Советник FVG Sniper — это полностью автоматизированное торговое решение, разработанное для извлечения выгоды из разрывов справедливой стоимости (FVG) , концепции, широко используемой трейдерами ценовых действий и умных денег. Этот экспертный советник выявляет и торгует ценовой неэффективностью, отслеживая разрывы на рынке и совершая сделки на основе настраиваемых процентов заполнения разрывов, стоп-ордеров и параметров управления рисками. Используя стратегии FVG, он предлагает системный подход к торговле, предоставляя трейдерам полный контроль над управлением позициями, стоп-лоссом, тейк-профитом и условиями фильтрации сделок.





Этот советник подходит для трейдеров, следующих стратегиям на основе разрыва справедливой стоимости, обеспечивая полную автоматизацию торговых решений, а также включение дополнительных рыночных фильтров для улучшенного выбора торговли. Пересечение скользящих средних, фильтр Candle Power и настраиваемые функции управления рисками позволяют трейдерам совершенствовать свой подход к рыночным условиям, обеспечивая более адаптивную торговую систему.





Трейдеры имеют возможность гибко определять типы своих ордеров, размеры лотов и правила исполнения сделок, сохраняя при этом контроль над ограниченными по времени торговыми сессиями и параметрами управления ордерами. Советник включает опции для защиты прибыли, механизмы трейлинг-стопа и настраиваемые оповещения, обеспечивая оптимальный баланс между автоматизацией и контролем. Будь то торговля прорывами, разворотами или продолжениями в зонах FVG, этот экспертный советник позволяет трейдерам выполнять свои стратегии с точностью.









Основные характеристики включают в себя:

Обнаружение разрывов справедливой стоимости в режиме реального времени — автоматически сканирует и идентифицирует разрывы справедливой стоимости по мере их появления на графике.

автоматически сканирует и идентифицирует разрывы справедливой стоимости по мере их появления на графике. Настраиваемый процент заполнения разрыва — определите, какая часть разрыва должна быть заполнена перед открытием сделки.

определите, какая часть разрыва должна быть заполнена перед открытием сделки. Несколько типов ордеров — поддерживает как рыночные, так и стоп-ордера для соответствия различным стилям торговли.

поддерживает как рыночные, так и стоп-ордера для соответствия различным стилям торговли. Расширенное управление рисками — включает в себя настройку максимального процента риска, управления лотами, стоп-лосса и тейк-профита.

включает в себя настройку максимального процента риска, управления лотами, стоп-лосса и тейк-профита. Трейлинг-стоп и защита прибыли — обеспечивает динамическое движение стопов и методы сохранения капитала.

обеспечивает динамическое движение стопов и методы сохранения капитала. Фильтр пересечения скользящих средних – повышает качество торговли за счет фильтрации сигналов на основе условий пересечения скользящих средних.

повышает качество торговли за счет фильтрации сигналов на основе условий пересечения скользящих средних. Фильтр мощности свечи — позволяет совершать сделки только в том случае, если сила бычьей или медвежьей свечи достигает предопределенного порогового значения.

позволяет совершать сделки только в том случае, если сила бычьей или медвежьей свечи достигает предопределенного порогового значения. Ограничения торговли по времени — установите определенное время начала и окончания для совершения сделок в рамках предпочтительных рыночных сессий.

установите определенное время начала и окончания для совершения сделок в рамках предпочтительных рыночных сессий. Фильтр ограничения спреда – Контролируйте исполнение сделок, включив ограничение спреда, гарантируя, что сделки будут размещаться только тогда, когда рыночный спред находится в пределах определенного диапазона. Это помогает предотвратить входы в условиях нестабильных или высоких спредов.

Контролируйте исполнение сделок, включив ограничение спреда, гарантируя, что сделки будут размещаться только тогда, когда рыночный спред находится в пределах определенного диапазона. Это помогает предотвратить входы в условиях нестабильных или высоких спредов. Целевой показатель дневной прибыли — включение или отключение лимита дневной прибыли, что позволяет трейдерам автоматически прекращать торговлю после достижения установленного целевого показателя прибыли, способствуя дисциплинированному управлению рисками.

включение или отключение лимита дневной прибыли, что позволяет трейдерам автоматически прекращать торговлю после достижения установленного целевого показателя прибыли, способствуя дисциплинированному управлению рисками. Динамическое управление ордерами — ограничьте количество стоп-ордеров на покупку и продажу на свечу и эффективно управляйте удалением сделок.

ограничьте количество стоп-ордеров на покупку и продажу на свечу и эффективно управляйте удалением сделок. Комплексная система оповещений — получайте уведомления на мобильный телефон, электронную почту и всплывающие окна о торговой активности и сигнальных оповещениях.



Параметры Параметры разрыва — определение критериев обнаружения разрыва справедливой стоимости (FVG), включая процент заполнения разрыва, минимальную длину разрыва и настройки визуализации.

определение критериев обнаружения разрыва справедливой стоимости (FVG), включая процент заполнения разрыва, минимальную длину разрыва и настройки визуализации. Параметры торговли — настройте размер лота, стоп-лосс, тейк-профит, проскальзывание и управление рисками для контроля исполнения сделок и рисков.

настройте размер лота, стоп-лосс, тейк-профит, проскальзывание и управление рисками для контроля исполнения сделок и рисков. Расширенные торговые фильтры — управляйте исполнением ордеров с помощью фильтров для торговли по времени, управления стоп-ордерами и ограничений торговли на свечу.

управляйте исполнением ордеров с помощью фильтров для торговли по времени, управления стоп-ордерами и ограничений торговли на свечу. Фильтры скользящих средних. Используйте пересечения скользящих средних для проверки торговых сигналов и улучшения фильтрации на основе тренда.

Используйте пересечения скользящих средних для проверки торговых сигналов и улучшения фильтрации на основе тренда. Фильтры силы свечей — фильтруйте сделки на основе силы бычьих или медвежьих свечей, гарантируя, что сделки будут соответствовать доминирующей рыночной динамике.

фильтруйте сделки на основе силы бычьих или медвежьих свечей, гарантируя, что сделки будут соответствовать доминирующей рыночной динамике. Фильтры оповещений — активируйте или отключите всплывающие окна, оповещения на мобильный телефон и электронную почту для получения уведомлений о торговле в режиме реального времени.

активируйте или отключите всплывающие окна, оповещения на мобильный телефон и электронную почту для получения уведомлений о торговле в режиме реального времени. Основные графические параметры - Настройте внешний вид и цвета.



Советник FVG Sniper — идеальный инструмент для трейдеров, желающих полностью автоматизировать свои стратегии на основе Fair Value Gap, сохраняя при этом гибкость в управлении рисками и фильтрации торговли. Объединяя точное исполнение сделок, настраиваемые рыночные фильтры и надежное управление ордерами, этот экспертный советник обеспечивает структурированный подход к эффективной торговле настройками FVG. Советник FVG Sniper — идеальный инструмент для трейдеров, желающих полностью автоматизировать свои стратегии на основе Fair Value Gap, сохраняя при этом гибкость в управлении рисками и фильтрации торговли. Объединяя точное исполнение сделок, настраиваемые рыночные фильтры и надежное управление ордерами, этот экспертный советник обеспечивает структурированный подход к эффективной торговле настройками FVG.



