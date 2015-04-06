FVG Sniper EA是一种全自动交易解决方案，旨在利用公允价值缺口 (FVG) ，这是价格行为和精明货币交易者广泛使用的概念。该专家顾问通过监控市场缺口并根据可定制的缺口填补百分比、止损单和风险管理参数执行交易来识别和交易价格低效。通过利用 FVG 策略，它提供了一种系统化的交易方法，同时允许交易者完全控制头寸管理、止损、获利和交易过滤条件。





此 EA 适合遵循基于公允价值差距策略的交易者，可实现交易决策的完全自动化，同时结合额外的市场过滤器以增强交易选择。移动平均线交叉、烛光强度过滤器和可自定义的风险管理功能使交易者能够改进其市场条件方法，从而确保交易系统更具适应性。





交易者可以灵活地定义他们的订单类型、手数大小和交易执行规则，同时保持对时间限制交易时段和订单管理参数的控制。EA 包括利润保护、追踪止损机制和自定义警报选项，在自动化和控制之间实现最佳平衡。无论是交易突破、逆转还是 FVG 区域内的延续，这款专家顾问都允许交易者精确执行他们的策略。









主要功能包括：

实时公允价值差距检测—— 自动扫描并识别图表上出现的公允价值差距。

自动扫描并识别图表上出现的公允价值差距。 可定制的缺口填补百分比—— 定义在触发交易之前必须填补多少缺口。

定义在触发交易之前必须填补多少缺口。 多种订单类型—— 支持市价单和止损单，以适应不同的交易风格。

支持市价单和止损单，以适应不同的交易风格。 高级风险管理—— 包括最大风险百分比、手数管理、止损和获利定制。

包括最大风险百分比、手数管理、止损和获利定制。 追踪止损和利润保护—— 启用动态止损移动和资本保全技术。

启用动态止损移动和资本保全技术。 移动平均线交叉滤波器—— 通过根据 MA 交叉条件过滤信号来提高交易质量。

通过根据 MA 交叉条件过滤信号来提高交易质量。 蜡烛强度过滤器—— 仅当看涨或看跌蜡烛强度达到预定义阈值时才允许交易。

仅当看涨或看跌蜡烛强度达到预定义阈值时才允许交易。 基于时间的交易限制—— 设置特定的开始和结束时间，以在首选市场时段内执行交易。

设置特定的开始和结束时间，以在首选市场时段内执行交易。 价差限制过滤器 – 通过启用价差限制来控制交易执行，确保仅在市场价差在规定范围内时进行交易。这有助于防止在波动或高价差条件下入场。

通过启用价差限制来控制交易执行，确保仅在市场价差在规定范围内时进行交易。这有助于防止在波动或高价差条件下入场。 每日利润目标—— 启用或禁用每日利润限制，允许交易者在达到设定的利润目标后自动停止交易，促进严格的风险管理。

启用或禁用每日利润限制，允许交易者在达到设定的利润目标后自动停止交易，促进严格的风险管理。 动态订单管理—— 限制每根蜡烛的买入和卖出止损订单数量，并有效管理交易删除。

限制每根蜡烛的买入和卖出止损订单数量，并有效管理交易删除。 综合警报系统——接收交易活动和信号警报的移动、电子邮件和弹出通知。



参数 差距参数—— 定义公允价值差距 (FVG) 检测标准，包括差距填补百分比、最小差距长度和可视化设置。

定义公允价值差距 (FVG) 检测标准，包括差距填补百分比、最小差距长度和可视化设置。 交易参数—— 配置手数、止损、获利、滑点和风险管理，以控制交易执行和风险敞口。

配置手数、止损、获利、滑点和风险管理，以控制交易执行和风险敞口。 高级交易过滤器—— 使用基于时间的交易、停止订单管理和每根蜡烛的交易限制过滤器来管理订单执行。

使用基于时间的交易、停止订单管理和每根蜡烛的交易限制过滤器来管理订单执行。 移动平均线过滤器—— 使用移动平均线交叉来验证交易信号并增强基于趋势的过滤。

使用移动平均线交叉来验证交易信号并增强基于趋势的过滤。 烛台强度过滤器—— 根据看涨或看跌烛台强度过滤交易，确保交易与主导市场势头保持一致。

根据看涨或看跌烛台强度过滤交易，确保交易与主导市场势头保持一致。 警报过滤器—— 激活或禁用弹出窗口、移动和电子邮件警报，以获取实时交易通知。

激活或禁用弹出窗口、移动和电子邮件警报，以获取实时交易通知。 主要图形参数 - 自定义视觉外观和颜色。



FVG Sniper EA 是交易者的理想工具，他们希望完全自动化基于公允价值差距的策略，同时保持风险管理和交易过滤的灵活性。通过结合精确的交易执行、可定制的市场过滤器和强大的订单管理，该专家顾问提供了一种结构化的方法来有效地交易 FVG 设置。 FVG Sniper EA 是交易者的理想工具，他们希望完全自动化基于公允价值差距的策略，同时保持风险管理和交易过滤的灵活性。通过结合精确的交易执行、可定制的市场过滤器和强大的订单管理，该专家顾问提供了一种结构化的方法来有效地交易 FVG 设置。



