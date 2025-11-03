Order Filled Sound
Gefüllter Sound bestellen
Kostenlos für jetzt, wenn nützlich für Sie, lassen Sie 5 Sterne Kommentar. Will be free for live!
Order Filled Sound spielt automatisch eine Benachrichtigung ab, wenn eine Order ausgeführt wird - einschließlich Take Profit (TP) und Stop Loss (SL).
Sie können den Sound in den EA-Eigenschaften leicht anpassen oder durch Ihre eigene Sounddatei ( *.wav ) ersetzen.
Um Ihren eigenen Sound zu verwenden, kopieren Sie ihn einfach in den folgenden Ordner:
C:\Programmdateien\MetaTrader\Sounds
Dieses Tool stellt sicher, dass Sie nie wieder ein wichtiges Handelsereignis verpassen - perfekt für aktive Händler, die sofortiges Audio-Feedback wünschen, wenn ihre Aufträge ausgeführt werden.
Vorgehensweisen:
- EA-Datei herunterladen und
- EA auf MT5 kopieren --> Datei --> Datenordner öffnen --> MQL5 --> Expertenordner
- View --> Netvigator --> Expert Advisors --> Rechtsklick Refresh (Sie werden OrderFilledSound sehen
- Auf einen beliebigen Chart ziehen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Algo Trading, bis sie zu einem "grünen Pfeil" wird.
- Starten Sie einen Handel, es wird ein Ton ausgegeben, einschließlich Take Profit/Stop Loss.
- Um den Sound zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Chart --> Expertenliste --> Klicken Sie auf OrderFilledSound --> Eigenschaft --> Ändern Sie den Sound entsprechend der obigen Anleitung! (Optional)
Viel Spaß! Wenn Sie es nützlich finden, geben Sie bitte 5 Sterne, damit mehr Menschen davon profitieren. Vielen Dank!
Haklam
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen