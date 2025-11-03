Order Filled Sound

Gefüllter Sound bestellen

Kostenlos für jetzt, wenn nützlich für Sie, lassen Sie 5 Sterne Kommentar. Will be free for live!

Order Filled Sound spielt automatisch eine Benachrichtigung ab, wenn eine Order ausgeführt wird - einschließlich Take Profit (TP) und Stop Loss (SL).

Sie können den Sound in den EA-Eigenschaften leicht anpassen oder durch Ihre eigene Sounddatei ( *.wav ) ersetzen.
Um Ihren eigenen Sound zu verwenden, kopieren Sie ihn einfach in den folgenden Ordner:
C:\Programmdateien\MetaTrader\Sounds

Dieses Tool stellt sicher, dass Sie nie wieder ein wichtiges Handelsereignis verpassen - perfekt für aktive Händler, die sofortiges Audio-Feedback wünschen, wenn ihre Aufträge ausgeführt werden.

Vorgehensweisen:

  1. EA-Datei herunterladen und
  2. EA auf MT5 kopieren --> Datei --> Datenordner öffnen --> MQL5 --> Expertenordner
  3. View --> Netvigator --> Expert Advisors --> Rechtsklick Refresh (Sie werden OrderFilledSound sehen
  4. Auf einen beliebigen Chart ziehen
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Algo Trading, bis sie zu einem "grünen Pfeil" wird.
  6. Starten Sie einen Handel, es wird ein Ton ausgegeben, einschließlich Take Profit/Stop Loss.
  7. Um den Sound zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Chart --> Expertenliste --> Klicken Sie auf OrderFilledSound --> Eigenschaft --> Ändern Sie den Sound entsprechend der obigen Anleitung! (Optional)

Viel Spaß! Wenn Sie es nützlich finden, geben Sie bitte 5 Sterne, damit mehr Menschen davon profitieren. Vielen Dank!


Haklam

