Pedir Sonido Lleno

Order Filled Sound reproduce automáticamente una notificación cada vez que se ejecuta una orden - incluyendo Take Profit (TP) y Stop Loss (SL).

Puede personalizar fácilmente el sonido en las propiedades del EA o sustituirlo por su propio archivo de sonido ( *.wav ).

Para utilizar su propio sonido, simplemente cópielo en la siguiente carpeta:

C:\Archivos de Programa\MetaTrader\Sonidos

Esta herramienta le asegura que nunca se perderá un evento importante de nuevo - perfecto para los operadores activos que quieren retroalimentación de audio instantánea cuando sus órdenes son ejecutadas.

Procedimientos:

Descargue el archivo EA y Copiar EA a MT5 --> Archivo --> Abrir Carpeta de Datos --> MQL5 --> Carpeta Experto Ver --> Netvigator --> Asesores Expertos --> Click Derecho Actualizar (Verá OrderFilledSound Arrastrar a cualquier gráfico Haga clic en el botón Algo Trading hasta que se convierta en "Flecha Verde". Inicie cualquier operación, le dará sonido, incluyendo Take Profit/Stop Loss. Para cambiar el sonido, haga clic con el botón derecho del ratón en Gráfico --> Lista de Expertos --> Haga clic en OrderFilledSound --> Propiedades --> Cambie el sonido según las instrucciones anteriores. (Opcional)