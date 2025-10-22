Mavis Trader

⚡ Überblick

MAVIS Trader ist ein leistungsstarkes One-Click-Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Schnelligkeit, Klarheit und präzise Kontrolle legen.
Sie können damit sofort mehrere Kauf-/Verkaufspositionen eröffnen, automatisch SL/TP-Levels für alle offenen Trades synchronisieren und jede Position auf dem Symbol mit einem einzigen Klick schließen.
Perfekt für Scalper, Grid-Trader und alle, die ein konsistentes, gespiegeltes Risikomanagement ohne manuelle Bearbeitung benötigen.

🧩 Hauptmerkmale

  • Kaufen/Verkaufen mit einem Klick: Eröffnen Sie mehrere Trades auf einmal mit der von Ihnen gewählten Lotgröße und Anzahl der Trades.

  • Automatische SL/TP-Spiegelung: Ändern Sie SL/TP auf einer Position - MAVIS wendet es sofort auf alle anderen für dasselbe Symbol an.

  • Schaltfläche "Alle schließen": Schließen Sie sofort alle offenen Positionen für das aktuelle Chart-Symbol.

    Einstellbares On-Chart-Panel: Saubere, minimale und bewegliche Schnittstelle.

  • Broker-sicher: Setzt automatisch Mindeststoppabstände und Preisgenauigkeit durch.

  • Ultra-leichtgewichtig: Keine Indikatoren, keine Verzögerung, keine unnötige Komplexität - reine Ausführungseffizienz.

⚙️ So funktioniert es

  1. Legen Sie die Lotgröße und die Anzahl der Trades in den Feldern des Panels fest.

  2. Klicken Sie auf Kaufen oder Verkaufen, um alle Positionen sofort zu eröffnen.

  3. Bearbeiten Sie SL/TP für einen beliebigen Handel - MAVIS synchronisiert diese Werte mit allen anderen.

  4. Verwenden Sie CloseAll, um alle offenen Trades für das aktuelle Symbol schnell zu schließen.

🎯 Für wen es ist

  • Scalper: Eröffnen Sie in volatilen Märkten sofort mehrere Trades.

  • Grid-Händler: Behalten Sie konsistente SL/TP bei Multi-Entry-Strategien bei.

  • Manuelle Trader: Verwalten Sie Trades visuell, ohne unübersichtliche Skripte oder Panels.

  • Risikobewusste Anwender: Behalten Sie einheitliche Schutzniveaus für alle Trades bei.


🔧 Eingaben

Parameter Beschreibung
LosGröße Handelslosgröße pro Position
NumTrades Anzahl der zu öffnenden Positionen pro Klick
TafelX / TafelY Position des Panels im Diagramm
buttonWidth / buttonHeight Abmessungen der Schaltfläche
VorgabeLot / VorgabeGeschäfte Vorausgefüllte Standard-Eingabe


💼 Empfehlungen

  • Konto-Typ: ECN / Raw Spread für schnellere Ausführung

  • Märkte: Forex, Gold (XAUUSD), US30, NAS100, und synthetische Indizes

  • Stopps Abstand: MAVIS respektiert die Mindeststopps des Brokers automatisch

  • Mindesteinlage: $200 (empfohlen $500 für Indizes)

🧠 Anmerkungen

  • MAVIS Trader ist ein manuelles Ausführungs- und Verwaltungspanel - es handelt nicht automatisch und generiert keine Signale.

  • Die SL/TP-Synchronisierung gilt nur für alle offenen Positionen desselben Symbols.

  • Aktivieren Sie den Algo-Handel in Ihrer MT5-Symbolleiste vor der Verwendung.

✅ Unterstützung & Updates

  • Lebenslange kostenlose Updates und voller Kundensupport über MQL5-Nachrichten.

  • MT4-Version für plattformübergreifende Traderverfügbar.


