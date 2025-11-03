Order Filled Sound
Звук исполнения ордера
Звук исполнения ордера автоматически воспроизводит уведомление при каждом исполнении ордера, включая тейк-профит (TP) и стоп-лосс (SL).
Вы можете легко настроить звук в настройках советника или заменить его своим собственным звуковым файлом (*.wav).
Чтобы использовать свой собственный звук, просто скопируйте его в следующую папку:
C:\Program Files\MetaTrader\Sounds
Этот инструмент гарантирует, что вы больше никогда не пропустите важное торговое событие — идеально подходит для активных трейдеров, которым нужна мгновенная звуковая индикация при исполнении их ордеров.
