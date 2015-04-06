Sunrise Gold Smart ATR Breakout

Sunrise Gold EA — это профессиональный прорывной эксперт, оптимизированный для XAUUSD, GBPUSD и USDJPY.
Он размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на уровнях High и Low предыдущей свечи с использованием динамического стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR. Это обеспечивает адаптивный размер позиции и контроль риска в зависимости от волатильности рынка.

Основные функции
✅ Оптимизирован для XAUUSD, USDJPY и GBPUSD (таймфрейм H1)
✅ Логика прорыва по уровням предыдущего дня
✅ ATR-основанные SL/TP с настраиваемым коэффициентом
✅ Динамическое определение лота на основе процента капитала
✅ Система breakeven и трейлинг-стопа с ATR
✅ Контроль торговых сессий по локальному времени
✅ Чистый интерфейс графика с отображением статуса
✅ Полная совместимость с 4- и 5-значными брокерами
✅ Без мартингейла, грида или усреднения
✅ Без DLL или внешних зависимостей

Рекомендуемые настройки
Символ: XAUUSD, GBPUSD, USDJPY
Таймфрейм: H1
Сигнальный таймфрейм: D1
ATR Таймфрейм: H1
Риск: 2%
Начальный час: 07 (локальное время GMT+7)
Конечный час: 22 (локальное время GMT+7)

Важно
Размещайте EA на графике XAUUSD H1 или GBPUSD H1.
Включите AutoTrading.
Включите систему управления риском.
Убедитесь, что свободная маржа достаточна для отложенных ордеров.
EA автоматически удалит отложенные ордера после окончания торговой сессии.
Минимальный баланс US$100 для высокого риска, рекомендовано от US$1000, либо 100 USD в центовом счёте (10000) для реального тестирования мультипар.


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Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
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Smart ATR Breakout
Ruspihanto
Эксперты
Smart ATR Breakout MT5 – Fully Automated Trend & Breakout EA Smart ATR Breakout MT5 is a fully automated trading system developed for traders utilizing systematic breakout logic and structured risk management parameters. The system is designed to run on XAUUSD, GBPUSD, and USDJPY, adapting dynamically to market volatility shifts measured by the Average True Range (ATR) indicator. This Expert Advisor is engineered to detect price momentum impulses, placing pending orders at calculated breakout l
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