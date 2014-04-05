Daily Levels Plotter

German (Deutsch)

PREDATOR DAILY LEVELS SOFTWARE:

Predator Daily Levels automatisiert das Zeichnen täglicher High-, Low- und Open-Linien (HLO) auf MT5-Charts und ersetzt manuelle Level-Markierungen für effizientes Trading. Zeigt mehrere Tage zurück mit beschreibenden Labels wie "Monday High", farbcodierten Linien (karmesinrot Hochs, waldgrün Tiefs, hellkorallen Opens) und anpassbarer Breite, Stil und Schriftgröße. Updates erfolgen automatisch bei neuen Balken und Chart-Änderungen für Echtzeit-Präzision auf allen Symbolen und Timeframes.

Wichtige Funktionen

Automatisierte HLO-Linien: Zeichnet Previous Day High (PDH), Low (PDL) und Open mit 2-Tage-Verlängerung, ideal zur Identifikation von Support/Widerstand und Breakout-Zonen.

Vollständige Anpassung: Passen Sie Farben, Linienstile (durchgehend/gestrichelt), Breite bis 3px, Label-Sichtbarkeit, Schriftgröße (Standard 20pt) und Tage zurück (bis 20) an jeden Setup an.

Lebenslanger Support: Code-Anpassungen für Käufer verfügbar, plus non-repainting Leistung auf allen Märkten.

Perfekt für Daytrader, Swingtrader und Scalper, die saubere, sofortige tägliche Referenzlevel ohne Lag oder Neuanzeige suchen. Direkt anschreiben oder mizzlah17@gmail.com für Nachkauf-Anpassungen kontaktieren.

