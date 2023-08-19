FxBears Super

Добро пожаловать в мир продвинутой торговли с индикатором FxBears Super Trading. Этот инновационный инструмент, разработанный специально для платформы MT4, сочетает в себе мощь волн Эллиотта, зон спроса и предложения и внутренних индикаторов, предоставляя трейдерам высококачественные сигналы для принятия обоснованных торговых решений. Обладая более чем 90% успешным опытом, FxBears Super выводит вашу торговую стратегию на новый уровень точности и прибыльности. Of Corse: не перерисовывать и не перерисовывать.


Анализ волн Эллиотта:
     FxBears Super использует прогнозный потенциал волн Эллиотта, определяя рыночные циклы и тенденции. Анализируя характерные пятиволновые импульсные и трехволновые коррекционные модели, можно с точностью выделить потенциальные поворотные точки и модели продолжения.

Зоны спроса и предложения:
     Признавая важность зон спроса и предложения, FxBears Super определяет критические уровни поддержки и сопротивления на вашем графике. Эти зоны, где меняются настроения рынка, дают ценную информацию о потенциальных разворотах и прорывах цен.

Внутренние индикаторы:
        FxBears Super интегрирует набор внутренних индикаторов для дальнейшего повышения точности:

   **RSI (индекс относительной силы): измеряет условия перекупленности и перепроданности, помогая обнаружить потенциальные развороты тренда.

   **Скользящие средние: определяют краткосрочные и долгосрочные тенденции, а пересечения дают сигналы для потенциальных точек входа и выхода.

   **MACD (схождение и расхождение скользящих средних): выявляет изменения импульса в соответствии с анализом волн Эллиотта для получения более надежных сигналов.

   **Объемный анализ: оценивайте силу ценовых движений, подтверждая сигналы и улучшая процесс принятия решений.

Генерация сигнала:

     FxBears Super ежедневно генерирует более 10 сигналов, предоставляя вам широкие торговые возможности для получения прибыли. Эти сигналы являются результатом тщательного анализа волн Эллиотта, зон спроса и предложения, а также встроенных внутренних индикаторов. Используя целостный подход, индикатор дает вам сигналы, которые имеют проверенную историю успеха.

Степень успеха:

     FxBears Super продемонстрировал выдающийся уровень успеха более 90% и продемонстрировал свою способность последовательно направлять трейдеров к прибыльным сделкам. Этот беспрецедентный уровень точности обусловлен синергическим сочетанием нескольких индикаторов и аналитических методов, гарантирующим получение сигналов с высокой вероятностью успеха.

     FxBears Super мгновенно отправляет вам сигналы на вашу телефонную платформу, где бы вы ни находились, поэтому вам не нужно будет все время сидеть перед компьютером, а также вы сможете с комфортом выполнять свои повседневные задачи и торговать в то же время.

Заключение:

     Суперторговый индикатор FxBears переопределяет ваш торговый опыт, предоставляя точные сигналы, подкрепленные теорией волн Эллиотта, зонами спроса и предложения, а также внутренними индикаторами. Благодаря исключительному успеху и комплексному подходу, FxBears Super предоставляет трейдерам инструменты, необходимые для принятия уверенных и прибыльных торговых решений. Используйте этот передовой индикатор и раскройте потенциал для стабильного успеха в торговле.
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Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN). Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейм
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Dashboard MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус каждого из них. Два варианта оповещения: Один таймфрейм: при появлении сигнала индикатор генерирует оповещение для каждого выбранного таймфрейма по-отдельности Мульти-таймремовый вариант: сигнал должен быть подтвержден на всех выбранных таймфреймах для появления оповещения Для обоих вариантов есть возможность выбора таймфреймов во входных параметрах для генерации алертов. Интерп
THE GRAFF III
Charles Harper
Индикаторы
Торговая система для ручной торговли The [GRAFF] III основана на многочисленных индикаторах MetaTrader (MT4). Собранные вместе, эти индикаторы представляют собой эффективный торговый инструмент. Система включает в себя более 20 различных пользовательских индикаторов, которые были тщательно отобраны и протестированы на длительном историческом периоде. Каждый конкретный индикатор основан на той или иной формуле расчета. Таким образом вся система настроена таким образом, чтобы отсеивать ложные сигн
Trend Signal All Time Frame
I Nyoman Suryasa
Индикаторы
Индикатор отображает силу тренда на всех таймфреймах. Может быть использован на всех символах. Отображается в виде таблицы (слева направо): buy / sell / strong buy / strong sell, сила тренда (в процентах), последняя свеча (в пипсах), тело текущей свечи, оставшееся время, таймфрейм от M1 до MN. Информация в нижней части таблицы (слева направо): суммарное процентное значение тренда, продажа (в процентах), покупка (в процентах).
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Universal Strength Meter PRO не просто измеряет силу. Помимо расчета цены, он располагает 19 встроенными режимами + 9 таймфреймов. С индикатором FFx USM вы сможете определить любой период для любого сочетания таймфреймов. Например, вы можете установить панель для последних 10 свечей для M15-H1-H4… Настройки очень гибкие! Индикатор прост в работе... Он выдает информацию по силе и слабости валют, позволяя вам находить наиболее подходящие пары для торговли. Пример: Если EUR сильна, а USD слаба,
RSI Divergence Alert Simple
Arkady Segal
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Индикаторы
Простейший индикатор, информирующий пользователя о дивергенции RSI сообщениями на смартфон и электронную почту. Параметры: RSIPeriod - число баров для вычисления RSI RSI70 - уровень перекупленности RSI RSI30 - уровень перепроданности RSI Push - посылать (true) или не посылать (false) уведомление на смартфон EMail - посылать (true) или не посылать (false) уведомление на электронную почту Sound - проигрывать (true) или не проигрывать (false) звуковой файл SoundFile - имя звукового файл Для настро
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Индикаторы
Pan PrizMA CD Phase аналог индикатора из МetaТrader 5 , является опцией построенной на базе индикатора Pan PrizMA . Подробнее . Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение фазы - параметра состояния волны (близко по смыслу тригонометрической фазе или углу поворота радиус-вектора в тригонометрической плоскости) по
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
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Индикаторы
Green Wall Arrows достигает большого количества TP, изменяя идею о неиспользовании SL как чего-то плохого. Вместо этого применяется небольшой TP, большой размер свободных средств и терпение. Для торговли при помощи этого индикатора на Форекс используйте микор-TP и большой размер свободных средств. Возможно его применение и на бинарных опционах. Эта стратегия предназначена для торговли в ручном режиме. Этот индикатор работает на открытии бара, стрелки будут удаляться, если цена пойдет против них.
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FxBears Powers
Rachid Lafhil
3 (2)
Индикаторы
FxBears Powers работает со всеми валютными парами, металлами, товарами, фьючерсами, индексами, энергоносителями, криптовалютой и всем ... и на всех таймфреймах от M1 до MN. Он основан на спросе и предложении и некоторых внутренних индикаторах, он дает вам очень сильную точку входа с нулевым проскальзыванием большую часть времени, вы можете проверить это в тесте. Он мгновенно отправляет вам сигналы на платформу вашего телефона, где бы вы ни находились, он содержит название пары, время, таймфре
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