Predator Daily Levels

Russian (Русский)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PREDATOR DAILY LEVELS:

Predator Daily Levels автоматически рисует линии дневного High, Low и Open (HLO) на графиках MT5, заменяя ручную разметку уровней для эффективной торговли. Отображает несколько дней назад с описательными метками вроде "Monday High", цветными линиями (багровые хай, лесно-зеленые лоу, светло-коралловые опены) и настраиваемой шириной, стилем и размером шрифта. Обновления происходят автоматически на новых барах и изменениях графика для точности в реальном времени на всех символах и таймфреймах.

Ключевые возможности
Автоматические линии High Low: Рисует Previous Day High (PDH), Low (PDL) и Open уровни с продлением на 2 дня вперед, идеально для выявления поддержки/сопротивления и зон пробоя.

Полная настройка: Регулируйте цвета, стили линий (сплошные/пунктирные), ширину до 3px, видимость меток, размер шрифта (по умолчанию 20pt) и дни назад (до 20) для любого сетапа.

Пожизненная поддержка: Доступны кастомные модификации кода для покупателей, плюс неперерисовывающаяся работа на всех рынках.

Идеально для дей-трейдеров, свинг-трейдеров и скальперов, ищущих чистые мгновенные дневные референсные уровни без лагов или перерисовок. Напишите мне напрямую или свяжитесь по mizzlah17@gmail.com для модификаций после покупки.


Другие продукты этого автора
Predator Trade Manager PRO
Evans Asuma Metobo
Эксперты
Predator Order Manager — это не просто еще один инструмент; это мощный функционал с одним из самых высоких наборов функций, когда-либо интегрированных в одно решение для управления ордерами. С возможностями, которые включают: Ордеры на покупку и продажу : Легко выполняйте рыночные ордера одним щелчком мыши. Лимитированные ордера : Устанавливайте свои лимитированные ордера на покупку и продажу для получения выгоды от рыночных движений по вашим предпочтительным ценовым уровням. Стоп-ордера : Испол
Predator Expansion Contraction Candles
Evans Asuma Metobo
Индикаторы
Революционизируйте свою торговлю, разгадайте секреты динамики рынка с помощью индикатора Predator Expansion Contraction Candles: Представьте себе, что у вас есть возможность расшифровать секретный язык рынка, чтобы предвидеть колебания ценовых движений с необычайной точностью. Добро пожаловать к индикатору Predator Expansion Contraction Candles, революционному инструменту, который поднимает вашу торговлю на новые высоты, предоставляя беспрецедентные прозрения в фазы расширения и сжатия рынка. Ос
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
Индикаторы
Раскройте истинные скрытые закономерности рынка с помощью торговой системы PREDATOR AURORA — финального босса гибридных торговых индикаторов. Увидьте то, что другие не видят! Система торговли PREDATOR AURORA — это мощный инструмент, созданный для тех, кто отказывается прятаться в тенях посредственности. Это не просто еще один индикатор; это код для читов; это ваше нечестное преимущество — сложная гибридная охотничья система, которая отслеживает движения рынка с летальной точностью в джунглях,
Predator Supply Demand volume zones
Evans Asuma Metobo
Индикаторы
Зоны Объема Спроса и Предложения — Институциональные Уровни Поддержки/Сопротивления с Давлением Покупателей/Продавцов Supply Demand Volume — это точный инструмент, разработанный для автоматического выявления ключевых зон спроса и предложения на основе структуры цены, анализа объема и текущей волатильности. Создан для трейдеров, полагающихся на точные уровни поддержки и сопротивления, поток институциональных ордеров, схемы Вайкоффа или концепции Smart Money. Индикатор предоставляет расширенные да
Predator Structure Oscillator
Evans Asuma Metobo
Индикаторы
Что это делает Охотится на те же институциональные ключевые уровни, которые двигают миллиарды ежедневно. Три проприетарных алгоритма декодируют реальную рыночную структуру, чтобы обнажить зоны убийства высокой вероятности до того, как розничные трейдеры поймут, что их ударило. Визуальные элементы Зеленая гистограмма : Обнаружено институциональное давление покупок Красная гистограмма : Идет распределение умных денег Сигнальная линия : Зеленая = бычий объем, Красная = продавцы активны Ключевые пар
Daily Levels Plotter
Evans Asuma Metobo
Индикаторы
Russian (Русский) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PREDATOR DAILY LEVELS: Predator Daily Levels автоматически рисует линии дневного High, Low и Open (HLO) на графиках MT5, заменяя ручную разметку уровней для эффективной торговли. Отображает несколько дней назад с описательными метками вроде "Monday High", цветными линиями (багровые хай, лесно-зеленые лоу, светло-коралловые опены) и настраиваемой шириной, стилем и размером шрифта. Обновления происходят автоматически на новых барах и изменениях графика для
