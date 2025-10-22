Mavis Trader

⚡ Visión General

MAVIS Trader es un poderoso panel de operaciones de un solo clic diseñado para los operadores que valoran la velocidad, la claridad y el control preciso.
Le permite abrir múltiples posiciones de Compra/Venta al instante, sincronizar automáticamente los niveles SL/TP en todas las operaciones abiertas, y cerrar cada posición en el símbolo con un solo clic.
Perfecto para scalpers, grid traders y cualquiera que necesite una gestión del riesgo consistente y reflejada sin necesidad de edición manual

Características principales

  • Compra/Venta con un solo clic: Abra varias operaciones a la vez con el tamaño de lote y el número de operaciones que elija.

  • Reflejo automático de SL/TP: Cambie el SL/TP en una posición - MAVIS lo aplica instantáneamente a todas las demás para el mismo símbolo.

  • Botón Cerrar Todo: Cierre instantáneamente todas las posiciones abiertas en el símbolo del gráfico actual.

  • A quién va dirigido

    • Scalpers: Abra múltiples operaciones al instante en mercados volátiles.

    • Operadores de Cuadrícula: Mantener SL / TP consistente a través de estrategias multi-entrada.

    • Operadores manuales: Gestione las operaciones visualmente sin scripts ni paneles abarrotados.

    • Usuarios preocupados por el riesgo: Mantenga niveles de protección uniformes en todas las operaciones.

    Panel ajustable en el gráfico: Interfaz limpia, mínima y móvil.

  • A prueba de corredores: Aplica automáticamente la distancia mínima de stop y la precisión de precios.

  • Ultraligero: Sin indicadores, sin retrasos, sin complejidades innecesarias: pura eficacia de ejecución.

⚙️ Cómo funciona

  1. Establezca el tamaño del lote y el número de operaciones en los campos del panel.

  2. Haga clic en Comprar o Vender para abrir todas las posiciones al instante.

  3. Edite SL/TP en cualquier operación - MAVIS sincroniza esos niveles en todas las demás.

  4. Utilice CloseAll para cerrar rápidamente todas las operaciones abiertas para el símbolo actual.

A quién va dirigido

  • Estafadores: Abra múltiples operaciones al instante en mercados volátiles.

  • Operadores de Cuadrícula: Mantenga SL/TP consistentes a través de estrategias multi-entrada.

  • Operadores manuales: Gestione las operaciones visualmente sin scripts ni paneles abarrotados.

  • Usuarios preocupados por el riesgo: Mantenga niveles de protección uniformes en todas las operaciones.


Entradas

Parámetro Descripción
TamañoLote Tamaño del lote de negociación por posición
NumTrades Número de posiciones a abrir por clic
panelX / panelY Posición del panel en el gráfico
buttonWidth / buttonHeight Dimensiones del botón
DefaultLot / DefaultTrades Entrada rellenada por defecto


💼 Recomendaciones

  • Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread para una ejecución más rápida

  • Mercados: Divisas, Oro (XAUUSD), US30, NAS100 e Índices Sintéticos

  • Distancia de Stops: MAVIS respeta automáticamente los niveles mínimos de stop del broker

  • Depósito mínimo: $200 (recomendado $500 para índices)

🧠 Notas

  • MAVIS Trader es un panel de ejecución y gestión manual - no auto-negocia ni genera señales.

  • La sincronización SL/TP se aplica sólo a todas las posiciones abiertas del mismo símbolo.

  • Habilite Algo Trading en su barra de herramientas MT5 antes de utilizarlo.

Soporte y Actualizaciones

  • Actualizaciones gratuitas de por vida y soporte completo al cliente a través de mensajes MQL5.

  • Versión MT4 disponible para traders multiplataforma.


