza il disegno delle linee giornaliere High, Low e Open (HLO) sui grafici MT5, sostituendo la marcatura manuale dei livelli per un trading efficiente. Mostra più giorni indietro con etichette descrittive come "Monday High", linee codificate per colore (rosso carminio alti, verde bosco bassi, corallo chiaro opens) e larghezza, stile e dimensioni font personalizzabili. Aggiornamenti automatici su nuove barre e cambiamenti grafico per precisione in tempo reale su tutti i simboli e timeframe.

Caratteristiche principali

Linee HLO automatiche: Disegna Previous Day High (PDH), Low (PDL) e Open estendendosi 2 giorni avanti, ideale per identificare supporti/resistenze e zone di breakout.

Personalizzazione completa: Regola colori, stili linea (continua/tratteggiata), larghezza fino a 3px, visibilità etichette, dimensione font (20pt default) e giorni indietro (fino a 20) per qualsiasi setup.

Supporto a vita: Modifiche codice personalizzate per acquirenti, più performance non-repainting su tutti i mercati.

Perfetto per day trader, swing trader e scalper in cerca di livelli di riferimento giornalieri puliti e istantanei senza lag o ridisegni. Messaggiami direttamente o contatta mizzlah17@gmail.com per modifiche post-acquisto.

