Order Filled Sound
- Utilidades
- Hak Lam
- Versión: 1.0
Pedir Sonido Lleno
Gratis por ahora, si es útil para usted, deje 5 estrellas comentario.
Order Filled Sound reproduce automáticamente una notificación cada vez que se ejecuta una orden - incluyendo Take Profit (TP) y Stop Loss (SL).
Puede personalizar fácilmente el sonido en las propiedades del EA o sustituirlo por su propio archivo de sonido ( *.wav ).
Para utilizar su propio sonido, simplemente cópielo en la siguiente carpeta:
C:\Archivos de Programa\MetaTrader\Sonidos
Esta herramienta le asegura que nunca se perderá un evento importante de nuevo - perfecto para los operadores activos que quieren retroalimentación de audio instantánea cuando sus órdenes son ejecutadas.
Procedimientos:
- Descargue el archivo EA y
- Copiar EA a MT5 --> Archivo --> Abrir Carpeta de Datos --> MQL5 --> Carpeta Experto
- Ver --> Netvigator --> Asesores Expertos --> Click Derecho Actualizar (Verá OrderFilledSound
- Arrastrar a cualquier gráfico
- Haga clic en el botón Algo Trading hasta que se convierta en "Flecha Verde".
- Inicie cualquier operación, le dará sonido, incluyendo Take Profit/Stop Loss.
- Para cambiar el sonido, haga clic con el botón derecho del ratón en Gráfico --> Lista de Expertos --> Haga clic en OrderFilledSound --> Propiedades --> Cambie el sonido según las instrucciones anteriores. (Opcional)
¡Que lo disfrute! Si le resulta útil por favor dar 5 estrellas para beneficiar a más personas. ¡Gracias!
Haklam
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración