EMABreakoutStrategy

Стратегия прорыва средней линии: EA использует уникальный метод транзакции прорыва средней линии, используя четырехсреднюю линию с несколькими головами или пустыми головами и уникальный метод определения, может эффективно фильтровать ложные прорывы, что в значительной степени повышает шансы на победу.

Рекомендация:

# Параметры по умолчанию в основном подходят для 5 - минутного цикла золота, другие валютные пары должны корректировать свои параметры самостоятельно

# Тип счета: рекомендуется использовать ECN, Raw или Razor

# Брокеры: самые низкие спреды между Exness, IC Markets, Pepperstone и Raw и Razor

# Рычаги - не менее 1: 100

# Каждый заказ имеет стоп - сумму, в зависимости от основной суммы и процентной доли риска в настройке

# Количество в одной руке: Стоп / Стоп ATR

# Стоп ATR в 1,5 раза по умолчанию, консервативный совет в 3 раза, количество рук также уменьшается вдвое

# Результаты регрессии можно отсылать к изображению (дата регрессии: 2025 / 08 / 01 - 2025 / 11 / 23)