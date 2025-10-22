Mavis Trader
- Утилиты
- Lethabo Stephens Maloka
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Сверхлегкий: никаких индикаторов, никаких задержек, никакой ненужной сложности — чистая эффективность выполнения.
⚙️ Как это работает
Установите размер лота и количество сделок в полях панели.
Нажмите «Купить» или «Продать», чтобы мгновенно открыть все позиции.
Редактируйте SL/TP для любой сделки — MAVIS синхронизирует эти уровни со всеми остальными.
Используйте CloseAll, чтобы быстро закрыть все открытые сделки по текущему символу.
🎯 Для кого это
Скальперы: мгновенно открывайте несколько сделок на волатильных рынках.
Грид-трейдеры: поддерживайте последовательный SL/TP во всех стратегиях с несколькими входами.
Ручные трейдеры: управляйте сделками визуально, без загроможденных скриптов и панелей.
Пользователи, осознающие риск: поддерживайте одинаковые уровни защиты во всех сделках.
🔧 Входы
Описание параметра
LotSize Размер торгового лота на позицию
NumTrades Количество позиций, открываемых за клик
PanelX / PanelY Положение панели на графике
buttonWidth / buttonHeight Размеры кнопки
DefaultLot / DefaultTrades Предварительно заполненный ввод по умолчанию
💼 Рекомендации
Тип счета: ECN / Raw Spread для более быстрого исполнения
Рынки: Форекс, золото (XAUUSD), US30, NAS100 и синтетические индексы.
Расстояние стопов: MAVIS автоматически учитывает минимальные уровни стопов брокера.
Минимальный депозит: 200 долларов США (рекомендуется 500 долларов США для индексов)
🧠 Заметки
MAVIS Trader — это панель ручного исполнения и управления — она не осуществляет автоматическую торговлю и не генерирует сигналы.
Синхронизация SL/TP применяется только ко всем открытым позициям по одному и тому же символу.
Перед использованием включите алгоритмическую торговлю на панели инструментов MT5.
✅ Поддержка и обновления
Пожизненные бесплатные обновления и полная поддержка клиентов через сообщения MQL5.
Версия MT4 доступна для кроссплатформенных трейдеров.