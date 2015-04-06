Sunrise Gold Smart ATR Breakout

Sunrise Gold EA 是一款为 XAUUSD、GBPUSD 和 USDJPY 优化的专业突破型专家顾问。

它在前一根蜡烛的最高价和最低价处放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，配合基于 ATR 的动态止损与止盈系统。

这确保策略根据市场波动进行自适应仓位配置与风险控制。

主要功能

✅ 针对 XAUUSD、USDJPY 和 GBPUSD 优化 (H1 图表)

✅ 前一天突破逻辑

✅ 基于 ATR 的 SL/TP 机制，可配置比率

✅ 根据资金风险百分比自动调整手数

✅ 布局保本 (Break-even) 和 ATR 跟踪止损

✅ 本地时段控制

✅ 清爽图表界面，实时状态信息显示

✅ 完全兼容 4 和 5 位小数的经纪商

✅ 无马丁格尔、网格、均线策略

✅ 无 DLL 或外部依赖

推荐设置

交易品种：XAUUSD、GBPUSD、USDJPY

时间周期：H1

信号周期：D1

ATR 周期：H1

风险百分比：2%

开始时间：07（本地时间 GMT+7）

结束时间：22（本地时间 GMT+7）

重要须知

请将 EA 放置在 XAUUSD H1 或 GBPUSD H1 图表上。

开启自动交易 (AutoTrading)。

启用风险管理系统。

确保有足够的可用保证金用于挂单。

当交易时段结束时，EA 会自动删除挂单。

高风险建议最低资本 US$100，推荐 US$1000，或用 100 美元的点数账户 (10000) 做多品种测试。