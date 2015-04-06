FVG Sniper
- Эксперты
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Thushara DissanayakeЯ всегда любил изучать новые торговые стратегии, тестировать их с помощью индикаторов и автоматизировать с помощью советников (EA). Добро пожаловать в мой мир торговых роботов, индикаторов и инструментов для Форекс, специально разработанных для платформы MetaTrader.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Советник FVG Sniper — это полностью автоматизированное торговое решение, разработанное для извлечения выгоды из разрывов справедливой стоимости (FVG) , концепции, широко используемой трейдерами ценовых действий и умных денег. Этот экспертный советник выявляет и торгует ценовой неэффективностью, отслеживая разрывы на рынке и совершая сделки на основе настраиваемых процентов заполнения разрывов, стоп-ордеров и параметров управления рисками. Используя стратегии FVG, он предлагает системный подход к торговле, предоставляя трейдерам полный контроль над управлением позициями, стоп-лоссом, тейк-профитом и условиями фильтрации сделок.
Этот советник подходит для трейдеров, следующих стратегиям на основе разрыва справедливой стоимости, обеспечивая полную автоматизацию торговых решений, а также включение дополнительных рыночных фильтров для улучшенного выбора торговли. Пересечение скользящих средних, фильтр Candle Power и настраиваемые функции управления рисками позволяют трейдерам совершенствовать свой подход к рыночным условиям, обеспечивая более адаптивную торговую систему.
Трейдеры имеют возможность гибко определять типы своих ордеров, размеры лотов и правила исполнения сделок, сохраняя при этом контроль над ограниченными по времени торговыми сессиями и параметрами управления ордерами. Советник включает опции для защиты прибыли, механизмы трейлинг-стопа и настраиваемые оповещения, обеспечивая оптимальный баланс между автоматизацией и контролем. Будь то торговля прорывами, разворотами или продолжениями в зонах FVG, этот экспертный советник позволяет трейдерам выполнять свои стратегии с точностью.
Основные характеристики включают в себя:
- Обнаружение разрывов справедливой стоимости в режиме реального времени — автоматически сканирует и идентифицирует разрывы справедливой стоимости по мере их появления на графике.
- Настраиваемый процент заполнения разрыва — определите, какая часть разрыва должна быть заполнена перед открытием сделки.
- Несколько типов ордеров — поддерживает как рыночные, так и стоп-ордера для соответствия различным стилям торговли.
- Расширенное управление рисками — включает в себя настройку максимального процента риска, управления лотами, стоп-лосса и тейк-профита.
- Трейлинг-стоп и защита прибыли — обеспечивает динамическое движение стопов и методы сохранения капитала.
- Фильтр пересечения скользящих средних – повышает качество торговли за счет фильтрации сигналов на основе условий пересечения скользящих средних.
- Фильтр мощности свечи — позволяет совершать сделки только в том случае, если сила бычьей или медвежьей свечи достигает предопределенного порогового значения.
- Ограничения торговли по времени — установите определенное время начала и окончания для совершения сделок в рамках предпочтительных рыночных сессий.
- Фильтр ограничения спреда – Контролируйте исполнение сделок, включив ограничение спреда, гарантируя, что сделки будут размещаться только тогда, когда рыночный спред находится в пределах определенного диапазона. Это помогает предотвратить входы в условиях нестабильных или высоких спредов.
- Целевой показатель дневной прибыли — включение или отключение лимита дневной прибыли, что позволяет трейдерам автоматически прекращать торговлю после достижения установленного целевого показателя прибыли, способствуя дисциплинированному управлению рисками.
- Динамическое управление ордерами — ограничьте количество стоп-ордеров на покупку и продажу на свечу и эффективно управляйте удалением сделок.
- Комплексная система оповещений — получайте уведомления на мобильный телефон, электронную почту и всплывающие окна о торговой активности и сигнальных оповещениях.
Параметры
- Параметры разрыва — определение критериев обнаружения разрыва справедливой стоимости (FVG), включая процент заполнения разрыва, минимальную длину разрыва и настройки визуализации.
- Параметры торговли — настройте размер лота, стоп-лосс, тейк-профит, проскальзывание и управление рисками для контроля исполнения сделок и рисков.
- Расширенные торговые фильтры — управляйте исполнением ордеров с помощью фильтров для торговли по времени, управления стоп-ордерами и ограничений торговли на свечу.
- Фильтры скользящих средних. Используйте пересечения скользящих средних для проверки торговых сигналов и улучшения фильтрации на основе тренда.
- Фильтры силы свечей — фильтруйте сделки на основе силы бычьих или медвежьих свечей, гарантируя, что сделки будут соответствовать доминирующей рыночной динамике.
- Фильтры оповещений — активируйте или отключите всплывающие окна, оповещения на мобильный телефон и электронную почту для получения уведомлений о торговле в режиме реального времени.
- Основные графические параметры - Настройте внешний вид и цвета.