Trendlines with Breaks Alerts LuxAlgo MT4

Представляем Trendlines with Breaks MT4, инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии путем автоматического рисования динамических трендовых линий на максимумах и минимумах. Этот инструмент идеально подходит для forex, акций и криптотрейдеров, стремящихся воспользоваться возможностями прорыва с четкими визуальными сигналами.

Используя продвинутые расчеты на основе пивотов, Trendlines with Breaks MT4 помогает пользователям выявлять потенциальные развороты и продолжения тренда, что позволяет улучшить время входа и снизить количество ложных сигналов. Многие трейдеры сообщают о значительном увеличении своих коэффициентов выигрыша, сосредоточившись на подтвержденных прорывах, а не на спекулятивных движениях.

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Ключевые особенности

Интеграция буфера: Обеспечивает значения индикатора в виде доступных буферов, которые могут быть прочитаны непосредственно Expert Advisor для автоматизированной торговли на основе сигналов.

Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быструю обработку и полную совместимость со Стратегическим Тестером для исторического тестирования.

Всплывающие уведомления: Вызывает всплывающие уведомления MetaTrader при событиях сигналов, так что вы никогда не пропустите установку сделки.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Уведомления по электронной почте: Доставляет уведомления по электронной почте о событиях сигналов для удаленного мониторинга, когда вы находитесь вдали от терминала.

Поддержка нескольких таймфреймов: Совместим со всеми стандартными таймфреймами MetaTrader, от M1 до MN, позволяя использовать гибкие торговые стратегии.

Динамические трендовые линии: Автоматически рисует восходящие (зеленые) и нисходящие (красные) линии, соединяющие пивотные максимумы/минимумы, обеспечивая четкую визуализацию поддержки и сопротивления.

Сигналы прорыва в реальном времени: Обнаруживает пересечения цен с стрелками, указывающими на события прорыва, обеспечивая своевременные уведомления без перерисовки, когда отключена перерисовка.

Настраиваемые параметры: Позволяет трейдерам настраивать параметры, такие как период обнаружения свингов и методы расчета наклона, чтобы соответствовать индивидуальным стилям торговли.

Комплексная визуализация: Предоставляет стрелочные сигналы на графике для немедленного выявления торговых возможностей.

Ощутите мощь Trendlines with Breaks MT4, вашего незаменимого инструмента для стратегий торговли на прорывах в MetaTrader 4.

Вы также можете ознакомиться с версией MT5 этого продукта:

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