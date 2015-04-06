Sunrise Gold Smart ATR Breakout

Sunrise Gold EA — это профессиональный прорывной эксперт, оптимизированный для XAUUSD, GBPUSD и USDJPY.

Он размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на уровнях High и Low предыдущей свечи с использованием динамического стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR. Это обеспечивает адаптивный размер позиции и контроль риска в зависимости от волатильности рынка.

Основные функции

✅ Оптимизирован для XAUUSD, USDJPY и GBPUSD (таймфрейм H1)

✅ Логика прорыва по уровням предыдущего дня

✅ ATR-основанные SL/TP с настраиваемым коэффициентом

✅ Динамическое определение лота на основе процента капитала

✅ Система breakeven и трейлинг-стопа с ATR

✅ Контроль торговых сессий по локальному времени

✅ Чистый интерфейс графика с отображением статуса

✅ Полная совместимость с 4- и 5-значными брокерами

✅ Без мартингейла, грида или усреднения

✅ Без DLL или внешних зависимостей

Рекомендуемые настройки

Символ: XAUUSD, GBPUSD, USDJPY

Таймфрейм: H1

Сигнальный таймфрейм: D1

ATR Таймфрейм: H1

Риск: 2%

Начальный час: 07 (локальное время GMT+7)

Конечный час: 22 (локальное время GMT+7)

Важно

Размещайте EA на графике XAUUSD H1 или GBPUSD H1.

Включите AutoTrading.

Включите систему управления риском.

Убедитесь, что свободная маржа достаточна для отложенных ордеров.

EA автоматически удалит отложенные ордера после окончания торговой сессии.

Минимальный баланс US$100 для высокого риска, рекомендовано от US$1000, либо 100 USD в центовом счёте (10000) для реального тестирования мультипар.