Mavis Trader MT4

⚡ Обзор
MAVIS Trader — это мощная торговая панель в один клик, предназначенная для трейдеров, которые ценят скорость, ясность и точный контроль.
Он позволяет мгновенно открывать несколько позиций на покупку/продажу, автоматически синхронизировать уровни SL/TP для всех открытых сделок и закрывать каждую позицию по символу одним щелчком мыши.
Идеально подходит для скальперов, сеточных трейдеров и всех, кому необходимо последовательное, зеркальное управление рисками без ручного редактирования.

🧩 Ключевые особенности
Покупка/продажа в один клик: откройте несколько сделок одновременно с выбранным вами размером лота и количеством сделок.

Автоматическое зеркалирование SL/TP: измените SL/TP на одной позиции — MAVIS мгновенно применяет его ко всем остальным для того же символа.

Кнопка «Закрыть все»: мгновенно закрывает каждую открытую позицию на текущем символе графика.

Настраиваемая картографическая панель: чистый, минималистичный и подвижный интерфейс.

Безопасность брокера: автоматически обеспечивает минимальное стоп-дистанция и точность цены.

Сверхлегкий: никаких индикаторов, никаких задержек, никакой ненужной сложности — чистая эффективность выполнения.


⚙️ Как это работает

Установите размер лота и количество сделок в полях панели.


Нажмите «Купить» или «Продать», чтобы мгновенно открыть все позиции.


Редактируйте SL/TP для любой сделки — MAVIS синхронизирует эти уровни со всеми остальными.


Используйте CloseAll, чтобы быстро закрыть все открытые сделки по текущему символу.


🎯 Для кого это

Скальперы: мгновенно открывайте несколько сделок на волатильных рынках.


Грид-трейдеры: поддерживайте последовательный SL/TP во всех стратегиях с несколькими входами.


Ручные трейдеры: управляйте сделками визуально, без загроможденных скриптов и панелей.


Пользователи, осознающие риск: поддерживайте одинаковые уровни защиты во всех сделках.


🔧 Входы

Описание параметра

LotSize Размер торгового лота на позицию

NumTrades Количество позиций, открываемых за клик

PanelX / PanelY Положение панели на графике

buttonWidth / buttonHeight Размеры кнопки

DefaultLot / DefaultTrades Предварительно заполненные входные данные по умолчанию


💼 Рекомендации

Тип счета: ECN / Raw Spread для более быстрого исполнения


Рынки: Форекс, золото (XAUUSD), US30, NAS100 и синтетические индексы.


Расстояние стопов: MAVIS автоматически учитывает минимальные уровни стопов брокера.


Минимальный депозит: 200 долларов США (рекомендуется 500 долларов США для индексов)


🧠 Заметки

MAVIS Trader — это панель ручного исполнения и управления — она не осуществляет автоматическую торговлю и не генерирует сигналы.


Синхронизация SL/TP применяется только ко всем открытым позициям по одному и тому же символу.


Перед использованием включите алгоритмическую торговлю на панели инструментов MT.


✅ Поддержка и обновления

Пожизненные бесплатные обновления и полная поддержка клиентов через сообщения MQL5.


