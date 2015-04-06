FVG Sniper

  • 专家
  • Thushara Dissanayake
    Thushara Dissanayake

    Thushara Dissanayake

    4.1 (70)
    我一直热衷于探索新的交易策略，用指标进行测试，并用智能交易系统（EA）实现自动化。欢迎来到我的外汇交易机器人、指标和交易工具的世界，所有产品均专为MetaTrader平台打造。
    我拥有超过8年的编程和外汇交易经验，开发了90多款产品，迄今为止销量已超过1000台。我对自动化的热情驱使我创造能够捕捉真实交易知识的工具，旨在帮助交易者更轻松、更快速地做出决策。
    我为各类交易者提供广泛的交易解决方案，从迈出第一步的初学者到寻求精准工具的经验丰富的专业人士，都能找到适合自己的方案。我发布的每一款产品都经过严格的质量和性能测试，确保您能够使用到当今市场上最可靠、最具创新性的工具。
    101 产品 31 主题 79 评论
  • 版本: 1.0
  • 激活: 5
FVG Sniper EA是一种全自动交易解决方案，旨在利用公允价值缺口 (FVG) ，这是价格行为和精明货币交易者广泛使用的概念。该专家顾问通过监控市场缺口并根据可定制的缺口填补百分比、止损单和风险管理参数执行交易来识别和交易价格低效。通过利用 FVG 策略，它提供了一种系统化的交易方法，同时允许交易者完全控制头寸管理、止损、获利和交易过滤条件。

此 EA 适合遵循基于公允价值差距策略的交易者，可实现交易决策的完全自动化，同时结合额外的市场过滤器以增强交易选择。移动平均线交叉、烛光强度过滤器和可自定义的风险管理功能使交易者能够改进其市场条件方法，从而确保交易系统更具适应性。

交易者可以灵活地定义他们的订单类型、手数大小和交易执行规则，同时保持对时间限制交易时段和订单管理参数的控制。EA 包括利润保护、追踪止损机制和自定义警报选项，在自动化和控制之间实现最佳平衡。无论是交易突破、逆转还是 FVG 区域内的延续，这款专家顾问都允许交易者精确执行他们的策略。


主要功能包括：

  • 实时公允价值差距检测——自动扫描并识别图表上出现的公允价值差距。
  • 可定制的缺口填补百分比——定义在触发交易之前必须填补多少缺口。
  • 多种订单类型——支持市价单和止损单，以适应不同的交易风格。
  • 高级风险管理——包括最大风险百分比、手数管理、止损和获利定制。
  • 追踪止损和利润保护——启用动态止损移动和资本保全技术。
  • 移动平均线交叉滤波器——通过根据 MA 交叉条件过滤信号来提高交易质量。
  • 蜡烛强度过滤器——仅当看涨或看跌蜡烛强度达到预定义阈值时才允许交易。
  • 基于时间的交易限制——设置特定的开始和结束时间，以在首选市场时段内执行交易。
  • 价差限制过滤器 –通过启用价差限制来控制交易执行，确保仅在市场价差在规定范围内时进行交易。这有助于防止在波动或高价差条件下入场。
  • 每日利润目标——启用或禁用每日利润限制，允许交易者在达到设定的利润目标后自动停止交易，促进严格的风险管理。
  • 动态订单管理——限制每根蜡烛的买入和卖出止损订单数量，并有效管理交易删除。
  • 综合警报系统——接收交易活动和信号警报的移动、电子邮件和弹出通知。


参数

  • 差距参数——定义公允价值差距 (FVG) 检测标准，包括差距填补百分比、最小差距长度和可视化设置。
  • 交易参数——配置手数、止损、获利、滑点和风险管理，以控制交易执行和风险敞口。
  • 高级交易过滤器——使用基于时间的交易、停止订单管理和每根蜡烛的交易限制过滤器来管理订单执行。
  • 移动平均线过滤器——使用移动平均线交叉来验证交易信号并增强基于趋势的过滤。
  • 烛台强度过滤器——根据看涨或看跌烛台强度过滤交易，确保交易与主导市场势头保持一致。
  • 警报过滤器——激活或禁用弹出窗口、移动和电子邮件警报，以获取实时交易通知。
  • 主要图形参数-  自定义视觉外观和颜色。

FVG Sniper EA 是交易者的理想工具，他们希望完全自动化基于公允价值差距的策略，同时保持风险管理和交易过滤的灵活性。通过结合精确的交易执行、可定制的市场过滤器和强大的订单管理，该专家顾问提供了一种结构化的方法来有效地交易 FVG 设置。


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4.61 (23)
专家
推出促銷活動！ 僅剩幾本，449 美元！ 下一個價格： 599$ 最終售價：999$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro 加入了黃金交易 EA 俱樂部，但有一個很大的區別：這是一種真正的交易策略。 “真實交易策略”是什麼意思？ 您可能已經註意到，市場上幾乎所有黃金 EA 都是簡單的網格/鞅系統，當市場與初始倉位相反時，該系統會添加交易。  它們通常偽裝成“神經網絡/人工智能/機器學習”，但如果您對外彙和 EA 有一點經驗，您可以輕鬆地將
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
专家
推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
专家
MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
专家
Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
专家
Mirror EA 是一款基于 SmaSRS196 指标的自动交易系统。该指标结合了简单移动平均线 (SMA) 和相对强弱指数 (RSI)，并采用 96 周期优化框架。该 EA 持续分析市场状况，通过 SMA 确认趋势方向，同时利用 RSI 检测动能强度和潜在的超买/超卖情况，从而识别高概率交易机会。当指标变为红色时，EA 会在移动平均线下方卖出；当指标变为绿色时，EA 会在移动平均线上方买入。 该策略旨在通过要求趋势和动能一致才能建仓，从而减少虚假信号。其可配置参数允许针对不同的金融工具和时间框架进行优化，同时保持执行的一致性。该 EA 适用于任何货币对和任何时间框架，但在 M15 时间框架下，例如 XAUUSD 等强趋势工具上表现尤为出色。这是一款马丁格尔/网格策略 EA。 即時結果可在此處查看。 購買後立即聯絡我，即可獲得個人獎勵！您可以免費獲得我們的強力支撐和趨勢掃描器指標， 請私訊我 ！ 設定和手冊在此處 請注意，我不在 Telegram 上出售我的 EA 或特殊套件，它們僅適用於 MQL5，我的套件檔案僅在我的部落格上提供。請小心詐騙者，不要從其他人那裡購買任何套件！
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
专家
Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
专家
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
专家
AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
专家
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
专家
Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
专家
BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
专家
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No grid and no martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (startin
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
专家
EA Gold Stuff是专为黄金交易设计的专家顾问。 该工作基于使用Gold Stuff指标打开订单，因此顾问根据"趋势跟随"策略工作，这意味着跟随趋势。 重要！ 购买后立即与我联系，以获得说明和奖金！ 您可以免费收到我们的强力支持和趋势扫描指标的副本，请私信。大部头书！ 实时结果可以在这里查看 参数 打开新系列-打开/关闭新系列订单的开始。 起始地段-起始地段。 交易买入-允许Ea交易买入。 交易卖出-允许智能交易系统卖出。 使用对冲-当功能启用时，顾问将交易买入和卖出方向，当功能禁用时，顾问将只交易一个方向。 使用货币Manadgement-开/关使用自动手数计算。 自动旋转 每0.01手的可用保证金-每0.01手单位开仓的可用保证金金额。 Lot miltiplier-以下订单的手数乘法系数。 TP-止盈，以点为单位。 SL-止损，以点为单位从第一个订单。 跟踪开始-跟踪止损的激活。 Trail Step-追踪止损激活时与价格的距离。 DD减少算法是一种减少回撤的算法，其中具有利润的最后一个订单被关闭，系列的第一个订单处于亏损状态。 DD缩减算法的编号顺序-
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
专家
更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
专家
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
专家
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
作者的更多信息
ImpulseMap MT5
Thushara Dissanayake
指标
脉冲映射   是一个     MT4 和 MT5 的市场结构指标   自动识别和映射     Higher Highs (HH   )     更高低点（HL）   ，     较低的高点（LH）   ，     更低的低点（LL）   ，     结构断裂（BOS   ）     性格变化（CHOCH） 和   流动性扫荡   旨在帮助交易者更清晰地理解趋势发展、延续和潜在反转。专为……而设计   价格 走势   智能理财理念（SMC   ）     信息通信技术 ，以及   市场结构   对于交易者而言，该指标无需手动进行波动分析，即可将原始价格走势转化为有序的结构图。内置   多时间框架结构面板   展示跨多个时间框架的趋势方向和走向，同时提供教育性工具提示，直接在图表上解释每个市场结构事件。适用于   外汇 ，     黄金（XAUUSD   ）     指数 ，     加密 货币     ImpulseMap支持 股票 和其他差价合约市场。     黄牛党 ，     日内交易 者   波段交易者 ，以及   持仓交易者   他们依靠客观的市场结构、趋势分析和价格行为，而不
Entry Point Dashboard Ultimate MT5
Thushara Dissanayake
指标
Entry Point Dashboard Ultimate 是一款 适用于 MT4 和 MT5 的多时间框架交易仪表盘指标， 旨在通过将多种交易工具整合到一个可视化仪表盘中，简化 技术分析 、 市场趋势分析 和 入场点识别 。该指标分析选定时间框架内的 移动平均线 、   CCI   、   RSI   、 随机指标 、动量数据和成交量，从而提供当前市场状况的结构化概览。它专为 外汇交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者 、 超短线 交易者、 日内交易者 、 波段交易者 和 系统化交易者 而设计，有助于将复杂的图表信息整理成清晰的仪表盘视图。通过扫描多个交易品种和时间框架，该指标为交易者提供便捷的 市场分析工具 、 趋势检测工具 和 信号确认仪表盘， 无需手动查看多个图表和指标。 核心功能 该指标将几种常用的技术分析方法整合到一个可自定义的仪表盘中。交易者无需打开多个指标窗口，即可通过单一界面监控不同的市场因素。 该仪表盘最多可分析三个选定的时间段，并对每个时间段进行独立评估。每个时间段都会根据不同技术指标之间的关系获得一个方向性偏差，然后使用可自定义的 加权投
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.56 (9)
指标
Candle Power Pro 是一款 成交量分析指标， 旨在 直接从图表 分析 实际成交量 、 多空压力 、 买卖双方失衡 以及 价格成交量关系 。该指标通过显示 多空成交量百分比 、成交量主导地位、背离情况和趋势确认信号，将蜡烛图成交量活动转化为可视化的市场分析系统。Candle Power Pro 专为 外汇 交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者、 超 短线交易者 、 日内交易者 、 波段交易者 以及采用 价格行为 、   SMC 和成交量交易策略的交易者而设计，提供了一套完整的市场强度和参与者活动分析工作流程。凭借内置的 多品种扫描器 、 单品种仪表盘 、多种技术分析工具和可自定义的警报，交易者可以通过一个界面监控成交量状况、市场动能和潜在的价格波动区域。 核心功能 Candle Power Pro 分析实时成交量数据，并评估价格走势与成交量活动之间的关系。该指标不仅关注蜡烛图的方向，还会研究买盘或卖盘压力是否支撑当前的蜡烛图走势。 该指标计算多头和空头交易活动的百分比平衡，并通过可视化仪表板和图表工具显示结果。 主要分析内容包括： 买卖双方失衡分析
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
指标
SMC 时段指标 是一种精确工具，专为依赖 ICT 概念、流动性搜寻 和 基于时段的策略 的 智能货币交易者 而设计。它使用机构级交易者使用的最成熟和最流行的概念，无缝地绘制出关键的基于时段的交易区域。这种一体化时段指标将最有效和高概率的区间策略叠加到您的图表上，包括：   ICT 亚洲区间、伦敦突破、纽约区间、ICT 伦敦开盘杀戮区、ICT 纽约开盘杀戮区、开盘区间突破 (ORB)   （涵盖 伦敦、纽约、东京 ）和强大的 午夜开盘区间 。它还突出显示 主要的外汇交易时段， 包括 悉尼、东京、伦敦 和 纽约 。每个区间都使用 TimeBox 方法以最高精度绘制， 有助于识别关键的 FVG（公允价值差距）、区间扫描、时段高点/低点 和潜在的 做市商操纵区域 。该指标专为严肃的 SMC 交易者设计，高度可定制，以与任何经纪商的服务器时间保持一致，从而能够在任何图表或时间范围内精确执行。 ICT 亚洲区间策略：   ICT 亚洲区间 策略是智能货币和 ICT 框架下的基础策略。它识别 格林威治标准时间 23:00 至 04:00 之间的累积和盘整区域，这些区域通常会设置流动性陷阱，并使交
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
指标
ICT纽约开盘杀戮区指标 专为在 外汇市场 遵循 智能货币概念 (SMC)   、   ICT交易模型 和 基于流动性策略的 交易者而设计。该工具标记 纽约开盘杀戮区 ，涵盖格林威治标准时间 (GMT) 11:00 至 14:00   ，这是一个机构交易量通常引发重大波动的关键时段。该指标突出显示了 交易时段波动范围 、 做市商波动范围 、 流动性波动 、   FVG区域（公允价值缺口） 和 突破机会 ，从而提供高影响时段 价格走势 的完整视图。 该指标使用 时间框 绘制 纽约交易时段波动范围 ，并绘制交易时段的 最高点和最低点 ，帮助识别潜在的 流动性追逐 、 区间震荡 和 做市商陷阱 。FVG 检测功能 可显示激进走势留下的缺口，从而洞察潜在的 回撤区域 和 延续区域 。显示 缺口填补百分比， 以便更好地分析 订单区块行为 、 不平衡填补 和 基于交易量的位移 。 此工具非常适合： 交易员在 纽约开盘 期间 运用 ICT 杀伤区 来捕捉高概率设置 。 精明的资金交易者希望围绕 流动性突袭 、 区间扫描 和 突破设置 建立入场点 。 日内交易者和波段交易者分析 宏观时间框架偏差 并
Donchian Time Sync Analyzer MT5
Thushara Dissanayake
指标
Donchian 时间同步分析器 为经典的 Donchian 通道分析带来了强大的 多时间 框架维度，使交易者能够同时监控五个不同图表周期的 趋势强度 和潜在 反转信号 。这款先进的指标能够计算您所选时间框架内的最高点和最低点，生成 清晰的视觉信号 ，帮助您识别跨多个时间范围的趋势方向的收敛。通过提供从分钟到小时的协同分析，它比单一时间框架工具提供更深入的市场洞察，帮助交易者 确认重大突破 ，并通过时间框架确认 避免错误信号 。 核心功能 这款先进的工具同时在多个时间范围内应用久经考验的 唐奇安通道策略 ，绘制同步信号，揭示短期价格走势是否与长期趋势一致。当价格突破您所选时间范围内的关键支撑位或阻力位时，系统会在单独的指标窗口中生成彩色箭头，从而以强大的视觉方式呈现市场动量。这种多时间范围方法通过汇聚不同时间视角的信号，更好地确认 趋势的起始点、延续点 和 潜在衰竭点 。 主要特点 多时间框架分析：     同时监控最多五个不同的时间范围（M1 至 MN），以获得全面的趋势视角 可定制的时间范围选择：     选择您喜欢的时间范围组合以匹配您的交易风格 视觉信号融合：     清晰
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
指标
纽约区间指标 是一款基于交易时段的分析工具，专为运用 ICT（内部交易者） 概念、智能货币交易 和 机构价格行为方法的 交易者而开发。该指标专为纽约交易时段设计，捕捉格林威治标准时间（GMT）   12:00 至 14:00 之间的价格区间，这一关键时段与 伦敦收盘价 和 纽约开盘价 重叠。它能够识别 交易时段的最高价和最低价 ，检测 公允价值缺口（FVG）   ，并突出显示潜在的 流动性扫荡区域 ，帮助交易者精准分析 做市商行为、交易时段区间突破 和 回撤机会 。 该策略专注于理解 纽约杀戮区 与 伦敦纽约交易时段 重叠 期间发生的 市场结构转变 以及 累积或分布模式 。该指标提供了一个结构化的可视化框架，用于使用 智能货币概念 解读图表，例如 结构突破（BOS）、市场结构转变（MSS）、位移蜡烛图、不平衡区域 和 流动性空缺 。该工具允许交易者分析 交易区间、 等待 流动性抢占 并监控 FVG的填充反应 ，使其非常适合 回撤入场、后期突破 和 反转设置 。 该指标适合那些希望利用 纽约交易时段 常见的高波动性和机构交易量的交易者。它支持分析 外汇交易周期 内的 价格走势 ，尤其
Smart Daily Fibonacci MT5
Thushara Dissanayake
指标
Smart Daily Fibonacci   is a   Daily Fibonacci Indicator for MT4 and MT5   that automatically draws   Fibonacci Retracement   and   Fibonacci Extension   levels using the previous trading day's high and low. Designed for   Forex traders ,   gold traders ,   index traders ,   cryptocurrency traders ,   scalpers ,   day traders ,   swing traders , and   prop firm traders , it helps create a structured daily trading framework without the need to manually draw Fibonacci tools every session. By trans
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
指标
Candle GAP 指标是交易者使用 缺口交易策略的 重要工具，因为它会自动识别一周中每一天的蜡烛缺口。缺口是指连续两天的收盘价和开盘价之间的价格水平差异。该指标识别四种类型的缺口模式：常见、突破、延续和耗尽。通过将该指标纳入任何图表，交易者可以验证他们的信号并增强他们的交易决策。 Candle GAP 指标的主要特点之一是它的多功能性，因为它可用于 D1（每日）下的任何时间范围以及任何交易品种或工具。它提供易于使用的参数，使所有经验水平的交易者都可以使用它。该指标在图表上迅速绘制缺口形态，便于快速分析和决策。它的简单性增加了它的可用性，确保了简单高效的交易体验。 指标的数据显示参数允许交易者自定义缺口信息的外观。用户可以选择所需的字体系列和大小来显示与一周中的每一天相关的文本。此外，可以为星期一、星期二、星期三、星期四和星期五分配单独的颜色，提供视觉清晰度和易于解释。 总体而言，Candle GAP 指标是寻求利用缺口交易策略的交易者的强大工具。它有助于识别和确认缺口模式，使交易者能够跨各种时间框架和交易品种做出明智的交易决策。 参数 数据显示参数 - 自定义视觉外观和颜色。
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Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
指标
Extract Candle Power 是一种实时交易量提取器指标，可提供有关每根蜡烛期间买卖双方行为的宝贵见解。通过分析交易量数据，交易者可以就市场趋势和潜在逆转做出更明智的决策，超越传统移动平均线指标的能力。 这个强大的工具允许您提取和分析当前蜡烛的买卖双方交易量，并将其与之前蜡烛的交易量进行比较。该信息对于了解交易者当前在市场中的定位至关重要。此外，您可以通过将实时蜡烛的交易量与移动平均线进行比较，轻松识别潜在的反转点。 Extract Candle Power 指标用途广泛，适用于所有时间范围和任何货币对。它提供了准确的见解，并且在更高的时间范围内使用时尤其有价值。无论您有特定的交易策略还是更喜欢适应不同的时间框架，该指标都可以根据您的需要进行定制。 该指标还提供了一系列附加信息和参数，可增强您的交易体验。您可以访问详细信息，例如经纪人的服务器时间、买家和卖家的交易量百分比、蜡烛交易量、买入价和卖出价、价差、当日最高价和最低价、掉期利率、杠杆、保证金、净值、利润和余额。 通过可自定义的显示参数，包括颜色选择、字体选择和大小选项，您可以个性化指示器的外观以满足您的喜好。信息面板
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
指标
三重移动平均线交叉预警指标 是一款 移动平均线交叉指标， 旨在通过结合 快速移动平均线 、 常规移动平均线 和 慢速移动平均线 来分析市场方向。该指标 通过清晰的三重移动平均线结构， 帮助交易者识别 市场趋势 的变化 、潜在的 看涨和看跌行情 以及重要的价格波动区域。该 外汇指标 结合了 技术分析 、 趋势分析 和可自定义的 交易预警 功能 ， 为使用 趋势跟踪 、 日内交易 、 超短线交易 和 波段交易 策略 的交易者提供了一种基于图表的简单方法 。三重移动平均线交叉预警指标适用于分析 外汇货币对 、 黄金（XAUUSD）   、 指数 、 加密货币 以及其他使用移动平均线来研究价格行为和市场动能的差价合约工具的交易者。 核心功能 该指标使用三条可自定义的 移动平均线 来构建市场走势的结构化视图。快速移动平均线对近期价格变化反应更迅速，普通移动平均线代表中期走势，而慢速移动平均线则有助于识别更广泛的市场趋势。 当三条移动平均线重合时，该指标会突出显示当前的市场结构，并在图表上直接显示视觉信号。此 移动平均线交叉指标 可帮助交易者观察短期动能相对于长期趋势的变化。 该指标使用用户自定
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
指标
隆重推出 Mr. Fibonacci   ，这是一个了不起的指标，旨在简化在图表上绘制和调整斐波那契水平的过程。该指标为专业交易者提供特殊的定制选项，使他们能够精确地绘制任何斐波那契水平。此外，它还提供移动通知、电子邮件提醒和价格进入斐波那契水平时的弹出提醒，确保您不会错过潜在的交易机会。 使用此指标，您不再需要持续监控价格走势，直到它触及斐波那契水平。相反，您可以依靠移动通知或电子邮件提醒来随时了解情况。这可以为您节省宝贵的时间，让您可以专注于交易策略的其他方面。此外，斐波那契先生确保斐波那契水平被正确绘制，点对点，这对于准确分析和决策至关重要。 用户友好的界面和快速访问按钮使 Mr. Fibonacci 易于使用和导航。由于其自动调整功能，绘制斐波那契水平变得轻而易举。该指标智能调整每个级别，以适应市场条件的变化。 凭借发送手机、电子邮件和弹出式警报的能力，当价格进入斐波那契水平时，斐波那契先生会通知您。您可以根据自己的喜好和交易风格灵活地激活或停用每种类型的警报。这可确保您以适合您需要的方式接收通知。 斐波那契先生包括技术分析中常用的最重要的斐波那契水平。此外，它还提供自定义选
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
指标
Two MA Crossover 是一个强大的通知系统，专为依赖 移动平均线交叉策略的 交易者设计。这个全自动指标作为一个全面的警报系统，确保您不会错过重要的交易事件。它会向您的移动设备、电子邮件发送通知，并在您的计算机上显示带有声音的弹出警报，所有这些都是在它根据您的首选参数检测到移动平均线交叉时发生的。 其显着特点之一是与最流行的移动平均线交叉策略的兼容性，使其成为采用该策略的交易者的宝贵工具。该指标自动在图表上绘制移动平均线，提供交叉事件的视觉确认。无论是“买入信号”还是“卖出信号”，您都会及时收到通知，让您随时了解市场动向。 两个 MA 交叉的灵活性允许您根据您的喜好激活或停用每种通知方法。您可以选择各种通知渠道，包括移动设备、电子邮件和弹出式警报。电子邮件提醒包括基本信息，例如时间范围、信号类型、时间、买价/卖价、点差、账户余额、净值和利润。通过触手可及的这些详细信息，您可以做出明智的交易决策。 该指标还在图表上直接显示“买入”和“卖出”信号，便于直观地识别交叉事件。此外，它还提供服务器时间和点差等实时信息，让您全面了解市场行情。凭借其快速的活动，您可以依靠两个 MA 交叉来
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
指标
Pivot Confluence Zones 是一款 适用 于 MT4 和 MT5 的技术分析指标， 旨在 通过将 枢轴点 、 斐波那契回撤 、   ATR 和 ADR 整合到一个交易工作区中， 识别 回撤区域 、 反转区域 以及 支撑位和阻力位 。该指标并非依赖单一技术工具，而是搜索 多个交易水平重叠的 汇合区域 ，帮助交易者评估可能吸引更多市场关注的区域。为了增强价格分析，该指标还包含 多达 45 种 K 线形态 、 移动平均线趋势过滤器 、交互式绘图工具和可配置的触及价位警报。Pivot Confluence Zones 专为 外汇交易者 、 黄金 (XAUUSD) 交易者 、 指数交易 者 、 加密货币 交易者 、 短线 交易 者 、 日内交易者 、 波段交易者 、 价格行为交易者 和 趋势交易者 而设计，在一个集成的仪表板中提供了一种结构化的方法，用于分析市场结构、规划入场和出场点以及管理重要的交易水平。 核心功能 枢轴汇合区指标将多种常用的技术分析方法整合到一个指标中，简化了图表分析和日常交易准备。该指标无需手动绘制和管理多个工具，即可自动计算重要的 枢轴点 、 斐波那契
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
指标
该技术指标使用图表上的各种 反转烛台模式 自动识别和分析价格行为。它可以方便地绘制箭头符号以及相应的形态名称，从而轻松发现最新的反转烛条形态。使用此指标，您可以快速识别图表分析并将其与之前识别的蜡烛形态进行比较。 该指标包括一系列实施的烛台模式，既简单又复杂，例如蜻蜓十字星、墓碑十字星、锤子、Pin Bar 等。这些模式根据当前趋势和历史数据进行过滤，确保信号可靠。该指标通过绘制箭头并在图表上显示模式名称来直观地表示已识别的模式。此外，您可以灵活地自定义所有对象的箭头类型和颜色，以获得更好的视觉体验。 除了其模式识别功能外，该指标还提供各种自定义参数。您可以设置买卖信号的颜色，为箭头符号选择特定字符，并调整箭头与蜡烛高/低点的距离。此外，“高-低保证金”参数允许您从当天的高点和低点定义保证金水平，以分析烛台形态。 凭借其全面的功能和用户友好的界面，该指标对于寻求在其技术分析中利用烛台模式的力量的交易者来说是一个有价值的工具。 参数 图形参数 - 自定义视觉外观和颜色。 其他参数 - 自定义常用指标条件。
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
指标
Reversal Alert Pro 指标是一款功能强大的工具，旨在自动检测市场的反转区域。它提供直接发送到您的移动设备的方便通知，并显示带有声音的弹出式警报。通过将该指标纳入您的交易策略，您可以有效地过滤交易头寸。此外，该指标提供了利用 CCI、RSI 和随机指标进一步细化生成的信号的选项，从而增强了其通用性和适用性。 Reversal Alert Pro 指标的主要特点之一是它适用于所有时间范围和交易品种。无论您喜欢哪种交易方式或您交易的市场，该指标都能适应您的需求。参数设置设计为人性化，可以根据您的喜好轻松配置和定制。 当应用于您的图表时，该指标会快速绘制信号，使您能够迅速识别潜在的反转区域。这些信号可以通过您选择的周期、CCI、RSI 和随机指标进一步过滤，提供额外的精度层和对生成的警报的控制。 在指标的参数中，您可以灵活地调整各种设置。其中包括定义计算周期、指定从蜡烛高点/低点绘制箭头符号的距离，以及自定义具有不同颜色和字符的买卖符号的外观。 要进一步细化信号，您可以激活 CCI、RSI 和随机信号过滤器。这些过滤器允许您设置特定水平和平均周期，以根据各自的指标确定买入和卖出
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
指标
Currency Strength 7 技术指标是一个强大的工具，旨在帮助交易者衡量七种最受欢迎货币的强度。通过分析澳元、美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎和加元的实力，该指标提供了对货币动态的宝贵见解。它在图表上使用线条表示货币强弱，让交易者能够快速评估不同货币的相对强弱。 该指标的突出特点之一是它能够在图表上绘制大量历史数据。这种全面的历史视角使交易者能够更有效地分析市场走势并做出明智的交易决策。通过更好地了解过去的趋势和模式，交易者可以增强他们预测未来货币走势的能力。 货币强度 7 指标利用移动平均线数据来指示每种货币的强度。它使用“+”和“-”符号分别表示强势和弱势头寸。这种清晰的视觉表示简化了货币强度信号的解释，使交易者能够快速评估市场状况。此外，该指标与各种时间帧兼容，但特别推荐用于其信号更可靠的更高时间帧。 该指标提供用户友好的参数，使其易于定制和适应个人交易偏好。交易者可以选择通过调整移动平均线参数来过滤信号，从而进一步完善并与特定交易策略保持一致。 为了提供清晰的视觉呈现，货币强度 7 指标在单独的窗口上绘制其信号，确保它们脱颖而出并且不会干扰其他图表元素。这种分离提高
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
专家
BullsBears Action Expert Advisor 是一款先进的交易解决方案，专为依赖基于交易量的市场分析的交易者而设计。利用牛市和熊市的交易量数据，此 EA 可根据市场强度自动识别潜在交易机会，并根据用户定义的参数执行买入或卖出订单。它是完全可定制的，允许交易者使用多个过滤器、风险管理选项和交易执行控制来微调他们的策略。 此 EA 包含增强型风险管理系统，允许交易者定义每笔交易的最大风险百分比，从而帮助有效管理风险。手数管理系统支持基于风险百分比的动态头寸调整。利润保护功能（包括追踪止损、盈亏平衡和分步利润锁定）使交易者能够有效确保收益。警报系统已得到改进，可提供及时的弹出窗口、移动端和电子邮件通知，以了解交易执行情况和市场状况。 交易者使用多个时间范围过滤交易信号，确保在进入头寸之前确认。其他过滤器（例如移动平均线交叉、CCI、RSI 和随机指标）可进一步细化交易信号。EA 还可以根据价差条件、之前的蜡烛范围和蜡烛类型限制交易，让交易者更好地控制执行质量。时间范围过滤器仅允许在指定时间内进行交易，每日利润目标设置在达到期望的利润水平后停止交易。 简单的仪表板显
Crossover Action
Thushara Dissanayake
专家
Crossover Action Expert Advisor 是一种高级工具，旨在自动执行最流行的交易策略之一，即 移动平均线交叉策略 。凭借其直观的界面和强大的功能，该专家顾问消除了手动交易的复杂性，并根据移动平均线交叉自动执行交易。 该专家顾问的主要特点之一是其适当的风险管理系统，确保以适当的手数和最大风险限额执行交易。这有助于保护您的交易资金并最大程度地减少潜在损失。 专家顾问完全自动运行，无需人工干预。它利用潜在的趋势逆转或延续，在移动平均线交叉处开单。此外，随着交易的进行，它会自动调整止损水平以保护利润。止损水平是隐藏的，为您的交易增加了一层额外的安全保障。 为了增强信号的可靠性，专家顾问应用了先进的过滤技术。这些过滤器有助于消除错误信号并提高交易策略的准确性。通过合并这些过滤器，专家顾问确保只对最可靠和高概率的交易机会采取行动。 专家顾问的用户友好设置使配置和适应您的特定交易偏好变得容易。您可以自定义参数，例如手数、最大风险、移动止损、止损、获利等等。这种灵活性使您能够根据您想要的风险回报概况和交易风格调整专家顾问。 总之，Crossover Action Expert
CCI Action
Thushara Dissanayake
专家
CCI 行动专家顾问 是一个强大的工具，旨在自动化 CCI（商品通道指数）策略 ，允许交易者利用 CCI 水平触及。凭借其用户友好的设置和强大的风险管理系统，该 EA 为希望将 CCI 指标纳入其交易方法的交易者提供了可靠且高效的解决方案。 该 Expert Advisor 的主要特点之一是其适当的风险管理系统，可帮助交易者保持对其交易资本的控制。通过指定手数和最大风险占总保证金的百分比，交易者可以有效地管理他们的市场敞口并保护他们的投资。 EA 完全自动运行，根据预定义的 CCI 级别参数执行交易。当达到指定的 CCI 水平时，EA 相应地打开订单，允许交易者利用 CCI 指标识别的潜在市场变动。这种自动化为交易者节省了时间和精力，因为他们不再需要手动监控市场的 CCI 信号。 为了保障利润，EA 交易会自动调整止损水平，随着交易的顺利进行将其移至盈利方。此功能有助于保护收益并确保利润得到保障，同时最大限度地减少潜在损失。此外，隐藏的止损水平通过防止其他市场参与者成为目标而增加了额外的安全层。 EA 结合了基于流行规则的信号过滤，使交易者能够通过将其与特定的 CCI 指标信号对齐来增
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
专家
News Robo Expert Advisor 是一个强大的工具，旨在帮助新闻交易者在新闻发布期间打开带有隐藏止损的挂单。它提供多种功能，可增强您的交易体验并保护您的交易。 News Robo 的主要功能之一是隐藏止损，这对于喜欢向做市商经纪人隐瞒止损的新闻交易者来说是理想的选择。一旦实现盈利头寸，止损会自动显示，让您有效地确保您的收益。此外，Expert Advisor 采用适当的风险管理技术来确保您的交易资金受到保护。 使用 News Robo，您有两种打开挂单的选项：快速模式和时间模式。快速模式使您能够根据默认设置快速打开挂单，如果您忘记手动设置消息时间，则提供了一个方便的解决方案。另一方面，时间模式允许您指定打开挂单的确切时间，提供更多的灵活性和自定义。 Expert Advisor 的设计具有用户友好的设置，使所有经验水平的交易者都可以使用它。您可以根据您的交易偏好轻松配置手数、最大风险、追踪止损、止损、获利和放置挂单的距离等参数。 EA 还提供快速活动，确保在新闻事件期间及时执行交易。它提供通知警报，让您随时了解重要的市场动态，即使您没有主动监控您的交易平台。 为了进一步
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
专家
RSI Action Expert Advisor 是一款功能强大的工具，可自动执行流行的 RSI（相对强度指数） 策略，从而实现高效准确的交易。通过利用超买和超卖水平，此 EA 确定买卖订单的最佳切入点。它还提供各种信号过滤选项以提高交易精度，包括 RSI 反转点、挂单、主要趋势识别和移动平均线交叉信号。此外，它还结合了一个现代追踪系统，可以自动保护利润和追踪止损以最大化收益。 该 EA 包含旨在优化您的交易体验的基本功能。它包括适当的风险管理系统，确保负责任的交易行为。凭借其完全自动化的功能，EA 独立执行交易，为您节省时间和精力。现代追踪和利润保护系统有助于在波动的市场条件下确保您的利润。用户友好的设置允许根据您的交易偏好轻松定制。下单无界限，您可以自由探索交易机会。 EA 以惊人的速度运行，使您能够利用时间敏感的市场情况。 在参数方面，EA 提供了灵活性和控制力。您可以指定手数并设置止损和获利水平以有效管理风险。幻数功能允许跨不同交易品种窗口同时使用 EA。您还可以定义挂单的距离，并设置帐户可用保证金阈值以在低余额情况下禁用交易。利润保护功能通过动态调整止损来保护您的收益。追踪
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
专家
Fibo Scalper Pro Expert Advisor 是一款功能强大的工具，旨在自动执行流行的 斐波那契交易策略 。它通过在图表上自动绘制和调整斐波那契水平来简化交易过程。此功能为在其分析中使用斐波那契回撤和扩展的交易者提供了便利和准确性。 Fibo Scalper Pro 的主要特点之一是其定制功能。它允许专业交易者根据他们的特定交易偏好启用或禁用每个斐波那契水平。这种级别的定制确保交易者可以根据他们的个人策略和交易风格定制工具。 为了进一步增强交易信号，Fibo Scalper Pro 结合了流行的指标，例如 RSI、CCI 和随机指标。这些指标用作验证斐波那契信号的过滤器，提高交易策略的整体准确性和可靠性。 Expert Advisor 还包括适当的风险管理系统，这对于有效保护资本和管理风险至关重要。交易者可以定义手数、最大风险百分比、追踪止损、止损和止盈等参数，以符合他们的风险承受能力和交易目标。 此外，Fibo Scalper Pro 提供快速活动，确保根据生成的信号及时执行交易。交易者即使没有主动监控图表，也可以收到通知提醒，随时了解交易机会。 Fib
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
实用工具
介绍 TPSL Driver Utility   ，这是一款功能强大的工具，旨在通过自动化止损和获利管理来增强您的交易体验。该实用程序迎合了每个需要无缝订单管理和高级利润保护技术的交易者。 使用 TPSL Driver Utility，您可以灵活地在两种订单管理模式之间进行选择：隐藏和可视。隐藏模式允许您隐藏获利和止损水平，提供一种谨慎的方法来管理您的交易。另一方面，可视模式提供传统的获利和止损水平显示。 通过多种选项来设置止损和获利，从而控制您的风险和利润目标。无论您喜欢按点数还是按美元金额计算，该实用程序都能确保精确控制您想要的水平。此外，利润保护选项通过在您的交易达到特定点数或特定金额时自动调整止损水平来增加额外的安全层。 使用跟踪选项最大化您的利润，该选项会随着市场向您有利的方向动态调整止损水平。此功能允许您锁定收益并跟踪您的利润以捕捉额外的上涨潜力。 通过弹出通知、声音警报和移动通知提供的实时警报，随时了解情况，不错过任何交易机会。该实用程序的用户友好设置使自定义变得轻而易举，让您可以将其无缝集成到您的交易设置中。 体验 TPSL Driver Utility 的快速响应性能
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
专家
突破机器人 EA 是一款专门的交易工具，旨在自动执行 基于时间时段的突破交易 。该 EA 的运作方式是根据指定的输入时间参数绘制价格范围框和高/低线。当价格突破该定义范围的高点或低点时，EA 会自动执行交易。该系统的核心功能专注于 格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 之间的欧元/日元突破 ，同时其灵活的架构允许通过参数调整适应其他基于时间的策略，例如 伦敦、纽约、东京 或 午夜杀戮地带的突破 。 主要特点包括： 欧元/日元区间焦点：     硬编码监控格林威治标准时间 (GMT) 22:00-02:00 时段内欧元/日元的突破情况，并可调整范围阈值。 自定义时段适应性：     虽然没有针对特定交易时段进行预先配置，但交易者可以修改设置以实施伦敦、纽约、东京或午夜杀戮地带策略。 动态范围验证：     根据可自定义的最小/最大范围阈值（默认 15-45 点）过滤交易，以避免低波动性突破。 突破确认：     使用收盘价和可调整的保证金设置（超出范围 0-5 个点）来验证信号。 移动平均趋势过滤器：     可选的快速（25 周期）和慢速（200 周期）MA，以使突
Entry Point
Thushara Dissanayake
指标
这   入口点   指标是   专业信号仪表盘   它结合了多达三个时间框架内的多个技术指标，生成一个单一的指标。     整合入场信号 。交易者无需分别在不同的窗口中查看移动平均线、CCI、RSI、随机指标、比尔·威廉姆斯加速器和成交量分析，即可在一个窗口中查看所有这些指标。     直观的可视化面板 。系统独立分析每个时间段，然后应用   加权投票   根据您选择的优先级，生成清晰的   买入、卖出或强烈买入/卖出信号   当各项指标一致时。       18 种仪表盘颜色主题   通过可调节的缩放功能，显示屏能够适应任何交易设置，同时保持界面简洁易读。 核心功能 该指标最多可处理三个用户选择的时间周期（默认为 M1、M5 和 M15），并使用一系列成熟的工具对每个周期进行分析。     趋势方向 ，它最多使用五个   移动平均周期     （默认值为 5、8、13、21、34），您可以选择使用 SMA 或其他方法。     动量振荡器     – CCI（周期 14，阈值 ±100）、RSI（周期 9，水平 70/30）和随机指标（%K 14，%D 3，减速 3，水平 80/
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
指标
Entry Point Dashboard Ultimate 是一款 适用于 MT4 和 MT5 的多时间框架交易仪表盘指标， 旨在通过将多种交易工具整合到一个可视化仪表盘中，简化 技术分析 、 市场趋势分析 和 入场点识别 。该指标分析选定时间框架内的 移动平均线 、   CCI   、   RSI   、 随机指标 、动量数据和成交量，从而提供当前市场状况的结构化概览。它专为 外汇交易者 、 黄金交易者 、 指数交易者 、 加密货币交易者 、 超短线 交易者、 日内交易者 、 波段交易者 和 系统化交易者 而设计，有助于将复杂的图表信息整理成清晰的仪表盘视图。通过扫描多个交易品种和时间框架，该指标为交易者提供便捷的 市场分析工具 、 趋势检测工具 和 信号确认仪表盘， 无需手动查看多个图表和指标。 核心功能 该指标将几种常用的技术分析方法整合到一个可自定义的仪表盘中。交易者无需打开多个指标窗口，即可通过单一界面监控不同的市场因素。 该仪表盘最多可分析三个选定的时间段，并对每个时间段进行独立评估。每个时间段都会根据不同技术指标之间的关系获得一个方向性偏差，然后使用可自定义的 加权投
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
指标
引入 Fibo Channels Ultimate 技术指标，这是一款旨在彻底改变您的斐波那契交易策略的强大工具。凭借其先进的功能，该指标会自动在您的图表上绘制所有过去的斐波那契通道，为您节省时间和精力。 Fibo Channels Ultimate 与众不同的是其卓越的定制功能，允许专业交易者绘制他们想要的任何斐波那契水平。这种灵活性确保您可以定制指标以完全符合您独特的交易风格和偏好。 使用 Fibo Channels Ultimate 保持消息灵通，绝不会错过任何交易机会。该指标直接向您的移动设备、电子邮件发送信号，并在价格触及斐波那契水平时显示弹出警报并伴有声音通知。使用激活/停用功能完全控制您的警报，使您能够根据需要自定义通知。 我们了解包含最重要的斐波那契水平的重要性，这就是我们将它们集成到斐波纳奇通道终极指标中的原因。但是，我们还为您提供自定义这些级别的自由，从而实现真正个性化的斐波那契交易体验。 Fibo Channels Ultimate 以其用户友好的参数而自豪，可以轻松导航和配置指标以满足您的喜好。无论您是经验丰富的交易员还是刚刚起步，该指标都将简化您的交易流程，并
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
专家
Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor 是一款功能强大的工具，旨在自动执行流行的 移动平均线交叉策略 。它擅长根据三个移动平均线的交集确定最佳入场点，同时采用先进的过滤技术来增强信号的可靠性。然而，这款 EA 的与众不同之处在于其全面的交易管理系统，称为 TPSL Driver Utility 算法。 该专家顾问的突出特点之一是它能够管理止损和无形地获利水平。这种创新技术允许交易者向做市商经纪人隐瞒他们的交易想法，提供额外的保护层。此外，可以使用货币金额设置止盈和止损水平，例如指定 10 美元的止盈水平。 EA 还包括利润保护功能，随着利润的增加迅速调整止损。例如，当盈利达到5个点时，止损自动向盈利方向移动2个点，有效保障您的收益。此外，EA 提供现代追踪止损选项，确保在获取最大利润的同时将潜在损失降至最低。 为了进一步增强其功能，Crossover Tactics Ultimate EA 结合了 ATR 指标和时间过滤器。例如，您可以将 EA 配置为仅在 ATR（14 天）超过阈值 100 时才开始交易。此外，EA 提供了在特定时间间隔（例
DFP Reconnoiter Ultimate
Thushara Dissanayake
指标
隆重推出 DFP Reconnoiter Ultimate   ，这是专为 每日斐波那契轴心策略 交易者设计的技术指标。该指标结合了标准斐波那契回撤、每日枢轴水平、烛台形态、ATR 和 ADR 水平，以确定反转和退出区域，从而适时进入。 38.2%、50.0% 或 61.8% 的关键斐波那契回撤水平与每日中心支点一起是首选。 该策略涉及监控前一个交易时段超过五天的平均真实范围 (ATR)。如果当前价格高于当天的中心支点，则斐波那契水平从前一天的低点到高点，或者如果价格低于当天的中心点，则从前一天的高点到低点。重点是确定斐波那契回撤水平与每日中心支点的汇合点。一旦回撤到已识别的汇合点，交易者可以选择在市场上入场或等待确认蜡烛信号或货币强度变化，然后再进入交易。 DFP Reconnoiter Ultimate 具有一套全面的指标，包括 Pivot、Fibonacci、ADR、ATR 和移动平均线 (MA)。为了提高信号的准确性，它结合了反转烛条模式扫描仪、货币计和蜡烛功率提取器。所有指标都是完全可定制的，允许交易者根据自己的策略定制它们。指标数据方便地显示在附加的数据面板中，以便于参考。
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