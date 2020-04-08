Daily Levels Plotter


Chinese (中文)

PREDATOR DAILY LEVELS 软件：

Predator Daily Levels 自动在 MT5 图表上绘制每日高点、低点和开盘（HLO）线，取代手动标记水平以实现高效交易。它显示多个历史天数，带有描述性标签如“Monday High”，彩色线条（深红色高点、森林绿色低点、浅珊瑚色开盘），并可自定义宽度、样式和字体大小。更新在新柱和图表变化时自动进行，确保所有符号和时间框架的实时精确性。

关键特性
自动 HLO 线：绘制前日高点（PDH）、低点（PDL）和开盘水平，向前延伸 2 天，适合识别支撑/阻力及突破区。

完全自定义：调整颜色、线条样式（实线/虚线）、宽度至 3px、标签可见性、字体大小（默认 20pt）和回溯天数（至 20 天）以适应任何设置。

终身支持：为买家提供代码自定义修改，加上所有市场的非重绘性能。

完美适合日交易员、波段交易员和剥头皮交易员，寻求无延迟或重绘的干净即时每日参考水平。直接消息我或联系 mizzlah17@gmail.com 以进行购后修改。


