Trendlines with Breaks Alerts LuxAlgo MT4

介绍 Trendlines with Breaks MT4，一个旨在通过自动绘制动态趋势线在波动高点和低点来增强您的交易策略的创新指标。这个工具非常适合 forex、股票和加密货币交易者，帮助他们利用突破机会，提供清晰的视觉信号。

通过利用先进的基于枢轴的计算，Trendlines with Breaks MT4 帮助用户识别潜在的趋势反转和延续，从而改善入场时机并减少虚假信号。许多交易者报告说，通过关注确认的突破而非投机性动作，他们的胜率显著提高。

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主要特点

缓冲区集成：将指标值暴露为可由 Expert Advisor 直接读取的可访问缓冲区，以便进行基于信号的自动交易。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的原生 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，以进行历史回测。

弹出警报：在信号事件上触发 MetaTrader 警报弹出窗口，确保您不会错过任何交易设置。

推送通知：实时向您的 MetaTrader 移动应用发送推送通知，以便随时监控。

电子邮件警报：在信号事件上发送电子邮件通知，以便在远离终端时进行远程监控。

多时间框架支持：与所有标准 MetaTrader 时间框架兼容，从 M1 到 MN，允许灵活的交易策略。

动态趋势线：自动绘制连接枢轴高点/低点的上升（绿色）和下降（红色）线，提供清晰的支撑和阻力可视化。

实时突破信号：检测价格交叉，箭头指示突破事件，确保及时警报且在禁用回绘时不会重绘。

可自定义输入：允许交易者调整参数，例如波动检测回溯和斜率计算方法，以适应个人交易风格。

全面可视化：图表上具有箭头信号，以便立即识别交易机会。

体验 Trendlines with Breaks MT4 的强大，它是您在 MetaTrader 4 中进行突破交易策略的必备工具。

您还可以查看此产品的 MT5 版本：

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