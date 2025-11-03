Order Filled Sound

Pedir Sonido Lleno

Gratis por ahora, si es útil para usted, deje 5 estrellas comentario.

Order Filled Sound reproduce automáticamente una notificación cada vez que se ejecuta una orden - incluyendo Take Profit (TP) y Stop Loss (SL).

Puede personalizar fácilmente el sonido en las propiedades del EA o sustituirlo por su propio archivo de sonido ( *.wav ).
Para utilizar su propio sonido, simplemente cópielo en la siguiente carpeta:
C:\Archivos de Programa\MetaTrader\Sonidos

Esta herramienta le asegura que nunca se perderá un evento importante de nuevo - perfecto para los operadores activos que quieren retroalimentación de audio instantánea cuando sus órdenes son ejecutadas.

Procedimientos:

  1. Descargue el archivo EA y
  2. Copiar EA a MT5 --> Archivo --> Abrir Carpeta de Datos --> MQL5 --> Carpeta Experto
  3. Ver --> Netvigator --> Asesores Expertos --> Click Derecho Actualizar (Verá OrderFilledSound
  4. Arrastrar a cualquier gráfico
  5. Haga clic en el botón Algo Trading hasta que se convierta en "Flecha Verde".
  6. Inicie cualquier operación, le dará sonido, incluyendo Take Profit/Stop Loss.
  7. Para cambiar el sonido, haga clic con el botón derecho del ratón en Gráfico --> Lista de Expertos --> Haga clic en OrderFilledSound --> Propiedades --> Cambie el sonido según las instrucciones anteriores. (Opcional)

¡Que lo disfrute! Si le resulta útil por favor dar 5 estrellas para beneficiar a más personas. ¡Gracias!


Haklam

Filtro:
245237776
236
245237776 2025.11.19 15:00 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario