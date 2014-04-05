Daily Levels Plotter


PREDATOR DAILY LEVELS SOFTWARE:

Predator Daily Levels automatisiert das Zeichnen täglicher High-, Low- und Open-Linien (HLO) auf MT5-Charts und ersetzt manuelle Level-Markierungen für effizientes Trading. Zeigt mehrere Tage zurück mit beschreibenden Labels wie "Monday High", farbcodierten Linien (karmesinrot Hochs, waldgrün Tiefs, hellkorallen Opens) und anpassbarer Breite, Stil und Schriftgröße. Updates erfolgen automatisch bei neuen Balken und Chart-Änderungen für Echtzeit-Präzision auf allen Symbolen und Timeframes.

Wichtige Funktionen
Automatisierte HLO-Linien: Zeichnet Previous Day High (PDH), Low (PDL) und Open mit 2-Tage-Verlängerung, ideal zur Identifikation von Support/Widerstand und Breakout-Zonen.

Vollständige Anpassung: Passen Sie Farben, Linienstile (durchgehend/gestrichelt), Breite bis 3px, Label-Sichtbarkeit, Schriftgröße (Standard 20pt) und Tage zurück (bis 20) an jeden Setup an.

Lebenslanger Support: Code-Anpassungen für Käufer verfügbar, plus non-repainting Leistung auf allen Märkten.

Perfekt für Daytrader, Swingtrader und Scalper, die saubere, sofortige tägliche Referenzlevel ohne Lag oder Neuanzeige suchen. Direkt anschreiben oder mizzlah17@gmail.com für Nachkauf-Anpassungen kontaktieren.


Predator Trade Manager PRO
Evans Asuma Metobo
Experten
Predator Order Manager- Merkmale: - Kauf- und Verkaufsaufträge: Führen Sie mühelos Marktaufträge mit einem einzigen Klick aus. - Limit Orders: Legen Sie Ihre Buy-Limit- und Sell-Limit-Orders fest, um von Marktbewegungen zu den von Ihnen bevorzugten Preispunkten zu profitieren. - Stop-Orders: Nutzen Sie Buy Stop- und Sell Stop-Orders, um bei Ausbruchsniveaus in den Handel einzusteigen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. - Die Instant-Breakeven-Funktion verschiebt das Stop-Niveau zum Breakev
Predator Expansion Contraction Candles
Evans Asuma Metobo
Indikatoren
Revolutionsieren Sie Ihr Trading, entschlüsseln Sie die Geheimnisse der Marktdynamik mit dem Predator Expansion Contraction Candles-Indikator: Stellen Sie sich vor, Sie könnten die geheime Sprache der Märkte entschlüsseln und die Flüsse und Strömungen der Preisbewegungen mit erstaunlicher Präzision vorhersagen. Willkommen beim Predator Expansion Contraction Candles-Indikator, einem bahnbrechenden Werkzeug, das Ihr Trading auf neue Höhen hebt, indem es unvergleichliche Einblicke in die Phasen de
Predator Aurora Trading System
Evans Asuma Metobo
Indikatoren
Entdecken Sie die wahren, verborgenen Muster des Marktes mit dem PREDATOR AURORA Trading-System – dem Endgegner der hybriden Trading-Indikatoren. Sehen Sie, was andere nicht sehen! Das PREDATOR AURORA Trading-System ist eine Kraft, die für diejenigen entwickelt wurde, die sich weigern, im Schatten der Mittelmäßigkeit zu verharren. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator; es ist der Cheat-Code; es ist Ihr unfairer Vorteil, ein ausgeklügeltes hybrides Jagdsystem, das Marktbewegungen mit tödli
Predator Supply Demand volume zones
Evans Asuma Metobo
Indikatoren
Angebot-Nachfrage Volumenzonen — Institutionelle Support-/Resistance-Level mit Bullen/Bären-Druck Supply Demand Volume  ist ein hochpräzises Tool zur automatischen Erkennung von Schlüsselniveaus im Markt auf Basis von Preisstruktur, Volumenanalyse und Echtzeit-Volatilität. Ideal für Trader, die mit Support- und Resistance-Leveln, Orderflow, Wyckoff-Schemata oder Smart Money Konzepten arbeiten. Hauptfunktionen: Automatische Zonenerkennung – Ermittelt institutionelle Volumenzonen auf Basis hist
Predator Structure Oscillator
Evans Asuma Metobo
Indikatoren
Was es macht Jagt dieselben institutionellen Schlüsselebenen, die täglich Milliarden bewegen. Drei proprietäre Algorithmen entschlüsseln echte Marktstruktur, um hochwahrscheinliche Kill-Zonen zu enthüllen, bevor Kleinanleger überhaupt wissen, was sie getroffen hat. Visuelle Elemente Grünes Histogramm : Institutioneller Kaufdruck erkannt Rotes Histogramm : Smart Money Distribution im Gange Signallinie : Grün = bullisches Volumen, Rot = Verkäufer aktiv Hauptparameter Rückblickperiode : 14 (institu
Predator Daily Levels
Evans Asuma Metobo
Utilitys
