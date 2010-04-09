Candle Analysis Conan

キャンドル分析コナン

Candle Analysis Conan PRO™ は、
ダイナミックなフラクタルロジックとアダプティブスイング検証エンジンによって構築された、
高精度のトレンド検出と市場構造可視化システムです。

本システムは、HH（高値更新）、LL（安値更新）、および主要な構造変化をシームレスに判別し、
機関投資家レベルの明確さで市場の「本質的なリズム」を読み解くことを可能にします。

ZigZag 精度、フラクタル検証、そしてボリューム認識ロジックを統合し、
SMC（Smart Money Concept）、マーケットストラクチャー分析、
高精度のスイング分析に最適化された設計となっています。

コアエンジンモジュール（Core Engine Modules）

1. ZigZag フラクタル検出

  • カスタマイズ可能な Fractal_Period による高度なフラクタル認識

  • ノイズを抑え、構造的な転換点を確実に捉えるアダプティブ ZigZag

  • Min_Deviation による最小変動幅の精密管理

2. トレンド確認フィルター（Trend Confirmation Filter）

  • 市場の実トレンドに整合する移動平均（MA）フィルター

  • SMA / EMA / SMMA / LWMA に対応した方式

  • ボリューム判定を組み合わせ、変動期でも高精度に信頼性を向上

3. リアルタイムボリューム表示（Real-Time Volume Display）

  • キャンドルゾーンの上下にリアルタイムでティックボリュームを描画

  • PriceOffsetPointsUpdateMilliseconds による微調整

  • スイング勢いの確認やエグゾースト（失速）の早期発見に貢献

理想的な用途（Ideal Use-Cases）

  • 市場構造（HH, HL, LH, LL）のマッピング

  • SMC／流動性ゾーン解析

  • スイング・スキャルピングの方向性確認

  • 転換点・エグゾースト検出のタイミング精度向上

ハイライト（Highlights）

  • 多層フラクタル検証によるトレンド起点と終点の特定

  • リアルタイムで再調整するアダプティブ ZigZag

  • ボリューム感応型ロジックにより高確率スイングを抽出

  • カラーコーディングされた視覚的レンダリング

技術サマリー（Technical Summary）
パラメータ
 機能
フラクタル期間（奇数必須）
 スイング検出の感度を定義
ZigZag トレンド認定に必要な最小ポイント数
 有効トレンドを形成する最小構造
ZigZag 形成に必要な最小乖離（ポイント）
 ノイズ除去のための最小スイング幅
MA 期間 / MA 方式（SMA/EMA など）
 トレンド方向の整合性フィルター
ボリューム確認の有効化
 トレンド強度のスマート検証
ボリューム表示オフセット（ポイント）
 ラベル位置調整
更新間隔（ミリ秒）
 描画更新の滑らかさを調整


ハイブリッドエンジン統合（追加機能） Hybrid RSI–ATR エンジン

RSI モメンタムと ATR ボラティリティを同期し、
ノイズの少ないアダプティブなクロスオーバーシグナルを生成。

Momentum Anomaly Detector PRO

価格・ボリューム・モメンタムの隠れた異常を検出し、
反転やフェイクアウトの「初期兆候」を早期に通知。

マルチタイムフレームインテリジェンス

M1の高速スキャルピングから D1 のスイング構造まで、
あらゆる時間軸で一貫したモメンタムと構造を解析。

トレードロジック（Trading Logic）

  • 買いシグナル：RSI が ATR トレイルを上抜け → 強気モメンタム転換

  • 売りシグナル：RSI が ATR トレイルを下抜け → 弱気モメンタム加速

  • 異常検出：RSI の過買い/過売り + 低ボリュームまたは狭いレンジ → 偽ブレイク/失速の早期警告

  • OB/OS レベルは動的に調整可能で、50 がモメンタム均衡点

応用シナリオ（Applications）

スキャルピング（M1–M15）

高速異常検出・早期反転のエントリーに最適。

スイング（H1–D1）

トレンドバイアスと整合する高信頼度シグナル。

構造コンフルエンス

ZigZag Fractal Candle などの構造ツールと組み合わせて精密エントリー。

リスク管理

フェイクムーブや低ボリューム反転を早期に察知し、守備的なポジション調整に貢献。

🛠 技術設計（Technical Design）

  • ノンリペイント構造

  • 効率的なマルチバッファ処理

  • 1秒ごとの異常更新で超高速検出

  • RSI / ATR / Wave Style / 異常閾値など完全カスタマイズ対応

  • モメンタム・ボリューム・ボラティリティを可視化する軽量パネル

キャッチフレーズ

「フラクタル精度 × 構造インテリジェンスの融合」
「キャンドルごとに、市場のリズムを解読せよ。」
「モダントレーダーのためのアダプティブスイングロジック」



