Mavis Trader MT4

⚡ Обзор

MAVIS Trader — это мощная торговая панель в один клик, предназначенная для трейдеров, которые ценят скорость, ясность и точный контроль.

Он позволяет мгновенно открывать несколько позиций на покупку/продажу, автоматически синхронизировать уровни SL/TP для всех открытых сделок и закрывать каждую позицию по символу одним щелчком мыши.

Идеально подходит для скальперов, сеточных трейдеров и всех, кому необходимо последовательное, зеркальное управление рисками без ручного редактирования.





🧩 Ключевые особенности

Покупка/продажа в один клик: откройте несколько сделок одновременно с выбранным вами размером лота и количеством сделок.





Автоматическое зеркалирование SL/TP: измените SL/TP на одной позиции — MAVIS мгновенно применяет его ко всем остальным для того же символа.





Кнопка «Закрыть все»: мгновенно закрывает каждую открытую позицию на текущем символе графика.





Настраиваемая картографическая панель: чистый, минималистичный и подвижный интерфейс.





Безопасность брокера: автоматически обеспечивает минимальное стоп-дистанция и точность цены.



