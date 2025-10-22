Mavis Trader
- Utilitys
- Lethabo Stephens Maloka
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
⚡ Überblick
MAVIS Trader ist ein leistungsstarkes One-Click-Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Schnelligkeit, Klarheit und präzise Kontrolle legen.
Sie können damit sofort mehrere Kauf-/Verkaufspositionen eröffnen, automatisch SL/TP-Levels für alle offenen Trades synchronisieren und jede Position auf dem Symbol mit einem einzigen Klick schließen.
Perfekt für Scalper, Grid-Trader und alle, die ein konsistentes, gespiegeltes Risikomanagement ohne manuelle Bearbeitung benötigen.
🧩 Hauptmerkmale
-
Kaufen/Verkaufen mit einem Klick: Eröffnen Sie mehrere Trades auf einmal mit der von Ihnen gewählten Lotgröße und Anzahl der Trades.
-
Automatische SL/TP-Spiegelung: Ändern Sie SL/TP auf einer Position - MAVIS wendet es sofort auf alle anderen für dasselbe Symbol an.
-
Schaltfläche "Alle schließen": Schließen Sie sofort alle offenen Positionen für das aktuelle Chart-Symbol.
-
🎯 Für wen ist es?
-
Scalper: Eröffnen Sie in volatilen Märkten sofort mehrere Trades.
-
Grid-Händler: Behalten Sie konsistente SL/TP bei Multi-Entry-Strategien bei.
-
Manuelle Trader: Verwalten Sie Trades visuell, ohne unübersichtliche Skripte oder Panels.
-
Risikobewusste Anwender: Behalten Sie einheitliche Schutzniveaus für alle Trades bei.
Einstellbares On-Chart-Panel: Saubere, minimale und bewegliche Schnittstelle.
-
-
Broker-sicher: Setzt automatisch Mindeststoppabstände und Preisgenauigkeit durch.
-
Ultra-leichtgewichtig: Keine Indikatoren, keine Verzögerung, keine unnötige Komplexität - reine Ausführungseffizienz.
⚙️ So funktioniert es
-
Legen Sie die Lotgröße und die Anzahl der Trades in den Feldern des Panels fest.
-
Klicken Sie auf Kaufen oder Verkaufen, um alle Positionen sofort zu eröffnen.
-
Bearbeiten Sie SL/TP für einen beliebigen Handel - MAVIS synchronisiert diese Werte mit allen anderen.
-
Verwenden Sie CloseAll, um alle offenen Trades für das aktuelle Symbol schnell zu schließen.
🔧 Eingaben
|Parameter
|Beschreibung
|LosGröße
|Handelslosgröße pro Position
|NumTrades
|Anzahl der zu öffnenden Positionen pro Klick
|TafelX / TafelY
|Position des Panels im Diagramm
|buttonWidth / buttonHeight
|Abmessungen der Schaltfläche
|VorgabeLot / VorgabeGeschäfte
|Vorausgefüllte Standard-Eingabe
💼 Empfehlungen
-
Konto-Typ: ECN / Raw Spread für schnellere Ausführung
-
Märkte: Forex, Gold (XAUUSD), US30, NAS100, und synthetische Indizes
-
Stopps Abstand: MAVIS respektiert die Mindeststopps des Brokers automatisch
-
Mindesteinlage: $200 (empfohlen $500 für Indizes)
🧠 Anmerkungen
-
MAVIS Trader ist ein manuelles Ausführungs- und Verwaltungspanel - es handelt nicht automatisch und generiert keine Signale.
-
Die SL/TP-Synchronisierung gilt nur für alle offenen Positionen desselben Symbols.
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel in Ihrer MT5-Symbolleiste vor der Verwendung.
✅ Unterstützung & Updates
-
Lebenslange kostenlose Updates und voller Kundensupport über MQL5-Nachrichten.
-
MT4-Version für plattformübergreifende Traderverfügbar.